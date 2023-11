Голливудская забастовка актеров закончилась. Вот итоги!

В среду представители Гильдии актеров США и Альянса продюсеров кино и телевидения достигли предварительного соглашения. Сделку еще должны одобрить правление профсоюза (это произойдет в пятницу по времени Восточного побережья) и члены гильдии, но сама забастовка официально завершилась в ночь на четверг. Таким образом, самый долгий простой в истории актерской гильдии SAG-AFTRA продлился 118 дней.

Как прошли переговоры

Очень тяжело. Deadline в июле писал, что студии собираются затянуть заключение нового соглашение с Гильдией сценаристов до октября, чтобы разорить протестующих и максимально ослабить позиции профсоюза на переговорах, и с актерами Альянс придерживался схожей тактики.

Первые переговоры состоялись спустя 80 дней после начала забастовки. Альянс представляли главы крупнейших голливудских студий Боб Айгер (Disney), Тед Сарандос (Netflix), Дэвид Заслав (Warner Bros. Discovery) и Донна Лэнгли (NBCUniversal). Спустя несколько напряженных дней начало казаться, что стороны близки к компромиссу, но в последний момент студийные боссы внезапно вышли из переговоров.

Тед Сарандос

The Wrap сообщает, что демарш стал реакцией на поведение переговорщиков гильдии, которые в последний момент включили в почти уже согласованный документ новое требование: стриминги ежегодно должны отчислять профсоюзу по 1 доллару за каждого подписчика.

После срыва стороны начали обмениваться ударами в прессе. Глава Альянса Кэрол Ломбардини посетовала, что пропасть между продюсерами и актерами попросту слишком велика, чтобы переговоры дальше развивались в плодотворном направлении. Студии обнародовали свое последнее предложение в социальных сетях, фактически обвинив руководство гильдии в жадности и отсутствии здравого смысла, а директор по контенту Netflix Тед Сарандос заявил, что «переговорщики со стороны SAG-AFTRA зашли слишком далеко».

Глава гильдии Фрэн Дрэшер в ответ обвинила Альянс в использовании тактики запугивания и стратегии «неведения переговоров» и в попытках вбить клин между руководством профсоюза и его членами. «Мы слишком многим пожертвовали, чтобы теперь капитулировать перед их жадностью и упрямством, — добавил главный переговорщик SAG-AFTRA Дункан Крэбтри-Айленд. — Мы остаемся едины и готовы к переговорам сегодня, завтра и в любой другой день».

Деррик Джонсон, Дункан Крэбтри-Айленд, Шон Эстин, Фрэнсис Фишер и Шерил Ли Ральф на забастовке

Наконец, 21 октября Боб Айгер лично позвонил Крэбтри-Айленду и предложил вернуться за стол. На этот раз представители Альянса сходу выставили более выгодные условия. «SAG-AFTRA выиграла», — прямо признался Deadline один из студийных инсайдеров. На студии давили сроки: еще несколько недель забастовки, и мейджорам пришлось бы сдвигать даты летних релизов следующего года. Однако даже в такой ситуации студийные боссы пытались давить на оппонентов, поставив им крайний срок заключения сделки. Но представители гильдии пришли к единому мнению раньше.

О чем договорились стороны

Обновлено в субботу

В пятницу соглашение между Гильдией актеров и Альянсом продюсеров кино и телевидения прошла одобрение правления профсоюза — «за» высказалось 86% голосов. Теперь сделку предстоит одобрить простым членам Гильдии, которые будут голосовать до 5 декабря. На пресс-конференции председатель актерского профсоюза Дрэшер призналась, что ей не удалось добиться главной цели — доли от прибыли стримингов. А вот чего добиться удалось:

повышение минимальной заработной платы на 7%;

$1 млрд на новые выплаты и пособия на время действия соглашения.;

бонус в $40 млн на отчисления для актеров. Четверть этой суммы пойдет в специальный фонд, откуда будут перечисляться средства на нужды профсоюза, а остальные деньги будут распределены между актерскими составами наиболее популярных проектов на стриминге;

первое за сорок лет увеличение отчислений в пенсионный и страховой фонд. Ожидается, что их сумма за три года составит $180 млн;

компенсация за переезд актерам сериалов выросла на 153% и составит теперь $5 тыс в месяц;

минимальная оплата актеров массовки увеличена на 11% — c 187 до 207 долларов;

введены правила на проведение самопроб — теперь сценарии должны присылаться как минимум за 48 часов до истечения срока сдачи проб;

обязательное наличие координаторов по интиму во всех сценах с обнаженкой и сексом;

запрет на использование искусственного интеллекта для создания двойников актеров, но создание «цифровых двойников» допускается при условии согласия актера и достойной оплаты его труда.

Что говорят участники переговоров

Обе стороны называют достигнутое соглашение историческим. Представители актерской гильдии в своем пресс-релизе сообщили, что сумма трехлетнего соглашения превышает миллиард долларов, и отметили его «необычайный размах» и «беспрецедентные положения». Представители продюсерского альянса подчеркнули, что пошли на самые крупные уступки в истории профсоюза. «Я в восторге, — добавил Боб Айгер на премьере нового диснеевского мультфильма «Желание». — Это было долгое лето, и нашей индустрии пора уже возвращаться к работе. Давно пора было договориться».

Боб Айгер

Цифры и факты

Забастовка продлилась 118 дней.

Этот бойкот актеров — самый длинный в истории. До этого они дольше всего бастовали в 1980 году — тогда стороны ударили по рукам через 95 дней.

Согласно оценкам экономистов, 6 месяцев голливудского простоя обошлись экономике Южной Калифорнии в 6,5 млрд долларов. Тяжелее всего пришлось стилистам, декораторам, компаниям по производству реквизита и фирмам, предоставляющим услуги кейтеринга. Работу потеряли около 45 000 человек.

