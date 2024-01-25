«Это акт неповиновения!» Люк Бессон — о своей версии «Дракулы»

— Дело вот в чем: недавно я снял фильм «Догмен» с Калебом Лэндри Джонсом и совершенно влюбился в этого актера, он восхитительный. На мой взгляд, лучший актер своего поколения. И я просто хотел сделать с ним что-нибудь еще, чтобы снова испытать эту радость. И вот на съемочной площадке «Догмена» мы сели и стали прикидывать, какого еще героя он мог бы у меня сыграть. Мы перебрали всех — от Иисуса до Наполеона и Мао Цзэдуна. Много смеялись. И вдруг кто-то из нас назвал Дракулу. И мне сразу понравилась эта идея, потому что я вспомнил, что парень жил 400 лет, и, возможно, в нем можно было найти сразу нескольких персонажей. Так что я пошел перечитывать книжку, которую совсем забыл, и, к своему удивлению, обнаружил, что это любовная история. Мужчина, который способен ждать 400 лет, чтобы снова увидеть свою жену? Вау. Это ж невероятно. И вот с этого все началось. А тот факт, что Дракула вдохновлял столько людей, столько книг, фильмов и так далее, — мне это неважно. У меня есть история, есть актер, которого я люблю, и это то, чем я занимаюсь. Я особенно не обращал внимания на работы других авторов. Возьмем стейк с картошкой фри. Любой ресторан умеет готовить стейк с картошкой фри. Но у них не всегда одинаковый вкус!