Нобелевскую премию по литературе в 2025 году получил Ласло Краснахоркаи. Что о нем нужно знать?

Вопреки сравнительной неприметности в русскоязычном литературном поле (на русский язык переведены только три его книги; помимо упомянутых, не так давно вышел «Гомер навсегда»), Краснахоркаи может оказаться гораздо ближе нашему читателю, чем можно подумать: он, разумеется, опирается на Франца Кафку, Уильяма Фолкнера и даже Томаса Пинчона, но его прозаическим парагоном всегда был Фёдор Достоевский. Это без усилий прослеживается не только в эмоциональной интонации и склонности к теологическим углублениям. Достоевским вскормлены и его персонажи: что в «Сатанинском танго», что в «Меланхолии сопротивления» есть свои Мышкины и Алёши Карамазовы, ангелические фигуры, которых сам Краснахоркаи называет «раненными миром». Впрочем, ни герои, ни писатель не находят инструментов противостояния тому самому «апокалиптическому ужасу» — возможно, потому что сам автор не видит в этом необходимости: