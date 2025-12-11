Лучшие книги — 2025: выбор Кинопоиска

В этом году мы читали про проблемы иксеров с Нейтаном Хиллом, знакомились с творческой Москвой конца 1960-х с Эдуардом Лимоновым, исследовали залы и коридоры Пушкинского с Львом Данилкиным и расследовали преступления с Виктором Дашкевичем. Редакция Кинопоиска и команда Яндекс Книг назвали 25 лучших книг 2025 года, на которые стоит обратить внимание. Этот спецпроект сделан совместно с ВТБ.
При составлении этого списка мы не проводили голосование, а выбирали книги по зову сердца каждого автора. Рекомендации расставлены в порядке выхода изданий.
Филипп Миронов
шеф-редактор медиа Кинопоиска
«Велнесс»
Издательство «Фантом Пресс»
Самое трудное для торопливого читателя (или слушателя; книжка концептуально озвучена на два голоса) — продраться сквозь вступление. На старте «Велнесс» прикидывается романтическим чтивом в мягкой обложке о любви амбициозного фотохудожника Джека и прекрасной Элизабет, сбежавшей от богатой семьи в Чикаго. Оба юны, наивны, хотят заниматься искусством; действие разворачивается в бывшем промышленном районе, который отдали творческим людям. Дальше повествование начинает скакать из 1990-х в 2010-е, и мы знакомимся с уже повзрослевшими Джеком и Элизабет: он занимается преподаванием плохо объяснимого искусства, она работает в компании, исследующей эффект плацебо; у них сын, друзья, ворох разочарований в себе и друг в друге и нелегкое решение об ипотеке.
Роман Нейтана Хилла делает несколько залихватских кульбитов, меняя масштаб от драмы обуржуазившихся бедных художников до истории американского дикого капитализма и Дикого Запада, то скукоживаясь на отношениях престарелого отца Джека с коварными алгоритмами Facebook (жутко мастеровито и просто жутко описанных автором). В какой-то момент может показаться, что «Велнесс» — это текст о конфликте поколений (выросших в мятежные 1990-е иксеров и повернутой на оздоровительных практиках молодежи). Или про вселенский заговор корпораций, последовательно лгущих и порабощающих человечество. Или про призраков прошлого: они не отпускают героев, которые пытаются сами себя джентрифицировать, так же как это делают с фабричными зданиями. Хилл наполнил текст огромным количеством невротизма, положил его на нарративную структуру с переключающимся тумблером и поставил в конец катарсис-катастрофу. Все это шибает по голове и заставляет считать «Велнесс» самым поразительным чтением года.
Саманта Харви
«По орбите»
Издательство NoAge
Роман, вышедший на русском языке в 2025 году, получил Букеровскую премию годом ранее. В книге описывается один день из жизни обитателей Международной космической станции, совершающей за это время 16 оборотов вокруг нашей планеты. На борту шесть человек — двое российских космонавтов, а также астронавты из Японии, США, Италии и Великобритании. У каждого из них есть свой распорядок дня и обязанности: нужно писать отчеты, ставить эксперименты, заниматься наблюдениями, передавать данные в ЦУП, а еще важно не забывать размяться и поесть. Почти как и на любой другой работе, но с разницей в том, что герои парят над Землей на высоте 408 км, а увидеть родных и уснуть в своей постели они смогут лишь через несколько месяцев.
Харви показывает пасторальную жизнь своих героев, перед которыми простирается бесконечность. Ирония в том, что ее можно ощутить лишь из окна станции, за пределами которой ледяная смерть во мраке. Но это совершенно неважно, пока свет преломляется через атмосферу планеты, сквозь иллюминаторы можно разглядеть материки и острова, где живут удивительные создания, которых больше нет нигде в обозримой Вселенной.
В романе практически ничего не происходит: герои общаются друг с другом, думают о личных утратах и предаются счастливым воспоминаниям, однако книга искрится надеждой. На этой крохотной станции живут люди, рожденные в разных культурах и в непохожих семьях, у каждого свой опыт и взгляды на жизнь, но именно в этой точке герои находят мир в своих сердцах, а различия и разногласия перестают что-либо значить рядом с бесконечной красотой Земли.
Екатерина Петрова
литературный обозреватель, автор Кинопоиска
«Улица Холодова»
Издательство NoAge
«Улица Холодова» Евгении Некрасовой делает то, что и должна хорошая литература, — возвращает утраченную память, честно описывает неудобное и создает новый способ разговора о времени, от которого до сих пор болит. Этот радикально личный автофикшен не растворяется в самом себе. Через собственный опыт писательница поднимает историю, вытесненную из коллективного сознания, — убийство журналиста Дмитрия Холодова в 1994 году. Некрасова показывает, как трагедия одного человека откликнулась не только в подмосковном Климовске, но и во всей стране.
