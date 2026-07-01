«Зовите Витю!» — ситком про шестое чувство и первая главная роль Ильи Соболева

1 июля на «КИОН» вышла фэнтези-комедия о перевоспитании экстрасенса-жулика. Режиссерский дебют Дениса Тяпичева «Зовите Витю!» произвел сильное впечатление на фестивале Original+. Рассказываем подробнее о сериале, объединяющем фан-базы комика Соболева и Александры Бортич и концепции «Вне себя» и «Слепой».

О чем это

Илья Соболев

Витя (Илья Соболев) — экстрасенс по бабушке, медиум с серьезной репутацией (говорят, даже помог одному депутату на второй срок переизбраться!). Витя берет за сеансы большие деньги и живет припеваючи в элитном ЖК. Правда, Витя на самом деле мертвых не видит. До тех пор, пока его свежепреставившаяся бабуля (Алла Малкова) возвращается вдруг с того света к внуку в виде черно-белой голограммы. Покойница дает шарлатану задание: нужно помочь отправиться на небо восьми неупокоенным и очень неприятным духам (девятый — сама бабушка — идет бонусом). Причем совершенно бесплатно. Теперь потерявший неправедно нажитое имущество Витя носится по Москве и активно делает добро. Все это снимает влогерша Саша (Александра Бортич), которая надеется вывести знаменитого некроманта на чистую воду. Мало-помалу наш (анти)герой начинает засматриваться на свою спутницу и прикидывать, куда сплавить ее токсичного бойфренда (Риналь Мухаметов).

Кто это сделал

Илья Соболев и Александр Голубков

Первый сезон «Вити» был снят еще осенью 2024 года. Это совместное производство «КИОН» и студии LOOKFILM («Пингвины моей мамы», «Почка», «Кончится лето», «Нуучча», «Капитан Волконогов бежал», «Счастлив, когда ты нет», «Интимные места» и др.). Сценарист Тимур Амин ранее работал над сериалами «Трендонутые», «Выжившие: БЛОГГГЕР» и «Вампир Алёша». У режиссера Дениса Тяпичева это дебют. В портфолио оператора Владислава Сабатовского пока только короткометражка «Апдейт». И это первая большая роль в кино комика Ильи Соболева.

«КИОН» планировал выход сериала в 2025-м, но потом перенес релиз на лето 2026-го. В марте шоу участвовало в конкурсе фестиваля Original+. Тяпичев рассказывал тогда, что шоураннером проекта является Борис Хлебников (сейчас в титрах его нет), который пригласил режиссера в проект за полтора месяца до начала съемок. К этому моменту были утверждены только Бортич и Соболев, прежде вместе игравшие в «Я богиня», а остальных артистов Тяпичев искал сам в режиме цейтнота. По итогам фестиваля Соболев получил приз за лучшую мужскую роль, а шоу было объявлено самым ожидаемым проектом.

Как это выглядит

Илья Соболев и Александра Бортич

Сериал открывается сгенерированными видами элитного коттеджного поселка, украшенного цифровыми копиями как бы античных статуй: Давид Микеланджело, стыдливо одетый в треники, и дискобол Мирона — без штанов, но с головой, будто пересаженной с вокзального грузчика. За кадром звучит песня «Валенки». Примерно в такой же разлюли-эстетике концентрированного сока выдержан и весь сериал: залитые приторным искусственным солнцем интерьеры, призраки-гопники, украшающие многие локации больше как предметы мебели, чем как полноценные персонажи, и, наконец, веселенькая канареечная кофта, в которой щеголяет Витя (к этому предмету гардероба у бабки-покойницы особая неприязнь!).

Утрированная народность сериала, пародирующего «Слепую» с «Гадалкой», местами, впрочем, уже не отличается от предмета иронии. Большая часть первых двух эпизодов — чередующиеся невыразительные заявочные планы и стертые синтетические интерьеры. Сюда запустили первоклассных актеров, которые неплохо оживляют простенькие диалоги и умудряются быть органичными даже в таком пластмассовом мире. Черно-белые призраки, прописанные как грубые шаржи и так же грубо вклеенные в кадр, быстро надоедают, но, к счастью, сменяются в каждом эпизоде.

Все держится на дуэте Бортич и Соболева. Они настолько сыгранны, естественны и расслаблены, что быстро прощаешь им схематизм персонажей и их взаимоотношений. Отдельную благодарность вызывают даже совсем простые детали вроде смены гардероба Бортич: за один эпизод она меняет растянутый свитер на новенький — налицо эволюция образа!

Что пишут критики

Илья Соболев

По итогам фестиваля Original+ рецензий на сериал не вышло, призов от критиков шоу тоже не получило. В опросе подписчиков Telegram-канала Александра Широких, возглавляющего Национальную ассоциацию телерадиовещателей, «Зовите Витю!» держится в серединке. Пока есть только один развернутый обзор сериала. Екатерина Визгалова («Кино-Театр.ру») считает, что «юмор в сериале не высоколобый, но вполне уютный и добрый», а «нравоучительный посыл ненавязчив и весьма гуманен».

Вердикт

История Вити не первый кейс перевоспитания мажора-жулика на российском экране и далеко не самый оригинальный (а зачин и вовсе копирует концепцию «Вне себя»; впрочем, целевая аудитория «Вити» вряд ли знакома с этим постмодернистским меташоу Дулерайна и Козинского). Однако Соболев харизматичен (в комическом регистре вся приклеенная к нему драма перевоспитания как раз не внушает никакого доверия и постоянно трещит по швам), Бортич прекрасна в своей демонстративно поверхностной манере игры, бабка-призрак достаточно невыносима.

С призраками не всё так гладко: если нам повезет с фантомным персонажем, серия смотрится на одном дыхании, а если нет — всегда можно будет промотать до следующего эпизода. Сериал устроен удобно вертикально и, кажется, специально заточен на просмотр с телефона. Кофта Вити хорошо заметна на расстоянии вытянутой руки, и ход с черно-белыми призраками, словно вклеенными в кадр в «Фотошопе», тоже способствует быстрому распознаванию героев на малом экране.

Правда, очень интригуют причины, по которым этот необязательный ситком так полюбился жюри Original+. Возможно, оно разглядело невероятные сюжетные твисты будущих серий, глядя на строчки каста, где много интересных имен: Мария Смольникова, брусникинец Василий Михайлов, Сергей Рост, который работал в «Осторожно, модерн!» с Анной Пармас, одним из продюсеров сериала, Сергей Аброскин из СТИ Женовача.

Автор: Сергей Сычёв