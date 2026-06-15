«Настоящий детектив» в мире «Супермена». Что известно о «Фонарях»

16 августа на HBO стартуют «Фонари» — новый сериал во вселенной DC. Рассказываем все, что нам известно о сюжете шоу, его героях и создателях.

Что известно о сюжете

«Фонари» — третий телевизионный сериал в обновленной киновселенной DC. Как и «Монстры-коммандос» со вторым сезоном «Миротворца», «Фонари» входят в первую главу вселенной, получившую название «Боги и монстры». Сериал рассказывает о приключениях парочки Зеленых Фонарей, сотрудников межзвездной полицейской организации, каждый член которой обладает могущественным кольцом. Пока у Фонарей хватает физических и ментальных сил, кольцо дарует практически безграничные возможности. Оно позволяет летать, создавать защитные поля, выживать в открытом космосе, понимать языки всех инопланетных рас и силой одного лишь воображения создавать любые энергетические конструкции от дубины и гигантской бейсбольной перчатки до огромного боевого меха.

Первые Зеленые Фонари появились в комиксах еще в 1940-х, и за 85 лет о них накопился обширный корпус историй, действие которых разворачивается преимущественно в космосе или в мирах, максимально далеких от Земли. Однако в основу сюжета «Фонарей» легла оригинальная и приземленная идея. Шоураннер сериала Крис Манди не скрывает, что намеренно хотел рассказать историю, которая опирается на канон вселенной, но при этом понятна случайным зрителям, никогда не читавшим комиксов ни об одном из Зеленых Фонарей. «Мы с самого начала только о том и говорили, чтобы взять из первоисточника все, что нам в нем нравится, и превратить это в многогранную человеческую драму, привычную для зрителей HBO», — прямо говорит он. Даже в качестве источников вдохновения и похожих шоу авторы «Фонарей» называют не супергеройские сериалы, а премиальные драмы, такие как «Настоящий детектив», «Фарго», «Медленные лошади» и «Старикам тут не место».

Келли Макдоналд

Сюжет «Фонарей» действительно вызывает ассоциации с первым сезоном «Настоящего детектива». События сериала развиваются в двух временных линиях. Действие первой начинается в 2016 году, когда в маленьком сельском городке Рашвилль, штат Небраска, происходит убийство. Опытный Фонарь Хэл Джордан (Кайл Чендлер), уже какое-то время присматривающий за этим местом, убежден, что у преступления есть инопланетный след, но местный шериф Керри (Келли Макдоналд) не собирается уступать свое расследование. Еще один источник головной боли для Джордана — его собственный ученик Джон Стюарт (Аарон Пьер), новобранец Корпуса, которого Хэл тренирует всего два месяца и который в перспективе должен стать преемником Джордана. А затем 10 лет спустя происходит событие, которое как-то связано с убийством в Рашвилле, но какое и как именно, создатели пока молчат.

Возможно, угроза, которую почувствовал Джордан, как-то связана с Охотниками — «самыми опасными существами, когда-либо существовавшими во Вселенной, способными принимать облик любого разумного создания». В комиксах Охотники — раса инопланетных роботов, некогда созданная Стражами Вселенной (будущими основателями Корпуса Зеленых Фонарей) для борьбы со злом в космических масштабах. Однако однажды Охотники восстали против своих создателей, были разбиты, но уцелели и затаились в самых отдаленных уголках Вселенной. C тех пор они строят планы, как бы отомстить своим создателям и уничтожить свою замену — Зеленых Фонарей.

Кайл Чендлер

Однако параллели с «Настоящим детективом» доходят до определенного предела. «В „Фонарях“ есть юмор и комедийные элементы, которые вы не встретите в „Настоящем детективе“. В основе сериала лежит структура традиционного полицейского шоу о напарниках, но сюжет перемещается туда и обратно во времени, что придает повествованию утонченность, — считает постановщик двух первых эпизодов Джеймс Хоуз. — Поэтому сравнение с „Настоящим детективом“ валидно, но до определенной степени. Я бы еще упомянул „Фарго“, „Старикам тут не место“ и другие фильмы, в которые заложена душа американы».

Первый сезон «Фонарей» рассказывает логичную и законченную историю. Создатели хотели бы продлить сериал на несколько сезонов, но продолжение будет зависеть исключительно от рейтингов.