Книга возвращает нас в 1990-е и в пространство рефлексии о том времени, как оно сформировало нас сегодняшних. Сама Евгения называет тот период «условиями постапокалипсиса»: мир разрушен, новый еще не построен. И это межвременье складывается из бытовых деталей: уголок памяти в школе, недострои вокруг дома, просмотры программы «Криминальная Россия» за обедом, страх выйти вечером на улицу и очень много насилия.
Некрасова пишет о том, как поколение, выросшее среди обломков, все же выработало новую чувствительность и как Холодов, человек будущего, жил с этим раньше нас всех. Его романтизм, его вера в возможность починить реальность становятся осью всего текста. Парадокс этой книги в том, что она одновременно и о прошлом, и о настоящем, и отчасти о будущем.
Ксения Мостовая
контентный стратег Яндекс Книг
«Океан на двоих»
Издательство «Бель Летр»
Прекрасный чуткий роман о взаимоотношениях в семье, традициях и тепле. Я читала его в отпуске у моря, прилетев с мамой к ее сестре спустя несколько лет разлуки, что помогло добавить роману еще больше красок и эмоций.
В центре сюжета — две сестры, Эмма и Агата Делорм, приезжающие в дом своего детства в самом сердце Страны Басков, перед тем как в него заселяются новые жильцы. За пару недель совместного отпуска сестры вновь знакомятся друг с другом, ссорятся, вспоминают самые теплые моменты из жизни и на фоне личной драмы осознают простую истину: нет ничего важнее семьи. Вас ждут солнце, юмор, невероятные виды Франции и уют.
Советую читать, если вы: любите атмосферные описания мест и еды; срочно хотите перенестись к солнцу подальше от серых туч; хотите наладить отношения с родными; не ищете сложносоставных многоуровневых текстов, но хотите прочесть роман, после которого в груди разливается тепло.
Константин Мильчин
шеф-редактор Яндекс Книг
«Двадцать шестой»
Издательство АСТ
Умерла собака, и тихий замкнутый мальчик, ее хозяин, замкнулся еще больше. Чтобы как-то растопить лед в его сердце, мама покупает ему бананы. На дворе середина 1980-х, бананы — это сверхдефицит, достать их — приключение и небывалая удача. А мальчик раздает эти бананы даже не знакомым, а просто случайным людям в трамвае. Мама в ужасе от такой расточительности, зато, кажется, мальчику немного полегчало. У другой героини расстались мама и папа, вместе с мамой она отправляется в латвийский лес, в летний лагерь для семей ученых, где царит невиданная демократия, а девочка впервые всерьез влюбляется и впервые ее сердце будет разбито. Другая девочка провожает лучшую и единственную подругу в эмиграцию, и в аэропорту разыгрывается один из самых трогательных эпизодов в книге (спойлер: тот, что с ложечками).
Здесь шесть детей и шесть семей, внутри каждой семьи — свой ад и свой рай, свои способы выживания в перестроечном Советском Союзе и одно место встречи — трамвай номер 26. По жанру роман Марии Даниловой ближе всего к семейной саге, но здесь события упакованы в достаточно компактные несколько лет. Нет ни излишней сентиментальности, ни пересказа анекдотов, ни восхищения советской реальностью, ни особой чернухи — просто хорошо придуманные персонажи и отличные сюжетные арки.
Мария Ларреа
«Люди из Бильбао рождаются где захотят»
Издательство «Подписные издания»
Детство Марии проходит за кулисами парижского театра «Мишодьер», где ее родители, эмигранты из Бильбао, работают хранителем и уборщицей. И все бы у Марии складывалось хорошо, впереди карьера кинорежиссера, но обнаруживается страшная тайна, которую нельзя игнорировать.
В поисках правды Мария возвращается в Страну Басков, сталкивается с коррупционными схемами постфранкистской эпохи и переосмысляет отношения с родителями необычным способом — решает написать книгу.
Дебютный автофикциональный роман Ларреа — кино в буквах. Это расхожий штамп, но здесь он оправдан: язык писательницы яркий, образный и визуальный. Монтажные склейки в каждой главе переносят нас из рыбацкой деревни в Галисии в злачные районы Бильбао, а из иезуитского приюта для бедняков — в богемные бары Парижа.
Буйство красок на обложке как бы намекает, что внутри нас ждет жгучий магический реализм. Но Ларреа удалось совместить испанскую жгучесть и французский драматизм и на выходе получить роман с идеальным балансом описательности и сюжета.
«Книга о Граде женском»
Издательство Individuum
Издание представляет Кристину Пизанскую как первую фемписательницу, однако ее фигура даже более любопытна: она была первой в западной истории писательницей, научившейся зарабатывать собственным литературным трудом, да еще и в некотором роде литературной агенткой самой себя — находила покупателей для книг, курировала дизайн, занималась продвижением и вообще была невероятно продуктивна. «Книга о Граде женском» написана в начале XV века в ответ на созданные мужчинами трактаты, в которых женщины обесценивались, а расхожие стереотипы расцветали.
