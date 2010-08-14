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Канны-2026

Стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Вот все звезды с красной дорожки открытия

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На набережной Круазет стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Председателем жюри в этом году стал создатель «Олдбоя» Пак Чхан-ук, а честь открыть смотр досталась комедийной мелодраме Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». Почетные призы в этом году получат актриса и певица Барбра Стрейзанд и режиссер Питер Джексон. Совсем скоро мы расскажем вам о самых ярких премьерах фестиваля, а пока предлагаем посмотреть на красную дорожку открытия.

Деми Мур

Хайди Клум

Джеймс Франко и Изабель Пакзад

Метте-Мари Конгсвед и Элайджа Вуд

Питер Джексон

Джейн Фонда

Майка Монро

Анаис Демустье

Тайриз Гибсон

Адриана Пас и Диего Луна

Джоан Коллинз

Гун Ли

Хлоя Чжао

Стеллан Скарсгард

Фото: Aurore Marechal / Getty Images, Mike Marsland / WireImage / Getty Images, Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images, Doug Peters / PA Images via Getty Images, Dominique Charriau / WireImage / Getty Images

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