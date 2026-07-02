Что смотреть дома: «Дьявол носит Prada 2», «Энола Холмс 3», «Мажор 5»

Самый обсуждаемый исекай последних лет, который по мотивам ранобэ Рифудзина На Магонотэ делает студия Bind («Драгоценности Рури»). 34-летний безработный, опасающийся выходить на улицу из-за жестокой травли в школе, погибает под колесами грузовика и перерождается в фэнтези-мире под именем Рудеус Грейрат. Применяя богатый видеоигровой опыт, он решает прокачивать магию и вскоре достигает значительных успехов, однако загадочный катаклизм разлучает его с семьей. Похотливый взрослый в теле мудрого с виду подростка странствует по фантастическому континенту, выполняет миссии, ищет единомышленников и родственников, а заодно собирает гарем. В новых сериях Рудеус продолжает учиться в Академии магии и осваивается в роли отца.

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