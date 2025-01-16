«Ландыши»: почему сериал про перевоспитание мажорки армией России стал популярнее «Бригады»

В мире онлайн-сериалов параллельно с прокатом тоже развернулась своя «новогодняя битва». Сериал Wink Originals «Ландыши. Такая нежная любовь» про мажорку из Лондона, влюбившуюся в русского танкиста, вышел в начале января и сначала догнал, а затем и вовсе перегнал «Бригаду» в топе зрительского интереса Кинопоиск Pro (культовый сериал как раз перевыпустили на стриминге в 4K). Теперь российское музыкальное драмеди занимает в рейтинге второе место, уступая лишь «Игре в кальмара». На Кинопоиске у «Ландышей» рейтинг 8.5, они на 47-месте в топ-250 — выше «Пацанов» и «Короны». Такого успеха, кажется, никто не ожидал. Рассказываем, как устроен сериал, и расшифровываем причины его популярности.

О чем это

Частный джет, направляющийся из Лондона в Москву, совершает незапланированную посадку в Вологде: самолету нужна дозаправка, а Кате (Ника Здорик) — срочно покинуть борт. Жених (Денис Степанов) только что изменил ей со стюардессой, а четыре бутылки шампанского, выпитые накануне, не успели, видимо, выветриться до конца. Так дочка лондонского миллиардера, покинувшая Россию еще в детстве, и проходит паспортный контроль — в коротком вечернем платье и броской розовой шубе, что вряд ли защитит ее от русских морозов.

Не приспособленная к жизни без золотой банковской карты, но бойкая и заносчивая, Катя быстро оказывается в эпицентре скандала: местный криминальный авторитет Демьян (Владимир Тяптушкин) глубоко оскорблен ее отказом и намерен мстить. Сбежать от бандитов девушке помогает простой русский парень Лёха (Сергей Городничий), лейтенант танковых войск. За него-то Катя и выходит замуж на следующий же день после знакомства: ей нужна защита, а места сохраннее воинской части не сыщешь во всей Вологодской области. Но фиктивный брак сразу же начинает трещать по швам — слишком уж разные у молодоженов представления о семейном быте.

Кто это сделал

Ирина Паутова (справа)

«Ландыши» — оригинальный сериал Wink, за производство которого отвечали «НМГ Студия» и кинокомпания «Всемирные русские студии» (ее гендиректор Юрий Сапронов не только сопродюсер сериала но и, собственно, автор идеи) при поддержке Института развития интернета. Режиссером выступил Александр Карпиловский, в фильмографии которого есть другая военно-полевая драма — «Курорт цвета хаки» — и комедия о нравах парвеню «Модный синдикат». Сценарий написали Василий Павлов («ГДР», «Зулейха открывает глаза») и Рауф Кубаев («С чего начинается Родина»), набившие руку на народном сериале.

Главные роли сыграли новые лица Здорик и Городничий: она — дочь Анастасии Ягужинской в исторической саге Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир», он — тот самый странный парень из сериала «Цикады» Евгения Стычкина. Из-за тематики сериала от кастинга отказались около 200 актеров. В музыкальных номерах ведущие партии исполнили участница шоу «Голос» Анастасия Белявская и автор хитов «Самолеты» и «Поезда» Женя Трофимов.

Как это снято

Ника Здорик

Как очередная вариация на тему перевоспитания золотой молодежи, вобравшая в себя расхожие нарративы и образы последних лет. Есть здесь и бандиты на «геликах», словно сбежавшие из бесчисленного ретро о 1990-х, и пацаны, облаченные на этот раз в военную форму, и плацдарм для нравственного роста внутри строго очерченной системы координат — от частных уроков супружеской жизни до чуть ли не советского преклонения перед армией.

Вернувшейся в страну Кате словно проводят экскурсию по родине, позволяющую в рекордные сроки наверстать упущенное. Она успевает найти врагов среди местных авторитетов, выйти замуж, обжиться в воинской части, сменить вечернее платье на футболку бренда «Армия России», побывать и в бане, и в КПЗ, и в танке, и даже принять роды, предварительно сполоснув руки водкой. Вся эта лихо закрученная вереница событий должна образумить девушку, превратив ее из заносчивой фифы, разговаривающей англицизмами, в покладистую жену русского офицера.

Ника Здорик и Сергей Городничий

«Ландыши» получились эклектичной спайкой всех успешных референсов — от «Холопа» и «Слова пацана» до «Бригады», «Жмурок» и «Кадетства». Причем микс этот упакован в мелодраматическую обертку и щедро сдобрен не менее пестрым саундтреком — например, шоу-стоппер под кавер «Белого снега» Газманова не обходится без коней и Деда Мороза, а перепетая «Трава у дома» и вовсе сопровождается ИИ-клипом о далеком космосе, тут же звучат песни популярных молодежных исполнителей, например Жени Трофимова. Он, кстати, специально написал для сериала пять новых композиций.

