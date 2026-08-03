«Я многим обязан Калатозову»: Клод Лелуш — о своих похождениях в СССР и кинолюбительской изобретательности на съемках «Мужчины и женщины»

— Я просто кинолюбитель. И останусь им до конца жизни. В любительском кино нет правил. Вернее, правила существуют, но чтобы их нарушать. Я свободный режиссер. Снимаю как дышу. Сейчас такое время, когда все вокруг кинематографисты. Восемь миллиардов людей, и почти каждый снимает на телефон и что-то монтирует. Вы вон сейчас снимаете меня, записывая в зуме. Я снимаю вас. И вообще, наши глаза — камера, а память — монтаж. Поэтому кино не нужно учиться. Если открыть глаза и смотреть на жизнь — вот ты уже и кинематографист. Я снимаю жизнь уже 80 лет, а вы снимаете свою, и каждый играет главную роль в собственной жизни, а остальные восемь миллиардов людей — массовка в нашем фильме. Кино и жизнь взаимозаменяемы — вот что меня восхищает. Просто некоторым из нас немного больше повезло, им достался большой экран. Я из тех, кому повезло.