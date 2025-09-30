Кинопоиск
Книги

«Славные подвиги»: Галина Юзефович — о современной трагикомедии из античности

Обсудить0

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

Представьте, что вы живете в Сиракузах в 5-м веке до нашей эры: Пелопоннесская война закончилась, афиняне томятся в плену, кругом болезни, но мучительнее всего бесконечная скука, не дающая покоя. Именно этот сюжет пришел в голову ирландскому писателю Фердиа Леннону — борьба двух друзей-сиракузян с беспросветным застоем легла в основу его дебютного романа «Славные подвиги». В 2024 году книга быстро стала бестселлером, а теперь вышел ее перевод на русский в издательстве Corpus и в Яндекс Книгах. Галина Юзефович рассказала, почему роман о людях, способных творить в самых неподходящих условиях, получился одновременно уморительным и вызывающим чувство безысходности.

Галина Юзефович

Литературный критик

В 413 году до н. э., в разгар долгой войны между Афинами и Спартой, огромный флот афинян под командованием трех стратегов — Алкивиада, Ламаха и Никия — отчалил от родных берегов и направился к Сицилии. Задача состояла в том, чтобы, захватив дружественный спартанцам город Сиракузы, упрочить влияние Афин в центральной и западной частях Средиземноморья. Однако сразу по прибытии на театр военных действий стратеги начали ссориться, победы оказывались бесплодными, поражения — чувствительными, ресурсы таяли, и вот, наконец, запертые в Сиракузской гавани афинские корабли не сумели прорвать блокаду и в финальной битве были захвачены в плен вместе с командирами и экипажем.

Всей этой предыстории, эффектной и, чего греха таить, открывающей для писателя манящие перспективы, в «Славных подвигах» Фердиа Леннона нет. Роман переносит нас в момент куда менее исторически значимый и драматичный. Со времени славного триумфа сиракузян прошло чуть больше года. Алкивиад сбежал в Спарту, Ламах пал на поле боя, Никий был казнен, а выжившие в сражении афиняне медленно гниют в городских каменоломнях, превращенных победителями в древнегреческий аналог лагеря смерти. Работы для вчерашних моряков и гоплитов нет, как нет для них и еды, воды или одежды. Днем афиняне изнывают от жары, ночью трясутся от холода. Они мрут, как мухи, от жажды, голода и болезней, но едва ли не сильнее терзает их беспросветная, одуряющая скука, от которой нет избавления.

Сиракузянам Лампону (от его лица ведется повествование) и Гелону скука тоже знакома не понаслышке. Они одиноки, а гончарная мастерская, в которой они работали, обанкротилась и закрылась. Друзья без дела шатаются по родному городу, покуда Гелоном, более утонченным и романтичным из неразлучной парочки, не овладевает безумная, но в то же время странным образом логичная идея. Афины — родина великого Еврипида, которому Гелон буквально поклоняется. Значит, кто-то из узников наверняка видел его трагедии в театре Диониса на склоне Акрополя и, чем черт не шутит, сможет воспроизвести их по памяти. А раз так, то что, если каменоломни на время превратятся в настоящий театр, где актеры-афиняне в обмен на сыр и оливки будут играть афинские пьесы, повинуясь командам режиссеров-сиракузян?

Любой литератор, обращающийся к античной тематике сегодня, после двух тысяч лет интенсивного литературного перетаптывания на этом небольшом пятачке, неизбежно оказывается перед несложным в общем-то выбором. Он может, подобно Мадлен Миллер или Дженнифер Сэйнт, пересказывать классические мифы на актуальный манер. Может, подобно Элоди Харпер, превратить античность в декорацию, чтобы на фоне яркого задника разыгрывать лихие и вполне современные по духу драмы. А может, подобно Альберто Санчесу Пиньолю, воспарить над прозой факта, превратив греческую и римскую древность в основу для универсальных и в силу этого удобочитаемых метафор.

Тем не менее, оказавшись на этом перекрестке, молодой ирландец Фердиа Леннон уверенно ломится напролом, по бездорожью. Его роман, с одной стороны, максимально аккуратно (с учетом ограниченности доступных источников) воспроизводит реальность окраины греческого мира конца V века до н. э. во всем ее историческом, культурном и даже психологическом многообразии. А с другой — в самом деле предлагает волнующую и поэтическую метафору, заведомо выходящую за рамки и предмета, и выбранной автором эпохи.

