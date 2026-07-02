«Энола Холмс 3»: солнечное продолжение подростковой шерлокианы

На Netflix вышла «Энола Холмс 3» — третья часть серии о похождениях юной сестры Шерлока Холмса в исполнении звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Рассказываем, о чем рассказывает новый фильм, кто его снял, каким он получился и что о нем думают зрители и критики.



Что было в предыдущих фильмах

Энола (Милли Бобби Браун) — младшая сестра Шерлока Холмса (Генри Кавилл). Интеллектом она ничем не уступает более известному брату, но в викторианской Англии сильной, уверенной и самостоятельной девушке не так-то просто сделать себе имя.

К счастью, у Энолы есть поддержка в лице старшего брата и влюбленного в нее лорда Тьюксбери (Луи Патридж) — энергичного молодого реформатора и одного из самых юных членов Палаты лордов. Энола открывает собственное детективное агентство и по-своему делит обязанности с братом: Шерлок помогает тем, кто в состоянии оплатить услуги частного сыщика, а Энола — тем, кто нуждается в помощи, но не может себе ее позволить.

О чем это

Луи Патридж и Милли Бобби Браун

В жизни Энолы большие перемены: Тьюксбери делает ей предложение. Энола не сомневается в своей любви к нему, но не уверена, что готова становиться женой лорда. Не добавляют уверенности и окружающие: будущая свекровь настаивает, что свадьба обязательно должна пройти на Мальте, Шерлок открыто не одобряет саму идею замужества, да и родня жениха не шибко рада, что подающий большие надежды политик женится на ком-то стоящем настолько ниже его на социальной лестнице.

Сомнения терзают Энолу до самого дня торжества, но в последний момент девушка решает пойти к алтарю. Однако свадьбу все же прерывают. Доктор Ватсон (Химеш Патель) сообщает неожиданную вещь: кто-то похитил Шерлока.

Кто это сделал

«Энола Холмс» основана на цикле подростковых романов американской писательницы Нэнси Спрингер, но только первый фильм является прямой экранизацией, остальные же сняты по мотивам.

Генри Кавилл

Полноценным соавтором экранной версии выступает известный британский драматург и сценарист Джек Торн. Портфолио Торна богато и разнообразно: он не только написал сценарии ко всем трем частям «Энолы Холмс», но и адаптировал для телевидения цикл «Темные начала» Филипа Пулмана и помог Джоан Роулинг с написанием пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Торн активно сотрудничает с Netflix, и созданный им сериал «Переходный возраст» стал одним из самых популярных проектов стриминга в 2025 году.

Над двумя первыми сериями «Энолы Холмс» работал постановщик Гарри Брэдбир, в первую очередь известный по телесериалам «Дрянь» и «Убивая Еву», но в случае с третьей частью продюсеры решили сменить тональность картины на более мрачную и серьезную, поэтому пригласили в кресло режиссера Филипа Барантини («Точка кипения»), знакомого Торну по «Переходному возрасту».

А вот актерский состав остался неизменен: Милли Бобби Браун, Луи Патридж и Генри Кавилл вернулись к своим ролям. Кроме того, триквел значительно увеличил экранное время доктора Ватсона в исполнении Химеша Пателя («Станция одиннадцать»), появившегося в предыдущей части только в сцене после титров. Новых лиц в кадре на этот раз практически нет.

Как это выглядит

Хелена Бонем Картер

Если продюсеры хотели сделать третью часть мрачнее и серьезнее предыдущих, у них ничего не получилось. Возможно, им не стоило переносить место действия из депрессивного викторианского Лондона на полную ярких красок средиземноморскую Мальту, пусть даже подобная смена декораций позволила авторам открытым текстом поговорить о том, как имперские амбиции Британии сказываются на жителях ее колоний.

