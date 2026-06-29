Кино как повод поговорить: 14 независимых киноклубов — от Самары до Москвы

Независимые киноклубы переживают расцвет. Их открывают в барах, библиотеках, арт-кластерах и даже в здании речного порта — от Москвы и Петербурга до Чебоксар, Перми и Ульяновска, — и сеансы собирают полные залы. Кинопоиск выбрал 14 клубов и рассказывает, кто за ними стоит, что там показывают и как туда попасть.
Gaze
Ссылка: t.me/gazefemclub1
Город: Москва
Год основания: 2023
Что показывают: фильмы, снятые женщинами, авангард, эксперименты и режиссерские дебюты
Где проходит: бар-сообщество «Делай культуру»
Условия входа: донат
Организатор: студентка МШНК Арина Князева
Gaze начинался осенью 2023 года с показа фильма «Маргаритки» Веры Хитиловой. По словам Арины Князевой, изначально это был феминистский киноклуб при НИУ ВШЭ, но «после одного серьезного разговора их оттуда выгнали». В итоге клубу пришлось экстренно искать новый дом. Около двух лет показы шли в «Открытом пространстве», пока площадка не закрылась. Сейчас клуб базируется в баре-сообществе «Делай культуру». Создательницы подчеркивают, что стараются донатить пространствам, которые их приютили.
В клубе смотрят кино, сделанное женщинами, — «те картины, что остались в тени канонов и правил, продиктованных патриархальными установками», как определяют авторы клуба. Также у Gaze есть специальная секция «#новаяветка», в ней показывают авангардные фильмы, эксперименты и режиссерские дебюты. Сеансы сопровождаются разборами вместе с создательницами фильмов.
Организаторы признаются, что им непросто: площадки закрываются, люди уезжают, силы заканчиваются. Однако случаются и удачные показы, «после которых остается редкое чувство, что клуб делает что-то по-настоящему важное». Бывают курьезы. Однажды Арина с другом целую неделю делали русские субтитры к фильмам Энн Шарлотт Робертсон. У картины была двойная звуковая дорожка, которая из-за проблем с колонкой так и не включилась. В результате зрительницы долго не могли понять, к чему этот текст на экране. Все выглядело так, словно это голоса в их голове.
Kinemaclub
Ссылка: t.me/kinemaclub
Город: Санкт-Петербург
Год основания: 2019
Что показывают: авторское, фестивальное и экспериментальное кино, тематические показы
Где проходит: независимые площадки города
Условия входа: бесплатные показы, донат
Организаторы: основательницы Юля Мурашова, Полина Каменецкая, Даша Рудакова
Kinemaclub вырос из инициативы студенток факультета свободных искусств и наук Петербургского университета, которым не хватало живых разговоров о кино за пределами пар. Формат с самого начала был академическим, но не занудным: короткая лекция на 20 минут, затем просмотр и обсуждение по принципам liberal arts (горизонтальная дискуссия, где теоретический взгляд соседствует с личным опытом).
Программы строились циклами: месяц романтических комедий с разбором guilty pleasure и girlhood studies, день Жиля Делёза, показы Марселя Ануна и Рауля Руиса, трофейное кино и b‑movies, «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалкова под новым углом, феномен Геннадия Горина и видео с авторегистраторов.
Лучшие годы киноклуба пришлись на период с осени 2019‑го до зимы 2024‑го: еженедельные воскресные сеансы, смена университетских аудиторий на кофейню Bunker, затем на видеосалон Golyj Wood, куда часть команды ушла работать. Сейчас встречи проходят реже, как специальные события для «добрейшей, лояльной аудитории». Например, показ фильма «Привычка нюхать пальцы» Вячеслава Иванова после фестиваля «Новое движение». Для организаторов Kinemaclub стал трамплином в профессию: кто‑то ушел на «Ленфильм» и в фестивальное программирование, кто‑то — в режиссуру, прокат или искусствоведение, но общий опыт «расскажем, покажем, обсудим» продолжает определять их работу с кино.
