От Карелии до Антарктиды: 7 новинок, которые стоит прочитать летом

Подобрали семь новых книг на лето, способных перенести в далекие места: почувствовать запах моря, услышать случайную беседу в пригородной электричке, окунуться в карельское озеро или попробовать марокканский тажин.

Хиро Арикава

«Электричка Ханкю» Издательство NoAge



Пока пригородная вечерняя электричка едет по своему расписанию, на каждой станции в нее заходят новые пассажиры. Кто-то только что влюбился, кто-то собирается с духом, чтобы закончить отношения, кто-то думает о том, чтобы завести собаку, — за каждым стоит своя история. Арикава делится мыслями тех, кто после долгого дня спешит домой или навстречу новой жизни. Все эти временные попутчики становятся теми, с кем хочется познакомиться и подружиться, пока мимо пролетают пейзажи позднего лета, маленькие города, а где-то вдали мелькает новый день, приносящий свои сюрпризы. Каждая глава начинается с названия станции, мимо которой проносится состав, и обращается в сторону одного из пассажиров. Здесь нет главных героев, потому что в переполненном поезде любой человек — центр своей истории.

Даша Охоцимская

«На этой планете взрослых нет» Издательство Individuum

Дебютный роман Даши Охоцимской о буднях двадцатилетней Саши, которая едет в Берлин в поисках новой жизни и новой себя. В нем легко узнают себя те, кто хоть раз переезжал в чужой город, где столько всего неизвестного, сложного и непонятного, что порой возникает вопрос: стоило ли оно того? Но Саше всего двадцать, и любые трудности ей, кажется, по плечу; она наивна, открыта этому миру и готова принять вызовы, которые ей готовит эта новая увлекательная жизнь. Она снимает комнату, пытается завести хоть каких-то друзей в незнакомой стране, осваивает язык и пытается понять, что значит быть собой. Еще девушка часто думает об отце, то появляющемся, то исчезающем из ее жизни. Пока он легко идет по жизни, меняя города, страны, женщин, он убегает от себя, так и не находя места, где он мог бы остановиться. В аудиоверсии книгу читает сама писательница, отчего пережитый героиней опыт кажется реальным рассказом подруги, с которой давно не было встреч, и она наконец описывает все, что успела увидеть и пережить за последнее время.

Ким Гымхи

«Мой полярный дневник» Издательство «Азбука»

Южнокорейская писательница в своей книге описывает реальный опыт работы корреспонденткой в Антарктиде. Она делится заметками о жизни на станции, наблюдениями за пингвинами, обитающими возле мыса Наребски, разговорами с учеными и рассуждениями о том, как глобальное потепление уже меняет этот мир. По словам Ким Гымхи, жизнь в Антарктиде не похожа ни на что иное, так как в этих краях абсолютно все неразрывно взаимосвязано: животные, растения, люди и сама природа здесь сосуществуют. Писательница объясняет, почему те, кто хоть раз побывал в этих краях, мечтают обязательно сюда вернуться, несмотря на холод и стесненные условия жизни. Аудиоверсия книги, озвученная Варварой Саповой, немного напоминает фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?». Развернутые пейзажи антарктических просторов, местной флоры и фауны создают впечатление, что мы где-то рядом с героиней и тоже видим все эти удивительные места, угадывая названия мхов и радуясь за плескающихся в воде пингвинов.

Анна Лужбина

«Крууга» Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Этот роман идеально подойдет тем, кто планирует посетить Карелию и любит слоубёрнеры. Мы узнаём историю карельского поселка возле Сегозера, рассказанную от лица нескольких людей. Из Москвы в недостроенный глэмпинг в лесу приезжает Женя, чтобы встретиться с семьей. Вместе с отцом они едут в поселок, где тот когда-то жил, куда и она любила приезжать, но время расправилось с этим местом. Теперь в нем, кажется, живут только лисы, на чьих спинах по ночам разъезжают лесные духи. Затем книга раскрывает нам историю маленького Ярика, с которым Женя в детстве играла, когда приезжала в родные края. Через череду свадеб и похорон мы видим круговорот жизни в этом поселке и то, как традиции и поверья здесь переплетались с людскими радостями и горестями.

Гунтер Шольц

«Философия моря» Издательство Ad Marginem

Книга философа Гунтера Шольца предлагает читателю отправиться в морское путешествие по историческим местам. Автор рассуждает о том, какое значение имеет образ моря в мировой культуре, о том, что море не может быть собственностью одного человека или государства, так как «скорее океан владеет нами, нежели мы владеем им», и о том, что про море думали философы на протяжении столетий.

Например, Шольц приводит слова Ясперса: «Жить, быть в безопасности — это благо, без которого мы не можем обойтись. Но этого нам недостаточно. Существует и иное. Море является его телесным воплощением. Оно освобождает именно тогда, когда мы покидаем зону безопасности, уносит туда, где заканчивается твердь, но мы не погружаемся в бездну. Мы предаем себя бесконечной тайне, непредвиденному, хаосу и порядку».

Если вы планируете морское путешествие, эту книгу точно стоит почитать под шум прибоя.

Хелена Побяржина

«Пособие по особенным сновидениям» Издательство «Альпина.Проза»

Экспериментальная книга-путешествие по снам, где смешиваются выдумка и реальность. Роман построен как сборник снов, где читатель может примерить чужие сновидения или вспомнить свои собственные. Особенно эффектно книгу читать на ночь после долгих прогулок, когда ноги уже гудят, а миллион мыслей и впечатлений не дают уснуть. Тогда сны будут точно яркими и запоминающимися.

Александр Стесин

«Оливковая ветка» Издательство «Новое литературное обозрение»

Автор уже много лет работает врачом в Нью-Йорке и еще в 1990-е задумал составить свой путеводитель по местной кухне плавильного котла. Книга, с одной стороны, напоминает «961 час в Бейруте» Рёко Секигути, в которой писательница через местную кухню и разговоры за столом старалась понять и передать ливанскую культуру, с другой — это история о внутреннем конфликте, преодолении стереотипов и поиске внутри себя сострадания. История начинается с поездки в такси под звуки «Аль-Джазиры» в канун Рош-ха-Шана. Герой едет в марокканский магазин, чтобы закупиться ингредиентами для приготовления еврейских новогодних блюд. Рассказы в сборнике названы блюдами кухонь народов, живущих в Нью-Йорке, и каждый из них знакомит с людьми, приехавшими со всех частей света и пытающимися не забывать свои корни. Оливковая ветвь, вынесенная в заглавие, становится символом общности и примирения, в котором все, кого герой встречает в книге, так нуждаются.

Автор: Элиза Данте (@danteeeeeel)

Иллюстрация: Павел Мишкин