Кто работает над сериалом

Аарон Пьер

Идея телевизионного сериала о Фонарях принадлежит продюсеру и сценаристу Грегу Берланти («Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня»), который, кстати, выступил одним из соавторов «Зеленого Фонаря» — провалившейся супергероики 2011 года, за которую Райан Рейнольдс извиняется до сих пор. Сериал получил зеленый свет в октябре 2020 года, его шоураннером назначили Сэта Грэма-Смита («Гордость и предубеждение и зомби», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»), а одним из авторов сценария стал Марк Гуггенхайм («Стрела», «Легенды завтрашнего дня», «Перси Джексон и Море чудовищ»), еще один соавтор фильма 2011 года. Уже тогда планировалось, что повествование растянется на несколько десятилетий, но сюжет строился вокруг второстепенных персонажей комиксов, поскольку и Хэл Джордан, и Джон Стюарт были зарезервированы под будущие фильмы DC. Весной 2021 года начался кастинг. Джереми Ирвин («Чужестранка: Кровь от крови моей») получил роль Алана Скотта, а Финна Уиттрока («Американская история ужасов») пригласили на роль Гая Гарднера. Съемки должны были стартовать либо в конце 2021 года, либо в самом начале 2022-го.

Однако затем проект заморозили. В апреле 2022 года произошло слияние Warner Bros. c Discovery, и ставший во главе объединенной студии Дэвид Заслав решил перезапустить всю кино- и телевизионную вселенную DC под руководством Питера Сафрана и Джеймса Ганна. Практически все проекты, запущенные в производство при предыдущем правлении, были отменены. «Фонари» уцелели. В январе 2023 года Ганн и Сафран подтвердили, что сериал является частью «Богов и монстров», но его творческая команда полностью поменялась. Новым шоураннером стал Крис Манди («Озарк», четвертый сезон «Настоящего детектива»), которому помогают Дэймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых») и бывший агент ЦРУ и известный автор комиксов Том Кинг — именно эта троица и числится теперь создателями «Фонарей».

Аарон Пьер и Кайл Чендлер

Новая команда переосмыслила всю структуру шоу. Фокус переключился с второстепенных персонажей на Джордана и Стюарта, а само повествование из космической оперы превратилось в детективную драму. Однако Сафран подчеркивает, что «Фонари» сыграют важную роль в развитии всей DCU и «вплотную подведут сюжет к основной истории, которую расскажут в последующих фильмах и сериалах».

Вместе с Манди, Кингом и Линделофом над сюжетом «Фонарей» работают сценаристы Ванесса Баден («Кинан и Кел»), Джастин Бритт-Гибсон («Двойник») и Брианна Гибсон («Пингвин»). Обязанности режиссеров поделили между собой Джеймс Хоуз («Медленные лошади»), Стивен Уильямс («Остаться в живых», «Хранители»), Гита Патель («Дом Дракона», «Асока») и Алик Сахаров («Игра престолов»). Каждый поставит по два эпизода.

Кто есть кто в сериале

Кайл Чендлер

Кайл Чендлер («Мэр Кингстауна», «Манчестер у моря») играет Хэла Джордана — бывшего летчика-испытателя и легендарного члена Корпуса Зеленых Фонарей. Джордан уже близок к выходу на пенсию, поэтому в лице Джона Стюарта воспитывает себе не просто ученика, а преемника, который после ухода Хэла на покой присмотрит за Землей и ближайшим к ней сектором пространства. Создавая образ Джордана, сценаристы вдохновлялись игрой Сэма Шепарда, сыгравшего летчика-испытателя Чака Йегера в исторической драме 1983 года «Парни что надо». Хэл чувствует, что практически каждый житель городка лжет Фонарям или что-то скрывает, но не может сразу понять, в чем дело. В отличие от фильма 2011 года, на этот раз зеленый костюм Хэла Джордана не будет нарисован на компьютере.

Роль Джона Стюарта досталась Аарону Пьеру («Криптон», «Ребел-Ридж»). Джон — источник постоянной головной боли для своего наставника, но иначе и быть не может, ведь он первый в истории Корпуса Зеленых Фонарей рекрут, которого выбрали лично Стражи Вселенной — раса бессмертных синекожих инопланетян, которые в свое время основали Корпус Фонарей. Всех остальных членов Корпуса (в том числе Хэла Джордана) выбирает непосредственно кольцо силы после смерти предыдущего владельца. В сериале Стюарт — морской пехотинец, ставший архитектором. Манди считает, что Пьер — идеальный кандидат на эту роль, поскольку он «серьезный театральный актер, который выглядит так, словно рожден стать звездой боевиков». «Пьер обладает невероятной харизмой, — соглашается Джеймс Хоуз. — Он производит впечатление сильного, хладнокровного и сдержанного человека».

Аарон Пьер и Кайл Чендлер

Кроме того, в сериале снялись:

Кроме того, в одном из тизеров мелькает актриса Лора Линни («Шоу Трумана», «Озарк»), которая играет одну из представительниц Стражей Вселенной. Похоже, что для встречи с Джоном Стюартом ее персонаж принял человеческий облик.

«Фонари» увидят свет 16 августа. Первый сезон состоит из восьми эпизодов, которые будут выходить в эфир еженедельно.

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Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)