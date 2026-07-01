Кинопрокатчика Global Film банкротят. Компания выпускала в российских кинотеатрах «Мастера» и «Вышку»

17 июня 2026 года иск о признании банкротом в отношении ООО «Глобал Фильм Дистрибьюшн» (юридическое лицо дистрибьютора Global Film) подало Управление ФНС по Кировской области. Арбитражный суд Москвы рассмотрит обоснованность иска уже 29 июля. На соответствующее дело в картотеке судебных дел обратил внимание Кинопоиск.



По данным «БК медиа», компания Global Film по итогам 2025 года заняла по сборам седьмую строчку среди российских дистрибьюторов, выпустив в кинотеатрах 22 фильма. По состоянию на 21 декабря 2025 года выручка Global Film от кинопроката за 2025-й составляла 868 млн рублей. Последней на данный момент картиной, которую прокатывала GF, стала «Гренландия 2: Миграция». Она вышла 29 января 2026 года и собрала 140 млн рублей. Самый кассовый фильм компании — боевик «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» Гая Ричи (684 млн рублей).

Сообщество дистрибьютора во «ВКонтакте» не обновлялось с марта 2026 года. При этом на прошедшем зимой кинорынке дистрибьютор анонсировал новые релизы на этот год: научно-фантастический боевик «Удачи, веселья, не сдохни» Гора Вербински, «Мы хороним мертвецов» с Дейзи Ридли и «Автомобильный город» с Аланом Ричсоном, Шейлин Вудли и Беном Фостером из программы Венецианского кинофестиваля. Официальные даты проката этих проектов не публиковались, в графике релизов они сейчас не заявлены. На момент публикации новости представители Global Film не ответили на запрос Кинопоиска.

«Автомобильный город»

Что произошло

Сложности в работе компании начались в 2024 году. После подачи деклараций по НДС за третий квартал 2023 года (подана 30 сентября 2024 года) и второй квартал 2024-го (подана 25 июля 2024 года) инспекция ФНС проводила налоговые проверки, по итогам которых выявлены правонарушения. Согласно документам, налоговая нашла «методологические нарушения при ведении раздельного учета». Под этими формулировками могут пониматься неверный расчет НДС, а также отнесение облагаемых операций к необлагаемым. Компания пыталась оспорить решения УФНС, но Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе вердикт о доначислении налога в общей сложности на более чем 86,5 млн рублей. Также Global Film привлечена к налоговой ответственности в виде штрафов более чем на 17,3 млн рублей.

Согласно картотеке судов, 11 июня 2026 года ООО «Глобал Фильм Дистрибьюшн» подало еще два иска в Арбитражный суд Москвы о признании недействительными других решений инспекции ФНС. Как указано в одном из исков, компания также привлечена к ответственности по двум статьям НК РФ в виде штрафов суммарно на 40,7 млн рублей. Заседание назначено на 15 июля 2026 года. Иск по другому решению ФНС пока оставлен без движения, так как подан с нарушением требований.

Как рассказал Кинопоиску представитель одной из киносетей, претензии налоговой могут быть связаны с тем, как Global Film оформляла покупку прав на зарубежные фильмы. После ухода голливудских мейджоров из России в 2022 году дистрибьюторам стало сложнее платить иностранным правообладателям. Такие сделки теперь проходят через посредников и требуют дополнительного налогового оформления, а итоговая нагрузка зависит от страны, через которую покупается контент. До 2026 года часть таких платежей можно было проводить по льготным ставкам в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения: российские компании, зарабатывающие на иностранном контенте, могли платить налог на доход по ставке от 0% до 10% в зависимости от юрисдикции. С 1 января 2026 года для сделок с компаниями из «недружественных стран» ставка выросла до 25%. Собеседник Кинопоиска предполагает, что претензии ФНС могли быть связаны с попыткой Global Film снизить эту нагрузку при закупке иностранного кино. По его словам, компания при этом может продолжить выпускать фильмы через другое юрлицо.

После того как ФНС подала заявление о банкротстве, Арбитражный суд Москвы должен проверить обоснованность требований заявителя. Если 29 июля заявление признают обоснованным, в отношении юрлица может быть начата процедура банкротства.

Чем известна Global Film

«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»

После ухода голливудских мейджоров из России Global Film позиционировалась как один из главных поставщиков зарубежного контента в Россию. Компания была создана выходцами из украинского онлайн-кинотеатра Megogo в июне 2022 года, до этого топ-менеджеры стриминга выпускали фильмы под брендом фирмы MDfilm, у которой было заключено соглашение с американской студией STX. В 2022 году именно MDfilm была правообладательницей фильмов «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», «Феррари» Майкла Манна, также она должна была выпустить фильм «Бордерлендс» от Lionsgate, «Неудержимых 4» от Millennium и другие иностранные релизы. В итоге часть этих фильмов катала Global Film.

Global Film также занималась дистрибьюцией и производством российского контента. В судебных материалах указывается, что компания выпускала «Я — медведь», «Юра дворник» и «Честный развод. Бенефис», хотя официальным дистрибьютором картин значится «Каропрокат». С этой кинокомпанией Global Film в лице продюсера Георгия Малкова заключила сотрудничество в 2022 году; первым проектом был фильм «Непослушник». Позднее дистрибьютор выпускал и другие фильмы продюсера: «Возвращение попугая Кеши», «За слова отвечаю» и т. д. Также, согласно материалам суда, Global Film занималась производством фильма «ON и Она» с Юлией Пересильд.

Автор: Виолетта Палий