«Внутри кино»
Ссылки: t.me/pokazVGIK, vk.com/vnutri.kino
Город: Ростов‑на‑Дону
Год основания: 2025
Что показывают: студенческое игровое и документальное кино
Где проходит: Дом кино и креативные пространства города
Условия входа: вход свободный, донат
Организатор: Ирина Барсова, доцент факультета экранных искусств Ростовского‑на‑Дону филиала ВГИК
Ростовский киноклуб собирает вокруг студенческих фильмов живую аудиторию, которой важны не только показы, но и обсуждение. Это полностью некоммерческий студенческий проект: первые сеансы сразу собирали аншлаги, зал на 90 человек оставался полным и после титров, когда начинались обсуждения, ради которых, по словам команды, все и затевалось.
С момента основания «Внутри кино» разросся до пяти направлений. Помимо показов игрового и документального студенческого кино, которое не встретить в прокате, у клуба есть и подкаст о жизни кино, и журнал; организаторы проводят выставки работ операторов и художников анимации, а также лектории с приглашенными спикерами, где разбирают классику и свежие фестивальные фильмы, например с «Эха „Флаэртианы“». Сейчас команда выходит за пределы Дома кино, проводя события в «Циферблате», «Степи» и ЦКИ, но продолжая работать на энтузиазме и совмещать киноклуб с сессиями, курсовыми и дипломными съемками.
Для зрителя «Внутри кино» — возможность увидеть новые работы кинематографистов, которые только входят в профессию, почувствовать, как документальное кино собирает полные залы и обычный вечер превращается в событие, которое хочется обсуждать. Среди представленных в киноклубе картин — «Дом» Романа Ромохова, «Храм» Стефана Гваришвили, «Чтобы сказало море» Влада Романенко и Ксении Светличной, «Ее ладонью» Анны Абрамян. В планах у команды больше медиа, людей и форматов — от сезонных показов под открытым небом до сеансов в необычных локациях.
«ёкино»
Ссылка: t.me/kinosmr, vk.com/yo.kino
Город: Самара
Год основания: 2024
Что показывают: классика авторского кино, фестивальные хиты, ретроспективы режиссеров, новое российское кино
Где проходит: кинотеатр «#ёкино»
Условия входа: платные показы (от 450 руб.)
Организатор: журналист Данила Князев
Самара известна своим знаменитым киноклубом «Ракурс», который работал 35 лет, еще с 1980-х. Имея в виду эту богатую традицию, интернет‑журнал «Сом» создал свой дом авторского кино на базе кинотеатра «#ёкино». Изначально показы шли в кофейнях и творческих пространствах. По сути, у киноклуба был только собственный проектор и выбор фильмов по опросам в соцсетях. С появлением постоянной площадки формат стал и технически качественнее, и программно масштабнее. Клуб — это возможность смотреть не только репертуар мультиплексов, но и то, что обычно не доходит до регионов из столичных артхаусных кинотеатров.
В афише — классика авторского кино (Феллини, Антониони, Годар, Трюффо и др.), фестивальные хиты из Берлина, Канн и Венеции, ретроспективы режиссеров с особым акцентом на 1960‑е, французскую новую волну и итальянский неореализм. Клуб принципиально работает в белую: букер «ёкино» выстраивает отношения с правообладателями и прокатчиками, почти все показы проходят официально. Программа «Новое российское кино» работает против стереотипа о том, что наше кино дурное — показывают живые и актуальные российские картины с контекстом.
Сейчас «ёкино» готовится к переезду в новое пространство, которое днем будет работать как кафе с баром, вечером — как кинозал с билетной системой, программой лояльности, промокодами и скидками для постоянных гостей. В планах — ребрендинг (новое название «Арт-Вертикаль»), настраивание связей с киноклубами других городов и совместные события. На обсуждениях организаторы хотят оставлять место живым реакциям — от острых реплик типа «Тарантино не режиссер!» до тирад принципиальных поклонников советского кино.
