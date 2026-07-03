Заячья губа, запах дерьма и Брейгель: что мы знаем об «Оборотне» Роберта Эггерса

В сети вышел первый трейлер «Оборотня» — нового готического хоррора постановщика «Ведьмы» и «Носферату» Роберта Эггерса. Действие разворачивается в средневековой Англии. Мы собрали в одном материале все, что известно о пятом фильме режиссера.

О чем фильм

«Оборотень» позиционируется как «захватывающая история о преданности, проклятии и дьяволе, скрывающемся внутри». Сам Эггерс называет новый проект «самым мрачным» из всех, над которыми ему доводилось работать. «Это хоррор-слоубёрнер, в котором ужас нарастает постепенно, а главную роль играют напряжение, предвкушение и тайна, — объясняет режиссер. — Повествование медленно погружает зрителя во тьму. Мы не хотим раскрывать все секреты с самого начала: чем меньше знает зритель, тем лучше».

Действие картины разворачивается в средневековой Англии на рубеже XIII–XIV веков. Аарон Тейлор-Джонсон играет фермера, страдающего от проклятия ликантропии: каждое полнолуние он превращается в кровожадного оборотня и наводит ужас на затерянное в туманах село.

Время действия было выбрано не случайно: по приказу короля Эдуарда I англичане развернули масштабную и весьма успешную кампанию по истреблению волков, угрожавших овцеводству. К концу столетия этих хищников на Британских островах практически полностью уничтожили.

Все фильмы Эггерса славятся исторической достоверностью и вниманием к деталям, и «Оборотень» не станет исключением. Уже английское название картины — староанглийское слово «werwulf» вместо современного «werewolf» — намекает, что зрителей ждет путешествие в Англию Средневековья. По данным The Hollywood Reporter, в сценарии все диалоги были написаны на среднеанглийском языке и сопровождались «переводом и аннотациями». Правда, чтобы современный зритель не упустил смысл происходящего, на съемках язык приблизили к английскому времен Шекспира. «Мы работали над диалогами с двумя оксфордскими профессорами, специализирующимися на среднеанглийском языке, а затем привлекли специалиста по диалектам, который помог смягчить произношение, чтобы оно было понятнее современной аудитории», — рассказывает Эггерс.

Средневековый сеттинг прекрасно работает на атмосферу картины. «Это действительно жестокий, беспощадный, отвратительный и гротескный мир. Грязь, кровь, навоз, дождь, боль и страдания, — уверяет режиссер. — Фильм захватывает с первых минут, его нужно целиком смотреть на большом экране. И если вы не почувствуете запахов грязи и уличного дерьма, значит, вы не полностью погрузились в его мир».

Аарон Тейлор-Джонсон

Эггерс отмечает, что он не стал воспроизводить клише из классических фильмов про оборотней вроде «Человека-волка» с Лоном Чейни-младшим или «Американского оборотня в Лондоне». Серебряных пуль и заразных укусов в фильме не будет. Кстати, на площадке кинематографисты работали с гибридами собаки и волка, а Аарон Тейлор-Джонсон перед съемками проводил время с настоящими волками.

Кто работает над фильмом

Роберт Эггерс

«Оборотень» — это целиком и полностью детище Роберта Эггерса. Карьера постановщика «Ведьмы», «Маяка», «Варяга» и «Носферату» идет в гору. Каждый новый фильм собирает в прокате больше предыдущего, а «Носферату» не только заработал более 180 млн долларов по всему миру, но и был удостоен четырех номинаций на «Оскар».

Как и всегда, Эггерс с головой погрузился в изучение материала. В работе над «Оборотнем» режиссер вдохновлялся не только классикой кино, но и средневековыми источниками — как среднеанглийскими, так и древнеисландскими. «Я нашел очень-очень старый английский текст, — описывает он свою методику. — А затем наткнулся на кое-что в исландской литературе…»

Возможно, именно в связи с древнеисландскими источниками у Эггерса появился соавтор. В написании сценария «Оборотня» ему помогал исландский поэт и писатель Сьон, автор романов «Я — спящая дверь» и «Темнотвари», стихов к песням Бьорк (в том числе «I’ve Seen it All» из триеровской «Танцующей в темноте») и хорроров «Агнец» и «Гарпун: Резня на китобойном судне». Сьон сотрудничает с Эггерсом уже во второй раз, ранее они вместе работали над «Варягом».

Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп

Для Эггерса в принципе привычно полагаться на одних и тех же людей на съемочной площадке. Так, за монтаж на всех его проектах отвечала Луиз Форд («Не дыши»), а за картинку — художник-постановщик Крэйг Лэтроп («Дьявол всегда здесь») и оператор Джарин Блашке («Дом с прислугой»). «„Оборотня“ мы снимали на 35-миллиметровую пленку и затем использовали ортохроматическую обработку на этапе постпродакшена, чтобы сделать тон кожи героев более болезненным. Кроме того, мы нашли способ отразить в цвете зернистую структуру черно-белой пленки. Все это придает фильму уникальный вид», — хвастается Эггерс.

Cоздатель франшиз «Один дома» и «Гарри Поттер» Крис Коламбус спродюсировал фильм вместе с дочерью Элинор. Их компания Maiden Voyage Pictures занималась производством всех работ Эггерса, кроме «Варяга». Съемки «Оборотня» проходили в лондонской студии «Элстри», а также на локациях в национальном парке Дартмур, в краю непроходимых лесов и скалистых утесов.

Кто есть кто в фильме

Рассказывать о героях «Оборотня» сложно, поскольку из всех действующих лиц имя есть только у собаки главного героя.

Лили-Роуз Депп и Аарон Тейлор-Джонсон Уиллем Дефо

Аарон Тейлор-Джонсон играет безымянного фермера-ликантропа. «Это история о проклятом человеке, который испытывает жуткую боль и пытается найти спасение в любви», — говорит Эггерс. Режиссер остался крайне доволен работой актера и не устает хвалить его игру. «Не знаю, сколько времени он провел голым и в крови под дождем и снегом, выполняя крайне изнурительную работу. На подготовку и сами съемки ушли месяцы, но Аарон сыграл просто феноменально. Это, без сомнения, его лучшая роль», — утверждает он.

Лили-Роуз Депп досталась роль жены фермера и матери его детей. Ее героиню Эггерс называет «эмоциональным сердцем» фильма. Гримеры сделали героине расщелину верхней губы, которая имитирует врожденный порок развития.

А Уиллему Дефо досталась роль антагониста картины — охотника, одержимого идеей найти и убить оборотня. «Уиллем всегда играет в моих картинах увлеченных людей», — смеется Эггерс. Судя по всему, персонаж Дефо вдохновлен реальной исторической личностью — сэром Питером Корбетом, рыцарем короля Эдуарда I, участником валлийских походов и подавления восстания Уиллема Уоллеса. Уже после всех этих воинских подвигов Корбет получил от короля задание очистить западные графства Англии от волков и взялся за дело с таким энтузиазмом, что заслужил от современников прозвище Великий Охотник.

Видал Арзони

Как и многих членов своей съемочной группы, Эггерс регулярно приглашает в новые проекты актеров, с которыми уже работал. Лили-Роуз Депп и Аарон Тейлор-Джонсон снимались в «Носферату», Уиллем Дефо появился в «Маяке», «Варяге» и «Носферату», а Ральф Айнесон — в «Варяге», «Носферату» и дебютной «Ведьме».

В процессе кастинга актеров второго плана и массовки Эггерс искал людей с выразительной характерной внешностью. Подбор актеров, по его словам, оказался одновременно увлекательным и крайне сложным процессом. «Безусловно, это был самый тяжелый фильм в моей карьере в плане кастинга. Брейгель жил немного позже, но я хотел, чтобы герои будто бы сошли с его полотен», — поделился режиссер.

Автор: Алексей Ионов