Стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Вот все звезды с красной дорожки открытия

На набережной Круазет стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Председателем жюри в этом году стал создатель «Олдбоя» Пак Чхан-ук, а честь открыть смотр досталась комедийной мелодраме Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». Почетные призы в этом году получат актриса и певица Барбра Стрейзанд и режиссер Питер Джексон. Совсем скоро мы расскажем вам о самых ярких премьерах фестиваля, а пока предлагаем посмотреть на красную дорожку открытия.