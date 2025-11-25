География Алексея Иванова: путешествие от Перми до Тобольска

Книга о Гражданской войне, где полем битвы становится вода. Война у Иванова разворачивается отчасти на Волге, но в основном на Каме, той самой реке, где стоит Пермь, малая родина Иванова. У рек в военном деле свои особенности: один из героев книги, опытный флотоводец с невыдуманной фамилией Старк снова и снова будет повторять, что река не море, здесь корабли не вступают в генеральное сражение, а лишь помогают сухопутным армиям. К тому же речные суда к боям не очень-то приспособлены и поначалу ввязываются в войну нехотя, как и люди, настрадавшиеся за четыре года Первой мировой. Но водоворот надвигающейся катастрофы затягивает в себя все новых персонажей, включая одного несостоявшегося царя и пресловутых Ротшильдов, которые хотят забрать себе российский бизнес нефтепромышленников Нобелей. И по мере того, как будет закручиваться эта воронка, кораблям придется одеться в доспехи, выйти в бой и превратиться в бронепароходы.

Главный герой романа, буксир «Левшино», выйдя в начале из Перми, будет сражаться за белых, за красных, за зеленых и даже за самого себя, пройдет с боями Каму и вернется обратно в Пермь.

Точка на карте: Место, где в Каму впадает река Белая, а вода разливается так широко, что «бронепароходы теряются, как зайцы в поле». Здесь происходит решающее речное сражение. Теперь в верховьях Белой сплавляются на плотах, а в устье, где сражался героический буксир, купаются на диких пляжах и ловят рыбу — говорят, здесь водятся стерлядь и таймень.