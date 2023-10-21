«Хроники русской революции»: 10 ляпов, которые нас потрясли

Энциклопедическая сага Андрея Кончаловского подошла к финалу. За 16 эпизодов зрители успели убедиться в том, что авторы сериала (Андрей Сергеевич и его постоянная сценаристка Елена Киселёва) умеют ловко жонглировать исторической фактурой и теориями заговора, собирать харизматичных и загадочных героев из нескольких прототипов и давать четкий ответ на вопрос, кто виноват в том, что история России в XX веке пошла своим путем. Но не жульничают ли они в своих строгих выводах и разительных примерах? Разбираем 10 самых удивительных моментов сериала.
Егор Сенников
Журналист, политолог, соавтор книги «Они отвалились. Как и почему закончился социализм в Восточной Европе»
Брошюра Ленина «Нужды деревни» (2-я серия)
Как это было в сериале
Герой Юры Борисова, офицер Охранного отделения, назначенный лично царем Николаем II для активной борьбы с революционным подпольем, в 1906 году обсуждает с коллегами революционеров. В какой-то момент он берет в руки брошюру «Нужды деревни» Николая Ленина (один из псевдонимов Ленина) и быстро пролистывает ее.
Как было на самом деле
В марте 1903 года Ленин, проживавший тогда в Женеве, написал (и вскоре издал) брошюру, где намеревался объяснить беднейшим слоям российской деревни смысл и цели борьбы, которую ведут социал-демократы и рабочие. Он сообщал, что в крупных городах рабочие уже ведут организованную борьбу за восьмичасовой день, свободы и социализм, а политическая свобода нужна, чтобы рабочие могли легально объединяться и добиваться перемен. Деревня же, по мнению Ленина, расколота на классы (бедняки, середняки, кулаки). Немногочисленные богатые крестьяне концентрируют землю, нанимают батраков и, естественно, становятся союзниками собственников. Соответственно, Ленин предлагает крестьянской бедноте объединяться в союзы и заключать политический союз с городскими рабочими, чтобы бороться с властью капитала. Примерно эту линию Ленин будет пытаться проводить в жизнь, придя к власти. Брошюра была опубликована в Женеве «Заграничной лигой русской революционной социал-демократии», а во время революции 1905 года она будет издана и в России. Обложку именно этого издания нам показывают в сериале.
Но когда герой Юры Борисова пролистывает брошюру, то легко заметить, что в кадре нам показывают не репринт реальной публикации Ленина, а какой-то текст, набранный шрифтом Times New Roman и написанный в современной орфографии; в тексте говорится о Февральской революции, Керенском, Родзянко и Милюкове, значит, он точно не мог быть написан в 1903 году.
Сам по себе этот анахронизм — небольшой ляп, который вообще очень трудно заметить. Но если все же обратить внимание, то окажется, что это не ошибка, а своеобразная пасхалка. Борисов на экране читает отрывок из книги Владимира Лаврова, бывшего руководителя Центра истории религии и церкви в России «Православный взгляд на ленинский эксперимент над Россией». Книга вышла в 2019-м в издательстве «Отчий дом» по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина) и представляет собой сборник докладов, прочитанных Владимиром Лавровым в Государственной думе. В них автор трактует ленинский «эксперимент» как богоборческое, антинациональное разрушение тысячелетней православной России; отмечает, что отречение Николая II нельзя считать легитимным, так как от царского миропомазания отречься невозможно. Ленинизм анализируется как антихристианский, насильственный проект, разрушивший законную и сакральную государственность России, а исторический выход может быть найден лишь в покаянии, правовой оценке большевизма и восстановлении православной идентичности.
Убийство Георгия Гапона (3-я серия)
Как это было в сериале
Георгий Гапон, вернувшись в Россию после кратковременной эмиграции, вместо того чтобы звать «народ к топору», выбирает путь сотрудничества с премьер-министром Витте (от которого даже получает финансирование на политическую деятельность). Все это становится известно революционерам; один из главных выдуманных героев сериала, эсер по кличке Лютер, организует убийство политика на даче в Петербурге, в Озерках. При нем присутствует героиня Юлии Высоцкой.
Что об этом писали современники
Александра Богданович, хозяйка светского салона: «Говорят, что Гапон пропал. Несколько дней тому назад ушел из дома и не возвращался».
