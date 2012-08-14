Больше не Prada: что носит Дьявол 20 лет спустя

Сиквел главного фильма нулевых о моде «Дьявол носит Prada 2» уверенно штурмует мировой кинопрокат (за 12 дней лента собрала 433,2 млн долларов) и с лихвой компенсирует слабость драматургии эффектной картинкой, прежде всего нарядами, сменяющимися на экране с космической скоростью. Киножурналистка, историк кинокостюма Катерина Крупнова рассказывает, как гардероб культовых персонажей одновременно сохранил ДНК их стиля, заданную в картине двадцатилетней давности, но отразил изменения, произошедшие с героями за эти годы.
От костюмов к характерам
Молли Роджерс не в первый раз перенимает эстафету у легендарной художницы по костюмам, стилиста и дизайнера Патриши Филд, с которой многие годы сотрудничала в качестве ассистентки. Сначала Роджерс одела персонажей в «И просто так», одиозном продолжении знаменитого сериала «Секс в большом городе» (мы разбирали костюмы в шоу здесь и здесь), а потом взялась за гардероб героев сиквела «Дьявол носит Prada». Символично, что оба оригинальных проекта, где она работала вторым номером, стали канонами для костюмного цеха и для миллионов модниц по всему миру.
Молли Роджерс прекрасно осознавала, насколько высокими будут ожидания во второй части хита об изнанке мира глянца и громких брендов. В интервью People она призналась, что не пыталась превзойти первый фильм, потому что там работа дизайнера «идеальна», однако пыталась соответствовать ему.
Роджерс тщательно готовилась к съемкам, собрав цифровые лукбуки для каждого персонажа; сначала она обсудила их с режиссером Дэвидом Фрэнкелом и сценаристкой Алин Брош МакКенной, а затем и с актерами. Для нее было невероятно важно, чтобы исполнители чувствовали себя максимально комфортно в подобранных ею нарядах и разделяли ее видение, при этом гардероб нес в себе ДНК стиля, что заложила Патриша Филд в первом фильме. В подкасте для Музея Виктории и Альберта Молли Роджерс приводит пример: «Если в костюмерной будет рейл с сорока белыми блузами, для каждой героини я выберу ту, что наиболее соответствует ее стилю. Для Миранды — никаких оборок. Блуза Энди — в полоску, из мягкой ткани, рукава можно закатать. Для Эмили — белая блуза на одно плечо, ультрамодная». Такой подход отражает квинтэссенцию стиля трех героинь, каждая из которых по-своему демонстрирует свой статус через одежду.
Миранда Пристли: power dressing и тихая роскошь
Молли Роджерс и Мэрил Стрип сразу сошлись во мнении, что Дьявол должна вернуться после перерыва в красном. В своей первой сцене, воспроизводящей бал Met Gala, Миранда Пристли появляется под вспышки фотографов в роскошном багряном платье Balenciaga из тафты. Идея асимметричных рукавов принадлежала самой актрисе. Кстати, Мэрил предлагала дополнить образ шляпой, которая могла бы имитировать дьявольские рога, но в итоге они с Роджерс пришли к выводу, что это чрезмерно. Обувь к наряду самолично подобрал Пьерпаоло Пиччьоли, креативный директор Balenciaga. Изначально Роджерс настаивала на более высоком каблуке для гала-выхода Миранды, но Мэрил Стрип сумела ее переубедить. В интервью The Credits художница признала ее правоту: «И правда, в этом было что-то княжеское, почти королевское, как домашние туфли из будуара».
Вообще, Стрип настоятельно просила, чтобы высота каблуков не превышала 10 сантиметров, но, судя по всему, мода снова потребовала жертв, ведь проходка Миранды в алых лодочках с шипами Valentino Rockstud — это в первую очередь дань уважения Валентино Гаравани: скончавшийся в январе 2026 года кутюрье был единственным из дизайнеров, согласившимся на камео в первом фильме, несмотря на всеобщий страх модельеров навлечь гнев великой и ужасной Анны Винтур, послужившей прообразом героини Мэрил Стрип. А еще этот эпизод свидетельствует, что без шпилек в мире глянца никуда.
