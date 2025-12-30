«Балерина», «Дракула» и «Легенды наших предков». 25 лучших фильмов 2025 года, которые можно смотреть на Кинопоиске

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

Мы делаем Кинопоиск и сами активно пользуемся этим сервисом. В конце каждого года, подводя итоги, редакторы медиа Кинопоиска также выбирают лучшие фильмы, вышедшие в нашем онлайн-кинотеатре. В этот раз в финальный список попало шесть релизов студии Neon, пять историй про ужасных отцов, четыре антиромкома, три призера Канн, два боди-хоррора, два Стивена Кинга, два Бакура Бакурадзе, одна «Сантош», один «Сират». Мы включали в список для голосования ленты, которые уже были в списках лучших российских и зарубежных фильмов года.

Зрительские хиты

Нежная семейная драма Йоакима Триера («Худший человек на свете», «Громче, чем бомбы») про дисфункциональную скандинавскую семью. Театральная и телевизионная актриса Нора Борг (Ренате Реинсве) близка с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), но перманентно злится на знаменитого отца-режиссера Густава (Стеллан Скарсгард), давным-давно пропавшего из жизни дочерей. Когда их долго болевшая мать умирает, Густав возвращается в Осло и неожиданно предлагает Норе сыграть главную роль в его новом фильме, который посвящен его покончившей с собой матери. Он написал сценарий специально под дочь и хочет снимать в их освободившемся семейном доме. Когда Нора отказывается, Густав предлагает роль американской кинозвезде (Эль Фаннинг), с которой случайно познакомился на кинофестивале. «Многое в этом нежном, утешительном фильме, снятом с расчетливой старомодностью, на первый взгляд кажется клише, но Триер и его постоянный соавтор Эскиль Вогт обнаруживают под вроде бы знакомыми поверхностями нетронутые залежи эмоций», — описывал драму Станислав Зельвенский. Фильм получил Гран-при в Каннах, и уже очевидно, что кино появится на «Оскаре» как минимум в иностранной номинации.

Псевдоромком с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Люси работает в брачном агентстве, помогая подбирать одиноким и обеспеченным ньюйоркцам вторую половинку. В то же время сама она разрывается между богатым финансистом (Паскаль) и своим бывшим — неудачливым и бедным актером (Эванс). После «Прошлых жизней», номинированных на «Оскар» в двух категориях, постановщица Селин Сон продолжает размышлять про отношения и капитализм в современном мире, выходя за рамки романтической комедии. Как и «Анора», «Материалистка» вызывает максимально полярные реакции. Одним не нравится финальный выбор главной героини, другим — кастинг Криса Эванса в роли лузера, однако все сходятся во мнении, что Дакота в роли взрослой и сознательной Люси совершенно на своем месте. А главное, что здесь есть что обсудить после просмотра.

23-летняя стриптизерша (Майки Мэдисон) с Брайтон-Бич выходит замуж за своего нового клиента — избалованного сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Узнав о несанкционированном браке, родители мажора (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) срочно вылетают из Москвы в Нью-Йорк и заодно отправляют домой к молодоженам своего решалу (Карен Карагулян) с помощниками (Юра Борисов и Ваче Товмасян). Главный хит американского независимого кинематографа последнего времени отхватил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и пять премий «Оскар» в Голливуде. Певец маргиналов Шон Бэйкер («Мандарин», «Проект „Флорида“», «Красная ракета») четырежды поднялся на сцену за наградой, Майки Мэдисон вышла в актерскую лигу А, а Юра Борисов стал получать роли у видных западных режиссеров и заработал похвалу самого Роберта Дауни — младшего. Пестрая социальная трагикомедия об американской мечте переосмысляет «Красотку», однако учит не только любви, но и эмпатии и человечности.