Сергей Минцлов, писатель и историк: «Слухи о смерти Гапона подтвердились: тело его нашли на пустой даче в Озерках; он висел на веревке, и вскрытие показало, что он был повешен живой; тело его сильно разложилось, но лицо можно узнать, и факт установлен окончательно… Кто убийцы — неизвестно, хотя в газетах помещено было заявление боевой организации о том, что Гапон приговорен ею к смерти и что приговор приведен в исполнение. Заявлению этому почти никто не поверил, и считали его простой мистификацией».
Пётр Рутенберг, революционер, организатор убийства: «Я не присутствовал при казни. Поднялся наверх, только когда мне сказали, что Гапон скончался. Я видел его висящим на крюке вешалки в петле. На этом крюке он остался висеть. Его только развязали и укрыли шубой».
Как было на самом деле
9 января 1905 года во время манифестации к царю, организованной Гапоном и расстрелянной властями, Пётр Рутенберг спас жизнь Гапону. Инженер на Путиловском заводе, сочувствующий революционному движению, активист партии социалистов-революционеров (эсеров), он вытащил из толпы и спас рабочего лидера от возможной гибели. Затем Рутенберг состриг попу длинные волосы, сбрил бороду, выдал другую одежду, и вскоре Гапон бежал в Англию.
Сам Рутенберг тоже вскоре выехал за границу, затем принимал участие в операции с пароходом «Джон Графтон». На полученные от японского военного атташе деньги было закуплено оружие, которое должно было быть доставлено морем в Петербург (все закончилось провалом). Гапон и Рутенберг за границей проводили много времени вместе, вращаясь в различных революционных кругах, и вместе же вернулись в Россию.
Вскоре Гапон признался Рутенбергу в том, что уже давно, еще с 1902-го, связан с полицией и правительством, попытался перетянуть его на свою сторону. Вместо этого Рутенберг сообщил об этом руководству боевой группы эсеров — Евно Азефу (как выяснится позже, тоже двойному агенту). который потребует казнить Гапона. Именно Рутенберг и организовал убийство своего друга. Бывшего священника и народного трибуна повесили на крюке вешалки на даче в Озерках. Рутенберг вскоре уехал из России, пожил в Германии, Италии и Америке, в 1917 году вернулся в Петроград (и был среди защитников Временного правительства, арестован вместе с его министрами).
С 1919 года Рутенберг поселится в подмандатной Палестине и займется по-настоящему главным делом своей жизни — созданием Палестинской Электрической компании. Создание первой ГЭС на территории будущего Израиля — его заслуга, равно как и первое поступление электричества в Тель-Авив и Хайфу. Рутенберг не дожил до еврейского государства, но созданная им компания стала одной из инфраструктурных основ.
Кинотеатр «Аврора» (3-я серия)
Как это было в сериале
«Давайте с вами увидимся послезавтра в синематографе „Аврора“», — говорит герой сериала Лютер своему визави — неприятному дельцу Манасевичу-Мануйлову. Встреча, на которой Манасевич должен был передать Лютеру деньги, действительно происходит, но ее прерывают жандармы, задерживающие Лютера.
Что об этом писали современники
Из прессы 1913 года: «27 декабря состоится открытие „Пикадилли“ — против Аничковского дворца, первого в России по удобству, роскоши отделки синематеатра. Сеансы с 1 часа дня до 11 с половиной часов вечера. 800 мест, цены — от 35 копеек до 1 рубля, ложи — 3 и 5 рублей».
«Большой театр световых картин „Пикадилли“ показывает беспрерывно, монопольно, единственный экземпляр фильма „Бездна женской души“. Снимать верхнее платье необязательно».
Из дневника Александра Бенуа, 1923 год: «Придумать и эксплуатировать замысел: устроить утром детский праздник, днем — спортивный или концерт, а вечером — смотр всех театров (на отдельных сценах), и в то же время Севзапкино снимало бы публику (а публика повалила бы затем в „Пикадилли“, чтобы себя увидеть)».
Из дневника инженера Александра Яковлева, 1925 год: «Вечером был в кино „Пикадилли“. Смотрел дивную немецкую фильму „Нибелунги“. Прекрасная постановка во всех отношениях. Примерно такова же пьеса „Северные богатыри“, которую я видел в прошлую зиму в Драматическом театре».