Да и многие другие туфли героини Стрип явно превышают требуемый актрисой лимит по высоте каблука.
Через ее гардероб Роджерс хотела показать, что за прошедшие 20 лет героиня сохранила власть и по-прежнему остается иконой. При этом художница практически отказалась от укороченных жакетов и юбок-карандашей из первой части, выбрав более мягкий расслабленный силуэт и чистые линии.
«Это образ человека, которому больше нечего доказывать», — говорит художница по костюмам.
Для Миранды Пристли были найдены вещи в коллекции молодого итальянского бренда Sa Su Phi, чей принцип — «подчеркивать индивидуальность вне зависимости от модных тенденций». Когда Мэрил Стрип примерила серый жакет этой марки с акцентной, но мягкой линией плеч и закатала рукава, стало очевидно: это то, что нужно. Миранда по-прежнему босс, но в эпоху новой этики она уже не настолько авторитарна: стала сдержанной в общении с подчиненными и отучилась бросать пальто и сумки на столы ассистенток. Расклешенная серая юбка с карманами хоть и подчеркивает чуть смягчившийся тон руководства, все равно манифестирует уверенность своей обладательницы.
Внимания также заслуживает черно-белый жакет Schiaparelli. Этот монохромный образ в сочетании с очками в черной оправе и сияющей сединой отсылает к образу Круэллы де Виль, которая, благодаря диснеевскому хиту с Эммой Стоун теперь воспринимается не как хрестоматийная злодейка, но как жертва обстоятельств и вообще амбивалентный персонаж.
К слову, об аксессуарах. Чуть ли не в первый день съемок Мэрил Стрип принесла на площадку серьги-кольца, заявив, что они идеально подходят по размеру, толщине и оттенку к ее новой укороченной стрижке. Даром что она купила их за 9 долларов в аптечной сети CVS. Но, как откровенничает Молли Роджерс, если вещь правильная, то она правильная, и ей все равно, откуда она — из бриллиантового квартала Нью-Йорка или из обычной аптеки.
Одно из немногих исключений в начальственном гардеробе, шепчущем о тихой роскоши, стал яркий жакет Dries Van Noten с кисточками. Когда Молли Роджерс впервые увидела его на подиуме, то решила, что он непременно должен появиться в фильме. В итоге жакет сыграл сюжетообразующую роль в сцене, когда Миранда впервые спускается в кафетерий офиса. Образ дополняют фиолетовая блуза и коричневая юбка-карандаш в технологичном стиле, что героиня носила в первой части. Миранда чувствует себя не в своей тарелке среди людей из мира финансов, которые настолько далеки от моды. В этом эпизоде строгие деловые костюмы офисного планктона противопоставлены артистичному наряду главного редактора. А момент, когда Миранда встряхивает плечами в лифте, дрыгая разноцветными кистями, моментально запоминается. Кроме того, этот лук стал своеобразной рифмой золотистому жакету с монетами Bill Blass, в котором героиня произносила пламенный монолог о небесно-голубом свитере в оригинальной ленте. «Он очень декоративный, — рассказывает Молли Роджерс. — Для меня жакет с кистями словно брат того жакета из первого фильма. Между ними возникла связь».
Энди Сакс: мужской стиль в женском гардеробе
По словам Молли Роджерс, подбор гардероба для героини Энн Хэтэуэй потребовал больше времени, потому что это во всех отношениях самый многослойный персонаж. В первой части все было проще: Энди, оказавшись в редакции гламурного издания, была не в своей тарелке, поражая коллег несуразностью стиля. Апофеозом ее несоответствия стал упомянутый выше небесно-голубой свитер, который художница вернула в сиквел, пусть и в измененном виде. В своих многочисленных интервью Роджерс рассказывает, как отыскала на студии оригинал с засохшим пятном от кукурузного супа, подобрала дубликаты, и в итоге сама Энн Хэтэуэй, вооружившись ножницами, лихо превратила одну из копий свитера в жилет; получилось нечто в стиле Margiela. Его появление в финальной сцене нового фильма как бы замыкает круг.
