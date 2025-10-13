«Мистер Скорсезе» и еще четыре свежие документалки об актерах и режиссерах

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.
На Apple TV выходит большой портретный док, посвященный Мартину Скорсезе. Пятичасовой фильм охватывает весь творческий путь режиссера «Славных парней» и «Волка с Уолл-стрит». Кинопоиск рассказывает про этот и другие новые документальные фильмы и сериалы о кинематографистах.
«Мистер Скорсезе»
Где смотреть: на Apple TV c 17 октября
Живой классик американского кино часто снимает документальные фильмы о других людях (от Джорджа Харрисона до Элиа Казана), но сам редко попадает в объектив других авторов. Эту несправедливость пытается исправить Ребекка Миллер («Иди ко мне, детка»). Она усаживает Мартина Скорсезе перед камерой и задает ему ряд вопросов о детстве, творчестве и вере. Получается подробный и последовательный рассказ о всем жизненном пути италоамериканца: злые улицы Маленькой Италии, астма-религия-киношкола, успехи и провалы, кокаиновый угар и перерождение. В пять серий укладывается вся фильмография плодовитого автора; на каких-то лентах он и Миллер останавливаются подробнее («Славные парни», «Таксист»), другие заслуживают лишь пары минут хронометража или вообще мимолетного упоминания («Воскрешая мертвецов», «Эпоха невинности»).
Никаких откровений в «Мистере Скорсезе» нет, поклонники режиссера вряд ли узнают что-то новое из этого прилежного, но очень консервативного дока. Бытовых и производственных съемок тут крайне мало. Но пропускать фильм все равно не стоит. Во-первых, Скорсезе — прирожденный рассказчик, так что слушать его — одно удовольствие. Во-вторых, Миллер активно использует редкие кадры и пленки из семейного архива героя. В-третьих, в качестве гостей-рассказчиков тут появляются все звезды — от Роберта Де Ниро и Леонардо ДиКаприо до Тельмы Скунмейкер и Стивена Спилберга. И отдельная радость — это друзья детства и юношества, ставшие прототипами его героев. Например, в одном эпизоде интервьюируют Салли Гага, италоамериканского сорвиголову, с которого Скорсезе списал Джонни Боя в «Злых улицах».
«Сиреневый ветер Параджанова»
Где смотреть: на фестивале «Послание к человеку»
Когда-то московские чиновники орали на Али Хамраева, только что снявшего свою фолк-сказку «Человек уходит за птицами»: «Параджановщина!» А вскоре Али и сам познакомится с режиссером, который навсегда станет его старшим другом. И вот теперь Хамраев собрал свои воспоминания об их встречах в док, пропитанный теплым вайбом домашнего видео. В фильме и правда используется много любительской съемки ХХ века: и фото, и VHS, и кинохроника с бэкстейджа параджановских фильмов. Человек, способный раздражать начальство в каждой из республик, где ему довелось жить (кроме разве что Грузии), Параджанов предстает тут предсказуемо трикстером, художником, опередившим свое время (тут не поспоришь) и не подверженным опасному влиянию сиюминутных трендов (нужно видеть, как он издевается над Бергманом, Бунюэлем и даже недавно умершим на чужбине Тарковским, положившими свои таланты на описание того, «как разлагается буржуазная мадам и как ее употребляет месье»).
В закадровом монологе рефреном звучит ненависть к советской власти, изничтожавшей (в том числе физически) все живое; свежая струя, идущая наперекор сиропной ностальгии по временам, когда, например, по распоряжению Суслова Параджанову пытались пришить примерно дюжину статей УК. А вот Тбилиси 1980-х Хамраев вспоминает с теплотой как самое толерантное место во всей стране. В фильме вообще много неожиданных баек, анекдотов и разного рода секретиков, которые открываются взгляду и уху только того, кто действительно готов их увидеть. А также имеется милая анимация, про которую, правда, скоро забывают. В общем, как говорит сам Хамраев, хорошо, что у нас есть Параджанов и его фильмы. Они еще пригодятся людям.
«Также известный как Чарли Шин»
Где смотреть: Netflix
Если последние 15 лет вы не следили за карьерой Чарли Шина, с грохотом летевшей под откос, то в этой исповедальной документалке актер приглашает вас прокатиться вместе с ним на американских горках по волнам памяти (надо сказать, весьма отличной для человека с таким букетом зависимостей и болезней, включая положительный ВИЧ-статус). В обстановке классического американского дайнера он выдает этакие «правила жизни», как в старом Esquire, разбавленные мемуарами друзей-актеров Шона Пенна и Джона Крайера, бывших жен Брук Шилдс и Брук Мюллер, а также драг-диллера Марко Абета.