Из дневника Олега Черневского, 1935 год: «В 12 часов пошли в кино „Аврора“ на „Аэроград“. Места в картине есть хорошие, но в общем получается бессодержательно и неинтересно. Зоя из больницы не приехала».
Как было на самом деле
Герои сериала в 1906 году (когда происходит описываемый разговор), конечно, могли бы пойти в синематограф. Но точно не в «Аврору» — ее просто не существовало. Да и называлась она, когда открылась, совершенно по-другому. После изобретения кинематографа кинотеатры в Петербурге стали появляться довольно быстро, но поначалу, как и везде, для показов приспосабливали разные помещения: квартиры, флигели, кафе, рестораны, внутридворовые постройки.
А первым кинотеатром, который был построен именно для показа фильмов, стал «Уран», открытый весной 1913 года. Он и сегодня продолжает работать. Кинотеатр же, который сегодня мы знаем как «Аврору», открылся в самом конце 1913 года и назывался «Пикадилли». Кинотеатр был открыт роскошный, с огромным залом на 800 человек, и он сразу стал одной из точек притяжения на Невском (где перед Первой мировой и во время нее открылось много кинотеатров). Свое название «Пикадилли» сохранил до 1930 года, когда его переименовали в честь революционного крейсера.
Вечеринка в особняке Кшесинской (6-я серия)
Как это было в сериале
Во время Первой мировой войны герой Юры Борисова, полковник Михаил Прохоров, работает в Генеральном штабе в военной контрразведке и занимается расследованием коррупции в сфере поставок снарядов в армию. Это расследование сперва приводит его к Матильде Кшесинской, балерине Мариинского театра, бывшей любовнице Николая II и нынешней любовнице двух великих князей — Сергея Михайловича и Андрея Владимировича.
Замаскировавшись под банковского служащего, он приходит в дом Кшесинской, та приглашает его зайти выпить и присоединиться к вечеринке, на которой танцуют балерины. В конце вечера Прохоров разоблачен хозяйкой дома как разведчик, и она кричит ему: «Вы что, думали, арестуете меня, великих князей и отправите в Шлюшенбург?»
Что об этом писали современники
Владимир Теляковский, директор Императорских театров, 1916 год: «Трудно поверить, до чего еще сильно влияние Кшесинской в балете. Сегодня в благотворительный спектакль идет балет „Дочь фараона“, танцует Егорова. Между прочим, в балете есть вставной номер, который написан Дриго и который танцевала Кшесинская. Номер этот наш, и ноты у нас находятся. Кшесинская уже много лет не служит, и тем не менее, когда узнала, что номер этот хочет танцевать Егорова, она вызвала к себе балетного курьера, который раскладывает в оркестре ноты, и сказала ему, что если он эти ноты разложит, его выгонят. Вот до чего доходит нахальство этой тройной содержанки, и все верят ее силе до сих пор».
Карикатура Ре-ми (Николая Ремизова). 1917 год: «Жертва нового строя. Матильда Кшесинская: „Мои близкие отношения к старому правительству давались мне легко: оно состояло всего-навсего из одного человека. А что же я буду делать теперь, когда новое правительство — Совет рабочих и солдатских депутатов — состоит из 2000 человек?!»
Как было на самом деле
В сериале происходит смешение реальности и слухов. Матильда Кшесинская действительно была весьма влиятельной фигурой в дореволюционном Петербурге начала XX века: играли роль и отношения с двумя членами императорской семьи, и властность, и стремление укреплять свое положение, и, конечно, корысть. Дневник Владимира Теляковского, последнего директора Императорских театров, полон жалоб на Кшесинскую: она и влияет на выбор балерин, и требует себе чуть ли не все билеты на места в ложах, и постоянно ищет все новые способов получить больше денег. Тогдашняя пресса тоже писала о Кшесинской скорее в негативном ключе и, конечно, раздувала реальные ситуации до каких-то невероятных. Писали и говорили об оргиях в особняке Кшесинской, разнузданных вечеринках и прочих атрибутах сладкой жизни. В доме балерины, построенном по проекту архитектора Александра фон Гогена, бывали звезды балета (например, Айседора Дункан), певцы, артисты и другие представители богемы и света.
