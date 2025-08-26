Что смотреть в кино: «Дракула» Люка Бессона, «Семейное счастье» Льва Толстого и «Пролетая над гнездом кукушки»

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут бессмертная нонконформистская классика «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном, новый «Дракула» Люка Бессона, мелодрама «Семейное счастье» по Льву Толстому, комедии «Беги» и «Три свадьбы и один побег», экшен-мультфильм «Зверопоезд», хоррор «Сомния: Обитель кошмаров» и китайская военная драма «Нанкинский фотограф».

Главные премьеры

Люк Бессон объединяется с фактурным артистом Калебом Лэндри Джонсом во второй раз после «Догмена», чтобы снять очередную экранизацию классического романа Брэма Стокера. Созданная в Финляндии англоязычная готика стала первым хоррором в фильмографии французского режиссера. Саундтрек написал Дэнни Элфман, а роли второго плана исполнили Зои Блю, Матильда Де Анджелис и Кристоф Вальц. Трейлер обещает зрелище в духе копполовской версии «Дракулы».

Подробнее о фильме:

Экранизация одноименного романа Льва Толстого, которую поставила Стася Толстая («Тайное влечение»), жена прапраправнука писателя. Продюсером фильма выступил Алексей Учитель. После потери родителей наивная и романтичная Маша (Евгения Леонова) влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов), повидавшего жизнь мужчину средних лет. Она хочет веселой светской жизни, а он от таких развлечений давно устал. Со временем пара начинает понимать друг друга, и любовь превращается в глубокую близость. Мелодрама принесла Цыганову приз ММКФ за лучшую мужскую роль. В фильме также сыграли Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Мариэтта Цигаль-Полищук и Елена Морозова.

Непутевый вор-медвежатник Саша (Никита Кологривый) залезает в дом к чиновнику Чернову (Михаил Пореченков) прямо тогда, когда тот убивает жену. Теперь свидетелю приходится улепетывать от убийцы, чтобы успеть на утренник к сыну и спасти свой брак. Криминально-отцовская комедия Романа Артемьева, автора фильмов «Кощей. Похититель невест» и «Человек из будущего».

Хитрый енот-ворюга по кличке Сокол должен спасти домашних питомцев, которых мстительный барсук Ганс запер на мчащемся без остановок поезде. Катастрофа может убить всех на борту. Анимационный комедийный зверобоевик в духе «Скорости» и «Неуправляемого». Премьера мультфильма прошла на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Над анимацией работали авторы «Маугли дикой планеты».

Начинающая актриса приезжает в Лос-Анджелес, где устраивается на работу в компанию, в которой клиентов погружают в состояние сна, лишая страхов и делая счастливыми. Задача героини — следить за состоянием спящих и не засыпать самой. Иначе самые ужасные кошмары пациентов могут стать ее реальностью, а побочные эффекты могут включать галлюцинации, паранойю, сонный паралич, потерю чувства реальности и вечный кошмар. Хоррор с Хлоей Ливайн («Мистер Робот», «ОА») и Грэйс Ван Дин, дочерью Каспера Ван Дина. Зрители сравнивают фильм с работами Кроненберга и «Глазами звезды».

Своенравная девушка Амра (Полина Денисова), живущая в абхазском селе с двумя старшими сестрами, мечтает стать актрисой. Однако ее мать Нуца (Инга Оболдина) хочет, чтобы дочь вместо этого выучилась на врача и вышла замуж. Вскоре сестры решают проявить свою бунтарскую сущность. На фестивале «Короче» Кинопоиск оценил женскую комедию за живо прописанных героинь, яркие декорации и абхазский колорит.

1937 год, Нанкин. Почтальон Су Лючан, выдавая себя за работника фотостудии, одновременно обслуживает японских военных и прячет в ателье китайских солдат и мирных жителей, пытаясь спасти беженцев и сохранить доказательства военных преступлений. Китайский военный эпик Шэнь Ао.

Перевыпуск

Культовое драмеди Милоша Формана по роману Кена Кизи, ставшее новоголливудским гимном нонконформизму и одновременно главным хитом американского кинопроката в 1975-м (после «Челюстей»). Чтобы избежать принудительных работ, мелкий преступник Рэндл Макмёрфи (Джек Николсон) симулирует невменяемость и попадает в психиатрическую клинику на экспертизу. Там бунтарь вдохновляет других пациентов на бунт против жестокой старшей медсестры Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер). Фильм, где также сыграли начинающие актеры Дэнни ДеВито и Кристофер Ллойд, получил пять главных премий «Оскар».