«Сейчас мы зарабатываем меньше, чем во время пандемии», — жалуется Пэм Элейя, владелица компании по производству реквизита History for Hire. «Нам придется годами восстанавливаться после этих убытков», — добавляет Саймон Ингланд, управляющий фирмы по производству кинохлопушек EnglishStix.

Что будет дальше

Актеры включатся в продвижение фильмов. Аккурат к наградному сезону. Теперь в оскаровских кампаниях смогут участвовать не только сценаристы и режиссеры.

Возобновятся съемки. Голливуд будет возвращаться к работе в несколько этапов. Уже в ближайшие дни должны запуститься проекты, вставшие на паузу после начала забастовки — студии специально оплачивали аренду павильонов и съемочных площадок, чтобы как можно быстрее вернуться к работе. В числе этих фильмов — «Дэдпул 3» (отснята примерно половина фильма), «Гладиатор 2», «Битлджус 2» (осталась пара съемочных дней) и «Жюри номер два» Клинта Иствуда (осталось примерно 10 съемочных дней).

Съемки «Дэдпула 3»

А вот съемки новых фильмов начнутся только в январе, после рождественских каникул. Работать в праздники запрещает устав гильдии, а период между Днем благодарения (23 ноября) и Рождеством исторически считается слишком дорогим для съемок.

Студии перенесут премьеры фильмов. Четырехмесячный простой не может не сказаться на графике премьер. Disney уже отложила на год премьеры новой «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер (было 22 марта 2024-го, стало 21 марта 2025-го) и нового анимационного проекта Pixar «Элио» (было 1 марта 2024-го, стало 13 июня 2025-го). Не выйдет в 2024 году восьмая часть франшизы «Миссия: невыполнима». Sony подвинула третьего «Венома» с 12 июля 2024 года на 8 ноября. Marvel сдвинула график выхода всех следующих фильмов, кроме «Фантастической четверки»; новые даты премьеры получили «Дэдпул 3» (26 июля 2024 года), «Капитан Америка: Новый дивный мир» (был декабрь 2024-го, стало 14 февраля 2025-го), «Громовержцы» (был декабрь 2024-го, стало 25 июля 2025-го) и «Блэйд» (было 14 февраля 2025-го, стало 7 ноября 2025 года).

Студии начнут заключать новые сделки и объявлять новые проекты. Сценаристы начали продавать новые сценарии сразу же после завершения забастовки Гильдии сценаристов, но актеры только сейчас получили возможность изучать эти сценарии и подписываться на новые проекты.

Воцарится хаос. Из-за того, что почти все ранее анонсированные проекты отправятся в производство примерно в одно время, начнется логистический кошмар. Режиссеры, операторы и прочие члены съемочной группы будут нарасхват. Съемочные павильоны распишут на несколько месяцев вперед, студиям придется выбирать, что снимать в первую очередь. А актерам придется выбирать между несколькими проектами. Так, например, Дэйзи Эдгар-Джонс была вынуждена отказаться от участия в «Происхождении видов» Рона Ховарда из-за задержки на производстве «Смерча 2».

Дэйзи Эдгар-Джонс

Netflix поднимет цены. Все ведущие стриминги — Disney+, Hulu, Max, Peacock, Paramount+ с Showtime и Starz — уже повышали цены в этом году. Netflix же в последний раз увеличил тарифы в январе 2022 года. Согласно сведениям Wall Street Journal, на стриминге собираются поднять цены на нескольких ведущих рынках, но планировали дождаться конца забастовки, чтобы оправдать поднятие цен новым соглашением с SAG-AFTRA.

Что будет с телевизионным сезоном

Продюсерам понадобится как минимум пара недель, чтобы собрать актеров и съемочную группу, отрепетировать сцены и арендовать все необходимое оборудование.

В самом выгодном положении находятся популярные сериалы с несколькими сезонами в портфолио. Несколько дополнительных месяцев простоя не сильно скажутся на рейтингах, а у продюсеров уже накопился неплохой опыт возобновлять производство после перерыва.

Первыми в производство пойдут хиты, такие как «Анатомия страсти», «9-1-1», «Чикаго», «CSI: Место преступления», «Морская полиция» и «Закон и порядок». Через пару недель должны стартовать съемки и финального сезона «Очень странных дел». Однако с учетом позднего возобновления съемок большинство сериалов получат урезанный сезон из 10–13 эпизодов.

«Очень странные дела», 4-й сезон

Новым сериалам придется тяжелее. Продюсерам понадобится больше времени, чтобы подобрать актеров, собрать с нуля съемочную группу и возвести все необходимые декорации. Deadline сообщает, что большинство каналов уже подумывают о том, чтобы перенести все наиболее значимые премьеры на следующий телевизионный сезон. NBC перенесла на осень 2024 года премьеру производственной комедии St. Denis Medical и медицинской драмы Dr. Wolf с Закари Куито в главной роли. CBS отложит запуск новой драмы Matlock (пилот сериала собрал самые высокие отзывы за несколько лет на внутренних тестовых просмотрах), а Fox планирует повременить с релизом сериала о спасателях Rescue: Hi-Surf.

В самой тяжелой ситуации оказались шоу-второгодки. Одного сезона может оказаться недостаточно, чтобы зрители вспомнили о сериале, когда он вернется в эфир после семи-восьмимесячного хиатуса.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Mario Tama / Getty Images, Dia Dipasupil / Getty Images, Hollywood To You / Star Max / GC Images, Tommaso Boddi / Getty Images for Netflix, Charley Gallay / Getty Images for Disney, Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Gucci, @deadpoolmovie / Twitter