После революции многие слухи, которые невозможно было предавать печати ранее, оказались на страницах множества изданий. Так, например, 1 апреля 1917 года газета «Рампа и жизнь» опубликовала статью «Бывшая метресса бывшего царя», в которой сообщалось: «У балерины сохранился целый ряд телеграмм за подписью великого князя Сергея Михайловича, явно подтверждающих коммерческие взаимоотношения балерины и князя… Из различных телеграфных сообщений странного шифрованного характера явствует, что госпожа Кшесинская участвовала в крупных коммерческих делах, пользуясь услугами и влиянием великого князя… 15 марта балерина Кшесинская явилась к А. Ф. Керенскому и заявила, что она не думала скрываться и готова отдать себя в руки властей. А. Ф. Керенский ответил балерине, что надобности в ее аресте пока не встречается, и предложил ей дать подписку о невыезде».
Карикатурист Ремизов рисует знаменитую карикатуру на Кшесинскую, и он не одинок: на другом рисунке изображают балерину в окружении бывшего царя и одного из любовников, которые держат в руках мешки с деньгами. Подпись гласит: «Несравненная балерина, поддерживаемая искусственными и опытными кавалерами, с неподражаемой грацией порхала по сцене… от одного подряда к другому».
Прибытие Ленина на Финляндский вокзал весной 1917 года (8-я серия)
Как это было в сериале
Весна 1917 года. Февральская революция свершилась, объявлена широкая амнистия, и в Россию возвращаются многие политические эмигранты, прожившие за границей годы и даже десятилетия; в столицы также едут бывшие политзаключенные из тюрем и ссылки. Петербург наполняется политическими радикалами всех мастей, и вот готовится камбэк Ленина. Приемом лидера большевиков занимается Иосиф Сталин, он организует помпезную встречу: на Финляндский вокзал стекаются солдаты, матросы, рабочие, делегация Петросовета, поезд встречает почетный караул. Ошеломленный Ленин боится провокации или покушения, но, выйдя на площадь, увидев толпу, прожектора и броневик, произносит речь.
Что об этом писали современники
Александр Бенуа: «Я одним ухом следил за очень любопытными репликами Мережковского, а затем Димы <…>. Из этих реплик я убедился, что собеседник находится в панике, в особенности от обещанного приезда Ленина, что мне ничего не говорит, но что и Диме, и Мережковскому представляется очень опасным».
Феликс Ростковский: «3 апреля (по новому стилю 16 апреля) прибыл в Петроград некто Ленин, известный социалист. Встречали его очень сочувственно, даже больше, как владетельного князя или какого-то героя, с музыкой, с почетным караулом».
Зинаида Гиппиус: «Вот Ленин. Да, приехал-таки этот Тришка наконец! Встреча была помпезная, с прожекторами. Но… он приехал через Германию. Немцы набрали целую кучу таких „вредных“ тришек, дали целый поезд, запломбировали его (чтоб дух на немецкую землю не прошел) и отправили нам: получайте. Ленин немедленно, в тот же вечер, задействовал: объявил, что отрекается от социал-демократии (даже большевизма), а называет себя отныне „социал-коммунистом“».
Как было на самом деле
3 апреля 1917 года Ленин приехал в Петроград, где не был больше десяти лет. Его путь в Россию пролегает через Германию, и это его сильно отличает от очень многих эмигрантов, возвращавшихся в Россию: большинство предпочитало добираться через союзнические Францию и Великобританию, но Ленину Великобритания в праве проезда отказала. Ленин (а вместе с ним большое количество российских социалистов-революционеров) едет в так называемом пломбированном вагоне через территорию Германии, затем приезжает в Данию, Швецию и через Финляндию движется в столицу. Идея пропустить через Германию большое количество российских революционеров принадлежала, по всей видимости, деятелю социалистического движения Александру Парвусу и была одобрена как немецким МИД, так и высшим руководством Германской империи. Конечно, это бросало тень на Ленина в тех обстоятельствах, и идея, что социалисты сотрудничают с врагом, начинает обсуждаться сразу, как только становится известно об этом пропуске.
Ленин действительно опасался того, что его могут арестовать в Петрограде. На деле же петроградским комитетом большевиков была организована и большая встреча, и охрана, и прожекторы; все это было к тому времени уже более-менее в порядке вещей — так же помпезно встречали других эмигрантских вождей, от Чернова до Плеханова. Меньшевик Чхеидзе, председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, попытался прочитать Ленину нотацию о том, как тому должно себя вести в условиях революции: не нападать на других социалистов и не вносить разлада в общее дело. Ленин проигнорировал эти предупреждения с ходу и обратился к толпе со словами: «Империалистическая война даст начало гражданской войне по всей Европе. Да здравствует мировая социалистическая революция!»
