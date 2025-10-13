Тим Робинсон: как тревожный лузер из SNL стал новым королем кринж-комедии

Скетчи «Я думаю, вам стоит уйти» варьируются от дурацких до невероятно грустных. За первые отвечают сюжеты вроде истории мужчины, который надел VR-очки и забыл, как дышать. Некоторые из них (вроде все того же парня в костюме хот-дога или скетча про заказ 55 бургеров, 55 картошек фри и 55 такос) стали интернет-мемами. Но лучшие эпизоды шоу поражают сентиментальностью. В одном из скетчей друзья собираются играть в покер и хулят своих жен. К ним присоединяется неудачливый актер в исполнении Пола Уолтера Хаузера, который отпускает мерзкую шутку про свою вторую половинку. На протяжении следующих нескольких минут мы видим флешбэки о том, как женщина поддерживает главного героя даже в самые тяжелые минуты. Вернувшийся в реальный мир протагонист, замученный совестью, признается: на самом деле, он обожает свою жену сильнее всего на свете. И уходит с тусовки. Трагичным оказывается даже мужчина из скетча про аналог «Холостяка». Одному из участников плевать на любовные интриги, он просто любит кататься на зиплайне и прыгать в бассейн, но его выгоняют из шоу.