Том Круз или Брэд Питт. Кто круче? Сравниваем гонщиков, участников войн и убийц Гитлера

Не успела в международном прокате отбиться «Миссия невыполнима: Финальная расплата», как в кинотеатры по всему миру врывается F1 — еще один блокбастер за 300 млн долларов с 60-летним актером в главной роли. Том Круз и Брэд Питт — последние звезды Голливуда, чьи карьеры стартовали больше 30 лет назад и чьи имена по-прежнему привлекают зрителей (ДиКаприо все же моложе!). Мы решили устроить звездам творческую битву и сравнить их достижения.
У кого круче фильм про гонки? У Питта
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Круз
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Питт
После успеха первого «Топ Гана» Том Круз объединился с режиссером Тони Скоттом и продюсерским тандемом Дона Симпсона и Джерри Брукхаймера, чтобы снять еще один фильм о жажде скорости (это единственная картина, где Круз также числится как соавтор сюжета). Спортивная драма «Дни грома» про гонщика NASCAR не стала таким же событием, как агитационный блокбастер ВМС США, однако бюджет отбила. Кроме того, на съемках Круз познакомился с будущей женой Николь Кидман, которая сыграла в фильме нейрохирурга. А еще в любви к ленте признавался Квентин Тарантино.
Лишь спустя 35 лет в F1 на гоночный трек вышел Брэд Питт. В его спортивной драме речь идет уже о чемпионате «Формулы-1». Дело вновь не обошлось без Джерри Брукхаймера, который для съемок договорился о сотрудничестве с Международной автомобильной федерацией. С бюджетом в 300 млн долларов и с командой, которая работала над сиквелом «Топ Гана», F1 может не только обойти по сборам «Дни грома», но и стать самым кассовым фильмом про гонки в истории (сейчас рекорд у «Ford против Ferrari»). Режиссер Джозеф Косински уже шутит, что не исключает создание кроссовера «Дней грома» и F1. Кстати, музыку к обеим лентам написал Ханс Циммер.
У кого круче фильм про Голливуд? У Питта
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Круз
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Питт
Круз и Питт считаются последними звездами Голливуда, символами «фабрики грез». И оба снимались в кино о кино. Том Круз сыграл хамоватого продюсера Леса Гроссмана в сатирическом боевике «Солдаты неудачи». Лысый, полноватый, волосатый любитель хип-хопа — самая смелая с точки зрения внешности роль в фильмографии Круза. Злостный матершинник Гроссман в 2010-м появился на MTV Movie Awards, а разговоры про отдельный спин-офф о герое ведутся до сих пор.
Питтовские голливудцы — звезда немого кино Джек Конрад из «Вавилона» и каскадер Клифф Бут из «Однажды в… Голливуде» — сделаны с гораздо большей любовью к «фабрике грез». Если в «Солдатах неудачи» Том Круз и Бен Стиллер высмеивают алчную и беспощадную голливудскую систему и самомнение актеров, то Питт с Тарантино и Дэмьеном Шазеллом искренне сопереживают сложным и противоречивым артистам, чью жизнь ломают перемены в индустрии (приход звука и Новый Голливуд соответственно). Впрочем, каскадер Бут, кажется, адаптируется и вернется в качестве фиксера и главного героя в сиквеле «Однажды», который поставит Дэвид Финчер.
У кого круче фильмы с бывшей женой? У Круза
1
Круз
2
Питт
Брэд Питт снимался с Анджелиной Джоли в великом комедийном боевике «Мистер и миссис Смит» и в мелодраме «Лазурный Берег». Том Круз и Николь Кидман работали вместе над «Днями грома», вестерном «Далеко-далеко» и эротической драмой «С широко закрытыми глазами». Как бы мы ни любили шпионские страсти и осязаемую химию Бранджелины в нулевые, Стэнли Кубрик — это Стэнли Кубрик, и его сложная история о сексуальности, ревности и браке предлагает зрителям куда более качественный сеанс парной психотерапии.
