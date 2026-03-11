Как регулируют ИИ во всем мире и планируют это делать в России? Разбираем законы и судебную практику

8 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, призванный урегулировать вопросы использования искусственного интеллекта. Теперь документ должен получить одобрение Совета Федерации, после чего он направляется на подпись президенту. Среди поднятых в инициативе тем — обучение ИИ на защищенных авторским правом материалах и право на сгенерированный контент. Кинопоиск изучил мировую практику и то, как законы регулируют спорные вопросы.

Базовое законодательство

В России

В марте 2026 года Минцифры РФ представило на публичное обсуждение проект федерального закона, в котором даны определения основным понятиям (в том числе того, что такое искусственный интеллект и кто является оператором ИИ-системы) и прописаны основы государственного регулирования ИИ в России. Один из основных элементов проекта — модель должна соответствовать требованиям безопасности и действующему российскому законодательству. Владельцы ИИ-сервисов обязаны прописать правила доступа к системам искусственного интеллекта, предусмотреть запрет на его использование в противозаконных целях и ограничить возможность создания противозаконного ИИ-контента.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, отдельные его пункты начнут действовать с 1 марта 2027-го. Из него успели пропасть требования к обязательной маркировке сгенерированного контента, а также условия доступа к обучению ИИ-моделей исключительно на русскоязычных материалах гражданами РФ (подробнее ниже).

В Европе

Госрегулированием в этой сфере занимаются и другие страны. Первый комплексный закон об искусственном интеллекте — AI Act — был принят в Евросоюзе весной 2024 года. Однако он вступает в силу постепенно. Так, в начале мая 2026 года правительство ЕС пошло на уступки, перенеся введение в действие требований к высокорисковым системам на 2 декабря 2027 года и выведя из-под действия закона часть промышленного оборудования. Всё ради снижения нагрузки на бизнес.

AI Act делит все ИИ-системы на четыре категории по степени возрастания риска, который эти системы представляют для здоровья, безопасности и основных прав человека: минимальный, ограниченный, высокий и неприемлемый риски. Чем выше уровень, тем более строгие нормы контроля применяются. Все системы с неприемлемым уровнем риска запрещены по умолчанию. Запрещаются также любые приложения, нарушающие права граждан, например, использующие неизбирательную биометрию (массовое распознавание лиц в режиме реального времени) или социальный рейтинг.

Фургон лондонской полиции, использующий технологию распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Лондон, 2024 год

К системам высокого риска, например, относятся такие, что имеют дело с инфраструктурой, биометрией, занятостью населения. От подобных систем закон требует тщательного управления рисками, полного документирования данных, прозрачности процесса и человеческого надзора. Чат-боты и все генеративные модели ИИ относятся к системам с ограниченным уровнем риска. Под действие AI Act попадают не только создаваемые в ЕС, но и ИИ-системы других стран, если они предоставляют услуги гражданам ЕС.

AI Act предусматривает гигантские штрафы за его нарушение. Например, использование запрещенных систем обойдется ИИ-провайдерам в 35 млн евро или 7% глобального оборота — в зависимости от того, что больше. С критикой закона уже выступали правительства Франции и Германии, а представители таких крупных компаний, как Renault, Siemens, Heineken, Airbus и Ubisoft, даже подписали открытое письмо властям ЕС, в котором заявили, что AI Act «угрожает подорвать конкурентоспособность Европы и ее технологический суверенитет», поскольку для соответствия всем требованиям регулятора любым разработчикам придется нести непомерные риски и тратить слишком много денег. С другой стороны, ряд компаний, в частности Google, Microsoft и Amazon, подписали Европейский кодекс практик в сфере ИИ — составленный Европейской комиссией свод правил, направленный на добровольное выполнение требований AI Act до их вступления в силу.

В Китае

Здесь действует даже более централизованная, чем в ЕС, модель регулирования ИИ. В августе 2023 года КНР ввела обязательную регистрацию провайдеров генеративного AI, а с 1 июля 2025 года вступил в силу закон об искусственном интеллекте. Как и AI Act, китайский закон классифицирует ИИ-системы по четырем категориям риска и вводит требование обязательных аудитов, стресс-тестов и государственной сертификации для всех высокорисковых систем (сюда попадают критическая инфраструктура, суды и государственная деятельность). При этом защищать персональные данные и интеллектуальную собственность, маркировать сгенерированный контент, а также обеспечивать его соответствие социалистическим ценностям (подробнее об этом ниже) обязаны все ИИ-провайдеры без исключения.

