Что смотрели, о чем читали и какие билеты покупали на Кинопоиске в 2025 году

Самым популярным проектом 2025 года на Кинопоиске стал детективный триллер «Фишер», который минувшей весной вернулся со вторым сезоном. Его за год посмотрело 6 миллионов подписчиков. Вместе с ним в топ-3 вошли комедия «Телохранители» (5,3 миллиона подписчиков), драма «Камбэк» (5,2 миллиона), мультфильм «Три кота» и мелодрама «Ландыши». Самым популярным фильмом года стала оскароносная «Анора» с аудиторией 4,2 миллиона подписчиков. А мультфильм «Маша и Медведь» в 2025 году смог достичь отметки в 10 миллионов смотрящих подписчиков и стать крупнейшим по аудитории тайтлом в истории онлайн-кинотеатра. Он ворвался в топ-3, где, помимо «Маши и Медведя», есть «Триггер» и «Беспринципные»