Автогероиня Кристины Пизанской встречает даму Разум, даму Праведность и даму Правосудие и задает им тенденциозные, но актуальные по сей день вопросы: правда ли, что все женщины болтливы? Правда ли, что они к тому же легкомысленны? Да еще и глупы? Ответы предсказуемы, но тем и справедливы. Еще «Книга о Граде женском» — настоящая энциклопедия выдающихся женщин: она рассказывает об амазонках, о прекрасных девах, о достойных царицах, о святых, о современницах Кристины, о женах благородных мужей и о безымянных женщинах, совершавших праведные поступки. Есть на кого равняться.
Юрий Сапрыкин
критик, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Сапрыкин-ст.»
«Москва майская»
Издательство «Альпина. Проза»
Роман Эдуарда Лимонова вроде бы не иголка в стогу, однако ж рукопись 40 лет пролежала невостребованной и лишь недавно обнаружена неленивыми исследователями. История публикации намекает на то, что перед нами некий бонус-трек, необязательное дополнение к лимоновской библиографии, но ничего подобного. По прочтении возникает лишь один вопрос: а почему тогда, в середине 1980-х, не издали-то? Это полномасштабный Лимонов, может быть, не в наилучшей своей форме и уж точно не на пике ярости и отчаяния, но так даже интереснее. То, что писатель умеет преподносить своего литературного двойника в разных цветах, было и так понятно, но тут добавился новый оттенок: Лимонов не вполне уверенный в себе, еще не освоившийся в Москве, только открывающий мир столичной богемы и оттого особенно открытый к жизни. Искренне ею захваченный.
Лимонов проницательный, знающий всё наперед и всегда во всем правый, из текста тоже никуда не делся, что только добавляет ему объема. «Москва» — это еще и галерея персоналий позднесоветского андеграунда (в основном изображенных нелицеприятно, но хлестко), и коллекция стилистических диковин, которые, единожды увидев, век потом не забудешь («Уныло думал поэт, стоя у двери в недосягаемый ему мир, занесенный снегом, как среднего роста ель в лесу»), и неуловимый воздух эпохи, который на нынешнем фоне кажется особенно свежим.
«Игра перспектив/ы»
«Издательство Ивана Лимбаха»
«Игра перспектив/ы» наглядно демонстрирует, что, вопреки устоявшейся точке зрения, из моды вышел не постмодернизм как таковой, но лишь недобросовестное использование его инструментария. Роман француза Лорана Бине не просто отсылает к революционной традиции «Имени розы» Умберто Эко, но, по сути дела, возрождает ее на новом историческом витке.
1 января 1557 года престарелый живописец Якопо Понтормо найден мертвым в капелле флорентийской базилики Сан-Лоренцо. За расследование убийства берется Джорджо Вазари — приближенный герцога Козимо Медичи и основоположник того, что в будущем станет научным искусствоведением. Вместе со своим помощником, незадачливым доктором Ватсоном, монахом и историком Винченцо Боргини, неумелый Холмс-Вазари будет пытаться нащупать истину, параллельно совершая смешные промахи, отвлекаясь и все сильнее запутываясь в сложнейшей паутине интриг, опутавших всю Италию.
Детективный сюжет Бине облекает в эпистолярную форму: все, что нужно знать читателю, тот узнает из писем, которые безостановочно строчат друг другу герои^ Вазари, Боргини, придворный портретист герцога Козимо — Аньоло Бронзино, коварная французская королева Екатерина Медичи, авантюрист Бенвенуто Челлини, дряхлый нытик Микеланджело... Казалось бы, этот донельзя формальный прием вкупе с жесткими жанровыми ограничениями должен сделать «Игру перспектив/ы» очередной манерной безделкой, легкомысленной игрушкой, лишенной какой бы то ни было глубины. Однако на практике происходит нечто противоположное: сквозь иронию в романе Лорана Бине проступает подлинный высокий трагизм, а история гибели одного художника оборачивается волнующим реквиемом целой эпохе — блистательной и безрассудной.
Татьяна Худякова
литературный обозреватель, автор Кинопоиска, автор Telegram-канала «Абрамыч и Германыч»
«Палаццо Мадамы»
Издательство «Альпина нон-фикшн»
Opus magnum бывшей звезды книжной критики, а теперь большого писателя Льва Данилкина разозлил многих. Фанатов Ирины Антоновой — из-за недостаточно восторженного тона. Ненавистников Ирины Антоновой — из-за явной симпатии автора к героине. Музейных специалистов — из-за того, что книга была написана не музейным специалистом.
Список претензий интернет-общественности к биографии пестр и разнообразен: личность Антоновой приукрашена, личность Антоновой демонизирована, в тексте встречаются ошибки, повторы, текст излишне барочный, текст слишком длинный, кому-то не нравится название, кому-то — выбор респондентов, а кому-то и вовсе сам Лев Данилкин и его ироничная интонация. Удивительно, что такие горячие обсуждения в соцсетях могла вызвать 700-страничная книга, посвященная жизни и работе руководительницы музея изобразительных искусств. Как мне кажется, эта реакция отлично иллюстрирует и дополняет портрет героини «Палаццо Мадамы» и может вызвать интерес к ее прочтению даже у тех, кто такового не имел.
Что касается самой книги, она представляет собой эпический портрет в роскошном интерьере музейной гранд-дамы: не то королевы, не то монстра, не то чиновницы, не то эффективного менеджера, не то тирана (или все это вместе). Полифонический хор врагов, друзей, обиженных и верных соратников, помещенный в музейную картотеку. А еще размышление о власти и о том, как бы банально это ни звучало, что на вершине прохладно и одиноко.
Марат Шабаев
руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала The First Picture Show
«Смех лисы»
Издательство «Редакция Елены Шубиной», Яндекс Книги
Прожектор перестройки освещает перестройку, но на Дальнем Востоке жизнь застыла, как муха в куске янтаря. В поселке Михайловское размеренно живут детки и старички, а главной загадкой уже много лет служит разбитый самолет, постепенно прорастающий в тайгу. В одночасье все круто меняется: биологический вирус, который разрабатывали японские ученые на закате Второй мировой, вырвался из темницы законсервированного могильника и начинает массово поражать животных, а затем и людей. А ведь скоро в Михайловское командируют полк из Афгана. Остановить потенциальный апокалипсис может лишь смелый школьник Серёга.
Приключенческий роман Шамиля Идиатуллина похож на парадоксальную смесь сериалов «Очень странные дела» и «Граница. Таежный роман»: от первого тут озорной авантюрный дух (хотя, конечно, советские школьники в DnD не играли, а обменивались фигурками индейцев), от второго — романтика Дальнего Востока, глухой советской провинции по соседству с Китаем. Смешной, динамичный (хотя поначалу довольно неспешный) и богатый на фактуру роман удивляет и радует вплоть до самого конца — и богатым, полным метафор языком, и неожиданным жанровым поворотом, и очень своевременной, доброй по отношению к героям интонацией.
Анастасия Дулькина
PR Кинопоиска
«Как высоко мы поднимемся в темноте»
Издательство «Азбука»
Дебютный роман американского автора с «древесным» именем будто стремится ветвями-историями ввысь, пытаясь удержаться корнями в мерзлой земле. Эта серия взаимосвязанных новелл (первая книга Нагамацу была сборником рассказов) повествует о мире, охваченном арктической чумой, которая в недалеком будущем расползается по планете из тающих ледников.
Эпидемия проникает во все сферы жизни, заставляя технологически продвинутое человечество переключить внимание на смерть. Мы видим, как роскошные апартаменты превращаются в похоронные отели, парки развлечений — в парки эвтаназии, а ученые помещают воспоминания об умерших близких в роботов-животных, чтобы продлить их присутствие рядом. Но и механические создания не вечны, они тоже начинают сбоить и ломаться.
Однако автор в лучших традициях фантастики ставит в центр не сам мир постапока, а людей в нем. Он задается вопросами: сможем ли мы пережить травму такого масштаба, не разучимся ли любить, заботиться и находить смысл в самые темные времена? «Как высоко мы поднимемся в темноте» может оттолкнуть читателя своей беспросветностью уже в начале — это действительно больно читать. Но Нагамацу пишет об утрате и горе с такой любовью и надеждой на человечество, что невольно начинаешь верить: с нами все будет хорошо.
Даша Рыбакова
PR-менеджер Яндекс Книг
«Свечи апокалипсиса»
Издательство «Редакция Елены Шубиной»
«Свечи апокалипсиса» — невероятно живая книга. Именно живая. Кажется, что ты не читаешь роман, а разговариваешь с невероятно остроумной и смешной подругой. Или даже не разговариваешь, а переписываешься с ней в мессенджере и слушаешь ее эмоциональные голосовые сообщения про ее сумасшедшую работу в очень дорогом магазине свечей.
Главная героиня — музыкальная журналистка из Беларуси, которая приезжает учиться в магистратуру в Нью-Йорке. Чтобы содержать себя, ей приходиться устроиться на работу, не совсем соответствующую ее квалификации. И так очень творческая и тонко чувствующая Таня оказывается за прилавком бутика премиальных свечей в Маленькой Италии, где весь ассортимент «божественно красивый и невероятно бесполезный».
Магия этой книги в том, что она написана на самом что ни на есть живом материале. В основу книги лег блог, который Татьяна Замировская вела с первого дня на работе в магазине свечей (с марта 2019-го до декабря 2021-го). В предисловии Замировская пишет, что блог стал ее способом справиться с ситуацией. Она представила себя персонажем, а как только ты представляешь себя персонажем, ты перестаешь быть собой. Еще, как только ты становишься персонажем, с тобой начинают происходить интересные вещи.
Вся книга состоит из коротких зарисовок и сценок. Покупатели в сотый раз не могут понять, «какие свечи тут длиннее», тинейджеры норовят понюхать восковую голову Наполеона, пожилая дама из Ист-Сайда звонит по горячей линии, чтобы рассказать всю свою жизнь. В общем, книга откликнется всем, кто когда-либо работал с людьми. В какие-то моменты ситуации кажутся настолько абсурдными, что никак невозможно поверить, что этот диалог действительно состоялся на самом деле. Но прелесть книги именно в том, что да, состоялся, и да, жизнь может быть вот такой абсурдной штукой. И все, что нам остается, — стать персонажем и наблюдать за сюжетом.
Татьяна Симакова
управляющий редактор медиа Кинопоиска
«Такого света не было до появления N.»
Издательство «Новое литературное обозрение»
Сборник рассказов о тех девчонках, для которых нулевые никогда не были жирными. Их не имели в виду «Афиша» и отживающий свой век журнал Cool Girl. Но они как-то справлялись: путешествовали автостопом, месяцами жили в палатках на берегу Черного моря, ночевали на вписках в неуютных квартирах, учились в непрестижных вузах и работали за копейки продавцами или бариста, рисковали всем, сами того не осознавая. Автогероиня смотрит на них со стороны, даже исподтишка и находит язык, чтобы описать вот эту обычную жизнь.
Кому-то эти рассказы напомнят чеховские: тут тоже есть своеобразный, не сразу очевидный юмор. В этом сборнике вообще много неочевидного, и забавно, что в отзывах на Яндекс Книгах именно мужчины пишут, что не понимают, о чем это все, хотя истории-то максимально житейские, а язык очень точный, сухой, чистое счастье редактора. Это именно литература, большое искусство. Так, как Васякина, не умеет никто.
Евгений Николаев
арт-директор медиа Кинопоиска
Дмитрий Засосов и Владимир Пызин
«Из жизни Петербурга на рубеже XIX–XX веков: Записки очевидцев»
Издательство «Академики»
Дебют издательства «Академики» от уже любимого многими букинистического магазина в петербургском книжном «Подписные издания» захватил меня и отпустил только на последних страницах довольно пухлого тома.
Эта увлекательно написанная книга балансирует на грани краеведения, антропологии и даже гида по развлечениям. Получилась эдакая «Афиша» или «Большой город» столетней давности. Авторы — юрист Дмитрий Засосов и инженер-путеец Владимир Пызин, очевидцы эпохи — с юмором и вниманием к деталям описывают быт Петербурга начала XX века, не забывая о людях, этот быт создававших. Герои книги — ломовые извозчики, продавцы пирожков, официанты, дворники, паромщики, рестораторы, антрепренеры и многие другие.
В книге множество историй и интересных фактов из ресторанной и ночной жизни города; не обойдены вниманием квартирный вопрос и образование. Чего стоит одно лишь описание того, как министр просвещения приехал в школу на экзамен и лично проверил подготовку гимназистов — поводом стало подозрение в завышенных общих баллах.
Отдельно стоит отметить, что это переиздание, но его вполне можно считать новинкой, настолько иной получилась новая версия. Отдельной похвалы заслуживают дизайн Кирилла Глущенко и фоторедактура: книга полна интереснейших архивных фотографий той эпохи.
Василий Владимирский
книжный обозреватель, постоянный автор Кинопоиска
«Все мои птицы»
Издательство «Редакция Елены Шубиной»
Если надо назвать только одну лучшую книгу года (не упоминая при этом «Сороку на виселице» Эдуарда Веркина, о которой я писал здесь уже не раз) — пожалуйста, вот она, сборник повестей и рассказов К.А.Терины «Все мои птицы». Признаюсь, в таком выборе есть некоторое лукавство. Птицы К.А.Терины поют на разные голоса, плюются перегретым паром, скрежещут стимпанковскими шестеренками, выводят оперные арии, имитируют детские голоса или просто тревожно ухают во мраке, пытаясь напугать. Под одной обложкой собрано 15 текстов, каждый в своем жанре, со своей уникальной архитектурой, особым внутренним устройством.
Тут есть хоррор («Морфей») и антиутопия («Симаргл»), стимпанк («Элегия Канта») и космическая опера («Змееносцы»), произведения на стыке жанров («Ыттыгыргын») или вовсе вне общепринятых классификаций («Фабрика» или «Песни снежного кита»). Есть микрорассказы, притчи на пару страничек и повести, которым чуть-чуть не хватает объема, чтобы превратиться в полноценные романы. Есть хорошо продуманные и подробно описанные миры, а есть стремительные поэтичные зарисовки на голых эмоциях. Чего здесь точно нет, так это однообразия, повторяемости, монотонности. Берем одну книгу — получаем полтора десятка историй, непохожих, разных, на любой вкус. Универсальное решение, на мой взгляд. Лучше варианта не подберешь.
