13 главных хоррор-франшиз — от худшей к лучшей

Не франшиза, а целый лабиринт, состоящий из перезагрузок и противоречивых таймлайнов. В нем нашлось место даже оккультной сатире «Сезон ведьм», вовсе не связанной с центральной линией (и совершенно чудесной; жаль, что тогдашняя идея превратить «Хеллоуин» в антологию провалилась). Разумеется, после грандиозного фильма Джона Карпентера все шло по нисходящей. Да, так называемая продюсерская версия «Проклятия Майкла Майерса» не так нелепа, как прокатная. Наверное, «20 лет спустя», в котором Джейми Ли Кёртис возвращается мамой Джоша Хартнетта, по-своему мила. Может быть, у ребутов Роба Зомби и Дэвида Гордона Грина есть свои достоинства. Но если посмотреть правде в глаза, история Майкла Майерса, молчаливого психопата с ножом, едва ли заслуживала даже двух фильмов — что уж говорить про дюжину (от добавления друидов лучше не стало). И тем не менее, тем не менее: ничто не способно уложить целый жанр в несколько секунд так, как эта мелодия.