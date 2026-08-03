«Интерны»: как люди, считавшие телевидение врагом, изменили наши представления о ситкомах

По словам Вячеслава Дусмухаметова, изначально он считал, что Быков должен быть высоким и усатым (интересно, что спустя два с половиной года после премьеры «Интернов» на СТС вышла «Кухня», где похожий архетип начальника воплотил подходящий под это описание Дмитрий Назаров). Кандидатуру Охлобыстина неожиданно для всех предложил оператор Заур Болотаев, будущий режиссер и продюсер сериала. Максим Пежемский, который уже снимал Ивана в картине «Мама, не горюй», поначалу отнесся к идее без воодушевления, поскольку ценил этого актера с патологической дикцией как мастера эпизода, но совершенно не представлял, как с ним работать на длинной дистанции: «Я сомневался, сделал пробы. Пробы были плохие, надо сказать. Он очень дергался, нервничал. Но я потом понял одну вещь: не надо бояться играть с Ваней в длинную. Да, он не актер, который может меняться. Он не умеет играть эту арку героя, он такой, какой есть. И надо, чтобы один персонаж был именно таким. Каким сволочным и вредным он был в первых сериях, таким и остался. Наблюдая его в других проектах, я убеждаюсь, что правильно сделал, когда отнесся к нему без иллюзий. Он единственный человек в „Интернах“, кому не надо меняться».