Что посмотреть, во что поиграть и что послушать на «Comic Con Игромир — 2025»

Фестиваль поп-культуры «Comic Con Игромир» возвращается! Он пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев Центре». На протяжении трех дней посетители смогут увидеть звезд кино, поиграть в будущие хиты и получить автографы у зарубежных и российских гостей. Рассказываем, почему стоит посетить фестиваль в этом году.

Увидеть одного из топовых художников Marvel Comics

Художник и аниматор Эсад Рибич станет одной из главных звезд фестиваля. Он работал над сериями комиксов про Локи, Серебряного Серфера и Тора, а также над «Секретными войнами» (2015) — масштабным кроссовером, который лег в основу одноименного блокбастера про Мстителей. Рибич выступит на сцене и встретится с посетителями, чтобы рассказать о своих проектах, а еще у него можно будет взять автограф и получить персональный скетч.

Посмотреть новые серии «Киберслава»

«Киберслав» — это стильное анимационное фэнтези, которое смешивает сеттинг Древней Руси и мрачную фантастику. Богатырь-полукровка Киберслав расследует жестокое преступление, связанное с княжеской семьей. Первая серия проекта Evil Pirate и Плюс Студии уже доступна на Кинопоиске, а на «Comic Con Игромир» покажут аж четыре эпизода мультсериала.

Узнать развязку второго сезона «Кибердеревни»

Новые серии доброй фантастической комедии «Кибердеревня» стартуют на Кинопоиске уже 18 октября. Робогозин вызволяет Николая Кулибина из тюрьмы, чтобы отомстить Галине. Все актеры, включая Сергея Бурунова, вернулись к своим ролям в продолжении. А увидеть финал сезона можно будет на «Comic Con Игромир» до выхода на платформе.

В кинозале фестиваля пройдут и другие эксклюзивные премьеры, встречи с актерами и режиссерами. Ждите официальных анонсов.

Сфотографироваться на стенде «Короля и Шута»

На фестивале будет специальное пространство, обустроенное по мотивам сериала и грядущего полнометражного фильма. Музыкальное фэнтези «Король и Шут. Навсегда» выйдет в российский прокат 19 февраля 2026 года.

Послушать группу «Хлеб»

Каждый день будет завершатся выступлением музыкального хедлайнера. Одним из них станет комедийная рэп-группа «Хлеб», имена других исполнителей станут известны позднее.

Поболеть на конкурсе косплея

Все три дня можно фотографироваться с другими фанатами поп-культуры, которые перевоплощаются в любимых героев аниме, видеоигр и фильмов. На фестиваль приедут популярные косплееры Женя GraysonFin, Медовика, Armeyes и другие. Кстати, еще не поздно подать заявку на участие в конкурсе косплея и выиграть приз. Дедлайн намечен на 18 октября.

Попробовать новые игры отечественных инди-авторов

На «Comic Con Игромир» будет специальная зона инди-разработчиков, где вы сможете попробовать демоверсии еще не вышедших игр и пообщаться с их авторами. Уже заявлены кооперативный хоррор-рогалик «Клеть» от Callback и In404 и визуальная новелла «Альтушка для скуфа» от Terletski Games.

За инди-зону отвечает команда Weloveplayers, которая продвигала такие игры, как Dying Light 2: Stay Human, Remnant: From the Ashes и «Кужлевка».

Принять участие в турнире по Warface

На «Comic Con Игромир» можно будет сыграть в популярный онлайн-шутер от Crytek. Причем ваш уровень скиллов совершенно не важен — организаторы составили программу так, чтобы весело было и новичкам (например, в быстрых матчах), и опытным игрокам (в сложных спецоперациях).

Посетить стенды компании «Леста Игры»

Авторы «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz — партнеры фестиваля «Comic Con Игромир», а это значит, что вас ждет несколько стендов с различными активностями и конкурсами для фанатов военных симуляторов техники.

Попробовать себя в качестве богатыря-новичка в «Былине»

Студия Far Far Games представит демоверсию своей экшен-RPG. Полная версия игры должна выйти до конца 2025 года. В качестве Соколика, родившегося без богатырской силы, вам нужно бросить вызов Кощею Бессмертному и сбежать из тридевятого царства.

Что еще посмотреть на фестивале

Азиатскую зону. Один из самых крупных ивентов про азиатскую культуру — Isekai Fest — пройдет в рамках «Comic Con Игромир». Можно будет увидеть любимых актеров озвучки и посмотреть проекты Deep в кинозале.

Аллею авторов. Мерч, комиксы, встречи с лучшими авторами — аллею курирует издательство Bubble. Ждем и их эксклюзивных презентаций на сцене.

Масштабную зону настольных игр от Hobby World. Турниры, призы и новинки, включая долгожданную «Черную книгу».

Абонементы на три дня и билеты с открытой датой уже доступны для покупки на Яндекс Афише и на официальном сайте фестиваля.



Этот обновляемый материал. Ждите новых анонсов!

Автор: Денис Варков (@dvarkov), Марат Шабаев (@thefirstpictureshow)