«Берем кредиты, ищем партнеров, копаем клад»: молодые режиссеры и основатель Bosfor Pictures рассуждают о современном российском кино

В Москве, в парке Северного речного вокзала продолжает работать «Кинопорт» — летний кинотеатр Кинопоиска и Дептранса Москвы, где среди прочего наша редакция проводит специальные события с участием кинокритиков и представителей индустрии. Одной из таких встреч стал показ «Здесь был Юра» — лучшего российского фильма первого полугодия по версии Кинопоиска. Сразу после сеанса состоялась дискуссия «Что происходит с авторским кино в современной России?», в которой приняли участие основатель Bosfor Pictures Иван Яковенко, а также режиссеры, дебютировавшие под крылом студии, — Сергей Малкин, Антон Мамыкин, Алина Насибуллина, Байбуллат Батуллин и Марина Калецкая. Все вместе они рассказали о том, что снижает темп развития авторского кино, объяснили, почему необходимо снимать короткие метры, и поделились подробностями ленты «Друг» — следующего проекта Bosfor. Ниже — главные тезисы, озвученные спикерами.

О количестве и качестве авторского кино в современной России

Иван Яковенко: Как будто бы не все так плохо, если у одной студии есть столько прекрасных режиссеров и совершенно разных фильмов. Мы бываем на фестивалях и смотрим современное российское кино. Оно бывает более авторским или жанровым, но его много. Если не о подъеме или новой волне, то о некоем плато и движении вперед точно можно говорить. Помимо наших, были недавно такие собравшие кассу фильмы, как «Коммерсант» или «Сводишь с ума». Последний — это тоже дебют, он победил на фестивале. Все с российским кино хорошо. Надеюсь, будет еще лучше.

Антон Мамыкин и Иван Яковенко

Сергей Малкин: Ситуация не такая радужная. Пять лет назад я впервые побывал на кинофестивалях, и в те годы даже в рамках одной программы на них могли показать сразу несколько мощных, впечатляющих фильмов. Сейчас не так. Хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать вышедшие за год картины, которые на самом деле чего-то стоят. Просто есть истории, которые ты можешь сейчас рассказывать, а есть те, что не можешь. В целом ситуация тяжелая, но мы стараемся.

Марина Калецкая: Согласна с Серёжей. Ограничения иногда действительно идут на пользу, но авторам и режиссерам нужно время, чтобы перестроиться. Мне кажется, сейчас этот переходный момент и происходит: мы попали в новую реальность и еще не успели сориентироваться.



О том, что тормозит развитие новой волны

Антон Мамыкин: Одно цепляется за другое, как в домино. Появилась цензура, а вместе с ней страхи. Страхи продюсеров перекладываются на страхи авторов, и наоборот. Зритель не идет в кино, поэтому продюсер боится еще больше. С образованием проблем нет: школ море, все стало доступнее. Вопрос в нерве, который всех трясет. Кто-то может с ним сонастроиться и в такое время что-то воспроизвести, изобретая свой язык или лавируя в существующих обстоятельствах, а кто-то не может.

Марина Калецкая, Сергей Малкин и Антон Мамыкин

Малкин: Проблема простая: кино стоит больших денег. И большая удача, что есть Иван Яковенко со своей студией Bosfor Pictures, которые за свои деньги его делают. А если возвращаться к фестивалям, то раньше показанные на них фильмы были очень разными, в том числе резкими, дерзкими, в чем-то даже неудобными. Сейчас разнообразия значительно меньше, и если режиссер хочет экспериментировать, то ему, скорее всего, придется искать частные деньги. Но, к сожалению, очень мало людей готовы вкладывать большие средства в молодое кино, зная, что они никогда не вернуться обратно. Раньше хотя бы можно было прогреметь на серьезном мировом смотре: это и для режиссера было бы хорошо, и для продюсера, и для студии. Теперь ситуация изменилась.

