«Мистер Скорсезе» и еще четыре свежие документалки об актерах и режиссерах

Если последние 15 лет вы не следили за карьерой Чарли Шина, с грохотом летевшей под откос, то в этой исповедальной документалке актер приглашает вас прокатиться вместе с ним на американских горках по волнам памяти (надо сказать, весьма отличной для человека с таким букетом зависимостей и болезней, включая положительный ВИЧ-статус). В обстановке классического американского дайнера он выдает этакие «правила жизни», как в старом Esquire, разбавленные мемуарами друзей-актеров Шона Пенна и Джона Крайера, бывших жен Брук Шилдс и Брук Мюллер, а также драг-диллера Марко Абета.

Сейчас герой 7 лет в завязке и потрясающе выглядит. Это весело и одновременно пугает, учитывая, как заразительно он рассказывает про уничтожение здоровья и карьеры, про суд с «голливудской мадам» Хайди Флейс, поставлявшей ему девушек. О том, как клал себе лед под задницу, чтобы не заснуть на съемках комедии «Легкие деньги»; что чуть не угробил самолет; что перевозил примотанные к ноге скотчем 30 граммов кокаина; что как-то у него 18 часов шла кровь из носу и что на пике падения он скуривал 7 граммов крэка в день. И, наконец, о том, как переспал с мужчиной (не будучи гомосексуалом). Это новость подается как кульминация фильма-исповеди, перед которой Чарли Шин говорит, что сегодняшний мир настолько жесток и безумен, что он буквально «я не боюсь сказать».

Несмотря на запредельную откровенность и признание грехов, моралисты ругают «Также известный как», и то, что в нем отказались участвовать отец и брат героя — Мартин Шин и Эмилио Эстевес, — должно прозвонить в кое-какие звоночки. С другой стороны, Шин прав: устои маскулинности давно рухнули, поэтому никакой сенсации после признаний не произошло. Даже там, где их все еще свято чтят, в 10 000 км от Голливуда.