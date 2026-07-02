«Терминатор 2: Судный день». Как Джеймс Кэмерон превратил слэшер в кино для всей семьи

Второму «Терминатору» — 35 лет. Рассказываем, почему «Судный день» стал продолжением, равновеликим оригиналу, оказался неподвластным времени и даже, увы, предсказал события сегодняшнего дня.
Джеймс Кэмерон всегда видел первого «Терминатора» законченной историей, но появление сиквела было предопределено. Фантастический хоррор, отчасти копирующий слэшер «Хеллоуин», стал хитом 1984 года и превратил Арнольда Шварценеггера из доисторического варвара в экшен-звезду. Однако дорога к «Судному дню» заняла 7 лет: Кэмерон то был занят «Чужими» и «Бездной», то вместе со Шварценеггером и мастером спецэффектов Стэном Уинстоном судился из-за невыплаченных дивидендов с компанией Hemdale, которая владела 50% прав на оригинал (вторая половина отошла к бывшей жене Кэмерона, Гейл Энн Хёрд, после развода).
Наконец, Шварценеггер уговорил студию Carolco Pictures выкупить права на IP. Сделка c Hemdale обошлась продюсеру Марио Кассару в 17 миллионов, но тот был готов делать ставку на Арнольда, чья карьера находилась на пике успеха. В 1990-м сразу два фильма с его участием попали в десятку самых кассовых релизов года: жестокий марсианский сай-фай «Вспомнить всё» и семейная комедия «Детсадовский полицейский». Эти два жанра помогли Шварценеггеру обойти по сборам его главного конкурента Сталлоне, который делал ставку на более приземленные и драматичные истории. Логично, что следующий блокбастер с Арни должен был объединять семейные ценности и фантастический мир.
Сначала даже соавтор сценария Уильям Уишер не верил в кэмероновскую идею дружбы T-800 с Джоном Коннором. Представьте, что «Хеллоуин 2» оказался бы роуд-муви, в котором Лори Строуд налаживает отношения с братом-маньяком Майклом Майерсом на манер «Человека дождя». Однако как раз линия с фактическим усыновлением смышленого десятилетки роботом-убийцей стала сердцем фильма, которое продолжает биться спустя 35 лет. В 1986 году Кэмерон уже успешно проводил аналогичную операцию по перемене жанра, превратив клаустрофобный боди-хоррор со злым андроидом в шумный фантастический боевик с добрым андроидом. Удивительно, что «Судный день» не назвали просто «Терминаторы»!
Пол Томас Андерсон рассказывал, как разочаровался в киношколах, когда преподаватель по сценарному мастерству пренебрежительно высказался про «Терминатора 2». Спустя годы Леонардо ДиКаприо увидел явное влияние фильма на сюжетные решения «Битвы за битвой», а в интернете на полном серьезе стали сравнивать два фильма-погони про родителей-параноиков, которые пытаются спасти своих детей от бесчувственных убийц в униформе. По забавному стечению обстоятельств культовый писатель Дэвид Фостер Уоллес, преподававший ПТА литературу в колледже, написал о Т2 целое эссе (его можно прочитать на Кинопоиске), в котором отметил важность боевика для мировой культуры, но при этом назвал его «спецэффектным порно», «глянцевым, клишированным просчитанным фильмом, который вероломно предает наследие оригинала».
«Судный день» — то, что Тарантино называет идеальном кино. Сиквел работает как часы.
Кэмерон действительно все просчитал. Написал Шварценеггеру дюжину смешных ванлайнеров вроде «Аста ла виста, бейби» и «Мне нужен отпуск». Придумал сногсшибательные погони на мопедах, мотоциклах, машинах, грузовиках и вертолетах. Провел блестящий кастинг, утвердив юного новичка Эдварда Ферлонга на роль Джона Коннора, а малоизвестному Роберту Патрику доверив зловещий образ Т-1000 (робота едва не сыграл певец Билли Айдол).