Хоррормейкер Майк Флэнаган, снявший «Доктора Сон» и «Игру Джералда», в третий раз взялся за Стивена Кинга, но на этот раз вышел не хоррор, а экзистенциальная драма в трех частях о жизни и смерти. Если точнее, то первая часть о необъяснимом постапокалипсисе, вторая — об импровизированном и освобождающем танце посреди улицы, третья — о взрослении и любви к себе. Истории объединяет фигура неприметного бухгалтера Чарльза Кранца (Том Хиддлстон и Джейкоб Тремблей). Второстепенные и яркие роли здесь играют Карен Гиллан, Чиветель Эджиофор, Аннализа Бассо, Марк Хэмилл и Миа Сара. А знакомых лиц в эпизодах здесь вообще бессчетное количество. Картина получила приз зрительских симпатий в Торонто, но, выбирая номинантов на «Оскар» спустя полтора года, киноакадемики ее вряд ли вспомнят. А зря! По мнению Марата Шабаева, «Жизнь Чака» встала в один ряд с «Зеленой милей» и «Побегом из Шоушенка».

Мелодрамы и комедии

Трогательное инди-драмеди об обретенной семье с Барби Феррейрой (школьница-вебкамщица Кэт Эрнандес в «Эйфории»). Актриса играет услужливую девушку Лили Тревино, которая привыкла подавлять свои чувства и не может постоять за себя. Пытаясь найти нарциссичного папашу, она случайно добавляет в друзья на Facebook его полного тезку Боба Тревино (Джон Легуизамо). Однофамильцы списываются, и между ними зарождается теплая дружба. В основе фильма — реальная история из жизни постановщицы Трейси Леймон, дебютантки с насыщенной биографией. Кинокритик Кира Голубева отмечает, что фильм вписывается в тему сломленных, отсутствующих или непутевых отцов (см. «Солнце мое», «Задира» и «Сентиментальная ценность»). При этом Леймон считает, что фигуру отца можно обрести в лице совершенно чужого человека, а в интернете обитают не только злоумышленники, но и одинокие, уязвимые люди.

В сиквеле героиня воспитывает двоих детей, ищет свидания в Tinder, переживает из-за возраста и снова встает перед сложным выбором — между молодым красавчиком Рокстером (Лео Вудалл, «Белый лотос») и заботливым учителем ее детей Скоттом (Чиветель Эджиофор, «12 лет рабства»). Кинопоиску удалось показать четвертую часть франшизы про трогательную и самоироничную блондинку Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) на следующий день после американской премьеры на стриминге Peacock. Но нет, фильм попал в этот топ не поэтому! Все дело в том, что бриджитиана сохранила прежнее обаяние, старомодное романтическое настроение и едкий британский юмор. А когда в кадр возвращаются Колин Фёрт и Хью Грант, сложно сдержать слезы ностальгии. Особенно если знать, что писательница Хелен Филдинг, на чьих романах основана франшиза, сама пережила смерть мужа.

Смесь авантюрного криминального триллера и романтической комедии с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст. Фильм вдохновлен реальными событиями и рассказывает о сбежавшем из тюрьмы воре Джеффе Манчестере. Скрываясь от полиции, он решает поселиться в магазине игрушек и влюбляется в работающую там продавщицу. В актерский состав также вошли Питер Динклэйдж, Джуно Темпл и Лакит Стэнфилд, а режиссером стал Дерек Сиенфрэнс («Валентинка», «Место под соснами»). По тону «Грабитель с крыши» заметно отличается от прежних гослинговских драм постановщика, и многие критики называют Манчестера, смешного и трогательного простака с золотым сердцем, одной из лучших ролей в карьере Татума. И мы с ними согласны.

Российские и русскоязычные фильмы

Созерцательная хроника последних дней поэта Михаила Лермонтова (стендапер Илья Озолин) перед дуэлью с майором в отставке Николаем Мартыновым. Действие разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, в июле 1841 года. Мастер медленного кино Бакур Бакурадзе («Шультес», «Охотник», «Брат Дэян») поставил антибайопик для студии СТВ. Среди героев — любовь поэта Екатерина Быховец (Вера Енгалычева), дуэлянт Николай Мартынов (Евгений Романцов), Лев Пушкин (Дмитрий Соломыкин) и Александр Бенкендорф (Андрей Максимов). По словам кинокритика и старшего редактора Кинопоиска Василия Корецкого, у Бакурадзе получилось модное и современное по духу и оптике кино. «Лермонтов в исполнении Озолина — прямой наследник расхлябанных люмпен-интеллигентов, сыгранных Олегом Далем (в диапазоне от инженера Зилова до собственно прапорщика Печорина в телепостановке Эфроса). Невысокий, щуплый, отпускающий противным скрипучим голосом deadpan-шутки за триста», — считает Корецкий. В нашем топе главных российских фильмов 2025 года «Лермонтов» обошел Пушкина и занял первое место.