«Кинематограф. Три скамейки»
Ссылка: t.me/triskameyki
Город: Воронеж
Год основания: 2019
Что показывают: кино для «людей, которые привыкли смотреть всё», без жесткой жанровой селекции
Где проходит: разные площадки города
Условия входа: платные показы (от 400 руб.), донат
Организатор: кинокритик Илья Клюев
Киноклуб начинался с белой стены, деревянных стульев и не самого удачного проектора в арт‑мастерской двух местных художников. Сейчас он кочует через воронежские бары, кафе, культурные центры, театральные площадки, галереи, кинотеатры, отправляется на гастроли в другие города, но каждый раз пытается обеспечить достойные условия просмотра — нормальную проекцию, звук и живое обсуждение.
Показывают всё, что действительно любит и в чем уверен куратор Илья Клюев, — от советского и российского кино до мировой классики, фестивальных премьер, аниме, документального и немого кино; не подходят лишь экстремальные хорроры и ИИ‑кино. Выбор никогда не подстраивают под запрос «что бы хотели посмотреть зрители». Важнее, чтобы фильм задевал и становился стартовой точкой для разговора. Аудитория «Трех скамеек» привыкла, что если картина попала в программу, значит, будет что обсудить. Особое место занимают спецпоказы с авторами. Киноклуб старается показывать фильмы до выхода в сети, напрямую договариваясь с режиссерами, продюсерами и прокатчиками (среди них — «Привычка нюхать пальцы», «Невидимый мой», «Мальчик-птица», «Наум. Предчувствие», «Черный пес», «Сидони в Японии», «Чистый лист»). Для многих картин этот клуб — единственная возможность добраться до вдумчивых зрителей юга России, увидеть свой фильм на большом экране, обсудить его. За годы вокруг проекта Клюева сложилось сообщество, готовое идти и на камерный показ Альберта Серры, и на премьеру «Верблюжьей дуги» Виталия Суслина. С последним показом связан необычный случай: в зале оказалась семейная пара, когда‑то спасшая съемочную группу от ливня.
«КиноклубОГЕ»
Ссылка: https://t.me/kinoklub_oge
Город: Москва
Год основания: 2019
Что показывают: преимущественно современное кассовое российское кино, премьеры и предпоказы, документальные фильмы об истории и культуре еврейского народа
Где проходит: культурное пространство Объединения горских евреев
Условия входа: бесплатные показы
Организатор: куратор Борис Нисанов
«КиноклубОГЕ» вырос в Москве из культурной инициативы Объединения горских евреев и благотворительного фонда STMEGI. За несколько лет он превратился в площадку, где зрители встречаются не только с фильмами, но и с их создателями. Основная база клуба — уютное пространство, камерный зал с атмосферой, в которой органично сочетаются кинопросмотр, обсуждение и продолжение еврейской культурной традиции.
В программе соседствуют современное кассовое кино и спецпоказы. Здесь устраивают ранние сеансы картин с еврейской тематикой («Праведник» или «Бедные Абрамовичи»), эксклюзивные премьерные показы («Рейс 314» со съемочной группой) и документальных работ об истории, культуре и судьбах еврейского народа. Для клуба принципиальна правовая чистота — все согласовано с правообладателями.
Каждый показ сопровождается обсуждением с авторами или специальными гостями. Внутри клуба появились свои институции — зрительская кинопремия по итогам сезона и система производства короткометражного кино. Один из самых запоминающихся вечеров связан с показом «Нюрнберга» Николая Лебедева, куда приехал 97‑летний ветеран Семён Яковлевич Люлько. После сеанса он буквально разобрал фильм по эпизодам. Такой опыт лучше всего показывает, что здесь ценят не только кино, но и разговор об истории и опыте.
