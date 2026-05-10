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ВидеоСтоит ли смотреть «Дьявол носит Prada 2» — сиквел драмеди о хищном мире моды

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Видео можно посмотреть также на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» по этой ссылке.

Спустя 20 лет мы возвращаемся в мир высокой моды, которым руководит властная Миранда Пристли. Журнал «Подиум» переживает не лучшие времена, и на помощь редактору-тирану приходит ее бывшая ассистентка Энди. Чем продолжение отличается от оригинального фильма? Насколько органично Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи вернулись к своим образам? И какие новые звезды появились в картине? В этом видео рассказываем, о чем «Дьявол носит Prada 2», за что фильм хвалят и ругают и кому он понравится.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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