И, конечно, Сталин не встречал Ленина на перроне как хозяин положения. Потому что ехал с ним в одном вагоне — сел в Белоострове, на первой станции с российской стороны границы с Финляндией. Вместе со Стальным в вагон к Ленину сели Каменев и некоторые другие большевики.
Неправильный Богданов (9-я серия)
Как это было в сериале
Ленин в апреле 1917 года почти сразу после возвращения из эмиграции выступает на Всероссийском совещании Советов, которое готовило объединение сил всех российских социалистов. Он вносит сумятицу в общее положение дел: Петроградский совет планирует поддерживать Временное правительство, Ленин же зачитывает свои «Апрельские тезисы», в которых заявляет, что революция еще не кончилась, власть капитала и помещиков пока не уничтожена, и потому, вместо того чтобы сотрудничать с правительством, надо вести дело к его краху. Это вызывает бурные дискуссии в зале заседаний, а с трибуны Ленину возражает некий Александр Богданов, подписанный как меньшевик. Он кричит: «Это бред сумасшедшего! Стыдно аплодировать этой галиматье!»
Что об этом писали современники
Владимир Бонч-Бруевич, большевик, в «Воспоминаниях о Ленине»: «Владимир Ильич громко, отчетливо формулирует, иллюстрирует и доказывает свою точку зрения, и в зале постепенно воцаряется безмолвная тишина. Когда он отрывисто произнес слово „братание“, относившееся к солдатам, находившимся в окопах, кто-то из особо взвинченных депутатов с фронта, почувствовав себя, очевидно, уязвленным до глубины своих высокопатриотических чувств, вскочил с места, сделал несколько шагов по направлению к трибуне и стал ругаться самым отчаянным образом. В зале зашумели. Председатель стал его останавливать. Владимир Ильич спокойно, улыбаясь, выжидал, когда страсти улягутся».
Николай Суханов, «Записки о революции»: «Настоящие, фракционные большевики также не стеснялись, по крайней мере в частных кулуарных разговорах, толковать об „абстрактности“ Ленина. А один выразился даже в том смысле, что речь Ленина не породила и не углубила, а наоборот, уничтожила разногласия в среде социал-демократии, ибо по отношению к ленинской позиции между большевиками и меньшевиками не может быть разногласий…»
Как было на самом деле
В сериале сюжет возвращения Ленина и его действий весной 1917 года в основном разыгрывается по воспоминаниям Бонч-Бруевича, Суханова и, вероятно, по книге Владлена Логинова «Неизвестный Ленин». Реплики, фразы, поведение цитируются либо прямо, либо близко к тексту. Однако в сцене оглашения Лениным «Апрельских тезисов» есть досадная, но показательная ошибка: меньшевика Александра Богданова не существовало.
Был Александр Богданов (настоящая фамилия — Малиновский) — философ, экономист, врач и один из самых оригинальных теоретиков раннего большевизма. На знаменитой фотографии, сделанной у Горького на Капри, именно с Богдановым Ленин играет в шахматы. В революционном движении Богданов играл заметную роль: участник подполья, член большевистского ЦК в 1905 году, редактор партийных изданий. Но самое его яркое публичное проявление — это попытка соединить марксизм с философией науки и позитивизмом. За эти взгляды Ленин резко критиковал его в книге «Материализм и эмпириокритицизм», видя в Богданове угрозу идеологической чистоте марксизма. Со временем Богданов отошел от политической деятельности и посвятил себя науке и творчеству: он написал фантастический роман «Красная звезда» о социалистическом обществе на Марсе, разработал «тектологию» — раннюю теорию организации, предвосхитившую кибернетику и системный анализ. А в 1920-е он создал первый в мире Институт переливания крови, где и погиб, поставив на себе эксперимент. На совещании Советов Богданова, конечно, не было, Ленину он там не оппонировал и меньшевиком не был никогда. Но актер, занятый в сериале, действительно сделан очень похожим на Александра Богданова.