Яковенко: Кино — это действительно дорогостоящее мероприятие. Зачастую это десятки миллионов рублей, которые ты больше никогда не увидишь. Часть фильмов нам удалось окупить в прокате, какие-то даже принесли небольшую прибыль. Суммарно же мы пытаемся выйти в ноль. В питчингах Фонда кино пока участвуем безуспешно, так что приходится брать кредиты, искать партнеров, копать клад. (Смеется.)

Но на одном из фестивалей мы поговорили со старой гвардией — Лунгиным, Германом-младшим — и поняли, что проблемы ровно те же, что были десятки лет назад: отсутствие финансирования, цензура, самоцензура. После этого разговора, возможно, я и стал более позитивен в своем настрое.

О пользе коротких метров и жизни после полнометражного дебюта

Мамыкин: Ни один продюсер не даст тебе ничего снять, если не увидит твой короткий метр. А людям, не связанным с кино, на них в общем-то все равно.

Яковенко: Я видел все короткие метры ребят, до того как запустить полнометражные фильмы. А с кем-то мы даже делали их вместе. С Байбулатом и Антоном, например. С Серёжей мы однажды были вместе на фестивале, он после вечеринки сделал усилие и пришел на встречу, где рассказал идею нового сценария. Объяснил, что если мне понравилась его короткометражная работа, то такой же по духу полный метр он снимет с нами. Ровно так в итоге и получилось. По Марининому короткому метру мы сейчас снимаем полный, это та же история, которую я увидел несколько лет назад на фестивале «Короче».

Калецкая: Антон говорит, что это нужно только индустрии, а мне кажется, это важно еще и самому режиссеру, чтобы набить руку. Потому что у меня, например, нет режиссерского образования, и единственная киношкола в моей жизни — это те две короткометражки, что у меня есть.

Малкин: Да, это важная штука. И чем больше их снимаешь, тем лучше. У меня три короткометражных фильма, и только к третьему я попробовал все, что потом решил использовать в полном метре. Три года назад «Здесь был Юра», мне кажется, получился бы совсем другим, на какие-то вещи я бы не осмелился чисто технически. А все разы, что я снимал короткие метры, я прикурил жестко. Не только потому, что на тебя ложится больше ответственности и тебе самому надо где-то технику двигать, а потому что это настоящее мастерство — рассказать целую историю за 20 минут.

Алина Насибуллина, Марина Калецкая и Сергей Малкин

Байбулат Батуллин: У меня изначально [до полнометражного дебюта] не было своего написанного сценария, поэтому меня затянул шайтанчик сериальной и рекламной индустрии. Ту же ошибку я совершил уже после: планов не было, поэтому я снова начал соглашаться на истории исполнительного характера. А потом ты открываешь глаза и видишь, что уже три года прошло. Понимаешь, что устал себя обманывать, садишься что-то писать, и оказывается, что это не так уж легко запустить: реальность диктует свои условия. Поэтому, ребята, не тормозите и пишите бюджетно.

Алина Насибуллина: Мне как раз всегда нужно все делать по горячим следам и срочно. Я уже написала несколько историй и везде их засовывала, где могла. Но сейчас нахожусь в таком состоянии, когда ничего не хочется. Впервые его ощутила и даже этим наслаждаюсь.

О новом фильме Bosfor Pictures — «Друге» Марины Калецкой

Калецкая: Это история про неслучившуюся любовь. В сценарий я уместила много размышлений, рефлексии, вопросов. Фильм сняла, а ответы так и не нашла. Сейчас он на монтаже.

Кадры из фильма «Друг» Тизер-постер

Обычно, когда я что-то пишу, мне легко это отпускать. Появляется идея, я пишу сценарий и забываю о ней. А эта история пришла четыре года назад и все никак не могла уйти. За все это время и разные этапы производства (препродакшен, съемки, монтаж) я не перестала ей гореть. Мне кажется, это что-то значит.

О методе наблюдения

Малкин: При написании сценария ты никогда не создаешь персонажей в вакууме, а всегда наделяешь их какими-то свойствами людей, которых видел в жизни. Даже если вообще об этом не задумываешься.

