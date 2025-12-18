Лучшие зарубежные фильмы — 2025: выбор Кинопоиска

Есть особая категория фильмов-продолжений, которые люди ждут годами: «Схватка 2», «Пираты Карибского моря 6», «Человек-паук 4» Сэма Рэйми. Иногда эти сиквелы все же выползают из производственного ада, но, честно говоря, лучше бы они там и оставались (см. «Трон: Арес»). Тем удивительнее, что «28 лет спустя» оказался не аналогом натужного реюниона в духе «Возвращения мушкетеров», а смелым, молодым и во всех смыслах самостоятельным зрелищем.

Дэнни Бойл и его постоянный оператор Энтони Дод Мантл снова придумывают для зомби-жанра дерзкую визуальную форму, а Алекс Гарленд, вернувшийся в амплуа сценариста, пишет свою лучшую историю, которая одновременно напоминает видеоигры в открытом мире и «Атаку титанов». «28 лет спустя» идеально осваивает формулу легаси-сиквела: другое место действие, новые герои, никакой ностальгии по оригиналу. Суровая постапокалиптическая Англия — самая яркая локация этого киногода. Желтое рапсовое поле, костяной храм и монтажное путешествие с острова на землю под тревожное «Boots, Boots» намертво врезаются в память.

