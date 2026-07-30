6 новых хорроров и триллеров, которые стоит посмотреть

Всемирно известная поп-певица Мать Мария (Энн Хэтэуэй), гремучая смесь Бейонсе, Леди Гага и Тейлор Свифт, находится в жесточайшем кризисе: она готовится к возвращению на сцену со свежей песней после физической травмы, но ее не устраивает новый наряд. Тогда она сбегает в английскую глушь, где находится творческая студия ее старой партнерки, модельера Сэм Ансельм (Микейла Коул). Много лет назад Сэм и Мария прервали сотрудничество, поэтому работа над платьем превратится в изощренное расковыривание старых болячек.

Визионер и чудак Дэвид Лоури, автор экзистенциального хоррора «История призрака» и средневекового фэнтези «Легенда о Зеленом Рыцаре», снова снял странный, мало на что похожий фильм. Формально это психологическая драма, но в нашей подборке лента оказалась не случайно: в середине фильма возникает красное привидение — метафора обиды Сэм, которая получает странное физическое воплощение. В любом случае, «Мать Мария» — это тревожная история, напоминающая старые байки о призраках (где те всегда служат эхом травмы) и выходящая за рамки стандартных жанровых определений.

Иногда Лоури немного отказывает чувство меры в диалогах и образности, но недостатки вкуса компенсируют красивейшие сцены с призраком, напоминающие о визуальных эскападах Джонатана Глейзера («Побудь в моей шкуре») или Кена Рассела («Другие ипостаси»). С музыкальной составляющей все тоже в порядке: песни для героини Хэтэуэй написали Charli XCX и Джек Антонофф, также в фильм ненадолго заглядывает FKA Twigs.