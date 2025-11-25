География Алексея Иванова: путешествие от Перми до Тобольска

В издательстве «Альпина. Проза» и в Яндекс Книгах вышла «Невьянская башня» Алексея Иванова — захватывающий исторический роман, действие которого происходит 300 лет назад в городе Невьянске, а участвуют в нем вогулы, старообрядцы, демоны и Акинфий Демидов, отец-основатель горнорудного промысла на Урале. Иванов — это почти всегда Урал, или, как он сам это определяет, горнозаводская цивилизация, уникальный мир со своим характером, образом и мифом, непохожий на остальную Россию. В честь выхода нового романа вспоминаем о городах, реках и даже конкретных зданиях, которые стали персонажами книг Иванова.
Бассейн реки Камы
«Бронепароходы» (2023)
Книга о Гражданской войне, где полем битвы становится вода. Война у Иванова разворачивается отчасти на Волге, но в основном на Каме, той самой реке, где стоит Пермь, малая родина Иванова. У рек в военном деле свои особенности: один из героев книги, опытный флотоводец с невыдуманной фамилией Старк снова и снова будет повторять, что река не море, здесь корабли не вступают в генеральное сражение, а лишь помогают сухопутным армиям. К тому же речные суда к боям не очень-то приспособлены и поначалу ввязываются в войну нехотя, как и люди, настрадавшиеся за четыре года Первой мировой. Но водоворот надвигающейся катастрофы затягивает в себя все новых персонажей, включая одного несостоявшегося царя и пресловутых Ротшильдов, которые хотят забрать себе российский бизнес нефтепромышленников Нобелей. И по мере того, как будет закручиваться эта воронка, кораблям придется одеться в доспехи, выйти в бой и превратиться в бронепароходы.
Главный герой романа, буксир «Левшино», выйдя в начале из Перми, будет сражаться за белых, за красных, за зеленых и даже за самого себя, пройдет с боями Каму и вернется обратно в Пермь.
Точка на карте: Место, где в Каму впадает река Белая, а вода разливается так широко, что «бронепароходы теряются, как зайцы в поле». Здесь происходит решающее речное сражение. Теперь в верховьях Белой сплавляются на плотах, а в устье, где сражался героический буксир, купаются на диких пляжах и ловят рыбу — говорят, здесь водятся стерлядь и таймень.
Пермь
«Географ глобус пропил» (2003)
Россия, Пермь, непонятные и голодные 1990-е годы. Виктор Служкин, который, несмотря на свою вроде бы говорящую фамилию, совершенно не приспособлен ни служить, ни прислуживать, устраивается работать в школу, потому что денег у него нет и не будет.
В школе довольно специфические нравы. Учителя, как и сама идея знания в те годы, не пользуются особым авторитетом, однако Служкин кое-как все-таки завоевывает определенное уважение у части учеников. Но все осложняется крайней запутанностью личной жизни: у Служкина платонический роман с умной старшеклассницей, у жены Служкина — что-то непонятное с его лучшим другом, а закончится все рисковым сплавом по Чусовой, во время которого герой неоднократно подвергнет школьников смертельной опасности.
Пермь тут встает во всей красе: микрорайоны, вокзалы, Кама, наконец, история региона, которая пробивается сквозь асфальт. Если ты ее знаешь, как Служкин, если она тебе интересна, то ты ее увидишь. Пермь в этом романе сама по себе школа.
Точка на карте: затон на Каме рядом с судоремонтным заводом в районе Закамск.
Ковязин
«Блуда и МУДО» (2007)
Ковязин — провинциальный российский город в окрестностях Перми, но с амбициями мегаполиса и центра мира. Здесь живут известный художник Борис Моржов и некоторое количество как очень плохих, так и скорее симпатичных людей.
В закрытом универсуме романа всем от всех что-то нужно, люди погрязли во взаимных уступках и интригах, слабый пресмыкается перед сильным и властным. Только Моржов почти независим от местной человеческой флоры и фауны, у него есть заработок где-то вне Ковязина и деньги на полумифической карточке, что по временам голодно-ранних нулевых звучит волшебно.
Есть у него две слабости — женщины и собственно МУДО (муниципальное учреждение дополнительного образования) с пионерлагерем в пригороде, которое расформируют, если Моржов не провернет одну сложноустроенную авантюру. Блуда же — это глобальное понятие, универсальный букет пороков, в котором погрязли все окрестные жители.
Вполне банальный предместный пейзаж тут превращается в мир легенд, в котором здешние алкаши называются не иначе как друидами. Ковязин в названии как будто бы отсылает к Калинову из «Грозы» Островского; оба города — абсолютно замкнутые в себе миры, из которых никто не может выбраться и в который никто не может попасть извне.
Бассейн реки Чусовой
«Золото бунта» (2006)
Российская империя, времена вскоре после поражения восстания Пугачёва. Уральский регион действует как единый механизм. Вдоль Чусовой — единственной реки, которая насквозь пробивает крепкий Уральский хребет — расставлены заводы, где добытую тут же руду превращают в металл, копят на складах весь год, чтобы в навигацию отправить водный караван вниз по Чусовой в сторону Камы, а оттуда в столицы, Петербург и Москву.