До «Лермонтова» (см. выше) Бакур Бакурадзе успел выпустить в этом году еще одну меланхоличную работу. По сюжету старые друзья — разбитый жизнью тбилисец Леван (Леван Гоголадзе) и печальный московско-каннский режиссер Гиви (сам Бакурадзе) — восстанавливают отношения в соцсетях и помогают друг другу немножко выйти из кризисов. «По духу и темпу это скорее Иоселиани. Ироничный, внимательный, человечный фильм, в котором камера практически не обнаруживает себя», — рассказывал о ленте Василий Степанов. Впрочем, Бакурадзе говорит, что об Иоселиани на съемках не думал. Дескать, старый Тбилиси попросту невозможно снять без иоселианиевской интонации.

Аутентичное драмеди Заки Абдрахмановой, ученицы Марины Разбежкиной, получившее на фестивале «Маяк» приз за лучший дебют. У тридцатилетней московской гримерши-визажистки Айко (Лаура Турсунканова) умирает отец, с которым она много лет не общалась. Папа оставил в ее жизни глубокий травматический след, но девушка все же решает съездить на его похороны в аул под Алматы. Там ее ждет встреча со второй женой отца и сестрой-подростком, которые почему-то запомнили умершего добрым и порядочным человеком, а не домашним тираном. Среди референсов режиссер отметила американское инди в духе «Короля Стейтен-Айленда» и «Маленькой мисс Счастье». Дебют действительно получился дружелюбным. «Это эмпатичное, чуткое кино, драматургия которого строится на том, чтобы мы как можно глубже погрузились в местную чувственную экосистему. Прикипаешь тут практически ко всем. Не в последнюю очередь благодаря сильнейшим актерским работам», — уверен Павел Пугачёв.

Сказка/роуд-муви Ивана Соснина, уроженца Свердловской области и автора «Пришельца» из нашего топа лучших фильмов 2024 года. Репортер из Екатеринбурга (Александр Яценко) по работе оказывается в таежном селении, где слышит предание о владыке леса. Вернувшись домой, герой внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа. Они заключают сделку: журналист поможет спасти исчезающих фантастических созданий, а дух ему — наладить отношения с 12-летней дочкой. Елена Рябцева, продюсер видео и подкастов Кинопоиска, так объясняла сильные стороны доброго кино на основе фольклора Свердловской области: «Неочевидный выбор героев сказок — главный плюс фильма: мы, зрители, узнаем о них одновременно с Антоном и Мирой и поневоле становимся теми самыми хранителями легенд, продлевающими жизнь Нюлэсмурту, Шишиге и Нёр-ойке. Прекрасный пластический грим и до шерстинки проработанные костюмы позволили сохранить ламповую атмосферу советской сказки без использования компьютерной графики».

Шестой за два года полнометражный фильм писателя, драматурга, актера, математика и главного российского инди-режиссера Романа Михайлова — загадочное мокьюментари об изнанке съемочного процесса. По сюжету группа российских актеров (Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Мария Мацель и Илларион Маров играют самих себя) приезжает в Варанаси снимать седьмую ленту Михайлова «Жар-птица» (ее тоже можно посмотреть на Кинопоиске). Все просветляются и выясняют отношения, Эйдельштейн влюбляется, рэпер Хаски ждет клип, сюжет ускользает. Кино о кино — любимый жанр всех синефилов, и редакция Кинопоиска не исключение.