Чудо искусства, как известно, рождается из боли. Если так, то «Славные подвиги» — настоящий каталог разных видов боли.

Гелон, один из двух сиракузских «режиссеров», изнемогает от тоски по умершему сыну и сбежавшей жене. Его друга, хромоногого Лампона, точит скрытая боль от собственной никчемности, а кроме того, горькая, пьянящая и трагически ненадежная любовь к красотке рабыне, прислужнице в городском трактире. Мальчишки, взявшие на себя роль добровольных помощников Лампона и Гелона, страдают от утраты: каждый из них потерял на недавней войне отца или брата. Боль раздирает сиракузского силача Битона: афиняне до смерти запытали его сына, и теперь он регулярно наведывается в каменоломню с дубинкой, чтобы, обрушив ее на голову одному-двум случайным пленникам, внести тем самым кровавый сумбур в работу над спектаклем. Даже загадочный спонсор-чужестранец, появляющийся в нужный момент, чтобы решить все финансовые проблемы постановщиков (и создать им проблемы новые, уже экзистенциальные), буквально источает боль. Что уж говорить об актерах — узниках убийственного сиракузского карьера. Каждый из них страдает от боли как душевной (все они лишились не только свободы, но и родины, воинской чести, друзей), так и телесной.

Тем удивительнее, что при всем этом «Славные подвиги» — книга удивительно смешная. Не светлая, не оптимистичная, не добрая, но именно гомерически смешная. В каждой ситуации вечный шут и зубоскал Лампон, гротескным дуракавалянием маскирующий собственную уязвимость, ухитряется найти переключатель, разом меняющий стилистический регистр происходящего с высокой драмы на развеселый и грубоватый фарс.

Нет, речь не о пресловутом смехе сквозь невидимые миру слезы — граница между двумя этими состояниями остается у Фердиа Леннона зримой и осязаемой. Скорее уж правильно будет вспомнить тот самый шаг, который, по мнению Наполеона, отделяет великое от смешного, и наоборот. Вот чудом раздобыв денег на костюмы и декорации для спектакля, Лампон тут же самым комичным образом просаживает их на крокодиловую обувку и роскошную одежду. А вот пленные афиняне на глазах сиракузян (напомним, всего год назад первые явились на Сицилию убивать вторых) разыгрывают величественную «Медею» Еврипида, распахивая для зачарованных зрителей окно в иной, вневременной мир великих злодеяний и великих страстей.

Переход от веселья к трепету каждый раз происходит с отчетливым щелчком, но при этом почти мгновенно, и именно от этой скорости захватывает дух.

Боль и смех, трагедия и комедия, не сливаясь, но соприкасаясь, становятся той глиной, из которой максимально, казалось бы, не приспособленные для этого люди в абсолютно не подходящих условиях творят высокое искусство, увлекая своим артистическим порывом читателя.

«Славные подвиги» — литературный дебют Леннона со всеми достоинствами и недостатками дебюта. Среди достоинств — молодая, живая энергия, фонтаном бьющая с каждой страницы и наполняющая ярким светом даже самые проходные эпизоды. В числе недостатков — некоторый дисбаланс композиции, злоупотребление многозначительной недосказанностью и склонность любую сложную коллизию разрешать при помощи «бога из машины» (прием, весьма характерный для греческого театра, но не вполне органичный в англоязычном романе). Однако, хотя по ходу чтения эти шероховатости могут цеплять глаз, в итоге в памяти остаются не они. Оглядываясь на роман Фердиа Леннона, мы видим лишь окно, распахнутое в мир античных Сиракуз — мир великих злодеяний и великих страстей, — и ощущение чуда от того, что из боли, смерти и площадного хохота прямо у нас на глазах рождается нечто хрупкое, обреченное и неотразимо прекрасное.

Читайте и слушайте «Славные подвиги» в Яндекс Книгах.
Промокод KINOPOISK MEDIA для новых пользователей.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

10 октября9
14 октября2
17 октября1
30 сентября11

Главное сегодня

Вчера0
Вчера3
Вчера0
Вчера1
Вчера0
21 октября27
21 октября0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации