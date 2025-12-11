Лучшие книги — 2025: выбор Кинопоиска

Роман, вышедший на русском языке в 2025 году, получил Букеровскую премию годом ранее. В книге описывается один день из жизни обитателей Международной космической станции, совершающей за это время 16 оборотов вокруг нашей планеты. На борту шесть человек — двое российских космонавтов, а также астронавты из Японии, США, Италии и Великобритании. У каждого из них есть свой распорядок дня и обязанности: нужно писать отчеты, ставить эксперименты, заниматься наблюдениями, передавать данные в ЦУП, а еще важно не забывать размяться и поесть. Почти как и на любой другой работе, но с разницей в том, что герои парят над Землей на высоте 408 км, а увидеть родных и уснуть в своей постели они смогут лишь через несколько месяцев.

Харви показывает пасторальную жизнь своих героев, перед которыми простирается бесконечность. Ирония в том, что ее можно ощутить лишь из окна станции, за пределами которой ледяная смерть во мраке. Но это совершенно неважно, пока свет преломляется через атмосферу планеты, сквозь иллюминаторы можно разглядеть материки и острова, где живут удивительные создания, которых больше нет нигде в обозримой Вселенной.

В романе практически ничего не происходит: герои общаются друг с другом, думают о личных утратах и предаются счастливым воспоминаниям, однако книга искрится надеждой. На этой крохотной станции живут люди, рожденные в разных культурах и в непохожих семьях, у каждого свой опыт и взгляды на жизнь, но именно в этой точке герои находят мир в своих сердцах, а различия и разногласия перестают что-либо значить рядом с бесконечной красотой Земли.