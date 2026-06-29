Кино как повод поговорить: 14 независимых киноклубов — от Самары до Москвы

Gaze начинался осенью 2023 года с показа фильма «Маргаритки» Веры Хитиловой. По словам Арины Князевой, изначально это был феминистский киноклуб при НИУ ВШЭ, но «после одного серьезного разговора их оттуда выгнали». В итоге клубу пришлось экстренно искать новый дом. Около двух лет показы шли в «Открытом пространстве», пока площадка не закрылась. Сейчас клуб базируется в баре-сообществе «Делай культуру». Создательницы подчеркивают, что стараются донатить пространствам, которые их приютили.

В клубе смотрят кино, сделанное женщинами, — «те картины, что остались в тени канонов и правил, продиктованных патриархальными установками», как определяют авторы клуба. Также у Gaze есть специальная секция «#новаяветка», в ней показывают авангардные фильмы, эксперименты и режиссерские дебюты. Сеансы сопровождаются разборами вместе с создательницами фильмов.

Организаторы признаются, что им непросто: площадки закрываются, люди уезжают, силы заканчиваются. Однако случаются и удачные показы, «после которых остается редкое чувство, что клуб делает что-то по-настоящему важное». Бывают курьезы. Однажды Арина с другом целую неделю делали русские субтитры к фильмам Энн Шарлотт Робертсон. У картины была двойная звуковая дорожка, которая из-за проблем с колонкой так и не включилась. В результате зрительницы долго не могли понять, к чему этот текст на экране. Все выглядело так, словно это голоса в их голове.