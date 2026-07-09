Хаски сыграет Лермонтова, а Бикович — спецагента. Какие фильмы просят поддержки у Фонда кино

7 июля Фонд кино провел очный питчинг проектов компаний, не являющихся лидерами российского кинорынка. Всего представили 69 фильмов, среди которых были и продолжения кассовых историй, и новые потенциальные хиты. Из них 38 проектов запрашивают финансирование впервые. Рассказываем подробнее о наиболее интересных.

Байопики

«Лермонтов»

О чем: Психологический триллер о последних годах жизни поэта. В 1837-м Лермонтов переживает драматичный поворот. Пушкин, которому он мечтает показать свои стихи, погибает на дуэли, а возлюбленная Екатерина Сушкова отвергает его ухаживания. В этот момент в сознание героя вторгается таинственный Черный человек, который настаивает: поэт должен бросить вызов обществу и самой судьбе.

Кто делает: «Мастерская Павла Лунгина» совместно с компанией «Кинопрайм». Режиссер — Павел Лунгин («Остров», «Такси-блюз»). Проект не в первый раз на питчинге, к этой презентации нашли исполнителя главной роли — рэпера Хаски. «Поэта должен играть поэт», — объяснил выбор режиссер. Лунгин отметил, что такой опыт в его практике был: он успешно снимал музыканта Петра Мамонова в фильмах «Царь» и «Остров». Раздвоение личности Лермонтова подчеркнут визуальным приемом. Светлую сторону, свободу и вдохновение будет олицетворять Кавказ с его горными пейзажами, а темную — холодный и циничный светский Петербург.

Костюмы и декорации уже готовы, старт съемок ожидается в октябре 2026-го. Натурные сцены будут снимать в настоящих лермонтовских локациях — в имении бабушки поэта Тарханы в Пензенской области (ныне музей-заповедник) и на Кавказе. Прокат намечен на февраль 2028 года.

«Мастер»

О чем: Фильм об Анатолии Рахлине — тренере по дзюдо, воспитанниками которого были миллиардеры, ученые и политики, в том числе Владимир Путин, считавший его личным наставником. Создатели покажут путь Рахлина: детство в блокадном Ленинграде, подорвавшее здоровье, уход из большого спорта и решение стать тренером.

Кто делает: Снимает Урал Сафин («Виктория», «Планетяне») для «ЗУМ продакшн» при поддержке Российской федерации дзюдо. Сценарий пишет Андрей Житков («Каруза», «В парке Чаир») с опорой на воспоминания друзей и учеников Рахлина, а также книгу «Анатолий Рахлин. Тренер», выпущенную сыном Анатолия, Михаилом. По замыслу авторов это не просто биографическая картина, а история о целом поколении мальчишек, характер которых сформировал спорт. Среди референсов — «Легенда № 17» и «Король Ричард». Имя актера в главной роли пока не раскрывают. По словам авторов, кастинг оказался очень тяжелым. Съемки планируются в Санкт-Петербурге.

О чем: Ледовый магический байопик о семье советских фигуристов. Маленькая Юля, дочь олимпийских чемпионов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, тяжело переживает смерть матери. Девочка загадывает желание: забыть о маме, чтобы больше никогда не чувствовать боль. Но вместе с этим из жизни героини исчезает любовь, и, чтобы вернуть ее, Юля отправляется в волшебный мир. Здесь ей придется бороться со злым волшебником Мнемором, который хочет навсегда забрать дорогие воспоминания.

Кто делает: Режиссер — Анна Матисон («Плевако») для «H2O Продакшн». В продюсерах — Татьяна Навка и Юлия Пахомова-Горшкова (дочь фигуристов), которым принадлежит студия. Проект запрашивает поддержку в третий раз. Новое дофинансирование потребовалось, чтобы сменить жанр, а вместо обычного байопика сделать фэнтезийный и детально воссоздать сказочный мир. По мнению Татьяны Навки, это поможет расширить аудиторию, заинтересовать фигурным катанием детей и рассказать им о спортивных героях прошлого. Людмилу Пахомову сыграет недавняя выпускница ГИТИСа Александра Кульбарисова, Александра Горшкова — Константин Белошапка («Тонкие материи»), Юлю — Мия Быстрицкая («Наш папа — Дед Мороз!»). Сергей Безруков выступит в роли Мнемора. Съемки начнутся весной 2027 года, а в прокат фильм выпустят той же осенью.

Мелодрамы

О чем: Продолжение подросткового хита «Твое сердце будет разбито» по роману Анны Джейн, чьи книги по популярности обогнали Достоевского и Пушкина. В собравшей почти миллиардную кассу первой части матерый школьный хулиган Барс (Даниэль Вегас) и Полина (Вероника Журавлёва), новенькая, которую травят в классе, заключают сделку. Он притворяется парнем Полины, а та взамен делает все, что ей скажут. Фальшивые отношения приводят к настоящим чувствам и трагической разлуке. В сиквеле мы встретим уже повзрослевших героев. Полина пытается залечить сердечные раны, увлекшись нелегальными мотогонками. Но раны начинают кровоточить, когда девушка встречает человека, которого давно похоронила.

