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ВидеоПочему «Дьявол носит Prada» — культовое кино

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Летом 2006 года легкомысленная комедия о мире модной индустрии и глянца неожиданно для всех собрала феноменальную кассу, возродила популярность Мэрил Стрип, превратила Энн Хэтэуэй и Эмили Блант в больших звезд и запустила новую волну интереса к высокой моде. Прошло 20 лет, а мы продолжаем цитировать героинь «Дьявол носит Prada» и спорить, кто был настоящим злодеем фильма.

Чем же фильм о наивной ассистентке и ее деспотичной начальнице так понравился аудитории? Что помогло Мэрил Стрип создать иконический образ Миранды Пристли? Какую роль играет мода? И как фильм смотрится сегодня? В нашем видеоэссе разберемся, как устроен «Дьявол носит Prada» — идеальный голливудский фильм, на котором выросло несколько поколений амбициозных женщин и мужчин. А еще коротко расскажем, каким получилось долгожданное продолжение!

Про то, как на фильм отреагировала индустрия моды и чем интересны костюмы, в отдельной главе рассказывают наши друзья из «Модного подкаста».

Сабрина Карабаева

автор сценария

«Дьявол носит Prada» — редкий случай, когда считается, что кино получилось лучше книги. Фильм Дэвида Фрэнкела снят по одноименному роману Лорен Вайсбергер. В основе истории лежит реальный опыт писательницы, которая работала помощницей Анны Винтур, главреда американского Vogue и самого влиятельного человека в мире модного глянца. Если в романе Миранда была безусловным злом, а главная героиня Энди ненавидела босса и презирала свою работу, то в фильме акценты смещаются и интонация заметно смягчается. Вместо едкой сатиры режиссер стремился отдать дань уважения всем работающим женщинам и тем жертвам, на которые им приходится идти ради успеха.

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Авторы: Сабрина Карабаева, Григорий Игнатьев

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