Но это очень опасное предприятие, барки несутся на огромной скорости по быстрой реке, на пути у них стоят бойцы — скалы-убийцы, которые могут уничтожить и суденышки, и товар, и экипаж. Победителю достается слава, проигравшему — смерть. Вся надежда на искусных кормчих-сплавщиков, местную элиту.
Главный герой Осташа — сын легендарного сплавщика, погибшего во время перехода. Сын должен разгадать загадку гибели отца, а еще где-то тут, в лесах, спрятано золото Пугачёва, а также можно впасть во мление — смертельную истому.
Точка на карте: самый опасный порог на Чусовой — камень-боец Разбойник.
Север Пермской области
«Сердце пармы» (2003)
Два князя, русский Михаил и вогульский Асыка, будут бороться за власть над Пермской землей и за прекрасную ведьму-ламию Тичерть. Вогулы сожгут центр русских земель на Урале — Усть-Вымь, через несколько лет русские и пермяки в ответ разорят вогульский Пелым.
А новой столицей Перми Великой станет Чердынь. Собственно, в одной из редакций роман называется «Чердынь — княгиня гор». Потом на эти земли придут войска московского князя Ивана III. Летописцем и пророком выступает полубессмертный трикстер Иван Калина, который знает всех и вся и который предсказывает северным землям нынешнего Пермского края большое будущее.
Точка на карте: Чердынский краеведческий музей.
Тобольск и бассейн Иртыша
«Тобол» (2017–2018)
Некогда Тобольск был столицей всей огромной Сибири от Урала до вод Тихого океана, а теперь это райцентр в Тюменской области и один из самых густо пропитанных историей городов России. Тобольский кремль — самый восточный в России и один из самых красивых, его сооружение как раз показано в романе «Тобол».
Коварный губернатор Матвей Гагарин мечтает создать в русской Азии свою собственную империю, плененные под Полтавой шведы грезят о бегстве, китайцы и бухарцы плетут интриги, а местный гений Семён Ремезов рисует первую карту Сибири.
Будет здесь и неудачный поход русского войска на юг по Иртышу до Яркенда за мифическим золотом, который закончится эпической битвой с армией джунгаров. Но все равно основное место романа — Тобольск и его окрестности, место, где соединяются культуры, а в окрестных лесах гибнут амбиции авантюристов. В историю войдут только визионеры вроде Ремезова.
Точка на карте: Тобольский кремль на высоком берегу Иртыша и изящное здание Рентереи.
Южный Урал
«Вегетация» (2024)
Постапокалиптическое будущее, кое-где, впрочем, подозрительно напоминающее настоящее. По уничтоженной атомными бомбардировками природе Южного Урала группа смельчаков обоих полов едет на бронированном гусеничном вездеходе добывать ценные деревья, которые пригодятся потом для создания новейших высокотехнологичных приборов.
Герои выезжают из Магнитогорска и движутся вдоль границы нынешних Башкортостана и Челябинской области в сторону секретной горы Ямантау и города Белорецка. Вокруг них нехороший умный лес и очумевшие то ли от радиации, то ли от чего-то еще более страшного самоходные комбайны, которые постоянно нападают друг на друга и людей.
Впрочем, ожесточенные люди в мире, где человек — максимально подлый и жестокий волк, все равно страшнее.
Точка на карте: озеро Банное с канатной дорогой, где происходит одна из наиболее эффектных сцен битвы людей и машин.
Екатеринбург
«Ненастье» (2015)
Строго говоря, в романе нет никакого Екатеринбурга — есть город Батуев, в котором водитель фургона инкассаторов Герман внезапно грабит товарищей и с деньгами бежит в деревушку Ненастье. Этот временной пласт разворачивается в 1998 году, а другая временная линия — конец 1980-х и начало 1990-х, когда ветераны войны в Афганистане начали возвращаться в родные города (в данном случае в город Свердловск) и заниматься бизнесом, легальным и нелегальным.
И вот тут улицы и дома Екатеринбурга оживают, а место расправы афганцев над спортсменами — бойни на льду городского пруда — изображено с такими подробностями, что даже впервые побывавший в Екатеринбурге человек узнает эту пристань недалеко от станции метро «Динамо».
Точка на карте: Олимпийская набережная горпруда в Екатеринбурге, где в романе располагалась превращенная в ресторан «Нептун» гребная база. Ее будут на лыжах штурмовать герои книги.
Невьянск
«Невьянская башня» (2025)
От областного центра Екатеринбурга до Невьянска на машине без пробок (а они будут) полтора часа, импортозамещенная версия «Ласточки» со сказочным названием «Финист» довозит за час восемнадцать. Некогда Невьянск был столицей всего промышленного Урала, главным городом местного бога-основателя Акинфия Демидова, чья ключевая постройка — родовая башня, которая то ли падающая, то ли наклонная, тут спорить можно до бесконечности.
Акинфий Демидов — по сути, отец уральского горной промышленности — ищет беглого немецкого мастера, пытается защитится от огненного демона, спасает дело всей своей жизни от всесильного чиновника Татищева и разбирается с любовным треугольником. В башне и загадка, и разгадка.
Уголок Пизы на Урале, она и сейчас удивительна, но каким же чудом она выглядела в 1730-х, когда разворачивалось действие одноименного романа.
Точка на карте: белокаменная Невьянская башня, сейчас часть музея.
Автор: Мария Муреева
Иллюстратор: Александр Черепанов