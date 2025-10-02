13 критиков, режиссеров, актеров и писателей — о своих детских страхах и жутких хоррорах

«Оно», 1990 год

Пришло время истории, которая может прояснить многое моим коллегам. Так вышло, что романы Стивена Кинга и мои воспоминания о каникулах на даче плотно сплелись в одну общую материю детства: и в Новой Англии, и в Подмосковье были кукурузные поля, заброшенные дома, злые псы и грубияны-задиры постарше. Но, что важнее и, конечно, страшнее, прямо на территории нашего СНТ была (и есть до сих пор!) широченная труба, где под землей прячется родник, прямо как на реке Кендускиг. Когда мне было лет десять (или, может, одиннадцать?), бетонная чернота без конца, эхо журчащей воды вместе с тайком прочитанным «Оно» породили непоколебимую уверенность в том, что Пеннивайз переехал из Дерри прямо к нам и теперь живет по соседству. Вечерами труба охала и кашляла, иногда будто бы даже рычала; со злости можно было закинуть камень ей прямо в голодное урчащее брюхо, но от шума становилось еще больше не по себе.

Кинг, может, и учит бояться, но еще последовательнее он учит тому, что надо побеждать свой страх. Одна бы я, конечно, не справилась! Однажды сосед, самый старший из нашей банды, запрыгнул в резиновые сапоги, вооружился палкой и отправился в трубу, чтобы пройти насквозь и выйти с другого конца. Мы сжали зубы и поплелись следом! Визги и возня детворы распугали не только Пеннивайза, но и всех лягушек, живущих в ручье. И правда, такие друзья, которые не боятся ни клоунов, ни антисанитарии, бывают только в 10–12 лет.