В США

А вот в Штатах единого закона о регулировании ИИ нет. Самый близкий к федеральному стандарту — NIST AI Risk Management Framework (фреймворк управления рисками ИИ, RMF), выпущенный Национальным институтом стандартов и технологий в январе 2023 года. Документ описывает характеристики надежного ИИ, к которым должны стремиться разработчики: достоверность и надежность, безопасность и объяснимость, защищенность и устойчивость, подотчетность и прозрачность, конфиденциальность и справедливость.

В отсутствие единого закона все регулирование AI в США строится либо на добровольных стандартах компаний, либо на законодательной инициативе отдельных штатов. Так, в Теннесси в марте 2024 года был принят закон ELVIS (Ensuring Likeness Voice and Image Security Act) — первая в стране инициатива, направленная конкретно на борьбу с аудиодипфейками и клонированием голоса. С 1 января 2026 года новые законы об ИИ вступили в силу в Техасе и Калифорнии, свои законы есть у Колорадо, Юты, Коннектикута, Нью-Йорка и других штатов.

Активисты проводят демонстрацию против сотрудничества OpenAI с Пентагоном. Вашингтон, март 2026 год

Маркировка контента

В России

Изначально в законопроекте Минцифры содержалась отдельная статья, предусматривающая требования к маркировке всего синтезированного аудио- и видеоконтента, причем ответственность за размещение соответствующих предупреждений накладывалась на владельцев ИИ-сервисов. В частности, соцсети должны были следить за наличием маркировки и удалять синтезированный контент при ее отсутствии. Однако сам пользователь мог отказаться от получения предупреждений о синтезированности контента, если подобная опция была прописана в пользовательском соглашении.

Позднее заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин сообщил, что комитет отклонил эту статью из-за сложностей ее реализации. По словам депутата, предложение обязать все интернет-ресурсы выявлять сгенерированный контент «избыточно и нереализуемо», а «учитывая, с какой скоростью он появляется, в момент принятия подобной нормы отмаркировать придется уже 90% всего интернета». В итоге маркировка синтезированного ИИ-контента перестала быть обязательной. Теперь достаточно предоставить пользователям такую опциональную возможность. До этого вводилось требование о маркировке контента в формате, «воспринимаемом человеком и машиночитаемом формате», затем оно было заменено на «машиночитаемую маркировку».

В Европе

AI Act обязывает маркировать любой сгенерированный контент, в том числе дипфейки, синтетические голоса и ИИ-аватары, причем маркировка должна быть двойной — как явной для человека (водяные знаки), так и скрытой (машиночитаемые метки, метаданные, цифровые отпечатки). Обязательной маркировке подлежат также все системы с высоким уровнем риска. Однако, как было сказано, это требование закона вступит в силу только с 2 декабря 2027 года.

«Марш против машин» за ИИ-безопасность в Лондоне, февраль 2026 года

В Китае

С 1 сентября 2025 года действует обязательный национальный стандарт маркировки, согласно которому любой сгенерированный контент обязан сопровождаться заметными пометками «сгенерировано ИИ», а также скрытыми водяными знаками или метаданными. Стандарт распространяется на всех поставщиков AI-контента, в том числе на соцсети, онлайн-платформы и магазины приложений. Более того, пользователи WeChat, Douyin, Weibo и RedNote также обязаны указывать факт использования ИИ при публикации сгенерированного контента, а за попытку скрытия или удаления подобной маркировки предусмотрена блокировка аккаунта. Цель таких жестких мер — усиление контроля над информационным полем и борьба с дезинформацией.

В США

Требования к обязательной маркировке ИИ действуют в ряде штатов, в частности в Техасе и Калифорнии. Под действие этих требований попадают все формы синтезированного контента, в том числе тексты, изображения, видео и аудио, а за отсутствие маркировки предусмотрен штраф. Кроме того, ответственный подход к развитию своих нейросетей проявляют и отдельные игроки рынка. Видимые водяные знаки оставляет Midjourney, а TikTok добавляет пометки «сгенерировано ИИ» в созданные с помощью ИИ ролики.

Инициативы отдельных штатов не устраивают федеральное правительство. Не так давно президент Дональд Трамп подписал указ «Об обеспечении национальной политики в области искусственного интеллекта», который может лишать штаты возможности вводить собственные правила использования ИИ и позволяет федеральным властям оспаривать любой такой закон в суде. Логика президента ясна: Трамп рассчитывает привлекать в страну новые инвестиции в сфере ИИ и не хочет, чтобы потенциальным инвесторам приходилось иметь дело с 50 разными сводами правил и ограничений в 50 разных штатах.

Дональд Трамп подписывает указ по регулированию искусственного интеллекта. Вашингтон, декабрь 2025 года



Обучение ИИ и пиратство

В России

Текущая версия законопроекта позволяет компаниям-разработчикам ИИ-моделей использовать защищенные авторским правом результаты интеллектуальной деятельности (книги, фильмы, статьи, изображения, научные публикации, образовательные материалы и архивные документы) для создания наборов данных или обучения ИИ-моделей без разрешения правообладателей. Это не считается нарушением авторских прав в том случае, если пользователь сервиса не увидит следов защищенной интеллектуальной деятельности в финальном варианте генерации.

Действительно, при обучении на больших наборах данных велика вероятность, что в итоговом сгенерированном контенте проскользнут элементы, близкие или тождественные материалам, защищенным копирайтом. На этом погорели OpenAI и Midjourney, против которых иски подали Disney и Universal. Теперь оба пострадавших в суде ответчика ограничивают возможности использования своих моделей через принципы ответственного, не нарушающего чужие копирайты использования.

Старший юрист и патентный поверенный юридической фирмы Verba Legal Мария Мойш согласна, что процесс обучения ИИ-модели не является нарушением авторского плана, поскольку представляет лишь анализ, а не воспроизведение авторского материала. Однако, добавляет она, хранение авторских материалов для последующего обучения модели уже требует согласия автора. А вот российские правообладатели никак не согласны на безвозмездное использование их интеллектуальной собственности. В частности, представители «Комсомольской правды», «Московского комсомольца», «Коммерсанта» и «Российской газеты» настаивают на сохранении авторского права на свой контент за собой и заключении лицензионных договоров с разработчиками ИИ.

В США и Европе

В других странах закон зачастую становится на сторону правообладателей. Так, например, в 2023 году The New York Times обвинила Microsoft и OpenAI в незаконном использовании защищенных авторским правом статей, расследований и других публикаций газеты для обучения своих ИИ-моделей. Суд принял сторону истца и обязал OpenAI передать NYT 20 миллионов анонимизированных пользовательских переписок с ChatGPT, в которых использовались материалы издания.

В 2025 году OpenAI столкнулась с иском от GEMA — немецкого общества по управлению авторскими правами на музыку. Представители общества утверждали, что ChatGPT незаконно пользовался текстами песен для обучения и мог воспроизводить их по простым промптам пользователей. И вновь суд — на этот раз немецкий — принял решение не в пользу OpenAI.

В том же 2025 году несколько авторов подали коллективный иск против Anthropic, разработчиков модели Claude. Авторы заявили, что в процессе обучения Claude компания скачала несколько миллионов книг из пиратских библиотек. В итоге Anthropic не стала дожидаться вердикта и уладила дело в досудебном порядке, выплатив истцам компенсацию в размере 1,5 млрд долларов. Reuters подчеркивает, что это лишь первые из десятков исков, поданных против технологических компаний писателями, художниками и новостными агентствами.

А буквально на днях пять крупнейших американских издательств, в том числе Hachette, Macmillan и McGraw Hill, подали в суд на корпорацию Meta и лично ее основателя Марка Цукенберга. Предмет иска все тот же — нарушение авторских прав и обучение ИИ-модели Llama на защищенных копирайтом материалах.

Марк Цукерберг, февраль 2026 года

Когда в 2023 году в разгар забастовки сценаристов Гильдия все-таки села за стол переговоров с представителями кинокомпаний, ограничение использования ИИ было одной из ключевых тем обсуждений. Согласно заключенному тогда соглашению, студии не могли использовать созданные членами Гильдии материалы для обучения ИИ-моделей, были не вправе требовать от сценаристов пользоваться услугами ИИ-моделей и не могли поручать ИИ писать собственные или переделывать чужие материалы. Схожие опасения высказывала и Гильдия актеров, члены которой были обеспокоены перспективой замены живых исполнителей на их цифровые копии и аватары. Три года назад Гильдии удалось прописать в соглашении четкие требования касательно согласия исполнителей на создание их цифровых образов и должную компенсацию подобного шага.

