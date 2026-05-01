Летом 2006 года легкомысленная комедия о мире модной индустрии и глянца неожиданно для всех собрала феноменальную кассу, возродила популярность Мэрил Стрип, превратила Энн Хэтэуэй и Эмили Блант в больших звезд и запустила новую волну интереса к высокой моде. Прошло 20 лет, а мы продолжаем цитировать героинь «Дьявол носит Prada» и спорить, кто был настоящим злодеем фильма.

Чем же фильм о наивной ассистентке и ее деспотичной начальнице так понравился аудитории? Что помогло Мэрил Стрип создать иконический образ Миранды Пристли? Какую роль играет мода? И как фильм смотрится сегодня? В нашем видеоэссе разберемся, как устроен «Дьявол носит Prada» — идеальный голливудский фильм, на котором выросло несколько поколений амбициозных женщин и мужчин. А еще коротко расскажем, каким получилось долгожданное продолжение!

Про то, как на фильм отреагировала индустрия моды и чем интересны костюмы, в отдельной главе рассказывают наши друзья из «Модного подкаста».