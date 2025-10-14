«Это она, в ней все дело: призрак ее, дух, тень, фигура». Лев Данилкин — об Ирине Антоновой и ее биографии

В общем, видит бог, это нежеланный эффект, я не намеревался ни красть, ни тем более осквернять эту икону, но издали, крайне аккуратно, как мистер Бин в библиотеке, исследовать и описать это произведение искусства. И, конечно, я пытался рассказать о том, что Антонова — продукт определенной эпохи с ее идеологией, представить социальный портрет главной героини, описать организацию характерных практик, габитус Антоновой — вот это все. Однако для многих, очень многих людей связь с образом Ирины Александровны Антоновой — она не имеет отношения к общественным феноменам, она религиозная по сути. Они не понимают, почему в аннотации — «биография Антоновой», но при этом описывается что-то еще, кроме того, о чем она сама сочла нужным рассказать. Есть фильм типа документальный, конца 1970-х, про Веронезе, где его изображает артист Козаков очень смешно, и там допрос инквизиции: почему на «Тайной вечере» Господа нашего вы нарисовали карликов, собак, немцев каких-то с алебардами, вы соображаете вообще, что творите? И Козаков — в водолазке черной, бровями играя — лепечет, что, мол, он написал эту картину, руководствуясь не только Писанием, но и свойствами своего ума, а следующим кадром там появляется Ирина Александровна, величественная, как Мадонна с небес, и с поджатыми губами, антоновским своим голосом произносит что-то вроде: «Предельно светская трактовка религиозного сюжета, граничащая с его дискредитацией, навлекла на художника гнев инквизиции». И я понимаю, что моя собственная история с этой книгой пародийным, шутовским образом воспроизводит эту ситуацию, и, предвидя, что трибунал этой инквизиции неизбежен, могу только на ее опять же сошествие уповать.