После модного преображения с легкой руки доброй феи-крестной Найджела (Стэнли Туччи) Энди становится настоящей сиреной и амбассадором Chanel (в отличие от синего свитера, культовые кожаные ботфорты Chanel из первой части своего триумфального возвращения не дождались), однако в конце Энди решает оставить работу в глянце ради серьезной журналистики.
20 лет спустя эта жительница Нью-Йорка, титулованная журналистка, объездившая полмира, одевается достаточно гармонично, пусть и не так ультрамодно, как ее бывшая коллега Эмили. В ее арсенале много винтажа, привезенного со всего мира. Как и для Патриши Филд, ключевым референсом героини Хэтэуэй для Молли Роджерс стала Энни Холл из одноименного фильма Вуди Аллена, носившая вещи из мужского гардероба с невероятной женственностью. Вот и в цифровом лукбуке Энди для «Дьявол носит Prada 2» первой строкой значилось: «женственный мужской стиль». В гардеробе Энди Сакс, которая возвращается в журнал Runway в качестве редактора спецпроектов, преобладают блейзеры, жилеты, брюки, галстуки. Общий стиль пусть и деловой, но все равно расслабленный. «Она понимает, что купить в секонд-хенде жакет Margiela — это хорошая инвестиция», — раскрывает Молли Роджерс мотивы повзрослевшей Энди. Главным аксессуаром становится винтажная черная сумка-мессенджер Coach — символ гармонии стиля и практичности.
В разговоре с The Cut художница второго «Дьявола» говорит, что во время работы над фильмом в магазинах было много жилетов: «...они были на подиумах Celine. И у меня в голове постоянно всплывал образ редакции газеты, словно 1920-е, все курят в офисе. У всех карманные часы, а в воздухе туман из-за сигаретного дыма». Видимо, из этой ассоциации возникло любимое украшение Энди — ожерелье Jemma Wynne с T-образной застежкой, вдохновленное массивными цепями Викторианской эпохи, которые мужчины носили с карманными часами и жилетами. Стоимость этого колье начинается примерно от 10 тыс. долларов, некоторые версии доходят до 23 тысяч. Для выросшей Энди Сакс это закономерное обновление бюджетной планки. Часто героиня Энн Хэтэуэй сочетает это украшение с жемчужным колье и чокером Marlo Laz Squash Blossom из бусин. Этот многослойный комплект появляется как с винтажным жилетом Jean Paul Gaultier в полоску, так и с резортным платьем Gabriela Hearst, идеально подстраиваясь под все повороты ее истории.
Наряд-мейковер для Энди во второй части — это выполненное в технике петчворк разноцветное макси-платье Gabriela Hearst, которое героиня буквально выпрашивает у Найджела, собирающего ей гардероб для поездки в Хэмптонс. Дополнив кутюрный образ лаконичной белой панамой, Энди достигает баланса между гламуром и расслабленностью.
Оммаж Армани
В своих многочисленных интервью Роджерс признается, что из костюмов, оставшихся в фильме после монтажа, ее дизайнерскому сердцу наиболее дороги образы Миранды и Энди из миланской сцены Тайной вечери; эти наряды позаимствованы из коллекций Armani Prive. Молли рассказывала, что группа планировала отснять юбилейный показ Армани в Милане, приуроченный к 50-летию со дня основания модного дома, а также запечатлеть самого кутюрье в камео. Не случилось: дизайнер скончался за два дня до съемки. Поэтому создатели «Дьявол носит Prada 2» посчитали, что одеть героинь в Armani будет изящным и логичным способом почтить память ушедшего гения.