Откуда же эта путаница? На съезде выступление Ленина назвал «галиматьей» Богданов, но не Александр, а Борис. Как раз он стоял на революционно-оборонческих позициях, то есть поддерживал Временное правительство. Он выступал против большевиков, спорил с ними и до, и после октябрьских событий. В 1920-е годы остался в Советской России, отошел от активной политики и работал в культурных и экономических учреждениях. Ему повезло: в отличие от многих меньшевиков, Борис Богданов пережил сталинский период. Хотя когда-то и спорил с Лениным.
Кафе «Бродячая собака» (10-я серия)
Как это было в сериале
Лето 1917 года. В знаменитом петербургском кафе «Бродячая собака» собралась творческая публика. Вот со сцены поэт Алексей Кручёных орет про манифест кубофутуризма, рядом пьет Маяковский в компании Лили и Осипа Бриков, а чуть поодаль — Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх. В отдельном кабинете выпивают герои Юлии Высоцкой и Никиты Каратаева, официант на подносе приносит им водку в графинчике.
Что об этом писали современники
Анна Ахматова:
«Да, я любила их — те сборища ночные:
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофием пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий».
Александр Блок, 3 сентября 1917 года: «Люба была ночью в „Бродячей собаке“, называемой „Привал комедиантов“. За кулисы прошел Савинков, привезенный из Музыкальной драмы, где чины военного министерства ухаживают за Бриан».
Георгий Иванов, «Петербургские зимы»: «„Привал“ все-таки открылся. Летом 1917 года там за одним и тем же „артистическим“ столом сидели Колчак, Савинков и Троцкий. <…> „Душа“, которой не хватало „Привалу“ в дни его расцвета, вселилась все-таки в него ненадолго, перед самой гибелью. Те, кто бывал в нем в конце 1917 — начале 1918 годов, вряд ли забудут эти вечера. Холодно. Полутемно. Нет ни заказных столиков, ни сигар в зубах, ни упитанных физиономий. Роскошь мебели и стен пообтрепалась. Электричество не горит, кое-где оплывают толстые восковые свечи».
Как было на самом деле
«Бродячая собака» закрылась еще в 1915 году, причиной краха заведения стал сухой закон, введенный в России во время Первой мировой войны. Впрочем, не только он. Борис Пронин, петербургский театральный деятель, создатель «Бродячей собаки» («доктор эстетики» — было написано на его визитке), основал кафе, которое с самого начала мыслилось как место для своих. Поэты, писатели, артисты, художники, певцы — все они, «бродячие собаки», должны были собираться вместе, развлекать друг друга экспромтами и вообще приятно проводить время. Так и вышло: кафе на Михайловской улице стало одним из символов своего времени. Небольшой подвал, созданный друзьями в складчину (и работавший по клубному принципу); здесь много пили, курили, спорили… Здесь петербургская богема встречала итальянского футуриста Маринетти, тут пел Фёдор Шаляпин, а Владимир Маяковский шокировал публику стихотворением «Вам!». Словом, здесь бурлила жизнь, пока во время мировой войны правительство не начало активно бороться с ресторанами и кафе, которые продолжали продавать алкоголь. Кроме того, управление «Бродячей собакой» велось плохо, у кафе скопилось долгов на десятки тысяч рублей.
Новое заведение Пронина открылось весной 1916 года в подвале дома Адамини на углу Мойки и Марсова поля. Оно получило название «Привал комедиантов» и было уже не просто кабачком, а небольшим подвальным театром с программой, в которой Мейерхольд ставил пантомимы и небольшие спектакли. Также здесь регулярно выступали Усачёв, Тиме, Бонди и другие важные артисты того времени. Именно в нем и должны происходить события в сериале «Хроники русской революции», но, конечно, Алексей Кручёных не мог бы летом 1917 года говорить о манифесте кубофутуристов как о свежем событии. Этот документ, более известный как «Пощечина общественному вкусу», был опубликован в конце 1912 года.
Сталин и генерал Маниковский: большевиков к власти привели офицеры Генштаба (11-я серия)
Как это было в сериале
Лето 1917 года. После неудачного июльского выступления большевиков, Ленин скрывается в Финляндии. В Петрограде остается Сталин, и ему назначают встречу офицеры Генерального штаба во главе с генералом Маниковским. Маниковский сообщает, что он представляет группу офицеров-марксистов, считающих, что России необходима национализации крупных заводов, и что его соратники видят в Сталине и Дзержинском потенциал как в политиках, нацеленных на процветание России, а не мечтающих о мировой революции и не «связанных с Америкой», как Троцкий. России, сообщает Маниковский, нужно стать «Красной империей» во главе с «красным монархом», и только Сталин и большевики могут сделать ее таковой. Сталин соглашается на сотрудничество; позднее в сериале говорится о том, что координация захвата ключевых узлов связи и центров власти 25 октября 1917 года осуществляется из Генерального штаба армии.
