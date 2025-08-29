13 главных хоррор-франшиз — от худшей к лучшей

31 октября выходит книга «100 ужасов Станислава Зельвенского», в которой критик Кинопоиска рассказывает о сотне фильмов, олицетворяющих самые разные страхи. Поэтому мы попросили автора ранжировать главные хоррор-франшизы — от худшей к лучшей.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Первые хоррор-франшизы появились почти сотню лет назад — например, ленты Universal про монстров (Франкенштейн, Дракула и так далее), у которых были сиквелы и даже кроссоверы. Для нашего рейтинга мы не стали брать все-все-все известные серии фильмов ужасов, а выбрали самые заметные, кассовые, влиятельные и так далее. В комментариях вы можете рассказать, как бы вы расставили франшизы от худшей к лучшей (а заодно вспомнить те, что не попали в наш материал).
13
«Паранормальное явление»
Пленки, которые стоило потерять
Это история не про кино, а про маркетинг: к концу нулевых мода на «найденные пленки» начала уже отступать, когда снятый за три копейки полулюбительский хоррор попался на глаза предприимчивому продюсеру Джейсону Блуму, с его помощью завирусился и заработал почти 200 миллионов. Но даже первое «Явление» было фильмом одного в меру интересного фокуса. Как из него выжали еще шесть продолжений — одному дьяволу известно. Бесцветное зло, которому задним числом стали пришивать дурную мифологию, уникально скучный сквозной персонаж, череда хоум-видео противных семей в уродливых интерьерах. Немного повеселее других разве что пятая серия, спин-офф с латиноамериканским акцентом. А так единственное стоящее наследие «Явления» — популярные в соцсетях ночные видео котов, скачущих по одеялам и спящим хозяевам.
12
«Пила»
Пытки за триста
Первый фильм про инженера на пенсии, который лишился всего, заболел раком и начал учить окружающих ценить жизнь, прикручивая их к адским механизмам, был свежим и по-хорошему шокирующим. Но уже начиная со второго франшиза стала стремительно сползать в самопародию: сколько раз можно с интересом смотреть, как отчаявшиеся жертвы калечат самих себя? Миллиард долларов говорит, что смотреть на это можно много раз, но финансовые успехи поджанра, окрещенного «пыточным порно», не прибавляют веры в человечество ни нам, ни Джону Крамеру. Смерть главного героя (еще в третьем фильме) не смогла остановить этот конвейер, поскольку у него обнаружились ученики и поклонники, а у авторов — такой удобный прием, как флешбэк. В девятой серии на арене появился Крис Рок (с катастрофическими последствиями), к десятой Крамера вернули в драматическом антураже, вызвав не вполне оправданное всеобщее умиление.
11
«Омен»
Мальчик, который выжил
Католический китч, появившийся в середине 1970-х на волне успехов «Ребенка Розмари» и «Изгоняющего дьявола», — отменно глупая франшиза, к которой многие питают ностальгическую привязанность как к детскому воспоминанию (поскольку эти фильмы были достаточно респектабельны для эфирного телевидения). Вороны, собаки, сгущающиеся тучи, картинные смерти, встревоженные священники и главный американский бойскаут Грегори Пек, склонившийся над младенцем с ритуальным кинжалом. В третьем фильме на помощь людям приходит Иисус. «Омен» популяризовал три шестерки и утвердил зрителей своей эпохи в апокалиптических настроениях и недоверии к институтам власти — как церковной, так и светской. В нулевые вышел робкий ремейк. В прошлом году — приквел про монашек с уклоном в феминизм и боди-хоррор, бодрый, но недостаточно озорной, чтобы откачать мертворожденную франшизу.
10
«Пятница, 13-е»
Лагерная проза
Почетное место этой франшизы в истории хоррора и вообще поп-культуры мало соотносится с качеством самого кино. Первый фильм — медленный, кособокий, нестрашный, с непреднамеренно уморительным выходом миссис Вурхиз в финале — указал молодому жанру слэшера самый простой и коммерческий путь развития. По которому сама «Пятница» и отправилась: к «Хрустальному озеру» прибывали всё новые юноши и девушки, чтобы раздеться, побегать по лесу, покричать и скончаться от проникающего ранения. Чуть лучше среднего была четвертая серия, а еще лучше — шестая, остроумный и динамичный «Джейсон жив». Но последний превратил Джейсона в совсем уже сверхъестественное существо, и следующие фильмы не справились с этим поворотом. Камбэки Вурхиза в XXI веке вспоминать и вовсе не хочется.