Если хочешь придумать конкретного персонажа, лучше вспомнить, где ты мог видеть такого человека. Может, в детском лагере, институте, на какой-то тусовке. Просто надо не под ноги смотреть, когда живешь.

Мамыкин: У каждого из нас в основе фильма — авторская история, поэтому и сами фильмы, и их герои — это продолжение, часть нас. Мы недавно с одним режиссером обсуждали, что у нас обоих есть в голове некий домик или коммунальная квартира с персонажами. Когда мы начинаем писать какую-то историю, мы мысленно идем по этой коммуналке, открываем дверь и берем нужного человека. И есть ограниченное количество людей, персонажей, которых мы можем держать в голове.

Алина Насибуллина, Марина Калецкая и Сергей Малкин

Калецкая: Мы с Алиной из одной актерской мастерской, учились у Брусникина в Школе-студии МХАТ, и у нас в крови школа вербатима. Это когда помимо наблюдения за людьми ты еще с ними долго-долго разговариваешь и потом не только показываешь их манеры и жесты, но и имитируешь речь. Поэтому у меня [в режиссуре] и диалоги, и сами персонажи тоже всегда подсмотрены из жизни. И, скорее всего, когда знакомые будут смотреть «Друга», многие узнают себя. Кто-то не обрадуется.

Об отношении к критике

Мамыкин: После спецпоказов ко мне подходит много людей. Как правило, те, кому фильм понравился. Они отдают столько любви, тепла, понимания и энергии, что меня будто подбрасывает. А потом я прихожу домой, читаю критику и опускаюсь куда-то пониже земли. И просто начинаю вспоминать все слова, которые мне наговорили за день, перечитываю комплиментарные рецензии, которые надобавлял себе в избранное в Telegram.

Есть, например, один кинокритик, который, по-моему, не очень понял кино. Мы с ним потом пересеклись на фестивале, поговорили, и он поменял свое мнение. Без давления. (Смеется.) Становится легче, когда ты видишь того, кто написал [негативную рецензию], и слышишь его слова, а не просто читаешь буквы в интернете или видишь низкую оценку.

Иван Яковенко и Байбуллат Батуллин

Яковенко: Возможно, стоит просто не один раз посмотреть фильм, прежде чем составлять о нем полноценное мнение. Если это не блокбастер или не развлекательное кино, которое дает быстрые ответы. В Ханты-Мансийске на фестивале «Дух огня» мы показали «Космос засыпает». И одним из первых вопросов было: «Зачем вы это сняли? О чем это вообще?» Спрашивала какая-то женщина, мы с ней потом отдельно поговорили, она задала эти же вопросы. Спустя несколько дней, на закрытии, она подошла к нам и говорит: «Ребята, я все поняла!» А единственное, о чем мы ее попросили, — не делать поспешных выводов. С фильмом нужно просто немножко пожить, прежде чем давать какие-то ответы.

Критика — очень сложная работа. Мне кажется, это даже тяжелее, чем снимать кино.

О творческом кредо студии Bosfor

Яковенко: На одной из последних дискуссий в рамках блица мне задали вопрос: что из того, что вам посоветовало старшее поколение продюсеров, вам кажется наиболее актуальным сейчас? И я вспомнил цитату одного большого продюсера про то, что кино не бизнес. А потом задумался, потому что часть наших фильмов окупились, другие, надеюсь, еще окупятся. Кино — долгое путешествие, и сразу обогатиться точно невозможно. Но в этом путешествии и есть смысл. С каждым фильмом мы провели огромное количество приятного времени, которое можно вспомнить, а потом зрители приходят в кино и оставляют приятные отзывы, потому что неприятные мы не читаем. (Смеется.) Поэтому нам кажется, что самое важное в кино — это люди. Я об этом говорил, говорю и буду говорить.

Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife), Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)

Фото: предоставлены Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы