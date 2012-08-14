TikTok-прокат: как соцсеть стала главной площадкой для промо большого кино

Пять лет назад TikTok ассоциировался только с танцами под Doja Cat и подростковыми липсинками. Сегодня же крупные студии вкладывают в контент на этой платформе миллионы долларов. Сервис коротких видео переписал маркетинговые правила Голливуда и научился продавать контент эффективнее, чем через трейлеры на телевидении, билборды и классические промокампании. Как так получилось?

TikTok появился в Китае в 2016 году. Интернет-компания ByteDance запустила его как международную версию своего приложения Douyin. Глобальный релиз состоялся осенью 2017-го, а уже через год платформу объединили с американским Musical.ly, в один день перенеся туда всю аудиторию сервиса. Именно этот момент и принято считать настоящим рождением TikTok в его современном виде.

Реклама Douyin в Шанхае, 2018 год

Изначально приложение было площадкой для коротких музыкальных роликов, но настоящий взрыв популярности случился во время пандемии: только в первом квартале 2020-го TikTok скачали 315 миллионов раз. Это стало крупнейшим квартальным результатом среди мобильных приложений за всю историю. С тех пор TikTok перестал быть просто соцсетью для подростков. Сегодня это гигантская медиаплатформа, где соседствуют новости, политические дискуссии, кинообзоры, фанатские теории, маркетинг крупных брендов и полноценные мини-шоу. Именно здесь рождаются тренды, новые звезды и культурные феномены, которые потом расходятся по всему интернету.

Если раньше в индустрии к TikTok многие относились скорее скептически, то сегодня платформа превратилась в один из главных инструментов продвижения кино. Причем соцсеть «продает» фильмы аудитории не только до премьеры, но и уже после их выхода в прокат. Классическая голливудская модель десятилетиями работала по одному сценарию: студии вкладывали огромные бюджеты в промокампанию перед релизом, а уже ко второму уик-энду сборы часто падали на 60–70%. TikTok эту логику фактически сломал. Студии по-прежнему делают ставку на мощный старт, но теперь кино может стать вирусным уже после премьеры, когда зрители выходят из кинотеатров и начинают массово обсуждать картины в соцсетях, записывать свои реакции, делать эдиты, мемы и делиться фанатскими теориями.

Руководитель направления развлечений и новостей TikTok Деннис Папировски говорит, что пользователи платформы ежедневно публикуют около 6,5 млн постов, связанных с кино и сериалами. А охваты, которые проекты получают в TikTok, другим соцсетям зачастую просто недоступны. Например, лента «Злая. Часть 2» собрала 28 млрд показов и 57 млн просмотров в TikTok всего за первые сутки после выхода в прокат. Об изменении правил игры говорят и сами студии. Кэмерон Кёртис, исполнительный вице-президент по глобальному цифровому маркетингу Warner Bros., признается: «Мы видим, что контент, который авторы создают на этой платформе, показывает результаты в три раза лучше, чем наша традиционная реклама. Это стало критически важной частью нашей стратегии и всего, что мы делаем».

По данным TikTok, половина пользователей признается, что узнали о новом фильме именно здесь, а больше трети после этого покупали билеты и шли на сеансы. Причем даже негативные реакции нередко поднимают интерес к фильму. Люди хотят посмотреть, из-за чего весь сыр-бор, и быть в контексте. В Италии, где проводили отдельное исследование, показатели запредельные: 71% пользователей открыли для себя новые фильмы, актеров или сериалы через TikTok, а 84% за последние полгода хотя бы раз сходили в кино после того, как увидели контент о фильме в соцсети.

Расценки на рекламу в TikTok обычно делятся на четыре уровня в зависимости от количества подписчиков у блогера. Наноинфлюенсеры (от 1 до 10 тысяч подписчиков) считаются самыми вовлеченными авторами на платформе. Стоимость одного рекламного ролика у них обычно варьируется от 25 до 200 долларов. У микроинфлюенсеров (10–100 тысяч подписчиков) цены начинаются примерно от 200 и доходят до 1500 долларов за видео. Макроинфлюенсеры с аудиторией от 100 тысяч до миллиона подписчиков берут уже 1500–5000 долларов, а стоимость рекламы у мегаинфлюенсеров с аудиторией свыше миллиона человек стартует от 5000 долларов за ролик.

Самые любопытные данные появились в начале 2026 года, когда TikTok вместе с аналитиками из Samba проанализировал 38 американских кинокампаний за период с 2023 года до середины 2025 года. Аудитория, увидевшая рекламу фильма в TikTok, покупала билеты на 172% чаще, чем зрители, которые ее не видели, а у хорроров этот показатель достигал 215%. И, что еще важнее, около 60% этих покупок пришлось на людей, до которых вообще не дотянулась линейная телереклама. То есть TikTok не просто дублирует существующий охват, а расширяет его за счет новой аудитории.

В 2024 году платформа запустила TikTok Spotlight — инструмент, который добавляет к видео ссылку на страницу с покупкой билета. Warner Bros. стала одним из первых партнеров этой фичи. Для второй «Дюны» студия опубликовала 164 ролика в официальном аккаунте фильма, заключила контракты с 90 креаторами, а фанаты за две недели до и после релиза создали свыше 260 тысяч видео, связанных с фильмом.

Механика, благодаря которой создается такой эффект, довольно понятная. Студии все чаще закладывают в трейлер или фильм звуковой или визуальный крючок — короткий фрагмент, который пользователи подхватят и начнут использовать в своих роликах. TikTok сегодня обладает, возможно, самым агрессивным и точным алгоритмом персонализированной ленты среди всех соцсетей. Платформа буквально за несколько часов считывает интересы пользователя и начинает бесконечно подстраивать видео под его поведение — от времени просмотра ролика до комментариев, пересылок и даже пауз на определенных кадрах. Поэтому алгоритм TikTok работает как машина для микротаргетинга по сообществам: любители фильмов, книг, фан-базы конкретных режиссеров и актеров.

Заметных кейсов за последние годы было полно. Самый ранний из кейсов — фильм «Миньоны: Грювитация», вышедший в июле 2022 года. Тогда в TikTok завирусился хештег #Gentleminions: подростки приходили на сеансы группами в костюмах и галстуках, копировали фирменный жест Грю и снимали все это под трек «Rich Minion» рэпера Yeat. За считаные дни хештег собрал 65,4 миллиона просмотров. Чтобы поучаствовать в таком тренде, фильм не обязательно любить и даже досматривать. Главное, просто стать частью вирусного момента.

Еще один характерный кейс — фильм «М3ГАН». Хештеги #M3GAN, #M3GANMovie и #M3GANDance собрали 1,3 млрд просмотров еще до релиза фильма. Universal запустила масштабный флешмоб с танцовщицами, которые исполняли фирменный танец героини на Empire State Building, CinemaCon и во время NFL-игр. При бюджете в 12 млн долларов фильм собрал 30,2 млн долларов уже за премьерный уик-энд — на 10–13 миллионов выше прогнозов, а итоговые мировые сборы достигли 181 миллиона.

Но поворотным моментом для всей индустрии, конечно, стала «Барби», и TikTok был огромной частью этой кампании. Тизер фильма в соцсети собрал более 27 млн просмотров и 2,7 млн лайков еще за четыре месяца до релиза. Хештег #BarbieMovie вырос с 800 млн просмотров в апреле до 6 млрд просмотров к июлю. По данным квартального отчета UTA IQ, две трети зумеров и миллениалов, ждавших «Барби», признались, что мемы напрямую повлияли на их интерес к фильму.

Не стоит забывать и о «Солтберне», который пользователи растащили на десятки разных форматов — от короткого ролика с танцем голого Барри Кеогана под «Murder on the Dancefloor» до многочисленных эксплейнеров. Хештег #MurderOnTheDancefloor собрал в TikTok больше 43 млн просмотров, а сам трек прозвучал в более чем 290 000 видео, включая ролик самой Софи Эллис-Бекстор, которая повторила танец из фильма. У песни 2001 года в итоге случилось второе рождение: «Murder on the Dancefloor» вернулась в UK Singles Chart на вторую строчку — туда же, где была на пике 22 года назад, — и впервые в карьере певицы попала в американский Billboard Hot 100. Но одним из самых мощных инструментов продвижения стал эдит с Джейкобом Элорди из «Солтберна». Один из пользователей даже загрузил его на Letterboxd как отдельную страницу фильма, правда, позже платформа ее удалила.

Эдиты вообще стали отдельным культурным пластом. Pitchfork выпускал большой материал о том, как подобные ролики влияют на музыкальные чарты, интерес к артистам, кино и поп-культуру в целом. Если раньше студиям приходилось выстраивать сложную маркетинговую кампанию, чтобы привести зрителя в кинотеатр, то сегодня иногда достаточно одного удачно смонтированного видео с нарезкой сцен и харизматичным актером, и человек уже хочет посмотреть всю его фильмографию, подписаться на фан-аккаунты и стать частью комьюнити вокруг проекта. Более того, эдиты в TikTok давно живут собственной жизнью и формируют тренды внутри платформы. Нередко, если нажать на популярный звук, можно обнаружить, что впервые его загрузил вовсе не музыкант, а автор фанатского видео.

При всей эффективности у этой модели есть и обратная сторона: студии все сильнее зависят от платформы, алгоритмы которой остаются непрозрачными, а будущее в отдельных странах (вспомнить хотя бы возможный запрет TikTok в США) до сих пор выглядит неопределенным. Но пока система работает, Голливуду проще подстраиваться под логику соцсети, чем искать ей альтернативу. Похоже, эпоха, когда судьбу фильма могли решить рецензии влиятельных кинокритиков или один удачный трейлер, окончательно закончилась — теперь кино все чаще продают сами зрители.

Другой вывод, который может заставить хмыкнуть — феномен «поколения TikTok». То есть аудитории, привыкшей потреблять контент короткими фрагментами и все хуже удерживающей внимание на длинных форматах. Это постепенно влияет на сам кинематограф: студии начинают думать не только о качестве фильма или целостности истории, но и о том, какие сцены смогут завируситься в соцсетях. Из-за этого в кино все чаще появляются моменты, которые не несут сюжетной или эмоциональной нагрузки, зато идеально работают в виде 15-секундного ролика: эффектные танцы, пафосные монологи, нарочито эстетские кадры или сцены с эдит-потенциалом. Часть современного кино теперь создается с расчетом не только на большой экран, но и на будущую жизнь фильма внутри TikTok.

Автор: Кира Голубева (@mimiyellow)