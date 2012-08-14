Больше не Prada: что носит Дьявол 20 лет спустя

Роджерс тщательно готовилась к съемкам, собрав цифровые лукбуки для каждого персонажа; сначала она обсудила их с режиссером Дэвидом Фрэнкелом и сценаристкой Алин Брош МакКенной, а затем и с актерами. Для нее было невероятно важно, чтобы исполнители чувствовали себя максимально комфортно в подобранных ею нарядах и разделяли ее видение, при этом гардероб нес в себе ДНК стиля, что заложила Патриша Филд в первом фильме. В подкасте для Музея Виктории и Альберта Молли Роджерс приводит пример: «Если в костюмерной будет рейл с сорока белыми блузами, для каждой героини я выберу ту, что наиболее соответствует ее стилю. Для Миранды — никаких оборок. Блуза Энди — в полоску, из мягкой ткани, рукава можно закатать. Для Эмили — белая блуза на одно плечо, ультрамодная». Такой подход отражает квинтэссенцию стиля трех героинь, каждая из которых по-своему демонстрирует свой статус через одежду.