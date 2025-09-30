«Славные подвиги»: Галина Юзефович — о современной трагикомедии из античности

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

Представьте, что вы живете в Сиракузах в 5-м веке до нашей эры: Пелопоннесская война закончилась, афиняне томятся в плену, кругом болезни, но мучительнее всего бесконечная скука, не дающая покоя. Именно этот сюжет пришел в голову ирландскому писателю Фердиа Леннону — борьба двух друзей-сиракузян с беспросветным застоем легла в основу его дебютного романа «Славные подвиги». В 2024 году книга быстро стала бестселлером, а теперь вышел ее перевод на русский в издательстве Corpus и в Яндекс Книгах. Галина Юзефович рассказала, почему роман о людях, способных творить в самых неподходящих условиях, получился одновременно уморительным и вызывающим чувство безысходности.

Галина Юзефович Литературный критик

В 413 году до н. э., в разгар долгой войны между Афинами и Спартой, огромный флот афинян под командованием трех стратегов — Алкивиада, Ламаха и Никия — отчалил от родных берегов и направился к Сицилии. Задача состояла в том, чтобы, захватив дружественный спартанцам город Сиракузы, упрочить влияние Афин в центральной и западной частях Средиземноморья. Однако сразу по прибытии на театр военных действий стратеги начали ссориться, победы оказывались бесплодными, поражения — чувствительными, ресурсы таяли, и вот, наконец, запертые в Сиракузской гавани афинские корабли не сумели прорвать блокаду и в финальной битве были захвачены в плен вместе с командирами и экипажем.

Всей этой предыстории, эффектной и, чего греха таить, открывающей для писателя манящие перспективы, в «Славных подвигах» Фердиа Леннона нет. Роман переносит нас в момент куда менее исторически значимый и драматичный. Со времени славного триумфа сиракузян прошло чуть больше года. Алкивиад сбежал в Спарту, Ламах пал на поле боя, Никий был казнен, а выжившие в сражении афиняне медленно гниют в городских каменоломнях, превращенных победителями в древнегреческий аналог лагеря смерти. Работы для вчерашних моряков и гоплитов нет, как нет для них и еды, воды или одежды. Днем афиняне изнывают от жары, ночью трясутся от холода. Они мрут, как мухи, от жажды, голода и болезней, но едва ли не сильнее терзает их беспросветная, одуряющая скука, от которой нет избавления.

Сиракузянам Лампону (от его лица ведется повествование) и Гелону скука тоже знакома не понаслышке. Они одиноки, а гончарная мастерская, в которой они работали, обанкротилась и закрылась. Друзья без дела шатаются по родному городу, покуда Гелоном, более утонченным и романтичным из неразлучной парочки, не овладевает безумная, но в то же время странным образом логичная идея. Афины — родина великого Еврипида, которому Гелон буквально поклоняется. Значит, кто-то из узников наверняка видел его трагедии в театре Диониса на склоне Акрополя и, чем черт не шутит, сможет воспроизвести их по памяти. А раз так, то что, если каменоломни на время превратятся в настоящий театр, где актеры-афиняне в обмен на сыр и оливки будут играть афинские пьесы, повинуясь командам режиссеров-сиракузян?

Любой литератор, обращающийся к античной тематике сегодня, после двух тысяч лет интенсивного литературного перетаптывания на этом небольшом пятачке, неизбежно оказывается перед несложным в общем-то выбором. Он может, подобно Мадлен Миллер или Дженнифер Сэйнт, пересказывать классические мифы на актуальный манер. Может, подобно Элоди Харпер, превратить античность в декорацию, чтобы на фоне яркого задника разыгрывать лихие и вполне современные по духу драмы. А может, подобно Альберто Санчесу Пиньолю, воспарить над прозой факта, превратив греческую и римскую древность в основу для универсальных и в силу этого удобочитаемых метафор.