У кого круче вампир? У Круза
2
Круз
2
Питт
«Интервью с вампиром» — единственный фильм, где актеры снимались вместе. Круз на тот момент уже 10 лет производил хиты, а Питт пока не сыграл ни одной главной роли в большом студийном фильме. Неудивительно, что с постера готического хоррора томно смотрел на зрителей только Круз, хотя формально протагонистом является меланхоличный красавец Луи де Пон дю Лак, а у Питта заметно больше экранного времени. Впрочем, Круз действительно крадет у партнера все сцены. Хитрый разлагающийся гедонист Лестат де Лионкур доказывает, что актерский диапазон Круза гораздо шире, чем было принято думать. Даже писательница Энн Райс, сперва раскритиковавшая кастинг, признала, что Круз отлично справился.
У кого круче франшизы? У Круза!
3
Круз
2
Питт
Восемь «Миссий», два «Топ Гана», два «Джека Ричера» — за последние десять лет Том Круз снялся всего в одном оригинальном фильме, если считать «Мумию» ремейком. Тем временем Брэд Питт за всю карьеру запустил лишь одну франшизу — про друзей Оушена. Да и то ему понадобилось еще 10–12 помощников! Итана Ханта, Мэверика и Джека Ричера по имени знают все, а кто помнит, как звали друга Питта в «Оушенах»? Рич… Бо… Дэ? То-то же!
У кого оригинальнее фильмы? У Питта!
3
Круз
3
Питт
Круз снимался в комедиях и боевиках, вестернах и мюзиклах, фэнтези и фантастике, судебных, спортивных, военных и эротических драмах, однако в последние годы актер предпочитает варьировать трюки, а не жанры. Круз работает с талантливыми режиссерами блокбастеров, но при всем уважении Кристоферу Маккуорри, Дагу Лайману и Джозефу Косински далеко до статусов Спилберга, Кубрика и ПТА. А ведь когда-то Круз работал и с ними.
Питт тем временем играет более смелые роли (террористов, идиотов и убийц) у больших режиссеров. Тарантино и Шазелл, Грэй и Финчер, Коэны и Доминик — Питт скорее тяготеет к дорогому авторскому кино, а не к зрелищным аттракционам. Впрочем, со следующего года все изменится. Круз сейчас снимается у Иньярриту, а Питт — у режиссера — тату-мастера Дэвида Эйра («Мастер», «Пчеловод»).
У кого круче награды? У Питта!
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Круз
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Питт
Питт был семь раз номинирован на «Оскар» и получал статуэтки и как продюсер («12 лет рабства»), и как актер («Однажды… в Голливуде»). За эти же фильмы он получил награды Британской киноакадемии. Кроме того, у Питта есть две премии Гильдии актеров и два «Золотых глобуса». Круза трижды номинировали на «Оскар» как актера (за «Рожденного 4 июля», «Джерри Магуайра» и «Магнолию») и один — как продюсера (за «Топ Ган: Мэверик»). У него три «Золотых глобуса» и ни одной премии Гильдии актеров или статуэтки BAFTA. Венецианский кинофестиваль отметил Питта «Кубоком Вольпи» за лучшую мужскую роль в вестерне «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», а Крузу Каннский кинофестиваль вручил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.
У кого круче сборы? У Круза!
4
Круз
4
Питт
Согласно сайту The Numbers, фильмы с Крузом собрали в общей сложности в мировом прокате 13,3 млрд долларов, в то время как питтовские картины заработали «всего» 8,8 миллиарда. Если не считать «Дэдпула 2», единственный фильм Питта, собравший свыше полумиллиарда, — это «Война миров Z». У Круза черту в 500 миллионов преодолели аж восемь работ: шесть сиквелов «Миссия: невыполнима», «Война миров» и «Топ Ган: Мэверик». Военно-воздушный хит при этом принес в копилку Круза больше всего — 1,5 млрд долларов.
У кого круче кинокомпания? У Питта!
