Что смотреть дома: «Дьявол носит Prada 2», «Энола Холмс 3», «Мажор 5»

Павел Прилучный возвращается в Сочи, а Энн Хэтэуэй — в журнал «Подиум». Энола Холмс собирается замуж, а Рудеус Грейрат учится быть отцом. «Укрытие» заготовило новые тайны, а в Монгольской империи готовится переворот из шатра чародея. В США, Канаде и Мексике продолжает идти чемпионат мира FIFA — 2026. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Главные премьеры
Павел Прилучный вернулся из Дубая в Сочи
Где смотреть: Кинопоиск — с 4 июля
Действие нового сезона разворачивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Вместе с друзьями Игорь Соколовский создает в Сочи подпольное агентство добрых дел, которое противостоит мошенникам. Но вскоре Игорь сам становится жертвой аферы. К ролям вернулись Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Лиза Шакира и другие. Режиссером выступил Сергей Пикалов («Мятеж», «Точка ноль»). В мультиподписке Яндекс Плюс новые серии будут выходить еженедельно. Сезон также можно будет купить и посмотреть все эпизоды сразу. Функция доступна в последних версиях приложений Кинопоиска на территории РФ.
«Мажор 5» станет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.
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Переродившийся в фэнтези-мире затворник продолжает жить лучшую жизнь
Где смотреть: Кинопоиск — с 4 июля
Самый обсуждаемый исекай последних лет, который по мотивам ранобэ Рифудзина На Магонотэ делает студия Bind («Драгоценности Рури»). 34-летний безработный, опасающийся выходить на улицу из-за жестокой травли в школе, погибает под колесами грузовика и перерождается в фэнтези-мире под именем Рудеус Грейрат. Применяя богатый видеоигровой опыт, он решает прокачивать магию и вскоре достигает значительных успехов, однако загадочный катаклизм разлучает его с семьей. Похотливый взрослый в теле мудрого с виду подростка странствует по фантастическому континенту, выполняет миссии, ищет единомышленников и родственников, а заодно собирает гарем. В новых сериях Рудеус продолжает учиться в Академии магии и осваивается в роли отца.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Возвращение знакового фильма о глянце с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй
Где смотреть: Prime Video
Продолжение культовой ленты Дэвида Фрэнкела («Секс в большом городе»), основанной на бестселлере бывшей сотрудницы Vogue Лорен Вайсбергер. 20 лет спустя Энди Сакс (Хэтэуэй) и Миранда Пристли (Стрип) встречаются опять: первая стала успешной журналисткой-расследовательницей, вторая сама вешает пальто в шкаф, потому что глянец переживает не лучшие времена. На старом месте работы Энди сокращают вместе с коллегами, так что оффер из «Подиума» очень кстати: ей предлагают возглавить отдел спецпроектов (и понаблюдать вблизи, как изменилась Пристли в эпоху политкорректности и приложений). В сиквел вернулись все, включая Эмили Блант и Стэнли Туччи, а среди новых лиц — Кеннет Брана, Джастин Теру и Люси Лью. На данный момент производственная комедия без спецэффектов занимает третье место в списке самых кассовых релизов этого года.
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Другие новинки
Полиция Петербурга старается служить и возить одновременно
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»
Продолжение криминальной драмы Стаса Шмелёва, снявшего «Провокатора» и сыгравшего в «Ранетках». В Санкт-Петербурге придумывают таксистов в погонах, чтобы лучше раскрывать дела, и поначалу у Алексея Турбина (Дмитрий Власкин) все складывается лучше, чем пешком. Однако криминалитет не дремлет, и теперь среди извозчиков затесались преступники, которых полиции необходимо разыскать. Как и «крота» в отделе. Во втором сезоне также снялись Екатерина Вилкова, Кирилл Гребенщиков, Татьяна Чердынцева и Иван Батарев.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Музыкальная комедия с Миланой Хаметовой
Где смотреть: «Иви», START
«Русская Ханна Монтана» со звездой франшизы «Не одна дома». 16-летняя Мила (Хаметова) скрывает от одноклассников и отца-директора (Давид Манукян), что она популярная певица Ми. Проблема в том, что у папы роман с чиновницей Анжелой (София Каштанова), которая намерена вывести юную поп-звезду на чистую воду. В эпизодах появляются Анна Уколова, Роман Курцын и Ангелина Поплавская.
Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.