9
«Техасская резня бензопилой»
С лица воду не пить
Первый фильм — в своем роде шедевр, безмерно влиятельная золотая классика. Продолжение с Деннисом Хоппером, снятое спустя 12 лет тем же Тоубом Хупером, — очень смешное. Но все остальное, к сожалению, никуда не годится: ремейки, сиквелы, приквелы — циничная бессмысленно кровавая каша. Серии иногда примечательны разве что актерским составом: в одной появился молодой Вигго Мортенсен, в другой отдувались Рене Зеллвегер и Мэттью Макконахи. Кожаное лицо, семьянин и бука остается, впрочем, культурной иконой, о чем только что напомнил спорный сериал про Эда Гина.
8
«Детские игры»
Кукольный дом
Эпопея Чаки начиналась как честный сверхъественный слэшер, но свое подлинное призвание нашла на территории черной комедии. Первые фильмы тоже, прямо скажем, сложно смотреть без улыбки, но всем приходится делать вид, что полуметровая кукла с душой серийного убийцы — дело серьезное. Только в конце 1990-х «Игры» действительно заиграли: тон заметно изменился, Чаки воссоединился с невестой, а там и детишки пошли. С появлением Дженнифер Тилли франшиза наконец стала тем абсурдным кровавым развлечением, которого требовали вводные. Не так давно вышел необязательный ребут с Обри Плазой и голосом Марка Хэмилла, а отец Чаки Дон Манчини переключился на симпатичный сериал.
7
«Заклятие»
Астрал: проклятие
Набор крепко сделанных среднебюджетных фильмов, ни один из которых особо не выделяется ни в лучшую, ни в худшую сторону. В этом слабость, но и сила самой успешной хоррор-франшизы в истории: «Заклятие» — это знак определенного качества, и зритель исправно приходит не за новым, а за хорошо знакомым. Заколдованные зеркала, скрипучие чердаки, злые куклы, упрямые демоны. Благодаря ретроантуражу все это выглядит понаряднее, чем во франшизе «Астрал», сделанной плюс-минус теми же людьми. Если все же вглядеться повнимательнее, в основной линейке про супругов Уоррен хороши первые два фильма, поставленные Джеймсом Ваном, а, например, вышедший только что финал нудноват. Ответвление про Аннабель в меру успешно делает крен в сторону оккультного триллера а-ля «Ребенок Розмари». Ответвление про адскую монахиню — в сторону готики. Первая «Монахиня» в румынском монастыре — чистая идиотская радость, студия Hammer на стероидах.
6
«Пункт назначения»
Дискотека-авария
По-настоящему оригинальная идея — хоррор-франшиза без злодеев, если не считать обидчивую Смерть, которая не любит (а кто любит?), когда в ее планы вмешиваются. Особым драматизмом выпуски «Пункта» не отличаются, зато всегда можно рассчитывать на жизненных персонажей и пару-тройку запоминающихся несчастных случаев, снятых с иезуитским вниманием к деталям: самолет, американские горки, метро, массовая авария на шоссе и так далее. Первые три фильма держат уровень, потом произошел некоторый спад, но недавние «Узы крови» с их головокружительным центральным номером в ресторане на башне вселяют оптимизм.
5
«Зловещие мертвецы»
Klaatu barada nikto
Есть люди, для которых приключения Эша Уильямса — лучшее, что было создано человечеством. Даже если это не так (а это не так), «Мертвецы», безусловно, заслужили свой культ. Трилогия Сэма Рэйми — пример сугубо авторского высказывания в границах жанра: режиссер снял новаторский малобюджетный хоррор, переснял его подороже с уклоном в слэпстик-комедию, а потом раздухарился и решил добавить к лесной избушке, сексуально активным деревьям и бензопиле путешествия во времени и армию скелетов. В новом веке франшиза тоже чувствует себя неплохо: отличный телесериал и пара бойких вольных сиквелов (еще один на подходе).