Кто делает: Режиссер первой части Михаил Вайнберг для «Ол Медиа Компани». Продюсируют Эдуард Илоян («Поехавшая», «Вызов») и Георгий Шабанов («Страсти по Матвею», «Слово пацана»). Снимать по-прежнему будут в Екатеринбурге, в том числе на Свердловской киностудии. Зрителю по традиции насыплют адреналиновых сцен с гонками и красивых романтических моментов. Об эмоциональных качелях тоже не забудут. Премьера намечена на 14 октября 2027 года.

О чем: Экранизация повести Василя Быкова. Во время Второй мировой войны советский солдат Иван (Иван Янковский) и участница итальянского Сопротивления Джулия (итальянская актриса Дениз Сардиско) сбегают из концлагеря и прячутся в Альпах. За три дня, проведенных вместе, они влюбляются друг в друга и мечтают об общем будущем, но немцы все же догоняют беглецов.

Кто делает: Постановщик — Андрей Богатырёв («Красный призрак») для компании «Пан-Атлантик Студио», которая специализируется в том числе на копродукции. Фильм снимали в коллаборации с Сербией. В продюсерах — Екатерина Филиппова («Француз», «Человек, который удивил всех») и Татьяна Жежель Гойкович («Балканский ветер», «Отель „Белград“»). В актерский состав также вошли Милош Бикович и Стефан Капичич, снимавшийся в сериале «Лучше звоните Солу». Съемки, которые уже завершены, проходили в России, Сербии и Казахстане. Прокат намечен на 30 сентября 2027 года.

Приключения

О чем: Продолжение «Красного шелка», детектива в сеттинге поздних 1920-х. В первой части бывший царский агент Николай Гарин (Милош Бикович) и молодой красноармеец Артём Светлов (Глеб Калюжный) встречаются в Транссибирском экспрессе, чтобы выполнить опасную миссию от советских спецслужб. На сей раз героев отправляют на корабль, переполненный японскими разведчиками. К ним присоединяются легендарный Рихард Зорге (Максим Матвеев) с соратницей, переводчицей Ван Лин (Чжэн Ханьи), у которых своя задача — отыскать тайно доставленный в Шанхай груз государственной важности.

Кто делает: Режиссер первого фильма Андрей Волгин для студии «Нота Бене» в копродукции с китайской компанией Fen Dou Mao Film & TV Culture Media (Beijing) Co. Авторы рассказали, что количество сцен, снятых непосредственно в Китае, в сравнении с предыдущей частью выросло в два раза. Экшена и аттракционов тоже стало больше. Специально для съемок создали 30 игровых объектов и семь огромных павильонных застроек, в том числе лайнер, где развернется главная битва. Запущена масштабная промокампания, в рамках которой журналистов и блогеров уже несколько раз приглашали на съемочную площадку в Шанхай. Релиз намечен на 31 марта 2027 года.

Боевик

«Альтернатива»

О чем: Фильм-предупреждение о том, куда нас заведет повальное увлечение нейросетями. В основу лег одноименный футурологический роман Александра Журавского. В недалеком будущем спецназовец Кирилл приходит в себя после долгой комы и узнаёт, что теперь за безопасность государств отвечает искусственный интеллект. Основных титанов в мире два — отечественная нейросеть «Альта» и западная DEL. Когда титаны встречаются в поединке, планета оказывается на грани катастрофы. Спасти ее предстоит Кириллу — нужно всего лишь перехитрить ИИ.

Кто делает: Снимает Егор Кончаловский («Авиатор») для принадлежащей Андрею Золотарёву студии INEY Productions. За сценарий отвечают автор первоисточника вместе с самим Золотарёвым («Лед», «Притяжение», «Вторжение»). По словам создателей, они тщательно изучают мировые исследования о взаимодействии человека и искусственного интеллекта. Прекращать ресерч не планируют, потому что технологии развиваются каждую секунду.

Экранизации

«Герой нашего времени»

О чем: Новая адаптация романа о «лишнем человеке». Историю рефлексирующего циника и фаталиста расскажут с трех точек зрения — Грушницкого, княжны Мери и, наконец, самого Печорина.

Кто делает: Производством рулит киностудия «Аргон» Михаила Врубеля, который покинул «Водород» («Буратино», «Сто лет тому вперед»). Режиссер — Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города»). Представляя проект, постановщик подчеркнул, что именно Лермонтов когда-то заложил основы нелинейного повествования, которое двести лет спустя подхватила киноиндустрия. Обещают большой зрительский блокбастер с ярким объемным главным героем. Съемки стартуют весной 2027 года, сейчас в разгаре кастинг. Релиз запланирован на весну 2028-го.

«Легкое дыхание»

О чем: Экранизация рассказа Ивана Бунина. Гимназистка Оля Мещерская отличается от сверстниц смелыми взглядами, не обращает внимания на чужие нравоучения и бунтарски бросается в мимолетные романы с избранниками гораздо старше себя. Но внимание мужчин становится нездоровым и приводит к трагической развязке.