Киноклуб Moscow
Ссылка: t.me/kinoclubmoscow
Город: Москва
Год основания: 2021
Что показывают: авторское кино, режиссерские дебюты, немое кино с живым музыкальным сопровождением
Где проходит: разные площадки города
Условия входа: платные и бесплатные показы (до 2000 руб. на показы с живой музыкой)
Организаторы: основательница Татьяна Мельникова, киновед Анастасия Ермишкина, дизайнер Мария Богоявленская
Независимый проект, кочующий по московским пространствам и собирающий людей, которые любят смотреть и разбирать кино неформально, но серьезно. За несколько лет у клуба сменилось более десятка площадок. Сейчас три опорные точки — резиденция Peakart для немого кино с живыми музыкальными номерами, кафе «Ни свет ни заря» для светских встреч и мастерская художника Андрея Васильева, известная по сериалу «Фишер» как логово маньяка, ее используют для сеансов- экспериментов.
Программы строятся вокруг исследовательских тем. Один сезон был посвящен режиссерским дебютам, чтобы посмотреть, как сегодняшние классики справились с первым фильмом без ресурсов и имени. Нынешний — о фильмах 1970–80-х из разных стран, которые складываются в панораму эпохи. Отдельное направление — показы немого кино с живой музыкой. Помимо классики начала XX века, сюда однажды попала современная «Антенна» Эстебана Сапира. За кадром зритель чаще всего не видит главной боли любого киноклуба — отношений с правообладателями. Удачные кейсы сотрудничества с Центром документального кино остаются исключением; команда честно признаётся, что свобода выбора фильмов возможна только в собственном камерном кинотеатре, который пока только в планах.
За время существования проект прошел через типичный набор сложностей: поиск пространств, выстраивание отношений с аудиторией, которая интересна друг другу, попытка вырастить из случайных гостей сообщество и параллельно развивать соцсети. В планах у Moscow международное сотрудничество, партнерства с другими площадками и более заметное присутствие в публичном поле при сохранении свободы выбора, ради которой все и затевалось.
Киноклуб «Концепт»
Ссылка: vk.com/conceptkino
Город: Волгоград
Год основания: 2021
Что показывают: современное зарубежное и российское авторское кино, мировая и отечественная классика, независимые проекты, премьеры фильмов земляков (профессионалов и любителей)
Где проходит: креативный кластер «Икра» в здании речного порта
Условия входа: вход свободный, иногда платный (350 руб.)
Организатор: киновед и кандидат искусствоведения Галина Жданкина
Киноклуб работает на базе креативного кластера «Икра». Это просторный конференц‑зал на 100–130 мест с большим экраном, который стал для организаторов настоящим домом. Проект ведет киновед Галина Жданкина вместе с командой выпускников и студентов Волгоградского института искусств и культуры. Они продолжили киноклубную традицию, сменив название и переехав в городское пространство.
В «Концепте» продвигают зарубежный и отечественный артхаус, показывают новые независимые проекты, фильмы земляков, которые стали профессиональными режиссерами (или остались любителями). Среди картин, транслировавшихся в «Концепте», — «Жар-птица» Романа Михайлова, «Филателия» Натальи Назаровой, «Волки» Михаила Кулунакова, «Разлогов» Анастасии Разлоговой, «Трезвое село» Юлии Серьгиной. Создатели клуба устраивают творческие встречи с авторами и участвуют в организации больших событий, в том числе в фестивале Федерации киноклубов «Волна». Правовые вопросы решают через Федерацию и отдельные договоры с правообладателями: часть показов проходят как некоммерческие, часть оформляется по билетной модели.
Один из показов, который команда считает особенно удачным, — «Мы жили счастливо» писателя и режиссера Ильи Леутина; действие фильма происходит в родном городе автора — Волжском. Исполнительница главной роли — ведущая актриса местного драмтеатра Валентина Васильевна Грачёва. Фильм не получил прокатного удостоверения и существовал в основном в фестивальном контексте. Премьера в «Концепте» стала редкой возможностью увидеть его на большом экране.