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

13 сентября в 18:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

14 сентября в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

13 сентября в 18:00 в кинотеатре «КАРО 10 Галерея» (Новосибирск)

13 сентября в 18:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

«Иноекино» проводит предпремьерные спецпоказы культовой зомби-комедии Эдгара Райта в новейшей 4К-реставрации, подготовленной в прошлом году специально к 20-летнему юбилею фильма. Простой продавец электротоваров Шон (Саймон Пегг) вынужден взять в себя в руки и стать мужчиной, когда в Великобритании начинается эпидемия зомби-вируса. Нужно спасти маму, убить отчима, помириться с подружкой и обязательно заскочить в любимый паб «Винчестер» с другом-лузером. Вторая режиссерская работа Райта сделала его комедиографом первого эшелона, а Саймона Пегга и Ника Фроста — звездами. В «Октябре» фильм представит и обсудит со зрителями философ Евгений Цуркан, на «Мосфильме» — кинокритик Гия Сичинава, а в Краснодаре — киновед Кира Кац. В Новосибирске премьерный показ пройдет без обсуждения.

Подробнее о фильме:

14 сентября в 14:00 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

Режиссерский дебют уставшего от комедий Джоны Хилла для тех, кому «Леди Бёрд» Греты Гервиг покажется слишком милой, а «Детки» Ларри Кларка — слишком жесткими. 13-летний Стиви (Санни Сулджик из «Убийства священного оленя») учится у непутевых скейтеров чуть постарше быть взрослым. Ностальгическое путешествие по скейтерской субкультуре 1990-х под музыку Трента Резнора и Аттикуса Росса и с олдскульной квадратной картинкой Криса Бловелта, снявшего для студии «Элитное общество» и «Первую корову». После показа состоится обсуждение фильма и книги Джеффа Чанга «Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения», вышедшей в издательстве Ad Marginem с участием историка философии Дмитрия Хаустова, автора статей и заметок о музыке, эссеиста Олега Соболева, киноведа Ивана Лабутина.

Подробнее о фильме:

17 сентября в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Эксперимент за 50 млн долларов от всех-всех создателей «Форреста Гампа»: режиссера Роберта Земекиса, сценариста Эрика Рота, композитора Алана Сильвестри, оператора Дона Бёрджесса и актеров Тома Хэнкса и Робин Райт. Не хватает только лейтенанта Дэна. По задумке режиссера камера весь фильм не сдвигается с места, но прыгает назад в будущее, демонстрируя гибель динозавров, ледниковый период и всю жизнь простой американской семьи Янг (Райт и Хэнкса омолаживали с помощью грима и компьютерной графики). Благодаря хитростям монтажа идет кино не 66 млн лет, а всего 104 минуты. После зрительской премьеры состоится обсуждение.

Всё еще в прокате

Ремейк одноименной треш-комедии студии Troma про уборщика-неудачника, который падает в чан с токсичными отходами и мутирует в уродца-супергероя, сражающегося с корпоративными крысами, коррумпированными чиновниками и мутными гангстерами. Долгострой сняли еще в 2021-м и спустя два года показали с успехом на фестивале Fantastic Fest, но затем продюсеры еще два года не могли найти прокатчика — якобы из-за слишком жестоких и кровавых сцен. В главных ролях — Питер Динклэйдж, Кевин Бейкон, Джейкоб Тремблей, Элайджа Вуд. Режиссером и сценаристом выступил Мэйкон Блэр, автор сандэнсовского хита «В этом мире я больше не чувствую себя как дома».

Подробнее о фильме:

Офисный работник Ким Док-ча внезапно понимает, что реальность превращается в сюжет его любимого романа о конце света, и только он один успел прочитать его до конца и знает развязку. Южнокорейское экшен-фэнтези, в основу которого лег популярный веб-роман. В главных ролях — Ан Хё-соп («Деловое предложение»), Ли Мин-хо («Наследники»), Чхэ Су-бин («Я не робот»), Щин Сын-хо («Слабый герой»), Нана («Убей») и Ким Джи-су («Подснежник»).

Психологический триллер о бывшем чемпионе, который для возвращения на ринг начинает экстремально быстро сбрасывать вес. За шесть дней ему нужно согнать 11 килограммов. Однако побочные эффекты дают о себе знать: чем больше он худеет, тем меньше способен понимать, что реально, а что нет. В ход идут техники потения, нелегальные лекарства и кровопускание. Спортсмена играет похудевший на 15 килограммов Орландо Блум, его жену — Катрина Балф, а жесткого тренера — Джон Туртурро. За режиссуру отвечал Шон Эллис («Антропоид»). Премьера прошла на кинофестивале в Торонто, где критики хвалили кино за игру актеров.

Купить билеты заранее

Экранизация одноименного (первого!) романа Стивена Кинга, получившая 100% «свежести» на Rotten Tomatoes. Действие разворачивается в альтернативных США, где каждый год проходит смертельное состязание. Его участники должны идти без остановок и с постоянной скоростью, пока не останется только один. Многие критики назвали «Долгую прогулку» одной из лучших картин по Кингу и поставили ее в один ряд с «Зеленой милей», «Останься со мной» и «Мизери». В рецензиях авторы отмечают работу режиссера Фрэнсиса Лоуренса («Константин», все сиквелы «Голодных игр») и сценариста ДжейТи Моллнера («Сталкер»), которым удалось сделать действительно мощный и эмоциональный фильм, а также душераздирающую актерскую игру Купера Хоффмана и Дэвида Джонссона.

Автор: Михаил Моркин