Главное, что Кэмерону удалось придумать глубоких и трогательных по меркам блокбастеров героев. Сара Коннор (Линда Хэмилтон) страдает от повторяющихся кошмаров про ядерный апокалипсис и превращается из замученной матери в безжалостного суперсолдата-камикадзе. Трудный ребенок Джон Коннор, которого мамины страхи лишили нормального детства, ненадолго находит в Терминаторе фигуру эмоционально устойчивого отца. Славный семьянин Майлз Дайсон (Джо Мортон), который больше напоминает тревожного Оппенгеймера, а не Сэма Альтмана, за ночь вынужден уничтожить труд всей своей жизни. Т-800 проходит путь от бездушной машины до раскуроченного Железного Дровосека, который шутит, обнимается и понимает, почему ты плачешь.
«Терминатор 2» принадлежит к редкой категории блокбастеров, которые работают и после того, как устарели их технологии. Практические эффекты Стэна Уинстона до сих пор выглядят убедительнее многих марвеловских CGI-аттракционов, а компьютерная графика используется настолько дозированно, что не превращается в самоцель. Сегодня, когда зритель привык к цифровому изобилию, простые приемы с макетами, куклами и комбинированными съемками, впечатляют больше, чем жидкометаллические превращения T-1000.
Не менее любопытно, как именно стало исполняться заложенное в фильм тревожное предсказание. В массовом сознании «Терминатор» давно стал синонимом страха перед искусственным интеллектом. Но Кэмерон-то боялся «всего лишь» ядерной бомбы, тяги людей к самоуничтожению и безответственности военно-промышленного комплекса США: апокалипсис в мире «Терминатора» устроили сами люди, переложившие на ИИ «Скайнет» принятие ключевых решений.
Терминаторы не являются злонамеренными по своей природе субъектами. Опасность этой и любой технологии уничтожения, по Кэмерону, в коммерческих интересах и отсутствии человеческого контроля над машиной.
Реэнактмент всего этого в реальном времени происходит на наших глазах: горячее желание администрации Трампа автоматизировать гражданское управление с помощью ИИ сопровождается наглядными ошибками технологии (от полной неспособности предикативных моделей, взятых на вооружение полицией Бристоля, предотвращать преступления в реальности до фатальной ошибки американских ВВС, разбомбивших недавно иранскую школу по наводке Claude и Maven).
Так что настоящим злодеем «Судного дня» был не жидкометаллический убийца. T-1000 — только безупречный инструмент. Именно сотрудники Cyberdyne создают технологии, которые выходят из-под контроля; военные хотят превратить научный прорыв в оружие. Взрослые раз за разом принимают решения, расплачиваться за которые придется детям. Поэтому финал боевика звучит не как победа над очередным монстром, а как отчаянная попытка разорвать цепочку причин и следствий.
Возможно, поэтому ни одно продолжение не смогло повторить успех «Судного дня». Все они пытались сделать Терминатора быстрее, сильнее или технологичнее. Но Кэмерон никогда не снимал кино о роботах. Он снимал фильмы о людях, которые сталкиваются с технологиями, превосходящими их собственные моральные качества. Это универсальный конфликт, который не устарел ни в эпоху интернета, ни в эпоху генеративного искусственного интеллекта. Рано или поздно в Голливуде снова случится ребут франшизы, в котором сценаристы, вероятно, уделят больше внимания внутренней кухне Cyberdyne (как это случилось во франшизе про «Чужих»).
«Терминатор 2» остается не просто великим боевиком, а историей о страхе родителей за будущее своих детей, о цене прогресса и о надежде, что даже самое мрачное пророчество можно переписать. Фраза «Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами» оказалась главным наследием фильма. Оригинальный фильм создавался во время гонки вооружений, а сиквел — после окончания холодной войны («Разве русские нам не друзья?» — удивлялся Джон). Увы, финал Т1, где беременная Сара Коннор едет во время шторма в неизвестность, снова стал актуальнее концовки Т2, в которой мать-героиня выражает робкую надежду, что человечество чему-то научится.