В недавно заключенном новом четырехлетнем соглашении часть об использовании цифровых копий актеров осталась практически неизменной, однако появились уточнения по использованию полностью сгенерированных актеров. Теперь четко разделяются понятия цифровой копии актера, созданной с его согласия и получающей право на компенсацию и защиту, и синтетического цифрового актера (яркий пример — цифровая актриса Тилли Норвуд). Об условиях использования таких актеров студии должны договариваться с профсоюзом. При этом гильдия не смогла получить гарантии, что студии будут делать обязательные выплаты в профсоюзный фонд, если в съемках будут использовать «синтетических артистов». Вместо этого профсоюз добился от студий согласия не использовать синтезированных актеров, если они не принесут «значительной дополнительной ценности» проекту. Но пока неизвестно, кто и как будет определять эту ценность.

Тилли Норвуд

Европейский AI Act никак не регулирует обучение ИИ-моделей на защищенных авторским правом материалах, и европейские законодатели как раз работают над новой инициативой, суть которой сводится к следующему:

Разработчики ИИ могут пользоваться защищенными материалами (статьями, книгами, фильмами и изображениями) для анализа и обучения, если у них есть законный доступ к этим материалам.

Правообладатели могут запретить использование своего контента для обучения ИИ, причем запрет этот должен быть выражен в машиночитаемой форме — через метаданные или текстовые файлы на сайте.

Провайдеры AI-моделей общего назначения должны публиковать «достаточно подробное резюме» контента, использованного для обучения модели.

В Китае

В августе 2023 года в стране вступили в силу «Временные меры по управлению услугами генеративного искусственного интеллекта». По документу разработчики ИИ-моделей обязаны использовать для обучения и файн-тюнинга датасеты исключительно из легальных источников. Закон прямо предписывает компаниям гарантировать, что процесс сбора данных и обучения не нарушает права интеллектуальной собственности третьих лиц. Если для этого используются персональные данные, необходимо разрешение.

Китайские суды, опираясь на эти нормы, встают на защиту правообладателей. В начале 2024 года Интернет-суд Гуанчжоу вынес прецедентное решение по иску против местной ИИ-компании. Ее генеративная модель по текстовым промптам создавала изображения, практически идентичные защищенному копирайтом японскому персонажу Ультрамену. Суд признал платформу виновной в нарушении авторских прав на воспроизведение и адаптацию, постановил возместить истцу ущерб и обязал разработчиков внедрить технические фильтры, которые в будущем блокировали бы генерацию изображений с персонажем.

Фигура Ультрамена у причала кораблей. Город Гаосюн, Тайвань, февраль 2026 года

Права на сгенерированный контент

В России

Согласно Гражданскому кодексу РФ, автором может быть исключительно человек. Но ранее законопроект предполагал, что объектами интеллектуальной деятельности будут признаваться любые оригинальные творения независимо от того, созданы они человеком или автоматизированной системой. Также было определено, что владельцы ИИ-сервисов обязаны согласовать порядок передачи авторских прав; соблюдать права авторов оригинальных работ, на основе которых обучались модели; указывать в пользовательском соглашении информацию о том, кому принадлежат права на ИИ-контент.

В финальной версии закона оговорено только то, что пользователя обязаны уведомить, кому принадлежат права на результаты интеллектуальной деятельности, и каковы условия доступа к результатам работы модели. Кроме того, если разработчик ИИ-модели использует экземпляр произведения, полученный легально, причем на него не выставлен технический запрет на использование для обучения, это не считается нарушением авторских или смежных прав.

Законопроект также не определяет порядок привлечения к ответственности в случае, если пользователь использовал в промпте оригинальные авторские материалы без указания авторства, а затем выдал ответ системы за собственное произведение.

В Европе

AI Act контролирует лишь использование ИИ, не касаясь вопроса авторских прав. Согласно действующей Директиве 2001/29/EC, авторство может признаваться исключительно за физическим лицом, а созданный ИИ контент без творческого вклада человека не попадает под действие авторского права. Однако в настоящий момент в Европарламенте обсуждаются возможности признания ограниченных прав на созданный с помощью ИИ контент и минимизации рисков нарушения авторских прав третьих лиц. А вот в Великобритании еще с 1988 года законодательно закреплено, что автором может быть лицо, сделавшее необходимые приготовления для создания произведения с помощью компьютера.

В Китае

В ноябре 2023 года Пекинский суд создал важный прецедент, постановив, что пользователь, создавший изображение девушки в ИИ-модели Stable Diffusion (он составил оригинальный промт и отредактировал получившийся результат с помощью фильтров и настроек модели), сгенерировал таким образом уникальное изображение, которое не смог бы создать никто другой. А следовательно, сгенерированное изображение — художественное произведение, автором и правообладателем которого является именно контролировавший создание картинки пользователь. Но важное условие: суд учел именно творческий вклад человека, составившего промпт.