Хит А24, несправедливо оказавшийся в тени «Обсессии» и «Закулисья реальности»
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko, Wink
Ведущая подкаста о паранормальном получает на почту жуткие аудиозаписи и пытается разгадать их тайну. В главной роли — Нина Кири из «Рассказа служанки». Критики окрестили фильм «„Паранормальным явлением“ для ушей», а его премьера состоялась на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. Сценарист и режиссер Иан Туасон начинал с блога на YouTube, куда выкладывал хоррор-короткометражки, собравшие более 14 млн просмотров. «В обманчиво простом концепте одиночество героини превращается в почти осязаемый аудиовизуальный ландшафт, где звонок мобильного телефона пугает не меньше, чем любой монстр, а реальность становится еще более ужасающей, чем фантазия», — рассказывала о хорроре А24 Тамара Ходова.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Фолк-хоррор Алины Насибуллиной с Матвеевым, Михайловым, Гилёвым и Хаски
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», «КИОН», Wink
Режиссерский дебют Насибуллиной, частично основанный на татарских сказаниях о духе леса. В центре сюжета — девушка по имени Айша, которая собирается выйти замуж, но перед свадьбой узнаёт об исчезновении сводного брата Тимура. Айша возвращается на поиски в родную деревню, где исследует собственное прошлое и тайну местных лесов. Главную роль исполнила сама Насибуллина, звезда белорусского драмеди «Хрусталь». В актерский состав также вошли Максим Матвеев, Роман Михайлов, Сергей Гилёв, Анастасия Евграфова, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, Хаски и Евгений Сангаджиев. Четвертый дебют, запущенный в производство независимой студией Bosfor Pictures («Здесь был Юра», «Космос засыпает», «Бери да помни»). Никита Демченко гарантирует фильму культовый статус в узких кругах.
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Комик Илья Соболев и Александра Бортич в паранормальной комедии
Где смотреть: «КИОН»
Бессовестный лжеэкстрасенс Витя (Соболев) профессионально разводит доверчивых вдов и переизбирающихся депутатов на деньги. Блогерша Саша (Бортич) мечтает снять разгромное разоблачение о шарлатане, но тот начинает видеть духов по-настоящему. Теперь Витя должен помочь восьмерке духов успокоиться, а у Саши появляется шанс выпустить еще более сенсационное видео — с настоящими призраками в кадре. В паранормальной комедии также играют Мария Смольникова, Сергей Рост, Александр Клюквин и Риналь Мухаметов. Режиссером стал дебютант Денис Тяпичев. На фестивале Original+ Кинопоиск отметил в сериале «кислотные цвета, быстрый темп и злободневный юмор». По словам обозревателей, «Витя» напоминает все проекты про мажоров разом — от «Холопа» Клима Шипенко до «Чуда» Антона Богданова, но сделан с оглядкой на аудиторию 25-го сезона «Битвы экстрасенсов».
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Продолжение адаптации одноименного научно-фантастического цикла романов Хью Хауи
Где смотреть: Apple TV — с 3 июля
Новые эпизоды продолжат историю об антиутопическом будущем и гигантском подземном бункере, где 10 тысяч человек живут по строгим правилам, которые должны защитить их от угроз. Джульетта Николс (Ребекка Фергюсон) выживает после принудительной чистки, но теряет память, в то время как Укрытие оправляется от последствий восстания и сталкивается с новой опасностью. Параллельно действие сезона развернется на несколько сотен лет ранее, когда журналистка Хелен Дрю (Джессика Хенвик) и конгрессмен Дэниел Кин (Эшли Цукерман) распутывают заговор, который запустит цепь событий с катастрофическими и необратимыми последствиями. Шоураннером по-прежнему выступает Грэм Йост, известный по «Правосудию» и «Братьям по оружию». «Укрытие» уже продлили на четвертый, финальный сезон. У продолжения 100% на Rotten Tomatoes на основе девяти рецензий (Metacritic более сдержанно дает 85 баллов).
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Финал трилогии с Милли Бобби Браун снял режиссер «Переходного возраста»
Где смотреть: Netflix
Заключительная часть детективной серии о младшей сестре Шерлока по мотивам книг Нэнси Спрингер. За адаптацию по-прежнему отвечает Джек Торн, а вот постановщика сменили: им стал Филип Барантини, работавший со сценаристом над прошлогодним хитом «Переходный возраст». Энола (Браун) готовится выйти на Мальте замуж за лорда Тьюксбери (Луи Патридж), верного соратника в сыскных делах, но тут пропадают брат Шерлок (Генри Кавилл) и будущая свекровь. Эйфорию Холмс и доктора Ватсона играют Хелена Бонем Картер и Химеш Патель, а в роли Мориарти появляется Шэрон Дункан-Брюстер.