Образ Энди для гала-вечера укладывается в концепцию андрогинного стиля. На героине черный бархатный комбинезон Armani Privé за осень 2024 года с полосатыми подтяжками, отделанными кристаллами Swarovski, имитирующими галстук. На подиуме модель демонстрировала этот наряд на голое тело. Энди не такая дерзкая, поэтому в ход пошла специально изготовленная Armani прозрачная черная блуза. Изначально Молли Роджерс предполагала, что Энн Хэтэуэй наденет бархатный берет, декорированный камнями (как на показе), но в очередной раз проиграла битву за головной убор. В интервью The New York Times художница сетует: «Я всегда воюю за шляпы. У меня были огромные битвы даже с Сарой Джессикой Паркер на съемках сериалов. Все всегда говорят, что шляпы мешают свету, создают тени и прочее, но для меня они завершают образ. Хотя берет для Энди успели изготовить, его, конечно же, убрали».
Для Миранды Роджерс выбрала черное пальто, расшитое разноцветными кристаллами и пайетками, из коллекции Armani Privé весны 2025-го. Покинув гала-ужин, героиня будет картинно прогуливаться в полном одиночестве по пустынной галерее Виктора Эммануила II. Художница признается, что, когда она прочитала сценарий, сразу решила: в этой сцене образ должен ослеплять, поэтому Молли буквально превратила Миранду в светящийся диско-шар.
Эмили Чарлтон: тяжелый люкс и модные эксперименты
3а 20 лет неутомимая карьеристка Эмили — ее играет Эмили Блант — прошла большой путь от ассистентки Миранды до руководительницы американского подразделения Dior. Она осталась верной себе: возможно, приобрела больше лоска, но по-прежнему следует передовым трендам; она самая дерзкая модница из трех героинь франшизы. По признанию Роджерс, байеры буквально дрались за возможность покупать вещи для ее гардероба, ведь с ней можно было поэкспериментировать. Художница не ставила перед собой задачу одевать Эмили с ног до головы исключительно в Dior, несмотря на ее контракт с брендом. Так, в ее арсенале много вещей марки Rick Owens, которую она активно носила и в первой части, будучи самой модной девушкой редакции.
Первый и, пожалуй, самый запоминающийся образ Эмили во второй части — монохромный ансамбль, в котором она встречает в офисе давно знакомое трио: Миранду, Энди и Найджела. На девушке — рубашка с крупным логотипом Dior под корсетом Wiederhoeft и брюки в полоску Jean Paul Gaultier (все куплено в секонд-хенде). Роджерс рассказывает, что она изначально хотела надеть рубашку на актрису задом наперед, чтобы зрители увидели логотип, только когда героиня развернулась и повела посетителей в свой офис. Но фокус не удался, и пришлось довольствоваться надписью спереди. Кстати, некоторые знатоки отмечают сходство этого ансамбля с образом Мадонны от Jean Paul Gaultier во время тура певицы MDNA в 2012 году.
Благодаря роману Эмили с эксцентричным миллиардером Бенджи Барнсом в ее распоряжении появляется впечатляющее колье Tiffany & Co., украшенное аквамарином весом свыше 31 карата и бриллиантами общим весом свыше 58 каратов. Правда, в сочетании с худи и патчами под глазами такое ювелирное роскошество смотрится несколько комично.
В сцене, где вскрывается предательство Эмили, на ней твидовый костюм Dior с принтом «гусиная лапка» из коллекции весны 2026 года (классический, но с характером); он сочетается с дерзкой кожаной накидкой Zimmerman. В таких смелых и нестандартных ансамблях — квинтэссенция стиля героини Блант.
Да, в финале она не получила позицию руководительницы, но ее смелый образ с галстуком из кольчуги поверх вязаного джемпера Coach c эмблемой Большого яблока и кожаной мини-юбкой Margiela говорит, что она останется леди-боссом. Даже несмотря на то, что изменила люксовому французскому Dior с более демократичной американской маркой Coach.
Фото: PA Images / Legion-Media, SOPA Images Limited / Legion-Media, Future Image / Legion-Media, Robert O'Neil / BACKGRID / Legion-Media, Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images, Aeon / GC Images, Francois Durand / Getty Images, BlayzenPhotos / BACKGRID / Legion-Media, Robert O'Neil / BACKGRID / Legion-Media, James Devaney / GC Images, Swan Gallet / WWD via Getty Images, Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images, XNY / Star Max / GC Images, Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images