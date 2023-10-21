«Хроники русской революции»: 10 ляпов, которые нас потрясли

Во время Первой мировой войны герой Юры Борисова, полковник Михаил Прохоров, работает в Генеральном штабе в военной контрразведке и занимается расследованием коррупции в сфере поставок снарядов в армию. Это расследование сперва приводит его к Матильде Кшесинской, балерине Мариинского театра, бывшей любовнице Николая II и нынешней любовнице двух великих князей — Сергея Михайловича и Андрея Владимировича.

Замаскировавшись под банковского служащего, он приходит в дом Кшесинской, та приглашает его зайти выпить и присоединиться к вечеринке, на которой танцуют балерины. В конце вечера Прохоров разоблачен хозяйкой дома как разведчик, и она кричит ему: «Вы что, думали, арестуете меня, великих князей и отправите в Шлюшенбург?»