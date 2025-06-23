Гид по фестивалю «Послание к человеку — 2025». Все хиты — от позднего Линклейтера до раннего Косаковского

Тихая новогодняя сказка, рассказанная Виржилем Вернье — мастером странных сюжетов о современных пролетариях (охранниках, девушках с ресепшена, стриптизершах и так далее). Как всегда у Вернье, на экране — гиперреалистическое изображение европейской скуки, по которому вдруг начинает идти рябь странных деталей. В данном случае мы имеем дело с загадочно улыбающимся секс-работником по имени Афин, который демонстративно отказывается следовать логике капитализма и развиваться в профессиональном, так сказать, плане, чтобы лет через пять выйти на заслуженную пенсию (о чем мечтают его соседи-коллеги по маленькой нелегальной эскорт-бригаде). Вместо этого парень валяется на диване с мобильником или слоняется по предпраздничному Монако, а в рождественскую ночь оказывается в доме китайских миллиардеров. Хозяев нет, а за их 12-летней дочерью-пироманкой присматривает странная сербская няня, которая почему-то слушает русские церковные песнопения и молится елке с подарками. Девочка рассказывает, что ее родители строят остров-убежище, где можно спастись от загадочной мировой катастрофы, которая грянет в наступающем году. Но, кажется, конец света уже случился: Европа выглядит у Вернье пластиковой полупустыней, поддельным миром, состоящим из банальностей и китча. Так что даже чудо-остров, явно нарисованный на компьютере, представляется куда более настоящей реальностью.