«Киноклуб коня»
Ссылка: t.me/kinoklubkonya
Город: Москва
Год основания: 2024
Что показывают: студенческое кино, экспериментальное кино, советская авторская анимация, документальные и междисциплинарные программы
Где проходит: камерный зал объединения «Старый конь»
Условия входа: вход свободный, донат
Организаторы: актриса, режиссер и сценарист Майя Гитер, продюсер Мирра Моневич
«Киноклуб коня» — камерный зал в Староконюшенном переулке, который раз в неделю открывает двери для всех. Пространство запускалось как черновой зал для внутренних просмотров и монтажа. Продюсер Мирра Моневич принесла ламповый проектор, режиссер Никита Троценко повесил экран, нашли красные стулья. Затем зал решили открыть для всех, ограничившись вывеской «Киноклуб по пятницам и субботам» и принципом «никаких монет за вход».
Программы собирают режиссеры и исследователи — каждый в своем видении. Цикл «Архив. Студенческое кино» (Майя Гитер) ищет преемственность между мастерскими Ромма, Довженко, Савченко и сегодняшними выпускниками («Исповедь перед учителем» Ролана Сергиенко). «Кино без человека» (Никита Миклушов) наблюдает за миром без человека и разрушает антропоцентричность киноязыка («Сон объял ее дом» Скотта Барли). «Письма ниоткуда» (Анастасия Николаенко) погружаются в дневниковое и автобиографическое кино. Дополняют их «Черный рынок экспериментального кино» (Марк Петровицкий), междисциплинарный цикл «Мир‑система кино» (Антоний Коротков), программа «Форма театра» (Полина Розберг) о том, как сцена живет на экране (Саша Вальц, Пина Бауш, Борис Юхананов), и «Переплетения Индии» (Александра Засядько), где кино выводят за пределы стереотипной болливудской картинки.
Киноклуб существует на доверии и энтузиазме и принципиально не берет плату за вход. Одну зиму зал даже приходилось буквально штурмовать: дверь заледенела так, что команда нарисовала схему обходного пути и встречала гостей на улице. В итоге зрители все равно дошли до таблички с лошадкой.
Киноклуб «Чебоксары»
Ссылки: taplink.cc/cinemacheb
Город: Чебоксары
Год основания: 2024
Что показывают: фестивальные премьеры, авторское и культовое кино
Где проходит: муниципальный кинотеатр «Сеспель»
Условия входа: платные показы (от 400 руб.)
Организатор: куратор Александр Морев
Киноклуб вырос из городской библиотеки и зала на 30–35 мест в формат больших кинопоказов в муниципальном кинотеатре, где фильмы можно посмотреть на большом экране. По словам Александра, он начинал с домашних просмотров с друзьями, а потом объединился с библиотечным киноклубом. Довольно быстро стало ясно, что для серьезного отношения к кино нужны не стулья между стеллажами, а кинозал с нормальной проекцией. Коммерческие кинотеатры не были готовы отдавать зал на три часа ради одного сеанса с обсуждением. Проект обосновался в муниципальном кинотеатре: начали с билета за 200 рублей, чуть ниже рынка, быстро стали собирать полные залы.
Показывают фильмы, о которых хочется говорить после титров, будь то культовая классика, Лунгин или Тарковский, либо свежие фестивальные работы. Формат всегда включает обсуждение: на сеансы зовут не только режиссеров и продюсеров, но и психологов, священников, историков, философов и преподавателей вузов. Один из самых ярких вечеров связан с фильмом Франсуа Озона «Что случилось осенью»: обсуждение оказалось настолько острым, что продолжилось в чате и потребовало модерации.
Главный вызов для клуба — донести информацию до зрителя среди инфошума, когда соцсети блокируются, а площадки сливаются; при этом профессиональной среды, по мнению создателей клуба, в городе нет — ни киношкол, ни киноведов. В памяти команды два полярных эпизода из истории клуба. Первый аншлаговый показ («Шоссе в никуда» Дэвида Линча), когда в зал на 140 мест не смогли попасть те, кто привык покупать билет на месте. И, наоборот, сорванный сеанс «Крестного отца» в арендованном старом кинотеатре, где перед началом показа сгорело оборудование. Показ отменили, вернули деньги и за свой счет ремонтировали технику.
