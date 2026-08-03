«Я многим обязан Калатозову»: Клод Лелуш — о своих похождениях в СССР и кинолюбительской изобретательности на съемках «Мужчины и женщины»

«Мужчина и женщина», самый популярный и самый нетипичный фильм французской новой волны, восстановлен Клодом Лелушем в 4K и снова идет в прокате, в том числе российском. О том, как жесткие бюджетные ограничения привели к созданию шедевра, о былых приключениях в советской Москве и, конечно, о мужчинах и женщинах с режиссером Клодом Лелушем побеседовала Инна Денисова.
— Начну с вопроса о реставрации «Мужчины и женщины». Что она для вас значит? Это акт признания фильма? Его новая жизнь?
— Реставрация — вещь замечательная и важная. Во-первых, она помогает фильму стать бессмертным. Ведь кинематограф изобрел бессмертие: великие актеры живы и останутся с нами навсегда.
Во-вторых, сегодняшние технологии позволяют улучшать старые фильмы настолько, что нас, режиссеров старшего поколения, это шокирует (над «Мужчиной и женщиной» работала лаборатория Éclair Classics, одна из старейших и самых авторитетных, Лелуш лично принимал участие в реставрации. — Прим. ред.). Когда мы реставрировали несколько моих фильмов, я смог фактически доделать их. Как можно этим не восхищаться? Поразительно, сколько средств сегодня доступно кинематографисту. Нужно пользоваться преимуществами технического прогресса.
Я еще не успел привыкнуть к возможностям, открытым цифровой камерой, а уже появился AI — по-настоящему революционное изобретение.
— Вы им пользуетесь?
— В работе над моим следующим фильмом — да, понемногу. Ну, это же просто идеальный помощник. Все знает, найдет любую информацию.
— Сценаристы боятся, что ИИ скоро их заменит. И актеры боятся. Помните голограммы вместо живых актеров в фильме «Конгресс»?
— Напрасно боятся! Искусственный интеллект — это знание, а инструмент художника — воображение, которое важнее знания. Нет такой машины, которая сможет заменить воображение, фантазию, мечту. Только художник способен выйти за пределы общего знания, в этом и заключается сила искусства.
— Вернемся к «Мужчине и женщине». Откуда, скажите, взялась эта история про Ленина, которую Эме рассказывает в машине Трентиньяну, — о том, что Владимир Ленин в молодости якобы работал курьером и развозил картины французского художника Жан-Габриэля Домерга?
— Ну, в то время все много говорили о России и о Ленине, хотя на самом деле мало кто понимал, кем он был. Это была скорее забавная деталь, маленький драматургический ход. Ничего принципиально важного.
— Но вы же как раз понимали? Вы ведь еще в молодости, будучи оператором-документалистом, приехали в СССР и сняли для французского телеканала на 16-миллиметровую камеру Bell & Howell подпольный фильм Quand le rideau se leve («Когда поднимается занавес»). Как это вообще получилось? Куда смотрел КГБ?
— Слушайте, когда нам 20 лет, возможно всё, потому что мы не думаем о последствиях. Я работал оператором-репортером. В новостях все тогда говорили про Америку и СССР — был разгар холодной войны. В 1957 году я съездил в США, снял там фильм (короткометражку USA en vrac. — Прим. ред.) и был страшно разочарован. Потому что обнаружил: эта Америка совсем не похожа на ту, что я видел в кино. Тогда я решил узнать, что происходит в России. И записался в поездку, организованную французскими коммунистами — только они могли ездить в СССР. И поехал в Москву.
Там скрытой камерой из-под пальто я снимал людей на улицах. И они были замечательные, великодушные, немного сумасшедшие. Они любили устраивать праздники, любили кино и литературу.
— Неужели вы не боялись, что вас поймают?
— Работа репортера предполагает риск. В моей жизни было много риска: Будапешт, Суэц, Вьетнам. Я любил риск. Снимать в СССР без разрешения, конечно же, было рискованно, но я хотел рискнуть.
