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Спустя 20 лет мы возвращаемся в мир высокой моды, которым руководит властная Миранда Пристли. Журнал «Подиум» переживает не лучшие времена, и на помощь редактору-тирану приходит ее бывшая ассистентка Энди. Чем продолжение отличается от оригинального фильма? Насколько органично Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи вернулись к своим образам? И какие новые звезды появились в картине? В этом видео рассказываем, о чем «Дьявол носит Prada 2», за что фильм хвалят и ругают и кому он понравится.