Трагикомедия умершей в апреле постановщицы, сценаристки и актрисы Натальи Назаровой. В центре сюжета — девушка с пороком сердца и легкой формой ДЦП по имени Яна (Алина Ходжеванова, получившая за эту роль премию «Белый слон»). Она работает в почтовом отделении в Мурманской области и коллекционирует марки, которые полюбила из-за исчезнувшего отца-мореплавателя. Однажды на почту заходит брутальный и болтливый моряк Пётр (Максим Стоянов), и у героев завязываются странные, но искренние отношения. «Заряженная гуманистическим пафосом „Филателия“ умело балансирует между трагическим и комическим, почти не скатываясь до манипуляций. Сцена пикового напряжения непременно сменится какой-нибудь колкой репликой, остроумным диалогом или трогательным эпизодом с участием Стоянова, а мрачноватые пейзажи северных широт украсит сияние сотен светлячков. Здесь найдется место и посиделкам в караоке-баре, как у Каурисмяки, и социальному комментарию», — рассказывали мы о триумфаторе фестиваля «Окно в Европу».

Хорроры и триллеры

Второй хоррор братьев Филиппу — австралийских ютуберов с канала RackaRacka, авторов нашумевшего «Два, три, демон, приди!». Осиротевшие брат и сестра приезжают в дом к жизнерадостной приемной матери и вскоре понимают, что та готовит зловещий ритуал, который должен воскресить ее родную дочь. Главную роль исполнила Салли Хокинс, звезда «Формы воды». Производством фильма ужасов занималась А24, и по большому счету это единственный хоррор студии в этом году («Смерть единорога» и «Опус» не особенно пугают). «Филиппу здорово работают с визуалом и звуком, делают вещественный мир предельно обжитым (что особенно важно для фильма, большая часть действия которого происходит в небольшом доме), прикладывают массу усилий для передачи зрительных и тактильных ощущений, выстраивают изощренные мизансцены (обратите внимание на мотив колеса), но начинка предельно проста: это история о тлетворной гиперопеке и необходимости отпускать прошлое», — рассказывал об ужасах Павел Пугачёв.

Школьная учительница Милли переезжает с бойфрендом Тимом в глухомань, где ее ждет выгодный рабочий оффер. Ее отношения с Тимом переживают не лучшие времена: тот охладел к партнерше и все еще (тщетно) надеется стать великим музыкантом. Во время прогулки по лесу парочка проваливается в сумрачную пещеру, после чего начинает буквально липнуть друг к другу. Австралийский режиссер Майкл Шенкс в своем дебютном полном метре сочетает современную инди-драму в духе А24 с комически-жуткими ретрообразами в духе Брайана Юзны. А смешно тут просто от того, что героев играют супруги в реальной жизни — Дэйв Франко и Элисон Бри. Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска Марат Шабаев обнаружил в фильме нехитрые рецепты ментального и физического здоровья для мужчин за тридцать: вовремя получите водительские права, ходите на терапию и не забывайте о желаниях партнерок.

Еще один сногсшибательный боди-хоррор. Точнее, бьюти-хоррор из программ «Сандэнса», Берлинале и ММКФ, который можно назвать норвежской «Субстанцией». Режиссер Эмили Блихфельдт пересказывает всем известную сказку о Золушке, но в центр сюжета ставит не красавицу, потерявшую туфельку, а ее сводную сестру по имени Эльвира. Чтобы стать лучшей версией себя и привлечь внимание принца на королевском балу, девушка проходит через чудовищные телесные испытания — от ринопластики без наркоза до поглощения паразитического червя для быстрого похудения. Критики хвалят «Гадкую сестру» за актуальность, гротеск и смелость дебютантки, удачно сочетающей сатиру и черный юмор с кровавыми сценами в духе Кроненберга.