4
«Хеллоуин»
Масочный режим
Не франшиза, а целый лабиринт, состоящий из перезагрузок и противоречивых таймлайнов. В нем нашлось место даже оккультной сатире «Сезон ведьм», вовсе не связанной с центральной линией (и совершенно чудесной; жаль, что тогдашняя идея превратить «Хеллоуин» в антологию провалилась). Разумеется, после грандиозного фильма Джона Карпентера все шло по нисходящей. Да, так называемая продюсерская версия «Проклятия Майкла Майерса» не так нелепа, как прокатная. Наверное, «20 лет спустя», в котором Джейми Ли Кёртис возвращается мамой Джоша Хартнетта, по-своему мила. Может быть, у ребутов Роба Зомби и Дэвида Гордона Грина есть свои достоинства. Но если посмотреть правде в глаза, история Майкла Майерса, молчаливого психопата с ножом, едва ли заслуживала даже двух фильмов — что уж говорить про дюжину (от добавления друидов лучше не стало). И тем не менее, тем не менее: ничто не способно уложить целый жанр в несколько секунд так, как эта мелодия.
3
«Крик»
Ты любишь страшные фильмы?
Франшиза, которой Уэс Крэйвен и Кевин Уильямсон изменили в 1990-е лицо жанра, сделав ставку не на жестокость, а на метаюмор, постановочный лоск и качественную драматургию. Все четыре фильма, снятые Крэйвеном, по-своему замечательны. Третий, голливудский, явно недооценен. Четвертый, который тоже много критиковали, и правда выглядит немного безжизненно, но это завещание режиссера, сделанное после большой паузы. Что касается перезагрузки, Беттинелли и Джиллетт поначалу застенчиво топтались на месте, но во втором фильме вполне разошлись. После чего случился коллапс: кого-то уволили, кто-то ушел сам, и следующий «Крик» в итоге делает старая гвардия во главе с Уильямсоном, что вызывает и уколы ностальгии, и некоторые опасения.
2
«Изгоняющий дьявола»
Уходи, но оставь мне свой номер
Особенная франшиза — с уникальным средоточием серьезных талантов и при этом как будто проклятая. Уильям Фридкин и Уильям Питер Блэтти, авторы главного хоррора 1970-х, вообще не хотели продолжений. В итоге сиквел «Еретик» достался Джону Бурмену (в принципе, прекрасному режиссеру), у которого вышел фильм, почти официально признанный худшим на свете: повзрослевшая Риган, насупленный Ричард Бёртон в сутане и очень много телепатии. Потом Блэтти передумал и снял собственный сиквел с Джорджем К. Скоттом — очень странный, но страшный и прекрасный. Потом Пол Шредер сделал любопытный (но как раз нестрашный) богоискательский приквел про Стеллана Скарсгарда в Африке, который студия зачем-то отдала переснимать Ренни Харлину, и тот все испортил (версия Шредера, к счастью, сохранилась). Наконец, два года назад случился очередной ненужный ребут в исполнении Дэвида Гордона Грина. Следующим фильмом вроде бы занят Майк Флэнаган — так что как минимум интересно.
1
«Кошмар на улице Вязов»
Во сне ты горько плакал
Величайшая из хоррор-франшиз, практически синоним самого этого понятия. Кому еще благодарные выросшие дети могли посвятить четырехчасовую документальную валентинку («Больше никогда не спи»)? Фредди Крюгер — самый, должно быть, остроумно придуманный злодей в истории жанра: серийный убийца, орудующий в подсознании. Вдобавок он оказался еще и иконой стиля. Не все тома этого семикнижья одинаково хороши («Фредди против Джейсона» и кощунственный ремейк не стоят упоминания), но в каждом есть на что посмотреть. Часто выделяют третий фильм, действительно прекрасных «Воинов сна» Чака Рассела. Но всё же главные серии, первую и последнюю, снял Уэс Крэйвен. Их разделяют десять лет, целая эпоха для хоррора, и в обоих случаях режиссер не следует за модой, а формирует ее, бросает ей вызов — перчатку с приделанными лезвиями.
