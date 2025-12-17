Что смотрели, о чем читали и какие билеты покупали на Кинопоиске в 2025 году

Кинопоиск
Более 18 миллионов подписчиков с мультиподпиской Яндекс Плюс смотрят фильмы и сериалы на Кинопоиске. В среднем один подписчик проводит в онлайн-кинотеатре 11 дней в месяц и за год успевает посмотреть 36 фильмов и сериалов, 15 спортивных трансляций и 16 телеканалов. Спасибо вам за то, что были с нами в этом году!

В 2025-м количество смотрящих подписчиков Кинопоиска выросло на 29% по сравнению с прошлым годом. Сейчас мы начали работать в формате платформы, вмещающей в себя энциклопедию, онлайн-кинотеатр, сервис для покупки билетов в кино, медиа и витрину с кросс-стриминговыми рекомендациями. Общее число пользователей Кинопоиска достигло 60 миллионов. Если в онлайн-кинотеатре один подписчик проводит в среднем 11 дней в месяц, то в целом с Кинопоиском он остается еще дольше.

Целых 16 дней в месяц подписчик Яндекс Плюса пользуется Кинопоиском и читает материалы в медиа, покупает кинобилеты, выясняет информацию о любимых фильмах и актерах в энциклопедии.

В этом году каждый подписчик в среднем провел с Кинопоиском на 24% больше времени, чем в прошлом. А еще в этом году, как и раньше, вы слушали подкасты Кинопоиска, смотрели видеоэссе, читали наши каналы и паблики в соцсетях.

«Фишер»

160 фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре достигли аудитории в 1 миллион подписчиков. Проекты с такими впечатляющими достижениями мы считаем хитами. По сравнению с прошлым годом количество тайтлов-миллионеров выросло на 33%. Среди проектов с миллионной аудиторией на Кинопоиске 32 мультфильма — это больше, чем драм, триллеров, фэнтези или фантастики. В уходящем году аудитория детско-семейного сегмента заметно выросла: 40% подписчиков хотя бы раз за год включали мультфильм или семейное кино, благодаря чему мультфильмы не покидали топ-10 онлайн-кинотеатра в течение 304 дней.

Самым популярным проектом 2025 года на Кинопоиске стал детективный триллер «Фишер», который минувшей весной вернулся со вторым сезоном. Его за год посмотрело 6 миллионов подписчиков. Вместе с ним в топ-3 вошли комедия «Телохранители» (5,3 миллиона подписчиков), драма «Камбэк» (5,2 миллиона), мультфильм «Три кота» и мелодрама «Ландыши». Самым популярным фильмом года стала оскароносная «Анора» с аудиторией 4,2 миллиона подписчиков. А мультфильм «Маша и Медведь» в 2025 году смог достичь отметки в 10 миллионов смотрящих подписчиков и стать крупнейшим по аудитории тайтлом в истории онлайн-кинотеатра. Он ворвался в топ-3, где, помимо «Маши и Медведя», есть «Триггер» и «Беспринципные»

Топ-20* фильмов и сериалов за 2025 год на Кинопоиске

1

«Фишер»

2

«Телохранители»

3

«Камбэк»

4

«Три кота»

5

«Ландыши. Такая нежная любовь»

6

«Папины дочки. Новые»

7

«Анора»

8

«Красная Поляна»

9

«Беспринципные в Питере»

10

«Кракен»

11

«Батя 2. Дед»

12

«Маша и Медведь»

13

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

14

«Мастер»

15

«Про это самое»

16

«Универ. Молодые»

17

«Домовенок Кузя»

18

«Метод»

19

«Леди Баг и Супер-Кот»

20

«Граф Монте-Кристо»

* Рейтинг составлен по количеству подписчиков, смотревших фильм, сериал или мультфильм в 2025 году. Учитываются подписчики Яндекс Плюса, которые посмотрели более 2 минут тайтла. К одной подписке Яндекс Плюс можно подключить до 10 устройств и до 3 аккаунтов, но все устройства и аккаунты считаются в аудиторию проекта лишь один раз и как один подписчик.

Еще кое-что о пользователях платформы в 2025 году

В топ-5 самых популярных фильмов по количеству проданных билетов в кино вошли «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь», «Горыныч», «Август» и «Иллюзия обмана 3».

«Горыныч»

Российский контент на Кинопоиске в 2025 году посмотрели 88% аудитории (в 2024 году доля российского контента составляла 87%). Большую часть смотрения обеспечивают российские сериалы — их смотрел 81% аудитории. Доля российских фильмов в смотрении впервые с 2021 года упала — до 69%.

Первый раз за пять лет смотрение сериалов в онлайн-кинотеатре выше, чем у фильмов — 88% против 86%.

Число пользователей с друзьями на Кинопоиске достигло 1 миллиона. Эти пользователи видят, как оценивают фильмы и сериалы их знакомые, и выбирают контент для просмотра, в том числе опираясь на рекомендации друзей. Они проводят больше времени с Кинопоиском, ставят в 3,2 раза больше оценок и в 1,5 раза больше смотрят кино. Общее количество оценок, которые пользователи поставили на платформе, превышает 1,2 миллиарда.

Если бы спорт соревновался по аудитории с фильмами и сериалами, на попадание в топ-20 по итогам года претендовали бы матчи КХЛ, которые за год посмотрело более 2,7 миллиона подписчиков.

И, как всегда, в этом году мы выпустили сотни статей, десятки видеороликов, придумали для вас новые форматы и выпустили нарративный подкаст. Вот наши лучшие медиаматериалы.

Топ популярных статей в медиа Кинопоиска

«Аутсорс»

«Аутсорс — что это было? Хит или разочарование сезона»

«Все серии седьмого сезона „Черного зеркала“ — от скучной к лучшей»

«Юра Борисов — первый российский актер, номинированный на „Оскар“. Вот что нужно о нем знать»

«„Ландыши“: почему сериал про перевоспитание мажорки армией России стал популярнее „Бригады“»

«В каком порядке смотреть „Ходячих мертвецов“. Гид по вселенной зомби-сериалов»

Три самых популярных видеоэссе

Почему «Анора» выиграла «Оскар»

Почему Леонардо ДиКаприо — великий актер

Почему «Люди в черном» не просто комедия

Лучшие выпуски YouTube-канала «Экстра»

Пересказ с Кшиштовским: «Очень странные дела»

Теории фанатов об «Очень странных делах»

Специалист по выживанию, социолог и психолог обсуждают The Last of Us

Самые вирусные видео от команды SMM Кинопоиска

Альтернативный кастинг Волан-де-Морта

Даг Джонс — актер, умеющий перевоплощаться до неузнаваемости

Каждый из нас немного Борисов и Эйдельштейн на «Оскаре» (подборка смешных моментов)

4 секунды из «Ветер крепчает», которые студия Ghibli создавала год

Как ощущается декабрь 2025 года

И самые необычные короткие ролики

Лифт на «Новом сезоне»: «Вам какой?»

Ролики с инфлюенсерами Кинопоиска: «Поясни за оценку»

Любимые выпуски наших подкастов

«Крупным планом»: каннский дневник

«История российского фэнтези»

«Крупным планом»: итоги 2025 года: кинотренды, лучшие фильмы и главные разочарования

