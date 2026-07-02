«Терминатор 2: Судный день». Как Джеймс Кэмерон превратил слэшер в кино для всей семьи

Возможно, поэтому ни одно продолжение не смогло повторить успех «Судного дня». Все они пытались сделать Терминатора быстрее, сильнее или технологичнее. Но Кэмерон никогда не снимал кино о роботах. Он снимал фильмы о людях, которые сталкиваются с технологиями, превосходящими их собственные моральные качества. Это универсальный конфликт, который не устарел ни в эпоху интернета, ни в эпоху генеративного искусственного интеллекта. Рано или поздно в Голливуде снова случится ребут франшизы, в котором сценаристы, вероятно, уделят больше внимания внутренней кухне Cyberdyne (как это случилось во франшизе про «Чужих»).