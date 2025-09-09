«Заклятие 4: Последний обряд». Уютная семейная драма с элементами хоррора

Мировой прокат сотрясает «Заклятие 4: Последний обряд», уже девятая серия невероятно успешной хоррор-франшизы Джеймса Вана. В новом фильме экзорцисты Уоррены снова изгоняют демонов, но куда больше в этот раз их заботят дела семейные.

Марат Шабаев Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

1986-й, шахтерский городок в Пенсильвании. Большая семья Смерлов — четыре дочки, мама с папой и двое старших родственников — подвергается нападению демона, который появился в доме вместе с загадочным антикварным зеркалом. Смерлы обращаются за помощью к священникам и медиа, но ситуация становится только хуже: по комнатам летают предметы, призраки задувают свечки на праздничном торте, а в тарелке с едой оказываются осколки.

Тем временем эксперты по всяческой паранормальщине Эд (Патрик Уилсон) и Лоррейн (Вера Фармига) Уоррен прозябают на пенсии. Теперь они читают лекции под гоготанье скучающих подростков, которые дразнят докладчиков, напевая тему из «Охотников за приведениями». Их дочь Джуди (Миа Томлинсон) все чаще видит духов, что сильно тревожит экзорцистов. Эд скучает по полевой работе, но кардиологи советуют ему не подвергать слабое сердце нагрузкам. Вернуться в профессию Уорренам все же придется, когда окажется, что зеркало Смерлов связано с одним из первых дел в карьере супругов.

Двенадцать лет назад режиссер «Пилы» и «Астрала» Джеймс Ван, большой фанат расследований Уорренов, снял первый фильм про своих кумиров, которые с Библией и распятием наперевес колесили по проклятым домам. С тех пор «Заклятие» стало самой прибыльной хоррор-франшизой всех времен, но медианное качество продукта, увы, оставляет желать лучшего. Спин-оффы про злую куклу Аннабель и демоническую монахиню были сделаны спустя рукава, основная линейка выглядит более пристойно, однако своего пика серия достигла на втором «Заклятии» (2016), которое тоже снимал Ван. Четвертая часть позиционируется как финал франшизы, и, судя по сборам (за первую неделю фильм заработал 244 млн долларов при бюджете в 55), на этом история не закончится. Вдохновленные кассовыми успехами «Последнего обряда», продюсеры быстро дали свет сериальному спин-оффу на HBO Max, анонсированному еще в 2021-м, но с тех пор он не сдвинулся с места.

Увы, предполагаемое прощание с Уорренами получилось сумбурным. Четвертое «Заклятие», как и предыдущее, снял Майкл Чавес — прилежный и не очень талантливый режиссер. Джеймс Ван удивительным образом чувствует жанровое кино (причем не только хорроры — см. «Форсаж 7») и каждый раз находит идеальный баланс сантиментов и шоу-стопперов. Чавес катастрофически не умеет выдерживать темп и подбирать нужную интонацию. Третье «Заклятие» в его руках стало второсортным тру-краймом, а четвертое превратилось в семейную драму.

В дом с нехорошим зеркалом Уоррены прибывают через час двадцать (!) хронометража, а до того занимаются исключительно своими делами: знакомятся с женихом дочки (Бен Харди) и готовятся к предстоящей свадьбе. Жертвы демона — семейство Смерл — выписаны совсем пунктирно, вся хоррор-составляющая поставлена в этот раз слишком дуболомно, без огоньки и выдумки. Зловещая старушка выглядывает из-под стола, улыбчивый дух-реднек размахивает топором, гнилые пальцы хватают за плечо и прячутся под одеялом, из раковины течет кровь — в общем, очень предсказуемый набор джампскейров, способный напугать разве что самых впечатлительных зрителей. Несколько раз в кадре появляется кукла Аннабель, и это уже не хоррор, а совсем наглый фан-сервис в духе супергеройских блокбастеров последнего десятилетия.

Семейная история из «Заклятия» тоже получилась так себе. Хотя бы потому, что никакого нерва в ней нет: знакомство парня с родителями невесты, которые оказываются демонологами, потенциально тянет на занимательную комедию, но чувства юмора сценаристы лишены, а высосать из этого конфликт не получается. Эд и Лоррейн обмениваются теплыми взглядами и с минимальным напрягом принимают в семью нового человека.

Вера Фармига и Патрик Уилсон

Так почему же тогда самая слабая часть франшизы в очередной раз собирает в прокате сотни миллионов?

Секрет успеха прост: «Заклятие» уже давно перестало быть фильмом ужасов; в первую очередь это консервативная семейная история про уютную американскую идиллию, закрытые платья и теплые кардиганы, барбекю на заднем дворе, любовь до гроба и всемогущую Библию. Ключевые сцены — свадьба Джуди и день рождения Эда — проходят (почти) без участия демонов. Пока новомодные хорроры Neon и A24 пыжатся, пытаются переизобрести жанр и не всегда отбивают свои бюджеты, продюсерский проект Вана непринужденно зарабатывает на скрепах.