«Место»
Ссылка: t.me/mestokzn
Город: Казань
Год основания: 2024
Что показывают: от фестивальных новинок и европейской авторской классики до зарубежных и российских хитов
Где проходит: разные площадки города
Условия входа: платный вход (от 300 до 800 руб.), донат
Организатор: журналист и кинокритик Мария Наумова
Это мобильный проект, который проводит кинопоказы в самых разных пространствах — от ЦСК «Смена» и галереи Belova Art Gallery до ДК химиков и театральной площадки MOÑ. Изначально команда буквально стучалась в закрытые двери, сегодня большинство показов проходит по приглашению площадок — киноклуб стал заметен в Казани.
В программе «Места» соседствуют фестивальные новинки и артхаус, СДВГ‑показ «Шрэка», «Любовники с Нового моста» Леоса Каракса и «Мне не больно» Алексея Балабанова. На каждое событие приглашают спикеров, среди них — киновед и кинокритик Адиля Хайбуллина, режиссер и основатель казанского продакшена Faktura Теймур Ибрагимов, сценарист и автор Telegram-канала «Чак-чак паланик» Дамир Ханифуллин, клинический психолог и лектор Анастасия Ивашкевич. Разговоры после сеансов помогают перенастроить впечатления от фильма. Клуб старается работать в правовом поле. Там, где купить права на фильм нереально, «Место» балансирует в серой зоне, что неизбежно для маленького независимого проекта.
В планах у киноклуба выйти за пределы привычных локаций и закрепиться в собственном маленьком кинотеатре, который стал бы домом для казанских киноманов. Один из показательных опытов — сеанс анимационного фильма «Поток» Гинтса Зилбалодиса. Он собрал разновозрастную аудиторию и вызвал самую живую дискуссию — о мироздании, утрате и личном опыте. Сеанс, который доказал, что зрителю иногда нужнее не участник Канн, а простая история про кота, который говорит «мяу».
«Против течения»
Ссылки: t.me/kinoklub21, vk.com/kinoklub21
Город: Санкт‑Петербург
Год основания: 2019
Что показывают: фильмы с ярко выраженной проблематикой и темами для разговора — от мировой классики до картин на политические, исторические и психологические темы
Где проходит: помещение частной школы, арендуемое организаторами
Условия входа: вход бесплатный
Организаторы: Ольга и Лиза, которые попросили не публиковать их фамилии
Камерное собрание для тех, кто хочет смотреть не фоновые фильмы, а истории с внятной проблематикой и всерьез говорить о ней. Проект вырос из компании единомышленников, которые смотрели кино для себя, а потом решили открыть встречи для всех желающих и завели группу в VK. Сейчас клуб размещается в небольшом помещении класса, аренду которого клуб делит с частной школой: арендная плата делится между родителями и организаторами киноклуба, и это создает атмосферу почти домашнего кинокруга.
В программе — картины, в которых есть о чем спорить и что примерять на собственный опыт: «Седьмая печать» и «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана, «Нюрнбергский процесс» Стэнли Крамера, «Гибель богов» Лукино Висконти и многое другое. Важнее не страна или жанр, а тема, будь то мировые тренды, политика, психология или история. Организаторы формулируют задачу так: дать возможность «поработать головой, сердцем и душой». После просмотра всегда остается время для обсуждения. Формат дискуссий оттачивали постепенно: поначалу были сложности из-за отсутствия опыта модерирования, но со временем культура обсуждения заметно выросла.
Киноклуб не продает билеты и принципиально показывает фильмы вне сетевого репертуара. Основная сложность в работе — это аренда помещения. Расходы закрываются за счет добровольной помощи участников. Один из запомнившихся эпизодов — сеанс «Шести демонов Эмили Роуз» Скотта Дерриксона, на который пришли только организаторы. Вместо того чтобы отменить просмотр, они посмотрели фильм и обсудили его на двоих, воспринимая это как знак того, что клуб существует не ради цифр, а ради практики совместного размышления.