Что об этом писали современники
Иосиф Сталин, статья «Куда ведет Московское совещание?», 13 августа 1917 года: «Кто они, эти воротилы контрреволюции? Это прежде всего военщина, верхи командного состава, ведущие за собой известные круги казачества и георгиевских кавалеров».
Как было на самом деле
В 2008 году журналист и писатель Олег Стрижак (брат известной петербургской тележурналистки Ники Стрижак) в своем «Живом журнале» опубликовал серию постов под общим названием «И приснился мне сон, что октябрьский переворот делали русские генералы». В этих записях Олег Стрижак поделился своей конспирологической теорией об истинной сути захвата власти большевиками.
В целом его позиция сводится к тому, что октябрьский переворот не был делом Красной гвардии и большевиков как таковых: ключевую организационную роль сыграли профессиональные военные, штабные офицеры армии и особенно флота, а реальным центром операции была связка Сталин — Дзержинский — Урицкий, работавшая втайне от большевистского военно-революционного комитета. По версии Стрижака, Петроград брали малые группы профессионально обученных военных, занимавшие узлы связи, вокзалы; петроградский гарнизон удерживали в казармах, а для устрашения подвели силы Балтийского флота. А значит, считал Стрижак, в деле был замешан Генштаб: такие вещи может сделать только грамотная машина, а не стихийные отряды. Офицеры Генштаба (ключевая роль Стрижаком отводится именно Маниковскому) были настроены патриотично, стремились к созданию сильной власти, мечтали о национализации промышленности, и большевики реализовывали их программу.
Эта конспирологическая теория получила определенную популярность, но, конечно, ни в коей мере не является ни фундированной, ни доказанной. Сам Маниковский был одной из важных фигур в Генштабе, он отвечал за снабжение и администрирование (при царском и Временном правительствах; затем он, как и множество военспецов, работал на советскую власть). Но закулисным режиссером Октября он не являлся. Отдельные представители военной элиты (например, военный министр Временного правительства Верховский, генерал-квартирмейстер Н. М. Потапов и ряд других) накануне Октября локально содействовали большевикам по прагматическим, личным или политическим мотивам, но о целостном заговоре говорить не приходится. И уж тем более о координации переворота Сталиным и офицерами Генштаба. Да и сам Сталин в 1917 году совершенно не выделяется как «национально ориентированная» фигура. В начале он придерживался осторожной позиции (считая важным поддержку Временного правительства); позже признает ее ошибочной. После возвращения Ленина он стремительно переходит на радикальную ленинскую платформу. Никакой собственной альтернативной стратегии в 1917 году Сталин не предлагает, а действует как аккуратный администратор, умелый исполнитель ленинской воли и в какой-то степени его связной с разными фракциями внутри большевиков. А позиция Дзержинского в 1917 году была с самого начала строго проленинской, во всех ключевых вопросах он поддерживал вождя.
Бывший жандарм на службе у большевиков (15-я серия)
Как это было в сериале
Полковник Михаил Прохоров, сыгранный Юрой Борисовым, идет по жизни странным путем. Мы знакомимся с Прохоровым, когда его назначают работать в Охранное отделение бороться с революционным подпольем в 1906 году. После убийства Столыпина Николай II лично переводит его в Генштаб, в военную контрразведку. На этой службе Михаил занимается расследованиями коррупции, следит за Феликсом Юсуповым и в итоге вместе со своим руководством поддерживает большевиков летом 1917 года. После революции он остается работать в Генеральном штабе и продолжает службу там в 1924 году, когда умирает Ленин.
Как было на самом деле
В 1918 году была принята Конституция РСФСР, определившая формальные правила устройства советской политической системы. В 65-м пункте основного закона страны содержался список категорий граждан, которые поражаются в Советской России в правах и не могут ни избирать, ни быть избранными. Среди них отдельно прописаны бывшие сотрудники Охранного отделения: «д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома». И это не случайно. К жандармам одинаково плохо относились как и центристы-либералы, так и социалисты любой степени радикальности; большевики не были исключением, они просто были наиболее последовательны в проведении своей политики в жизнь.