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Приквел «Блондинки в законе»
Где смотреть: Amazon Prime Video
Ностальгическое шоу, посвященное школьным годам героини Риз Уизерспун. Старшеклассница Эль Вудс (Лекси Майнтри) переезжает с родителями из солнечного Лос-Анджелеса в дождливый Сиэтл, где ей придется покорять юных любителей гранжа обаянием, уверенностью в себе и умением выходить победительницей из любой битвы. Исполнительным продюсером выступает Уизерспун, которая решила расширить франшизу на волне успеха «Уэнздей». Шоураннерами стали Лаура Киттрелл («Белая ворона») и Кэролайн Дрис («Дневники вампира»). Западная пресса уже раскритиковала сериал за пресность, вторичность и упор на ностальгию, но некоторые журналисты описывают «Эль» как «легкий и местами забавный сериал». Amazon заказала второй сезон.
«Великолепный век» в Монголии девятивековой давности
Где смотреть: Chunchyroll — с 4 июля
Остросюжетная костюмная драма от студии Science SARU, работающей над новым «Призраком в доспехах» и «Дандаданом». В XIII веке бывшая рабыня Ситара, живущая на востоке Ирана, оказывается в гареме монгольского хана Угэдэя, сына Чингисхана. Взяв имя прежней хозяйки — Фатима, девушка знакомится с женой правителя Дорегене, которая тоже хочет изменить политику Монгольской империи. Вместе они начинают непростой путь реформации. Оригинальную мангу уже пять лет рисует Tomato Soup, а художественной руководительницей аниме выступает Наоко Ямада («Форма голоса»), посещавшая Монголию в рамках подготовки к работе.
Что еще смотреть на Кинопоиске
35 лет одному из лучших сай-фай-боевиков и сиквелов в истории
Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — легендарный боевик с Арнольдом Шварценеггером, который встал на сторону добра.
1995 год. Мать будущего спасителя человечества Сара Коннор (Линда Хэмилтон) проводит дни в психиатрической лечебнице за попытку взорвать фабрику компьютеров, а ее сына Джона (Эдвард Ферлонг) растит приемная семья. Чтобы предотвратить ядерный апокалипсис, который устроит «Скайнет», Джон Коннор из 2029-го отправляет на подмогу перепрограммированного Т-800 (Шварценеггер), а коварный ИИ — жидкометаллического Т-1000 (Роберт Патрик).
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Недавно карьера актера оказалась под угрозой: его уволили из сериала Гая Ричи — единственного проекта, в котором он сейчас занят. Теперь разногласия урегулированы (не без помощи режиссера), а сам Харди готовится к полноценному рэп-альбому совместно с супергруппой Czarface (он выпускает треки под именем Фрэнки Пулитцер с 15 лет). Впрочем, ему случалось играть личностей и поярче. Например, Николас Виндинг Рефн позвал Тома на роль Чарльза Бронсона — реального британского преступника, который больше полувека сидит в тюрьме. Там он занялся живописью и литературой, что, судя по фильму, не охладило его жестокую натуру.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Самый продолжительный спин-офф в истории отечественного телевидения
Ответвление «Универа», посвященное главной паре студенческого ситкома — Саше и Тане Сергеевым (Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова). После учебы они с головой погружаются в семейную жизнь — с маленьким ребенком, офисной потогонкой и съемной квартирой в Альтуфьеве. За 10 лет они успеют поменять и жилплощадь, и обзавестись пополнением, а главное, стать объектом мемоемких пародий.
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Спорт
Футбол недели: чемпионат мира
Шестнадцать лучших
Чемпионат мира продолжается, но уже без Германии и Нидерландов. Участники элитного клуба фаворитов турнира не сумели пройти первый раунд плей-офф: немцы уступили Парагваю в серии пенальти, Нидерланды тем же способом проиграли Марокко.
Если не случится сенсации в матче Испании и Австрии, то в пятницу рано утром по Москве к ним присоединится кто-то из пары Португалия — Хорватия. В ночь с пятницы на субботу Аргентина и Лео Месси планируют завершить сказку сборной Кабо-Верде.
Вечером в субботу состоится первый матч 1/8 финала: канадцы хотят улучшить и без того успешное выступление на ЧМ, помешать им планирует сборная Марокко. В полночь 5 июля храбрый Парагвай попробует совершить вторую сенсацию подряд — на этот раз в игре со звездной Францией. А в 23:00 по Москве стартует матч Бразилии и Норвегии.
Все матчи ЧМ-2026 совместно с «Матч ТВ» единственным среди онлайн-кинотеатров в России покажет Кинопоиск, а 35 матчей турнира будут доступны эксклюзивно для подписчиков Яндекс Плюса. В записи события будут доступны пользователям с опцией «Матч Максимум».
Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Shaun Botterill - FIFA / FIFA via Getty Images