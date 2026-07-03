«Приглашение»: сексуальная комедия в четырех стенах

В зарубежный прокат вышло «Приглашение» Оливии Уайлд — ремейк испанского фильма «Соседи сверху», звездная комедия про несчастливых супругов (сама Уайлд и Сет Роген), которые принимают в гостях сексуально раскрепощенных соседей (Пенелопа Крус и Эдвард Нортон).

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Джо (Сет Роген), преподаватель музыки, возвращается домой и с удивлением узнает, что его жена Анджела (Оливия Уайлд), пока их 12-летняя дочь ночует у подружки, пригласила в гости соседей сверху — Пину (Пенелопа Крус) и Хока (Эдвард Нортон). Они едва знакомы, но Анджела явно заинтригована богемной парой. В свою очередь, Джо, недовольный незапланированной вечеринкой, собирается поднять вопрос, который давно его беспокоит: соседи очень громко занимаются сексом.

За исключением самого начала (мы должны были увидеть, как Сет Роген пыхтит на велосипеде по изгибам Сан-Франциско), все действие ограничено одной квартирой и четырьмя героями — несложно догадаться, что в основе лежит театральная пьеса. Ее автор, испанец Сеск Гай, в 2020 году сам поставил по ней кинофильм, после чего по всему свету начали появляться ремейки — во Франции, в Италии, в Швейцарии, в Южной Корее, даже в России («Неприличные гости», спродюсированные Сариком Андреасяном). До двадцати с чем-то ремейков «Идеальных незнакомцев» пока далеко, но ведь еще не вечер. История, очевидно, задевает универсальный нерв, пульсирующий в долгосрочных отношениях.

Оливия Уайлд и Сет Роген

Самую звездную труппу, как положено, собрали в Голливуде, причем актеры оказались по обе стороны камеры. Сценарий написали Уилл МакКормак и Рашида Джонс (как у дуэта сценаристов у них уже был ромком «Селеста и Джесси навеки»), а режиссером выступила Уайлд, чей предыдущий опыт «Не беспокойся, дорогая» был насколько ужасен, настолько и успешен (как считается, благодаря поклонницам Гарри Стайлса).

«Приглашение», по-хорошему, идеальный материал для антрепризного театра: в меру остроумные наблюдения на взрослые темы, мелкобуржуазный фарс с вкраплениями мелодрамы, хорошая возможность для популярных артистов поиграть с собственными образами. В кино такие вещи выглядят, как правило, несколько искусственно, и этот фильм не исключение: чем изысканнее кадры выстраивают Уайлд с модным оператором Адамом Ньюпортом-Беррой («Киностудия», «Медведь») и чем настойчивее струнные на саундтреке акцентируют реплики персонажей, тем сложнее абстрагироваться от театральной природы происходящего.

Но артисты действительно хороши, и роли действительно позволяют им раскрыться чуточку по-новому. Лучший — Сет Роген, что в компании таких монстров, как Нортон и Крус, стоит дорогого. Джо, его персонаж, травмирован тем, что в молодости пять минут был рок-звездой, а с тех пор застрял на нелюбимой учительской работе. Его угнетает, что роскошная квартира, в которой они живут, досталась ему в наследство от родителей. Брак превратился в депрессивную рутину (первым делом, придя домой, он мочится, пока жена в той же ванной занята чем-то другим — любимый ход кинематографистов, когда надо показать отношения без искры). У него болит спина. Иначе говоря, это примерно тот же лузер, которого Роген играл всю жизнь, но приобретенная с годами горечь делает его острее и интереснее. Без его саркастических реплик себе под нос и знаменитого смеха «Приглашение» потеряло бы все обаяние.

Анджела, соответственно, вторая жертва этого брака: хрестоматийная домохозяйка, глотающая транквилизаторы и неделями размышляющая о том, в какой оттенок перекрасить спальню. Уайлд играет ее с лихорадочной, почти мультипликационной мимикой. На контрасте с их отсутствующей (но не забытой, что принципиально) сексуальной жизнью соседи сверху с их громоподобными оргазмами приводят Анджелу в объяснимый трепет. К тому же Пина, шутка ли, испанка; Анджела сбегала в магазин за хамоном.

Оливия Уайлд

Соседи действительно производят впечатление. Пина представляется психотерапевтом и сексологом; у нее декольте, она любит говорить про скрытые энергии и тайные желания. Хок (то есть Ястреб, что неизменно веселит враждебно настроенного Джо) оказывается бывшим пожарным, поверить во что непросто: он мягко улыбается и обожает ковры. Не будем вдаваться в детали, чтобы не портить сюрпризы, но, разумеется, за их прогрессивной вальяжностью тоже маячат драмы, комплексы и фобии: ни альмодоваровские ужимки Крус, ни вкрадчивую самоуверенность Нортона не стоит принимать совсем за чистую монету.

По законам драматургии в результате этой чрезвычайно нервной вечеринки и хозяева, и, возможно, гости посмотрят на себя и своих партнеров другими глазами. Могло ли быть иначе? Нет. Выглядят ли их действия правдоподобным и даже единственно возможным развитием событий, как, скажем, уморительная деградация собравшихся на ужин героев в пьесе «Бог резни», экранизированной Романом Поланским? Тоже нет. Все, что мы узнаем о Джо и Анджеле в первой половине фильме, противоречит всему, что они делают во второй. А к финалу история и вовсе выдыхается, и авторы предлагают нам ознакомиться с заранее определенными выводами.

Пенелопа Крус и Оливия Уайлд

И тем не менее это неплохо проведенное время. «Приглашение» на голубом глазу поднимает вопросы, которые со времен сексуальной революции обсуждать вроде как неловко, но всегда интересно. И Сет Роген, который при всей своей популярности никогда не ходил в больших актерах, доказывает, что вскорости может таким стать (а возможно, уже). Что касается хамона, это просто распиаренная ветчина.

Фото: сourtesy of A24