Еще одна экранизация Стивена Кинга в топе — мизантропическая хоррор-комедия Осгуда Перкинса, автора «Собирателя душ» и «Крипера». Братья-близнецы обнаруживают на чердаке родительского дома игрушку их отца — старую заводную обезьянку. Игрушка проклята, и каждый раз, когда она начинает стучать в барабан, кто-то умирает страшной смертью. Так начинается череда загадочных смертей в духе «Пункта назначения». В роли близнецов — Тео Джеймс, в камео — Элайджа Вуд, в продюсерах — Джеймс Ван. Кинг похвалил киноадаптацию своего рассказа из сборника «Команда скелетов», назвав ее «совершенно отъехавшей». По словам Марата Шабаева, «неглупое и радикальное зрелище» напоминает о нелепости, неотвратимости и чудовищности смерти и предлагает просто принять абсурд мироздания и успокоиться. С Новым годом!

Триллер про серийного убийцу и кровавый акулий хоррор в одном флаконе. Изобретательный маньяк похищает молодых людей, чтобы убить их с помощью хищников. Роль серийника исполнил Джай Кортни (звезда пятых частей «Крепкого орешка» и «Терминатора», реабилитировавшаяся в образе злодея). Лентой занимались приятели Осгуда Перкинса — сценарист «Крипера» Ник Лепард и продюсер «Собирателя душ» и «Обезьяны» Крис Фергюсон. Режиссером выступил не снимавший 10 лет австралиец Шон Бирн, автор расхваленных критикой фильмов ужасов «Любимые» и «Дары смерти». Хотя «Хищные твари» участвовали в каннской параллельной программе «Двухнедельник режиссеров», Павел Пугачёв считает, что хейтеры заумных ужасов останутся довольны. «Никакая это не ревизия, не деконструкция и даже не постхоррор, а кристально чистый жанр. Триллер категории Б, сделанный с выучкой и выдумкой категории А. В былые годы точно стал бы видеосалонным хитом, сегодня же — жемчужиной стримингов и ночных сеток телеканалов. Но бесхитростный внешне фильм чуть хитрее, чем кажется на первый взгляд», — заверяет критик.

Слот для классика в топе заслуженно занял Дэвид Кроненберг, снявший элегантную и душераздирающую сай-фай-драму о похоронном бизнесе будущего. Венсан Кассель играет вдовца, который совершает небольшую революцию в похоронных услугах и, возможно, оказывается в центре заговора. В ленте канадский режиссер осмысляет опыт собственного вдовства. Станислав Зельвенский признал «Саван» одним из лучших фильмов Канн-2024 и одним из лучших хорроров прошлого года. «Высокие технологии, телесные эксперименты на грани некрофилии, конспирология — классический для Кроненберга набор обсессий, оформленный в строгих и печальных тонах; заведомо обреченная попытка расшифровать смерть», — писал кинокритик. Помимо Касселя, в картине заняты Дайан Крюгер и Гай Пирс.

Люк Бессон объединился с фактурным артистом Калебом Лэндри Джонсом во второй раз после «Догмена», чтобы снять очередную экранизацию классического романа Брэма Стокера. Созданная в Финляндии англоязычная готика стала первым хоррором в карьере французского режиссера (хоть и не особо страшным). Саундтрек написал Дэнни Элфман, а роли второго плана исполнили Зои Блю, Матильда де Анджелис и Кристоф Вальц. Кинопоиск рассмотрел в фильме пародию на «Дракулу» Копполы, подражание «Парфюмеру» Тома Тыквера и немного «Опасному методу» Дэвида Кроненберга. По словам кинокритика Карины Назаровой, Бессон копает неглубоко, а не фальшивит один композитор Дэнни Элфман. Тем временем «Дракула» высосал в российском прокате почти миллиард рублей.

Фестивальные фильмы

Игровой дебют документалистки Сандхии Сури. 2018 год, Северная Индия. После смерти мужа 28-летней Сантош (Шахана Госвами) достается по наследству его должность, и она становится полицейской в неблагополучном районе. Расследуя пропажу девочки, она сталкивается с нарушениями в ведомстве и жуткими нравами высших каст. Премьера состоялась в прошлом году на Каннском кинофестивале. Великобритания отправила фильм на «Оскар», а Национальный совет кинокритиков США включил его в список лучших иностранных картин года. По словам Василия Корецкого, несмотря на то что все герои говорят на хинди, социальный детектив не очень похож на индийское кино, даже в таком его артхаусно-фестивальном варианте, как «Все, что нам кажется светом».