«Постановка взгляда»
Издательство Individuum
О том, кто такой Михаил Угаров и чем он занимался, написано немало статей, книг и научных работ (автор этих строк много лет назад также посвятил Угарову и его наследию главу в своей дипломной работе). И все же, несмотря на значимость и культовость, фигура Угарова до сих пор остается неизвестной широкому кругу читателей и зрителей.
Книга «Постановка взгляда» — идеальный порог вхождения в творчество и мир Михаила Юрьевича — не требует порога вхождения в себя. Читать ее все равно что читать «Поэтику» Аристотеля или, скажем, «Кино между раем и адом» Александра Митты.
Проще говоря, это универсальный, по-настоящему народный учебник по драматургии, писательству, режиссуре и даже актерскому мастерству. Но не только. Это еще и руководство по тому, как грамотно считывать окружающую действительность, вскрывать ее, как дверной замок, любыми доступными средствами и видеть в себе, других людях и текущих/прошлых событиях больше, чем позволяют наши базовые настройки.
Методы Угарова авторские, ни на что не похожие, местами дерзкие и жесткие, но результат их применения на практике (даже мысленной) говорит сам за себя. Потрясающий и увлекательный сборник лекций, чье содержание не утратило актуальности. Хотя время, в которое эти лекции были прочитаны, уже безвозвратно ушло. Здорово, что кто-то их записал, сохранил и расшифровал.
Алёна Фокеева
литературный обозреватель, автор Кинопоиска
«Славные подвиги»
Издательство Corpus
Скромные Сиракузы каким-то чудом выиграли войну с Афинами и утратили свою скромность. В городе появляются туристы, рынок кипит, повсюду что-то строят и перестраивают. Пленными афинянами заниматься некому, разве что двум безработным гончарам, которые готовы дать вина, сыра и оливок каждому, кто сможет припомнить несколько строчек из Еврипида, да потерявшему на войне сына и жаждущему кровавой мести мужику по имени Битон.
Карьер, где ныне живут и умирают неудачливые захватчики, полон крыс, кое-как сложенных могил и отчаяния. А еще этот карьер похож на амфитеатр, и бедняки-гончары полны решимости поставить в нем настоящий спектакль — с масками, музыкой, декорациями и военнопленными в качестве актеров. Ясно, что ничем хорошим это не закончится. Но друзьям раз за разом сказочно везет. Вот и надеешься, что как-нибудь да обойдется, что больше (хотя куда уж больше) никто не пострадает. Но увы.
Обращение к античному материалу, пожалуй, один из самых легких способов сделать свою историю универсальным высказыванием о человеке и мире вообще. Вот и Фердиа Леннон пишет сразу обо всем, что в мире не так, и обо всем, что в нем так, как надо. И две с половиной тысячи лет назад, и прямо сейчас. А еще о силе искусства и о его слабости — у этого лекарства, как у любого другого, есть как показания к применению, так и побочные эффекты. Тем не менее благодаря тонко выписанным характерам, подробностям быта, яркому стилю и беспощадному прямолинейному юмору происходящее в книге не кажется далеким и абстрактным. Герои, их проблемы и славные подвиги — вот они, здесь, совсем близко.
Денис Варков
куратор игрового направления медиа Кинопоиска
«Перекресток воронов»
Издательство АСТ
Богатый выдался год для фанатов «Ведьмака»: новый роман от Сапковского, новый сезон сериала от Netflix (уже без Генри Кавилла), первый взгляд на четвертого «Ведьмака» от CD Projekt RED.
Книга «Перекресток воронов» — приквел к саге о ведьмаке. Она небольшая, в ней Геральт еще совсем зеленый, но уже совершает первые подвиги, первые ошибки, а ряд его решений определит будущее Белого Волка. Читатель видит ранние годы охотника на монстров, его первые встречи с многими чудовищами, происхождение ряда знаменитых шрамов, а также ключевое событие, в котором ведьмак сформулировал знаменитое правило о меньшем зле.
Пожалуй, самое интересное для лора вселенной: «Перекресток воронов» дает ответ, кто написал «Монструм, или Ведьмака описание», и раскрывает больше деталей нападения на Каэр Морхен, из-за которого крепость в книгах и играх представала в руинах. Геральт эти события не застал, а вот его наставник и ведьмак Престон Хольт был их участником, и в книге раскрывается много любопытных деталей.