Тем не менее, оказавшись на этом перекрестке, молодой ирландец Фердиа Леннон уверенно ломится напролом, по бездорожью. Его роман, с одной стороны, максимально аккуратно (с учетом ограниченности доступных источников) воспроизводит реальность окраины греческого мира конца V века до н. э. во всем ее историческом, культурном и даже психологическом многообразии. А с другой — в самом деле предлагает волнующую и поэтическую метафору, заведомо выходящую за рамки и предмета, и выбранной автором эпохи.

Чудо искусства, как известно, рождается из боли. Если так, то «Славные подвиги» — настоящий каталог разных видов боли.

Гелон, один из двух сиракузских «режиссеров», изнемогает от тоски по умершему сыну и сбежавшей жене. Его друга, хромоногого Лампона, точит скрытая боль от собственной никчемности, а кроме того, горькая, пьянящая и трагически ненадежная любовь к красотке рабыне, прислужнице в городском трактире. Мальчишки, взявшие на себя роль добровольных помощников Лампона и Гелона, страдают от утраты: каждый из них потерял на недавней войне отца или брата. Боль раздирает сиракузского силача Битона: афиняне до смерти запытали его сына, и теперь он регулярно наведывается в каменоломню с дубинкой, чтобы, обрушив ее на голову одному-двум случайным пленникам, внести тем самым кровавый сумбур в работу над спектаклем. Даже загадочный спонсор-чужестранец, появляющийся в нужный момент, чтобы решить все финансовые проблемы постановщиков (и создать им проблемы новые, уже экзистенциальные), буквально источает боль. Что уж говорить об актерах — узниках убийственного сиракузского карьера. Каждый из них страдает от боли как душевной (все они лишились не только свободы, но и родины, воинской чести, друзей), так и телесной.

Тем удивительнее, что при всем этом «Славные подвиги» — книга удивительно смешная. Не светлая, не оптимистичная, не добрая, но именно гомерически смешная. В каждой ситуации вечный шут и зубоскал Лампон, гротескным дуракавалянием маскирующий собственную уязвимость, ухитряется найти переключатель, разом меняющий стилистический регистр происходящего с высокой драмы на развеселый и грубоватый фарс.

Нет, речь не о пресловутом смехе сквозь невидимые миру слезы — граница между двумя этими состояниями остается у Фердиа Леннона зримой и осязаемой. Скорее уж правильно будет вспомнить тот самый шаг, который, по мнению Наполеона, отделяет великое от смешного, и наоборот. Вот чудом раздобыв денег на костюмы и декорации для спектакля, Лампон тут же самым комичным образом просаживает их на крокодиловую обувку и роскошную одежду. А вот пленные афиняне на глазах сиракузян (напомним, всего год назад первые явились на Сицилию убивать вторых) разыгрывают величественную «Медею» Еврипида, распахивая для зачарованных зрителей окно в иной, вневременной мир великих злодеяний и великих страстей.

Переход от веселья к трепету каждый раз происходит с отчетливым щелчком, но при этом почти мгновенно, и именно от этой скорости захватывает дух.

Боль и смех, трагедия и комедия, не сливаясь, но соприкасаясь, становятся той глиной, из которой максимально, казалось бы, не приспособленные для этого люди в абсолютно не подходящих условиях творят высокое искусство, увлекая своим артистическим порывом читателя.

«Славные подвиги» — литературный дебют Леннона со всеми достоинствами и недостатками дебюта. Среди достоинств — молодая, живая энергия, фонтаном бьющая с каждой страницы и наполняющая ярким светом даже самые проходные эпизоды. В числе недостатков — некоторый дисбаланс композиции, злоупотребление многозначительной недосказанностью и склонность любую сложную коллизию разрешать при помощи «бога из машины» (прием, весьма характерный для греческого театра, но не вполне органичный в англоязычном романе). Однако, хотя по ходу чтения эти шероховатости могут цеплять глаз, в итоге в памяти остаются не они. Оглядываясь на роман Фердиа Леннона, мы видим лишь окно, распахнутое в мир античных Сиракуз — мир великих злодеяний и великих страстей, — и ощущение чуда от того, что из боли, смерти и площадного хохота прямо у нас на глазах рождается нечто хрупкое, обреченное и неотразимо прекрасное.