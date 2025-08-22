Любовь, смерть и капитализм: что читать после «Материалистки»

«Каждый год, что вы проживаете без мужа, увеличивает ваши ожидания от него многократно, но это не значит, что он вам причитается и что его можно создать на заказ, потому что это не симуляция. Если бы моей работой было создать вам мужчину, то, конечно же, я бы его создала со всем, что есть в этом списке. Но я не могу! Потому что это не машина и не дом — мы говорим о людях. Люди — это люди. Они такие, какие есть. И все, кого я могу надеяться найти для вас, — мужчина, которого вы сможете вытерпеть лет пятьдесят и которому вообще понравитесь. И вы никакой не „улов“! Потому что вы не рыба».

Такой тирадой разразилась Люси, когда ей в очередной раз зачитали огромный список требований (собеседница аргументировала запрос тем, что она сама «хороший улов»). Сегодня, находясь в поисках партнера, многие теряют контакт с реальностью и начинают мыслить категориями дейтинговых приложений. Журналистка Жюдит Дюпортей начинает свою книгу с того, сколько сил и нервов она потратила, чтобы вписать свое тело в нормы запросов пользователей дейтингов. Она проводила дни в спортзале и купила скинни-джинсы, чтобы доказать кому-то в интернете, что достойна любви. После этого она узнала, что Кремниевая долина скрывает секрет: каким бы красавчиком или красавицей вы себя ни считали, это ничего не значит в эпоху Tinder.

Дюпортей выяснила, что дейтинговые приложения присваивают каждому пользователю рейтинг, который формируется почти так же, как рейтинг Эло в шахматах: алгоритм сравнивает кандидатов на свайп вправо с другими такими же профилями. В зависимости от того, кто больше получает свайпов и от какой категории профилей, определяется рейтинг. Иными словами, если вас свайпают только условные красавчики, ваш рейтинг выше, чем у тех, кого свайпают не-красавчики. Искусственный интеллект не понимает стандартов красоты, поэтому человек с высоким рейтингом — тот, кого большинство посчитали конвенционально привлекательным. Это лишь одна особенность работы приложений, внутри эти системы еще страшнее.