4
Круз
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Питт
Plan B Entertainment Брэда Питта — одна из самых интересных кинокомпаний, работающих в Голливуде. Среди продюсерских проектов актера — «Отступники», «Пипец», «Лунный свет», «Окча», «Власть», «Минари», «Битлджус Битлджус», «Микки 17», «Мальчишки из „Никеля“», «ОА» и «Переходный возраст». Правда, когда Питт вручал Юн Ё-джон «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Минари», актриса потроллила продюсера: «Мистер Брэд Питт, наконец-то! Рада с вами познакомиться. Где вы были, когда мы снимали фильм в Талсе?» Впрочем, главы кинокомпаний не обязаны присутствовать на съемках фильмов (см. сериал «Киностудия»).
Тома Круза как продюсера мало интересуют фильмы без Тома Круза как актера. Производством чужих картин он занимался недолго в нулевых. Среди них — «Другие», «Элизабеттаун» и «Спроси у пыли». Зато когда-то Круз владел United Artists.
У кого круче злодеи-киллеры? Ничья
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Круз
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Питт
В «Соучастнике» Майкла Манна седой Том Круз играет убийцу, который берет в заложники таксиста (Джейми Фокс), чтобы тот всю ночь возил его от цели к цели по Лос-Анджелесу. Винсент лишен типичного обаяния крузовских героев, это холодный и расчетливый социопат, у которого, надо сказать, есть своя философия. Не менее философствующего киллера Брэд Питт изобразил в «Ограблении казино» Эндрю Доминика. Джеки Куган хладнокровно и с улыбкой убивает всех, кто связан с нападением на подпольную игру в покер. Если Винсент рассуждал о безразличии общества в метро, то Джеки в финале произносил блестящий монолог о том, что Америка — это не страна, а всего лишь бизнес.
У кого круче война миров? Снова ничья!
6
Круз
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Питт
Бруклинский крановщик (Круз) бегал с семьей от треножников во время вторжения инопланетян в «Войне миров» Стивена Спилберга. В кои-то веки крузовский протагонист не ставил себе задачу спасти весь мир, а пришельцев в финале убивали обычные земные микробы. Бывший следователь ООН Джеральд Лейн в самом дорогом и самом кассовом фильме про зомби — «Войне миров Z» — оказывался более амбициозным. Он путешествовал по всему миру, от Израиля до Южной Кореи, чтобы найти вакцину от зомби-вируса. Можно сказать, что это единственная «Миссия: невыполнима» Брэда Питта. В истории российского кинематографа «Война миров Z» занимает особое место. Да, из фильма вырезали Константина Хабенского, зато это последний голливудский блокбастер, открывавший Московский кинофестиваль.
У кого круче камео? У Круза
7
Круз
7
Питт
В «Дэдпуле 2» Питт буквально засветился на пару секунд в образе мутанта Вэнишера, который неудачно приземлился на высоковольтные линии и тут же умер. Питт в целом не стесняется глупо погибать в кадре (см. «После прочтения сжечь»). К слову, Круз даже если умирал, то всегда воскресал обратно (см. «Ванильное небо», «Обливион», «Мумию» и 300+ смертей в «Грани будущего»).
У Тома Круза же есть метакамео в другой комедийной трилогии про разнузданного придурка. Круз появляется в роли Остина Пауэрса в фильме «Междуножка Остина», который Стивен Спилберг снимает в начале «Голдмембера». «Что ж, Головач Лена, хотите секса сейчас или позже?» — такие реплики Итану Ханту никогда не доставались.
У кого круче покушение на Гитлера? У Питта!
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Круз
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Питт
Какая ты кинозвезда, если не пытаешься убить Адольфа Гитлера? Первым попробовал Том Круз. В исторической драме Брайана Сингера «Операция „Валькирия“» он перевоплотился в полковника Клауса фон Штауффенберга — реального заговорщика, подложившего фюреру бомбу 20 июля 1944 года. Увы, неудачно. Зато в альтернативной истории «Бесславных ублюдков» дело довел до конца питтовский лейтенант Альдо Рейн по прозвищу Апачи. Правда, не лично — за расстрел отвечали «итальянские кинематографисты» Антонио Маргерити и Доминик Де Коко. Но собрать команду — тоже дело!
Итак, в ходе напряженной борьбы победителем стал Брэд Питт!
Автор: Михаил Моркин
Фото: Ian West / PA Images via Getty Images
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