«Иосиф Бродский: годы в СССР. Литературная биография»
Издательство «Новое литературное обозрение»
Как и «Поэт и царь» или работа о Мандельштаме, новая книга Глеба Морева не регулярная биография замечательного человека; тем, кто ищет фундаментального жизнеописания автора «Частей речи», эдаких «Русских» и «Американских лет» Иосифа Бродского, по-прежнему лучше обратиться к очень кстати републикованным изысканиям Льва Лосева со всеми их достоинствами и недостатками. Перед нами, если угодно, развернутый историко-литературный кейс-стади: вдумчивый, с привлечением архивных материалов, анализ поэтической и гражданской стратегии одного из крупнейших поэтов второй половины XX века, разбор попыток Бродского провести очную ставку с властителем (конкретным и коллективным) на своих условиях, полагая (справедливо или нет), что на него законы социальной физики в тоталитарном государстве будут действовать как-то иначе.
Поэт сохранил голос, жизнь, свободу, достоинство, но утратил возможность жить на родине. Значит, его эскапистский подход не оправдал себя или системные настройки этой жестокой аркадной игры не предполагали лучшего исхода? Для Бродского (и другого успешного эмигранта, Александра Солженицына, который бодался с тем же дубом) изгнание оказалось выходом из двухмерной логики «врешь-не-возьмешь». Окончательно сформировав свой биографический миф и кристаллизовав эстетическое кредо, оба (разными средствами, но на круг одинаково успешно) добились своей цели: стихи и проза оказались долговечнее доносов и характеристик.
«Дела тайной канцелярии»
Издательство «Эксмо»
Виктор Дашкевич и его ставшая мгновенно популярной вселенная про альтернативную Российскую империю с колдунами и дивами пополнилась в этом году сборником рассказов «Дела Тайной канцелярии». Эта книжка оказалась даже сильнее последнего романа про графа Аверина («Тайна мертвого ректора»), хотя обычно бывает наоборот: рассказы часто выходят в момент, когда писателю нужно сделать передышку между большими историями. Но «Дела Тайной канцелярии» написаны с такой любовью ко всем своим героям, что по полученным эмоциям я бы сравнила сборник с первым романом. А возможно, это даже моя самая любимая книга из всей серии на текущий момент.
Создания из иного мира — дивы (и в первую очередь, конечно, Кузя) — писались, по утверждению Дашкевича, с оглядкой на котов автора, и в первых романах цикла действительно красной нитью проходит «мы в ответе за тех, кого приручили» (я слушала аудиокниги в идеальной озвучке Александра Клюквина, когда только-только взяла собаку из приюта, и во мне вся эта ситуация с притиркой друг к другу двух совершенно разных существ сильно откликалась).
Но затем дивы (они же в недавнем прошлом черти) обретают объем и глубину как для читателя, так и для автора. В «Делах Тайной канцелярии» еще больше раскрываются любимый герой Дашкевича — див Владимир, поклонник «скольжения по волнам» Педру из португальской Академии и даже Иннокентий, который, как мантру, повторяет схватившим его большевикам, что он «не служит преступникам и бунтовщикам» (напомним, что в мире графа Аверина к власти пришли белые и Российской империей правят потомки Колчака). И даже экономка Маргарита получила свой собственный рассказ и свое собственное расследование!
После «Приключений Эраста Фандорина» это первый ретродетектив, который смог захватить меня с такой же силой. Судя по очень удачному сборнику рассказов, у Виктора Дашкевича припасено еще множество историй про каждого героя придуманного им мира. Ведь, как говорят физики, вселенная должна расширяться.
Алексей Ионов
журналист, постоянный автор Кинопоиска
Персиваль Эверетт
«Джеймс»
Издательство Corpus
«Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена считаются бессмертной классикой и входят в число великих американских романов. Однако многие поколения читателей сходятся во мнении, что роман описывает точку зрения лишь одного из двух главных участников событий — беспризорного сорванца Гека Финна, в то время как его спутник, беглый раб Джим, совершенно не проявляет никакой инициативы и показан лишь через призму восприятия десятилетнего мальчишки, всю свою короткую жизнь прожившего в южных Штатах среди людей, считавших рабов людьми второго сорта.
«Джеймс» Персиваля Эверетта — лауреат Пулитцеровской премии 2025 года — исправляет эту ситуацию, поскольку показывает те же самые события с точки зрения Джима, а точнее, Джеймса. Причем роман не просто дополняет и расширяет «Гека Финна», описывая все приключения, что выпадали на долю беглого раба, когда они с Геком разделялись, но и полностью переосмысляет характер главного героя. В версии Эверетта Джеймс — умный, образованный и рациональный человек, умеющий читать и писать и знающий смысл слова «ирония». Его жаргон, сонливая медлительность и глуповатые замашки — лишь актерская игра, фасад, за которым Джеймс прячет от своих белых хозяев свою истинную сущность. Соответственно, беглый раб совершенно иначе воспринимает свое путешествие с Геком. То, что юный сорванец видит как веселое и беззаботное приключение, для Джима рискованная и полная смертельных опасностей ситуация, и не зря, ведь в версии Эверетта Джим за время сплава по реке невольно становится свидетелем и даже косвенной причиной гибели нескольких других рабов.