Потом я приезжал к вам много раз. Дважды был председателем ММКФ. Я очень люблю русское кино, многим обязан Калатозову. Это из-за него я захотел стать режиссером, случайно оказавшись на «Мосфильме», где в тот момент снимали «Летят журавли». Он отнесся ко мне с большой симпатией и разрешил снять making of. Тут-то я и понял, чему хочу дальше заниматься в жизни.
Я, наверное, был первым зрителем фильма «Летят журавли».
А когда я вернулся в Париж, то позвонил в администрацию Каннского фестиваля и сказал им обязательно обратить внимание на этот фильм.
— Так это благодаря вам фильм попал в Канны?
— В некоторой степени. (Смеется.)
— А вы бы сегодня поехали в Россию?
— Почему бы и нет? Меня, конечно же, страшно огорчает все происходящее сегодня. Но я оптимист. Поскольку я верю в чудеса, то буду ждать чуда. Здесь как будто уже может помочь только чудо.
— Вы совмещали разные форматы съемки — 8, 16 и 35 мм. Залезали с 16-миллиметровой камерой в машину, снимая на ходу, мешали ч/б и цвет. Вы ощущали себя революционером? Насколько вообще новаторским фильм считался в свое время.
— Да у меня просто денег не было, поэтому я снимал пордручными средствами, тем, что у меня было. Там вообще все «новаторство» из-за нехватки денег. Черно-белые съемки там только потому, что не хватило бюджета снять весь фильм в цвете. Длиннофокусные объективы я использовал, так как не было синхронной звуковой камеры, звук-то нужно было как-то записать.
— А как же «Форд»? Красный «Форд Мустанг» в фильме до сих пор приводят в киношколах как пример продакт-плейсмента.
— Да только денег никто из нас опять же не получил! Повторяю: всё от безденежья. Мне нужен был автомобиль, я обращался к разным французским компаниям, и все они мне отказали. А один приятель был дилером Ford, и вот он-то и дал мне «Мустанг». Это уже потом, после выхода фильма, «Мустанги» стали прекрасно продаваться по всему миру. А мне было важно, чтоб машина была заметной, ведь она персонаж фильма, герой в ней почти живет, в ней происходят все важные сцены. Именно в ней зарождается его чувство к героине, именно в ней меняется его жизнь. Ну и конечно, эта машина — сама по себе очень кинематографичный объект.
Мы снимали на настоящем ралли Монте-Карло, на настоящих «24 часах Ле-Мана», в настоящих гоночных машинах. Трентиньян сам был за рулем, на дублера нам бы вряд ли хватило. Актеры снимались, не зная истории целиком. Никто не читал сценария, диалоги придумывались по ходу. Фильм строился почти так же, как жизнь, а жизнь — это самый великий сценарий на свете.
Я вообще люблю говорить о себе, что я не постановщик сцены, а постановщик жизни.
Я одновременно снимал художественный фильм и был репортером. Поэтому в фильме есть аромат правды. Поэтому он получился таким живым.
Кроме того, все думают, что он про любовь, а любовь — самая важная вещь на свете. Все самое плохое в мире делается ради того, чтобы быть любимыми. И самое хорошее — тоже. Хотя для меня это фильм не о красивой любви, а о возможности вернуться к жизни после катастрофы.
— То есть в душе вы остались репортером? Документалистом?
— Я просто кинолюбитель. И останусь им до конца жизни. В любительском кино нет правил. Вернее, правила существуют, но чтобы их нарушать. Я свободный режиссер. Снимаю как дышу. Сейчас такое время, когда все вокруг кинематографисты. Восемь миллиардов людей, и почти каждый снимает на телефон и что-то монтирует. Вы вон сейчас снимаете меня, записывая в зуме. Я снимаю вас. И вообще, наши глаза — камера, а память — монтаж. Поэтому кино не нужно учиться. Если открыть глаза и смотреть на жизнь — вот ты уже и кинематографист. Я снимаю жизнь уже 80 лет, а вы снимаете свою, и каждый играет главную роль в собственной жизни, а остальные восемь миллиардов людей — массовка в нашем фильме. Кино и жизнь взаимозаменяемы — вот что меня восхищает. Просто некоторым из нас немного больше повезло, им достался большой экран. Я из тех, кому повезло.
За свою жизнь я снял 51 фильм и каждый раз снимал один и тот же.