Гипнотическая лента кумира синефилов Оливера Лаше, получившая приз жюри на Каннском фестивале. Кругленький дядька Луис (Серхи Лопес) отправляется с сыном младшего школьного возраста на нелегальный рейв в марокканской пустыне, чтобы найти пропавшую дочь, а на фоне разворачивается нечто вроде Третьей мировой. «Ожидаемо эффектная, учитывая место действия, картинка; ухающий саундтрек; в ролях, за исключением заслуженного Лопеса, колоритные непрофессионалы. Аллегория отчасти поэтическая, отчасти политическая», — писал Станислав Зельвенский о ярком и нетривиальном фильме. Продюсерами выступили братья Альмодовар.

Боевики

Боевики мы тоже любим, и спин-офф «Джона Уика» — один из лучших в этом году. Действие разворачивается между третьей и четвертой частями франшизы. Ева Макарро (Ана де Армас) благодаря управляющему отелем «Континенталь» Уинстону Скотту (Иэн Макшейн) попадает в балетную школу «Русска рома» — одной из двенадцати организаций, представители которых занимают места за Высоким столом. Обучившись искусству убивать, Ева отправляется мстить злодею (Гэбриел Бирн), который прикончил ее отца. Она не боится ни гнева Высокого стола, ни знаменитого киллера по прозвищу Баба-яга (Киану Ривз). Помимо Макшейна и Ривза, к своим ролям вернулись Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик. Норман Ридус заглядывает на пару минут с дробовиком и дочкой. Снимать боевик еще в 2022-м начинал Лен Уайзман («Другой мир», «Вспомнить всё»), но затем всё чуть ли не заново переделывал создатель уикианы Чад Стахелски. «По большому счету это безрадостный видеокассетный боевик категории Б с раздутым бюджетом: центральноевропейские локации, техно-саундтрек, едва набросанная кретинская история и много трупов», — пишет Станислав Зельвенский, будто это что-то плохое.

Документальные фильмы

Английский фотограф-документалист Мартин Парр скончался 6 декабря в возрасте 73 лет. Он прославился своим антропологическим и сатирическим взглядом на классовую систему и современную Великобританию. Например, его проекты были посвящены массовому туризму, глобальному потеплению, белому пролетариату, консюмеризму в эпоху тэтчеризма. Любимым фильмом фотографа была «Ночь на Земле», и, пожалуй, между работами Джима Джармуша и Парра есть немало общего в том, что касается ироничной интонации и искреннего гуманизма. Действительно, даже в дурацком пляжном полотенце Парр мог рассмотреть поэзию. 68-минутный фильм Ли Шульмана — это не типичный документальный байопик с говорящими головами, а портрет Парра за работой. С виду рядовой пенсионер в мятой рубашке, надетых на носки сандалиях и фотоаппаратом в руках оказался очаровательным киногероем.

Анимация

Анимационное фэнтези из КНР возглавило список кассовых рекордсменов 2025 года и занимает первое место по сборам среди всех мультфильмов в истории мирового кино (по общим сборам «Нэчжа» уступает лишь «Аватарам», «Мстители: Финал» и «Титанику»). Сборы картины составили свыше 2 млрд долларов, 99% кассы анимация собрала в родном Китае. По сюжету 35 столетий назад люди и морские драконы оказались на пороге кровавой войны. Юный сын генерала Нэчжа и драконий наследник Ао Бин погибли, но их души могут обрести новые старые тела благодаря волшебному лотосу. Заодно мальчишки намерены предотвратить войну, однако для этого им приходится делить одну физическую оболочку на двоих. В основе всего этого лежат китайские легенды. Кинокритик Лидия Маслова считает, что постановщику Ян Юй удалось и сохранить национальное своеобразие, и угодить вкусам международной аудитории, которая любит «Кунг-фу Панду».

Автор: Михаил Моркин (@morkin)