В США

В стране нельзя вбить несколько строчек промпта, чтобы считаться автором и правообладателем получившегося контента. Для того чтобы на произведение распространялось авторское право, ИИ должен использоваться лишь как инструмент для модификации уже существующей работы. Например, автор обрабатывает созданное им видео с помощью ИИ-эффектов или добавляет благодаря ИИ новые элементы на принадлежащее ему изображение.

Так, в 2023 году американский суд разобрал дело художницы из Нью-Йорка русского происхождения Кристины Каштановой, создавшей с помощью нейросети Midjourney комикс под названием Zarya of the Dawn. В итоге суд постановил, что Каштановой принадлежат исключительно права на авторский текст и компоновку изображений на странице, но не на сам визуал, поскольку в его создании отсутствует значительный вклад человека.

Обложка комикса Zarya of the Dawn Кристины Каштановой

Кроме того, американский суд считает, что субъектом авторского права может быть только человек. Еще в 2018 году художник Стивен Талер с помощью им же и созданной ИИ-модели Creativity нарисовал картину A Recent Entrance to Paradise и подал в Бюро по авторскому праву заявку на изображение, указав себя его правообладателем, а автором — созданный Талером ИИ. Получив отказ, Талер обратился в суд, проиграл дело, подал несколько апелляций, добрался аж до Верховного суда, но все без исключения инстанции подтвердили первоначальное решение: субъектом авторского права в США может быть только человек.

Суверенные модели и их ограничения

В России

В первой версии вынесенного на общественные обсуждения законопроекта об искусственном интеллекте делался упор на развитие так называемых суверенных и национальных моделей ИИ, все стадии разработки, обучения и использования которых были реализованы на территории Российской Федерации гражданами страны и российскими юридическими лицами на русскоязычных наборах данных, сформированных в России российскими юридическими лицами.

Фактически эти требования делали невозможными любые использования открытых датасетов и прочих зарубежных компонентов, которыми часто пользуются наши разработчики. Представители бизнеса логично возразили, что на практике подобные ограничения приведут к деградации качества моделей, поскольку релевантных данных, содержащихся в открытых источниках на русском языке, попросту недостаточно. В итоге правительство учло замечания делового сообщества, и новая версия законопроекта, озвученная в апреле 2026 года, разрешает пользоваться любыми доступными данными. Исчезло из законопроекта и требование, чтобы модель была создана исключительно гражданами РФ. Теперь достаточно лишь того, что разработчиком модели является юридическое лицо, зарегистрированное на территории России.

В июне 2026 года из законопроекта были исключены ограничения для иностранных нейросетей. Ранее предполагалось, что функционирование «трансграничных технологий ИИ» может быть запрещено или ограничено в случаях, предусмотренных законодательством.

А вот требование о том, что все разрабатываемые в РФ ИИ-технологии обязаны соответствовать действующему российскому законодательству и традиционным российским ценностям, осталось незыблемым, и все это делается ради технологической независимости.

В мире

Ни в ЕС, ни в США таких требований к ИИ-моделям нет. И Евросоюз, и Соединенные Штаты активно заинтересованы в привлечении иностранных инвесторов, которых подобные ограничения могут отпугнуть. А вот китайский закон об искусственном интеллекте закрепил понятие «суверенитета алгоритмов»: все компании, работающие с данными китайских граждан в стратегических отраслях, обязаны использовать зарегистрированные внутри КНР алгоритмы и несут ответственность за негативные последствия действий генеративных моделей. Другими словами, закон прямо запрещает китайским ИИ-системам генерировать контент, способный «подрывать государственную власть» или «нарушать общественный порядок». Поэтому китайские текстовые модели могут спокойно генерировать ответы на любые не относящиеся к Китаю вопросы, но отвечать отказом на любой провокационный запрос, скажем, касательно «культурной революции» или независимости Тайваня.

Материал был актуализирован 9 июля 2026 года.

Автор: Алексей Ионов, Виолетта Палий

Фото: Richard Baker / In Pictures via Getty Images, Heather Diehl / Getty Images, Alex Wong / Getty Images, Jill Connelly / Getty Images, © Cheng-Chia Huang / ZUMA Press, Inc. / Legion-Media