Сейчас герой 7 лет в завязке и потрясающе выглядит. Это весело и одновременно пугает, учитывая, как заразительно он рассказывает про уничтожение здоровья и карьеры, про суд с «голливудской мадам» Хайди Флейс, поставлявшей ему девушек. О том, как клал себе лед под задницу, чтобы не заснуть на съемках комедии «Легкие деньги»; что чуть не угробил самолет; что перевозил примотанные к ноге скотчем 30 граммов кокаина; что как-то у него 18 часов шла кровь из носу и что на пике падения он скуривал 7 граммов крэка в день. И, наконец, о том, как переспал с мужчиной (не будучи гомосексуалом). Это новость подается как кульминация фильма-исповеди, перед которой Чарли Шин говорит, что сегодняшний мир настолько жесток и безумен, что он буквально «я не боюсь сказать».
Несмотря на запредельную откровенность и признание грехов, моралисты ругают «Также известный как», и то, что в нем отказались участвовать отец и брат героя — Мартин Шин и Эмилио Эстевес, — должно прозвонить в кое-какие звоночки. С другой стороны, Шин прав: устои маскулинности давно рухнули, поэтому никакой сенсации после признаний не произошло. Даже там, где их все еще свято чтят, в 10 000 км от Голливуда.
«Моя мама Джейн»
Где смотреть: HBO
В мировой культуре Джейн Мэнсфилд навсегда осталась ослепительным фантомом 1950-х. Платиновая блондинка с вызывающим взглядом, жаждущая славы Мэрилин Монро. Голливудская и бродвейская актриса, неоднократно появлявшаяся на страницах журнала Playboy. Девушка, которая мечтала о серьезных драматических ролях, но запомнилась в качестве секс-символа.
Нескончаемый поток таблоидных историй окутал Мэнсфилд плотным облаком из слухов и предположений. В этом мареве, где невозможно отличить правду от вымысла, выросли пятеро детей, потерявших мать в юном возрасте из-за автокатастрофы 1967 года. Трехлетняя Маришка Харгитей в роковой момент находилась на заднем сидении машины, но она практически ничего не помнит ни об аварии, ни о матери. Повзрослев, она роется в архивах, находит детские дневнички и с ужасом отмечает, что Джейн записывала подробности взросления всех детей, кроме нее; всматривается в хроникальные кадры с интервью и недоумевает, почему окружающие называют ее Марией, а не Маришкой; листает альбомы с фотографиями и отмечает, что многие из них обрезаны, словно Джейн пыталась вычеркнуть кого-то из своей жизни. Парадоксальным образом чем больше Харгитей пытается выяснить о матери, тем дальше от нее она оказывается.
Чтобы разобраться с прошлым и со своим отношением к Джейн, Харгитей решает снять фильм. Она собирает в одной комнате братьев и сестер и просит рассказать о матери не как о публичной персоне, а как о человеке, с которой они жили и которую потеряли. Каждому герою доступен маленький фрагмент памяти, и из отдельных осколков постановщица постепенно складывает полноценный портрет. «Моя мама Джейн» — деликатное, интимное кино, где дети ловят ускользающие воспоминания и пытаются увидеть мать вне света софитов.
«Джон Кэнди: Я себе нравлюсь»
Где смотреть: Amazon Prime Video
Джон Кэнди умер 21 год назад, но российские миллениалы-киноманы хорошо помнят комедийного актера по «кино в 21:00 на СТС». «Самолетом, поездом, машиной», «Космические яйца», «Миллионы Брюстера», «Дядюшка Бак» и, конечно, «Один дома», где Кэнди сыграл яркую эпизодическую роль «короля польки на Среднем Западе». Колин Хэнкс, чей отец Том снимался с Кэнди во «Всплеске» и «Волонтерах», снял конвенциональный документальный байопик — смесь из говорящих голов, семейной хроники, фотографий, архивных видео со съемок фильмов и телешоу (как режиссер Хэнкс-младший ранее сделал доки о сети музыкальных магазинов Tower Records и рок-группе Eagles of Death Metal).
Дети, друзья и коллеги (от Мэла Брукса до Маколея Калкина) рассказывают, как неуверенный в себе, но энергичный канадский весельчак прошел путь от участника культовой труппы The Second City до студийных комедий. Отрывки из скетчей The Second City, где он импровизировал вместе Юджином Леви, Мартином Шортом и Биллом Мюрреем, понравятся всем любителям SNL. После ТВ последовали второстепенные роли в провальной военной комедии Стивена Спилберга «1941» и хите «Всплеск». Затем плодотворное сотрудничество с режиссером и сценаристом Джоном Хьюзом, который раскрыл Кэнди как драматического артиста, способного быть на экране не только смешным и нелепым, но и ранимым, трогательным и душевным.
Сквозным сюжетом проходит страх смерти у Кэнди: его отец умер от сердечного приступа в пятый день рождения сына, и сам Джон всю жизнь ощущал на себе груз этой трагедии. Он боялся, что повторит его судьбу, хотя продолжал вести крайне нездоровый образ жизни из-за многочисленных неврозов. Когда Кэнди сбрасывал вес, агенты тут же просили его впредь не худеть, чтобы сохранить востребованное амплуа веселого толстяка. Актер умер в 43 года на съемках комедийного вестерна «Караван на восток» в Мексике.