Кто делает: Снимает Владимир Алеников («Каникулы Петрова и Васечкина», «Небесная команда») по собственному сценарию для «Новый Свет Продакшн». Продюсирует Елена Ткачук («Три свадьбы и один побег»). Алеников рассказал, что хочет сделать тонкую историю о взрослении и противостоянии свободы и предрассудков. В главной роли видят Софью Абрашкину («Загадай любовь»), но окончательное решение еще не принято. В дримкасте также перечислены Евгений Цыганов, Иван Янковский и Дарья Алыпова («Трудные подростки»). Идет разработка костюмов и поиск локаций, рассматривают Мценск, Санкт-Петербург и Москву.

Драма

О чем: Фильм о случившейся в 1982 году катастрофе на советской антарктической станции «Восток». Молодой оператор Семён приезжает сюда снимать документальный фильм к ее 25-летию. Но короткая командировка затягивается, когда на «Востоке» происходит взрыв и станция оказывается полностью обесточена. Вместе с полярниками Семён остается на зимовку в нечеловеческом холоде.

Кто делает: Режиссер Андрей Волгин («Красный шелк», «Балканский рубеж») для «Пропеллер продакшн» при поддержке Русского географического общества. Впервые в истории российского художественного кино съемки пройдут в Антарктиде.

Комедии

О чем: Спортивная комедия перевоспитания. В соцсетях вирусится видео, как главный тренер женской футбольной сборной «Динамо» Николай Панфилов, человек старой советской закалки, мотивирует подопечных не очень педагогическими методами — криками и оскорблениями. Руководство клуба назначает проштрафившемуся обязательные занятия с молодой психологиней. Панфилову занятия поперек горла, особенно в разгар гонки за чемпионский кубок. Но в этой гонке их команду вот-вот обойдут конкуренты с молодым прогрессивным тренером, и волей-неволей герою приходится прислушаться к советам.

Кто делает: Снимает Виталий Дудка («Нейробатя») для собственной студии «Дудка Филмс» совместно с Legio Felix. В роли крикуна-тренера — Сергей Гармаш. Его любовный интерес сыграет Елена Яковлева, Никите Кологривому досталась роль прогрессивного тренера конкурирующей команды. А в роли психологини появится Полина Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!»). В касте также заявлены фигуристка Евгения Медведева и певица Жасмин. Фонд кино уже поддерживал фильм, и после предыдущего питчинга проект доработали. Теперь в нем больше спорта, игровой драматургии, на роли второго плана позовут спортсменок из десяти женских футбольных команд, а в качестве камео пригласят игроков мужской команды «Динамо» — партнера проекта. Съемки стартуют в августе 2026-го, сейчас идут репетиции и читки сценария. Релиз намечен на 27 августа 2027 года.

«На нас летит метеорит»

О чем: Комедия о мужском кризисе среднего возраста по рассказу Александра Цыпкина. Замглавы небольшого города Каратовска Вадим Артюхов страдает от классических чиновничьих проблем: конкуренты хотят увести из-под носа кресло мэра, подчиненные не особо слушаются, а жена, кажется, как-то узнала про любовницу. Ситуация становится еще интереснее, когда ученые сообщают: к городу приближается метеорит. Каратовск охватывает паника, и Артюхов вынужден с этим разбираться.

Кто делает: Снимает ученик Александра Сокурова Владимир Битоков для «Киностудии КИТ». Продюсируют Сергей Бондарчук («Актрисы», Happy End) и Давид Кочаров («Твое сердце будет разбито»). Неудачливого заместителя мэра сыграет Сергей Лавыгин («Кухня», «Отель „Элеон“»). Компанию ему составят Марина Александрова, Александр Самойленко, Дмитрий Лысенков и Алёна Долголенко. В прокате — осенью 2027 года.

Фэнтези

О чем: Мистическое фэнтези по мотивам легенд коренных народов севера. XVII век. Юный вождь эскимосов Амиклюк горюет по вероломно убитому отцу и жаждет отомстить за него. Однако враг выглядит совсем не так, как представлял себе герой. Оказывается, отец был хранителем границы между мирами, не давая тьме поглотить свет. Чтобы побороть зло, Амиклюк заручается поддержкой морского божества и покоряющих Сибирь русских первопроходцев.

Кто делает: Продакшеном занимается студия «Высокие широты». Режиссер Алексей Вахрушев родом из Анадыря, в его фильмографии есть два проекта о чукотском крае — докудрама «Книга тундры: Повесть о Вуквукае — маленьком камне» и анимационный док «Книга моря». По словам Вахрушева, игровых фильмов, завязанных на эскимосском эпосе, большие экраны еще не видели. Для проекта провели масштабный кастинг, команде было принципиально пригласить на ведущие роли артистов из числа представителей малых народов. Амиклюка сыграет чукотский актер — дебютант Артём Аканто. К касту также присоединились Роза Хайруллина и Диана Огай («Цикады»). Павильонные съемки стартуют в ноябре 2026-го, а натурные перенесли на лето 2027-го, потому что стихия и дикие животные повредили отстроенные декорации — воссозданное традиционное эскимосское поселение. К природе тундры относились бережно и все работы выполняли вручную.

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Автор: Александра Подольникова (@apodolnikova)