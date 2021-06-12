Том Круз или Брэд Питт. Кто круче? Сравниваем гонщиков, участников войн и убийц Гитлера

Питт был семь раз номинирован на «Оскар» и получал статуэтки и как продюсер («12 лет рабства»), и как актер («Однажды… в Голливуде»). За эти же фильмы он получил награды Британской киноакадемии. Кроме того, у Питта есть две премии Гильдии актеров и два «Золотых глобуса». Круза трижды номинировали на «Оскар» как актера (за «Рожденного 4 июля», «Джерри Магуайра» и «Магнолию») и один — как продюсера (за «Топ Ган: Мэверик»). У него три «Золотых глобуса» и ни одной премии Гильдии актеров или статуэтки BAFTA. Венецианский кинофестиваль отметил Питта «Кубоком Вольпи» за лучшую мужскую роль в вестерне «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», а Крузу Каннский кинофестиваль вручил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.