То есть можно сказать, что я снял один-единственный фильм 50 раз. И меня интересовало всегда примерно одно и то же.
— Если бы в роли Анн Готье все-таки снялась Роми Шнайдер, как вы хотели сначала, что фильм приобрел бы, а что потерял?
— Был бы другой фильм. Анук Эме — скромный, застенчивый человек. Она все держит внутри. А Роми Шнайдер, наоборот, гламур, больше внешнего сияния. Думаю, фильм с ней тоже получился бы интересным. Но Роми хотела сниматься только вместе с Аленом Делоном, и мне стало очевидно, что тогда у нас будет фильм со звездами, в которых зрителю сложно будет разглядеть просто мужчину и женщину.
— Разве Жан-Луи Трентиньян на тот момент уже не был звездой? И Пьер Бару был очень известен.
— Фильм стал звездой. И они все уже вместе с ним.
Трентиньян действительно был известен, но держался скромно. И Анук Эме вела себя как обычная женщина. Никаких требований на площадке, ничего такого. На площадке вообще главными были дети. Все подстраивалось под них и крутилось вокруг них. Дети даже ставили сами некоторые сцены. То, что все так сложилось и в итоге выстрелило, я списываю на какую-то случившуюся в этот момент магию, чудо.
— Французские критики упрекали фильм в чрезмерной сентиментальности…
— Вообще-то, у нас была только одна плохая рецензия — в Cahiers du cinéma. Ну не любят они истории, которые хорошо заканчиваются. Молоток бьет только по тем гвоздям, которые торчат. Фильм прогремел, получил все возможные награды. Франсуа Трюффо пришел ко мне и сказал: «Это первый раз, когда фильм новой волны обошел весь мир и получил столько наград». А критики… Не буду критиковать критиков. Скажу так: я интересуюсь всем, что работает, а они — всем, что не работает.
— Теперь давайте поговорим о любви. Наш взгляд на нее сегодня сильно изменился, вы согласны?
— Еще как! Отношения между мужчиной и женщиной долгое время были самой удивительной и опасной игрой в мире, экстремальным спортом. Раньше люди рисковали. А сегодня как будто больше не хотят. Раньше заниматься сексом было событием. Сегодня это ни для кого не событие. В мире социальных сетей любовные истории возникают быстро. Знакомиться теперь легко, а раньше встреча с кем-то была почти чудом.
И еще… Женщины сегодня хотят одновременно иметь и преимущества женщин, и преимущества мужчин. Сегодня у них есть все возможности: они могут рожать детей без отцов, снимать кино, заниматься всеми профессиями, которые раньше считались мужскими. Они могут без нас обходиться. Женщины стали самодостаточными.
Я люблю и уважаю женщин больше, чем мужчин.
Я назвал бы их более удачной версией людей, чем мужчины. Они смелее. Они сложные. Мне интереснее в компании женщин. Я чувствую себя счастливее с женщинами. А мужчины остались детьми. И еще они лжецы и мошенники. Женщины как будто перестали им доверять. И больше не прощают. И они правы, поскольку мы, мужчины, ненадежны. Поэтому мужчины теперь боятся женщин. Боятся их требований, их обвинений. Все мои друзья, мужчины старшего поколения, ужасно напуганы. (Смеется.)
— Тем не менее «Мужчину и женщину» смотрят и сегодня.
— Ну, кое-что осталось неизменным: люди вроде как по-прежнему хотят быть с кем-то, и у них редко получается. Они ищут другого человека, но создают условия, в которых невозможно быть рядом. Объединяясь в пары, люди немедленно начинают строить тюрьму. Брак — идеальное преступление против любви. В этом фильм до сих пор актуален.
— Думаете, такой фильм, как «Мужчина и женщина», мог бы быть снят сегодня?
— Мог бы. Разумеется, он был бы другим. Но если бы я переснимал «Мужчину и женщину» сейчас, то ничего бы не изменил. Оставил бы все как есть. Если произведение достигло чего-то, не надо пытаться улучшить его под современность. Нельзя трогать вещи, оставившие красивые следы.
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Автор: Инна Денисова
Фото: Jean-Marc CHARLES / Gamma-Rapho via Getty Images