Многие высокопоставленные жандармы погибли уже в дни Февральской революции. Например, в Гельсингфорсе был убит Михаил Фридрихович фон Коттен, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов, бывший начальник Московского и Петербургского охранных отделений; в Петрограде был арестован, запытан и убит генерал-лейтенант Иван Дмитриевич Волков, начальник жандармского управления. Те бывшие сотрудники охранных отделений, что смогли пережить революционные годы, в основном либо присоединились к Белому движению, либо покинули страну.
Историк Владимир Хутарев-Гарнишевский в своей книге «Призраки измены» рассказывает историю жандарма, подполковника Владимирова, который после революции оказался на службе в Красной армии. Хутарев-Гарнишевский отдельно отмечает, что «подполковник Владимиров является единственным доподлинно известным жандармским офицером, добровольно вступившим в ряды Красной армии и получившим командный пост». Причины, по которым Владимирову это удалось, не ясны; вероятнее всего, помогли поручительство и поддержка бывшего руководителя, Бонч-Бруевича. Так или иначе, сам по себе этот пример показывает исключительность такого карьерного поворота, который устроен главному герою, и это, конечно, кажется не очень убедительным.
Лев Троцкий и евреи-просители (16-я серия)
Как это было в сериале
В 1923 году Лев Троцкий позирует художнику Юрию Анненкову для картины. Сеанс прерывается, и входит секретарь, который говорит, что к Троцкому пришли просители, а среди них его, Троцкого, отец. Троцкий входит в кабинет и видит, что к нему пришла целая делегация раввинов. Они обращаются к нему сначала на идиш, но Троцкий их грубо обрывает, говоря, что он забыл этот язык. Затем говорит, что не еврей, а интернационалист. Раввины просят Троцкого помочь евреям и остановить погромы, которые идут в бывшей черте оседлости. Троцкий же отвечает, что он ничем тут не может помочь. В сердцах отец Троцкого говорит сыну: «Ты не Троцкий, ты — поцкий».
Что об этом писали современники
Из беседы представителей еврейских общин с генералом Деникиным в 1919 году: «Когда московский раввин Мазе обратился к Троцкому с указанием на страшный вред, наносимый его деятельностью еврейству, Троцкий ответил, что он ничего общего с еврейством не имеет и еврейства знать не хочет. Широкие массы решительно непричастны к большевизму. На выборах на различные национальные съезды и в общинные советы, на которых проявляется настоящая политическая физиономия еврейства, не был избран ни один большевик».
Как было на самом деле
Конечно, такой встречи никогда не было. Прежде всего отец Троцкого Давид Леонтьевич Бронштейн умер в Москве в 1922-м, за год до описываемой в сериале сцены. Кроме того, сама история про то, что Троцкий называет себя не евреем, а интернационалистом, была популярным слухом в годы революции. Выше приведена цитата из разговора представителей еврейских общин с генералом Деникиным в 1919 году, где они обсуждают это самое высказывание. Понятно, что это расхожий слух того времени, появившийся из-за того, что среди руководителей большевистской партии было много евреев. Кроме того, упомянутый собеседник Троцкого — московский раввин Яков Мазе — действительно был одним из лидеров еврейской общины Москвы того времени и тратил много сил на то, чтобы добиться защиты для евреев. Он встречался с Лениным, Горьким, Калининым, Дзержинским и другими советскими руководителями, то защищая московскую хоральную синагогу, то протестуя против еврейских погромов в Украине. Ему же приписывают фразу «Революцию делают Троцкие, а страдают от нее Бронштейны»; здесь снова выражение раздвоенной идентичности у российских революционеров-евреев.
В самом сериале Кончаловского вся эта сцена целиком взята из рассказа «Лев Троцкий — не еврей» российского и израильского режиссера и сценариста Владимира Стрелкова, писавшего под псевдонимом Йосеф Шайкин. Как режиссер он поставил фильмы «Аллегро с огнем» (1979), «Я, сын трудового народа» (1983), «Подвиг Одессы» (1985). В антисемитском по духу (и ироничном по отношению к Троцкому) рассказе 2005 года буквально описывается та же сцена (раввины, отец Троцкого, Москва; правда, дата указана корректная — 1922 год), а ключевой панчлайн — «Ты не Троц, ты — поц».