Поначалу версии событий Джима и Гека довольно близки друг к другу, хотя беглый раб и оказывается куда более лаконичным рассказчиком. Но примерно с середины повествования Эверетт начинает вводить совершенно новые сюжетные линии, а концовка «Джеймса» и вовсе несказанно удивит тех, кто хорошо знаком с романом Твена. С другой стороны, вряд ли Пулитцера вручают за простой пересказ и так всем известных событий, не так ли?
«Новый договор. Кино и зритель после ИИ»
«Издательство Ивана Лимбаха»
Мне буквально подсунули договор. Составленный убедительно. Предмет договора — принять факт использования ИИ, нейрогенераций и других цифровых достижений в киноискусстве. Среди пунктов указаны следующие:
- Любая новая технология всегда воспринималась аудиторией и даже именитыми творцами в штыки. Бодлер презирал возникшую при нем технологию фотографии.
- Кино никогда не было искусством одного творца, а практически всегда является результатом взаимодействия многих участников процесса — технических и креативных. То есть это уже, по сути, живая нейросеть из опыта и экспертизы всех специалистов.
- Сюрреалистическая живопись была одной из первых попыток создания генеративных изображений. В том числе и по процессу создания.
- Аутентичность предмета искусства определяется не применяемой технологией, а искренностью опыта, который он передает. Снимки в гугл-картах при корректном переосмыслении могут дарить эмоции и рассказывать историю.
И это далеко не все пункты, обозначенные в текущем договоре. Также к тексту прилагаются скриншоты из соцсетей, цифровые селфи автора и другие артефакты эпохи. Подписывать его или нет — вопрос индивидуальный. И, кажется, уже чистая формальность. Ведь и сам он составлен с помощью популярных LLM-моделей. Но уже понятно, что в потенциальной битве ИИ и человечества Марию Кувшинову роботы точно пощадят.
Неля Шаймурзина
шеф-редактор витрин Яндекс Книг
«Невьянская башня»
Издательство «Альпина. Проза»
1735 год. Легендарный промышленник Акинфий Демидов возвращается в столицу своей индустриальной империи, город Невьянск. Каждый завод для Акинфия как живой, и каждый человек на заводе не случайный: хозяин очень гордится своим умением находить редкие таланты и применять их. Но и проблем достаточно: с предпринимателем враждует чиновник Татищев, из заточения сбегает мастер, хранящий опасную тайну, а во владениях объявляется настоящий демон огня. Не забудем также весьма напряженный любовный треугольник (в котором, кажется, можно посочувствовать всем) и старообрядцев (для которых огонь — решение некоторых проблем).
В новой книге Алексей Иванов возвращается к излюбленному жанру историко-приключенческой прозы, в который удачно вплетает мистику. Уральский и по-настоящему готический роман, «Невьянская башня» поначалу неспешно заключает в свои объятия: Иванов довольно подробно описывает мироустройство и отношения «железных душ», историю семейства Демидовых и тонкости горнозаводского дела.
Однако к началу последней трети читатель сам будто заточен: оставить книгу, не прочитав до конца, очень трудно. Это кинематографичный (не зря аудиоверсию читает великолепный Всеволод Кузнецов), масштабный и очень живой роман. Мастер и его дело, демоны и люди, страшные тайны и большая любовь, железо и огонь — в «Невьянской башне» всё на своих местах.
Ксения Грициенко
главный редактор оригинальных проектов Яндекс Книг
«Сценаристка»
Издательство «Редакция Елены Шубиной»
Текст утонченный и гибкий, смешной и щемящий, фрагментарный и цельный — нащупав в «Голоде» свою интонацию умного чиклита, Светлана Павлова остается верна ей так же, как и верна своим героиням. Молодым, смелым, часто запутавшимся, но очень искренним и настоящим. Сценаристка Зоя впервые осознает, что никогда не сдавала тест на ВИЧ, и теперь ее магическое мышление превращает мир вокруг в череду дурных предзнаменований, не оставляющих возможности в очередной раз избежать визита к врачу. Вместе с этим Зоя вспоминает своих партнеров, разных и то болезненно, то комично узнаваемых, будь то сыночка-корзиночка из богемной московской семьи, как будто насмотревшийся «Слова пацана» прямолинейный Андрей или самодовольный сценарист Виталик. Каждый из них, как и в «Голоде», часть пути героини к самой себе, своим желаниям и своему будущему, на самом деле никак не зависящему от наличия или отсутствия партнера. Роман «Сценаристка» едва ли не лучше любой современной прозы рассказывает о том тревожном и одновременно пестром настоящем, в котором мы действительно живем.