Если же вынести за скобки размышления о колониальном наследии, то третья «Энола Холмс» мало чем отличается от предшественников: динамичный сюжет, симпатичные персонажи и оригинальные визуальные решения на месте. Вот только на этот раз из-за постоянных прыжков вперед и назад во времени, рваного монтажа и регулярного слома четвертой сцены первые полчаса происходящее на экране никак не складывается в единую картинку. Затем все детали мозаики встают на свои места, но в принципе личность антагониста угадывается с первого же кадра, и главная интрига кроется не в том, кто похитил Шерлока, а зачем это было сделано.

С другой стороны, фишкой «Энолы Холмс» всегда были взаимоотношения персонажей. Третий фильм очень трогательно развивает романтическую линию Энолы и Тьюксбери, у которого, оказывается, есть имя — Эрнест. Да, мы тоже в шоке. Милли Бобби Браун хорошо удается передать, как рациональный разум ее героини пытается совладать с чувствами. Энола, в отличие от старшего брата, не пытается подавлять эмоции, да и у Шерлока в душе под внешне непробиваемым фасадом порой бушует настоящий ураган. Главным украшением франшизы по-прежнему остается Хелена Бонем Картер, которая крадет каждую сцену со своим участием.

Что пишут критики

Милли Бобби Браун

На сегодняшний день у третьей «Энолы Холмс» 70%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes и 59 из 100 на Metacritic. Это самые низкие оценки в серии. Для сравнения: первая часть собрала 91% «свежести» и 68 баллов, вторая — соответственно 93% и 64. Зрители в целом солидарны с критиками: 70% на RT, 5.6 на Metacritic. Но справедливости ради первые две части аудитория оценила примерно так же: 71% и 5.7 у первой части и 79% и 6 — у второй.

В первую очередь критики хвалят актерскую игру Милли Бобби Браун и ее экранную химию с Луи Патриджем. «Браун блистает и привносит в фильм яркость и жизнерадостность, что делает его куда смотрибельнее, чем схожие картины в жанрах молодежного боевика и приключений», — пишет New York Times. Отмечают и режиссуру Филипа Барантини, который, хоть и воздержался на этот раз от экспериментальных решений «Точки кипения», смог внести в происходящее свой авторский почерк. «Маэстро Филип Барантини умело сохраняет динамичность и легкость предыдущих фильмов, используя остроумные визуальные эффекты и динамичный монтаж, при котором все элементы пазла резко встают на свои места», — считает Variety. «В целом третья „Энола“ — захватывающее приключение, временами заставляющее затаить дыхание, временами изматывающее, но ни разу не скучное», — подытоживает Empire.

Вместе с тем многие критики сходятся во мнении, что франшиза начинает выдыхаться, третьей части недостает размаха и энергии двух предыдущих, а детективная составляющая начисто лишена интриги. «Фильму не хватает размаха до звания развлекательного летнего блокбастера, особенно по сравнению с двумя более масштабными предыдущими частями, здесь же масштаб в целях экономии бюджета свели к минимуму», — уверены в The Guardian. «Главная проблема в том, что третья часть настолько перегружена и запутана, что она почти не оставляет себе (или зрителю) возможности остановиться и перевести дух. В результате все ее достоинства оказываются привязаны к истории, которая того и гляди развалится под весом множества движущихся частей», — возражает Empire.

Вердикт

Луи Патридж и Химеш Патель

Третью «Энолу Холмс» создатели постарались сделать мрачнее и взрослее двух предыдущих, но для этого оказалось недостаточно перенести место действия на Мальту и пригласить в кресло режиссера постановщика «Переходного возраста» и «Точки кипения». Фильм вроде бы пытается говорить о колониальном наследии Британии, но как-то вскользь и между делом. Детективная интрига также оставляет желать лучшего, поскольку сценариста в первую очередь интересует развитие отношений между Энолой и Тьюксбери. И именно в этих героях — да и вообще в персонажах — кроется самая сильная сторона картины. Милли Бобби Браун и Луи Патридж прекрасно отыгрывают меняющуюся динамику их отношений, Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер хороши в каждой сцене со своим участием, а из Химеша Пателя получился неплохой Ватсон. При этом третья «Энола Холмс» получилась еще и короче предшественников — повествование бодро несется к финишу и достигает его всего за 100 минут экранного времени.