Почему это сработало

«Ландыши» попали в свою аудиторию: на Кинопоиске у проекта не только высокий рейтинг для российского сериала (даже у «Слова пацана» 8.2), но еще и более 213 тысяч оценок. Wink сообщает, что за праздники сериал посмотрело 2,5 миллиона зрителей. На Кинопоиске «Ландыши» за 10 дней уже посмотрело больше 1 миллиона подписчиков, сообщил представитель сервиса. Кинопоиск, в отличие от того же Wink, раскрывает аудиторию не в зрителях, а в подписчиках, где по одной подписке контент чаще всего смотрят несколько людей, поэтому в зрителях аудитория сериала на Кинопоиске в несколько раз больше.

В комментариях к трейлерам в Telegram и «ВКонтакте» восторженные отзывы об актерских работах чередуются с догадками о возможных прототипах героев. На сайтах с отзывами зрители хвалят красивую картинку, душевность, веру в будущее, а еще психологические качели в отношениях Кати и Лёхи. «Казалось бы, романтический подростковый сериал, а меня, сорокалетнюю тетку, зацепило. Цепляет отсутствием пошлости», — пишет одна из фанаток. Некоторых «Ландыши» вдохновили доехать аж до Вологды, где разворачивается действие.

Евгений Коряковский

Сериал, жонглируя знакомыми тропами, не только целится в самые базовые зрительские запросы (о чем мечтает простой человек? о любви и справедливости, пусть хотя бы на экране), но и не теряет связи с реальностью. Важная деталь: действие происходит в конце февраля 2022-го. Когда семейная коллизия Кати и Лёши близка к разрешению и перевоспитание героини практически завершено, телевизор в магазине вологодской воинской части сообщает, что началась «специальная военная операция». Это известие кардинально меняет жизни военных и их жен, в чьи ряды Катя недавно вступила, и очевидным образом повышает ставки всей истории. Теперь вчерашней лондонской тусовщице предстоит не только осознать новую роль, но и отправиться на фронт в составе гастролирующего герлз-бенда, чтобы найти пропавшего без вести мужа. На фоне тотального ухода российского кино в мир сказок такое соприкосновение с реальным выглядит смело.

Но причина успеха «Ландышей», конечно, не только в коде. Три аккорда этой задушевной песни о любви и родине подобраны идеально. Первый — предназначенная женской аудитории история о любви с первого взгляда, современная и своенравная главная героиня, которая глубоко в душе и натуре оказывается все той же простой некрасовской женщиной, и бравые солдаты в форме, всегда готовые прийти на помощь. Второй — идеализированные картины престижной армейской службы и надежного тыла; это для мужей. А третий, для всей семьи — в меру безумная, но узнаваемая история обретения маленького счастья.

Владимир Тяптушкин (в центре)

Свою роль в успехе сыграли и удачно подобранная дата релиза в новогодние каникулы, и агрессивная рекламная кампания (наружной рекламой и интернет-баннерами было увешано, кажется, все вокруг, а рилсы и тиктоки пеклись как пирожки). Именно в этом тонком сочетании зрительского настроения и госзаказа, манипулятивности «мыла» и данного в намеках, скрытого где-то за кадром трагизма кроется феномен «Ландышей».

Пока индустрии еще предстоит проанализировать и сделать выводы о причинах популярности сериала, мы решили узнать у самого режиссера Карпиловского, в чем был его расчет и что именно здесь базис, а что — декоративная надстройка.

Александр Карпиловский Режиссер Я давно жил с ощущением, что люди хотят видеть простые истории про таких же людей, как они сами, как их соседи. Они не бароны криминальные, не великие артисты, не цари. Драма, которая происходит между Лёхой и Катей, — это классика, «Укрощение строптивой». Мы взяли на входе простой сюжет — принцесса и солдат — и поместили в наши дни.

Идею сериала предложил продюсер Юрий Сапронов, в начале 2024-го мы начали съемки. Что касается аудитории, то мы всегда ориентировались на молодежь. Чтобы попасть в ее ожидания, использовали много песен. У нас получился самобытный мюзикл, в основе которого лежат правдивые, настоящие вещи. Каждый в этом сериале может узнать свои отношения с девушками, с парнями. Конечно, наши герои в экстремальную ситуацию помещены. Когда Катя сидит с Лёхой в танке, он стреляет. Но их диалог о том, кто кого ревнует и любят ли они друг друга, мог происходить и на кухне, и в подъезде. Мне кажется, успех у зрителей подтверждает предположение о том, что людям нужны такие истории. По сути, мы правдивый сюжет положили в андерсеновскую сказочную форму. Наш художник Маргарита Ермолаева, прекрасная девушка, вносила в необходимый антураж и правду жизни, и легкость восприятия. Не бытовуху, не тяжелый стиль, а именно сказочную легкость. Это особый взгляд на суровую реальность. Поэтому и караоке-клуб у нас такой, и квартира, где живут герои. Меня больше всего зацепил отзыв одной девушки: «Была в госпитале сегодня. Ребята раненые, сидят в палате и смотрят „Ландыши“. Плачут и смеются». И сегодня мне прислал сообщение военный из Калининграда, что всю ночь смотрел сериал. Для меня это лучшая благодарность. Я считаю, мы устали от того, что нет катарсиса в кино. Это самое страшное. У нас много комедий, драм, триллеров, детективов, но катарсиса нет. Люди хотят улыбаться и плакать. И то, что нам удалось людям подарить этот катарсис, — наше самое большое достижение.

Автор: Оля Краснова, Лиза Кузнецова