Дайан Китон: ироничная интеллектуалка, которую невозможно разгадать

В том же 1977 году Китон сыграла и куда более мрачную версию эмансипации. В картине Ричард Брукса «В поисках мистера Гудбара» ее героиня — учительница в школе для слабослышащих, по ночам цепляющая в сомнительных барах еще более сомнительных мужчин (иногда, правда, с внешностью Ричарда Гира). Процесс порой утешительного, но чаще болезненного, мазохистского самопознания заканчивается трагически: очередной незнакомец (дебют Тома Беренджера) ее убивает. И если бы не свет, исходящий от Китон, через тьму этого фильма было бы просто не продраться. Лет на двадцать позже «Оскар» ей дали бы скорее за «Гудбара», но в тот счастливый момент победила «Энни Холл».