«санькин выбор»
Ссылка: t.me/sankinvybor
Город: Ульяновск
Год основания: 2022
Что показывают: новинки авторского кино, hidden gems 1960–2010‑х годов — малоизвестные, недооцененные фильмы разных жанров и стран
Где проходит: разные площадки города
Условия входа: вход свободный, донат
Организатор: Александр Филиппов
Формат классический: развернутая лекция с презентацией, в которой разбирают биографию режиссера и ключевых участников съемочной группы, контекст производства и прокатную судьбу картины. Стараются связываться с авторами фильмов. Среди гостей были Олег Гаркуша, Светлана Баскова, Александр Мосин и испанский режиссер Альберт Серра. Действует система донатов; постоянные зрители и щедрые жертвователи могут получить статус ветеранов и меценатов. Именно они раз в месяц выбирают пять фильмов для киномарафона.
Репертуар строится вокруг классики и hidden gems 1960–2010‑х годов — фильмов, которые в Ульяновске почти невозможно увидеть на большом экране. От немого и авторского европейского кино до документальных и экспериментальных работ. Создатель клуба Александр Филиппов старается как можно быстрее доставать новые картины и устраивать первые публичные показы в России, иногда сам переводит фильмы, делает субтитры к работам Каурисмяки, Вирасетхакула, чехословацкой, польской и иранской классики. Помимо регулярных лекций и показов, в киноклубе проходят квизы и ЧГК по просмотренным фильмам, устраиваются экстремальные марафоны вроде 24‑часового немого кино или показов «Шоа», «Сатанинского танго» и «Декалога». На базе клуба выросли мини‑продакшен и годичные курсы по постпродакшену.
Из-за отсутствия привычки к дискуссионным форматам многие зрители уходят до обсуждения. Ветераны клуба помогают краудфандингом собирать небольшие бюджеты для съемок разных худработ. Показ «Страстей Жанны д’Арк» в кирхе под живой старинный орган стал легендарным. Финальная «Сарабанда» Генделя неожиданно замкнула ассоциации с показанным ранее «Барри Линдоном», создав, как говорит Филиппов, «собственное композиционное кольцо». На одном из показов «Чунгкингского экспресса» зал заполнили поклонники Чонгука из BTS, решив, что им покажут документальный фильм про их кумира. Вместо кей-поп-байопика они столкнулись с меланхолией Вонг Кар-Вая.
«Точка сборки»
Ссылка: t.me/tochkasborkiperm
Город: Пермь
Год основания: 2025
Что показывают: авторское и фестивальное кино, локальные спецпоказы и мероприятия, ориентированные на городское культурное сообщество
Где проходит: арт-пространство «Точка сборки»
Условия входа: вход свободный, донат по желанию
Организатор: Павел Гринкевич, Ольга Ахмадуллина
Киноклуб появился как часть одноименного пространства, чья миссия — популяризация современного искусства. Одним из способов стал совместный просмотр кино: регулярные показы, где короткометражки и анимация становятся поводом собраться в небольшом зале, обсудить увиденное и познакомиться. Лидером сообщества стал Павел Гринкевич — режиссер-видеограф театральных постановок, танцев в кино и рекламы. Он отвечает за концепцию и помогает клубу быть точкой входа для начинающих и профессиональных кинематографистов Перми.
В программе преобладают короткий метр и анимация — от комедий и хорроров до российских и зарубежных драм. Формат встреч строится вокруг максимально открытого разговора. В зал приходят как люди из среды, так и любопытные зрители, которых объединяет желание учиться чувствовать и разбираться в кино. Клуб работает на самозанятости и энтузиазме, камерность воспринимается как осознанный выбор.
«Точка сборки» — резидент Пермского бизнес‑инкубатора, благодаря чему у киноклуба есть собственное помещение с проектором, это придает DIY‑инициативе ощущение устойчивой базы. Правда, однажды чуть не случился пожар: у проектора коротнул удлинитель, зал заволокло дымом, но гости не разошлись, а показ продолжили, подключив технику в другую розетку. Организаторы до сих пор вспоминают, как чувство пройденной вместе трудности превратило случайный инцидент в момент сплочения.
Автор: Тимур Алиев (@mrtextortexel)
Фото: «Кинематограф. Три скамейки» / Катя Акулова