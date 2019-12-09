«Мажору» — 10 лет. Что мы узнали о франшизе из юбилейного докфильма о ней

15 декабря 2024 года исполняется 10 лет «Мажору» — франшизе, посвященной представителю золотой молодежи Игорьку Соколовскому, вынужденному стать полицейским. А 21 декабря на Кинопоиске выйдет документальный фильм, приуроченный к этому юбилею. В нем актеры и создатели «мажорской» вселенной — Александр Цекало, Максим Полинский, Константин Статский, Нурбек Эген, Павел Прилучный, Карина Разумовская, Денис Шведов — рассказывают, как оказались в мире «Мажора» и каким может быть финал эпопеи. Выбрали самые интересные факты о закулисье «мажорского» продакшена.

Секреты режиссуры

Одним из важных референсов первого сезона стал криминальный боевик «Гнев» Тони Скотта. Режиссер Константин Статский рассказал, что вдохновился необычным операторским приемом: «Кажется, это называют „хэнк крэнк“, когда ручная камера вертится вокруг героя и „обжигает“ его». По словам Статского, 90% операторов не могли объяснить ему, как это сделано технически. Раскрыл секрет Пола Кэмерона, снимавшего «Гнев», «Дежавю» и, скажем, сериал «Львица», Улугбек Хамраев — оператор нескольких сезонов «Мажора». «Этот человек может одинаково хорошо снять и женщину, и холодильник», — шутит Статский.

Павел Прилучный

То самое немного выжженное изображение с будто бы выкрученным на максимум контрастом («Тони Скотт, помноженный на Узбекистан») не понравилось редакторам Первого канала. Режиссер Статский вспоминает, как несколько недель бился с ними за пилот и проиграл. В итоге для эфира первую серию пришлось сделать «проще, визуально облегчить».

О дерзком цветовом решении вспоминает также оператор четвертого сезона «Мажора» Яков Башта: «Первые сезоны мы смотрели как азбуку, как учебник. В хорошем смысле слова на экране было яркое наглое изображение». По словам Игоря Твердохлебова, в будущих сезонах шоу старались сохранять стиль, заложенный создателями. «Привносить что-то новое уже было трудно. К счастью, Улугбек выдерживал всё по классике: цвет, свет, движения камеры».

Профессиональной школой «Мажор» стал также для актеров. Например, во время съемок первого сезона Статский заставлял их произносить диалоги целиком, не разбивая реплики по отдельным дублям: «У нас был репетиционный период. Они стонали, ворчали, ведь нужно было учить текст». Такой метод режиссер обосновал просто: в жизни люди говорят, не выдерживают драматических пауз. Не у всех получалось. Например, трудности возникали у Александра Обласова. «На съемках Саша не держал текст. Я попросил передать, что если он не будет учить текст, то мы в следующих сезонах убьем его персонажа», — поделился лайфхаком Александр Цекало. Обласов быстро среагировал на предупреждение и по сей день остается одним из самых живучих персонажей вселенной «Мажора».

Кстати, о героях-долгожителях. Для зрителей Мажор Игорь Соколовский — это, конечно, навсегда Павел Прилучный. Он и сам не планирует расставаться с маской персонажа, который «имеет право прожить полную жизнь и быть активным. Через Мажора авторам сериала удается показывать стадии роста, взросление. Каждый в нем может узнать самого себя». Но периодически зрители на форумах задаются умозрительным вопросом: а кто еще мог бы сыграть Мажора? В документальном фильме на него отвечает яндексовская Алиса, и вы им будете удивлены (спойлеры выдавать не будем). А вот актеры практически единогласно называют Павла Чинарёва. «Ну конечно, „Прилучный для бедных“ — так меня, кажется, называли на площадке первое время», — с улыбкой комментирует их выбор сам Чинарёв.

«Мажор» как средство от депрессии

Александр Цекало

До того как образовать дружную команду «Мажора», актеры, продюсеры, режиссеры и другие кинематографисты франшизы были разбросаны по разным уголкам индустрии. На протяжении нескольких лет всех их собирал основатель компании «Среда» Александр Цекало. «Мне позвонил Цекало и спросил, не хочу ли я написать сценарий „Мажора“. Ответил „нет“ — и оказался здесь», — иронично вспоминает сценарист Олег Маловичко. Игорь Твердохлебов, который в итоге стал режиссером третьего сезона, вообще не собирался работать над боевиком. Когда Цекало на деловой встрече в отеле разложил перед ним карточки — «Смотри, все это мои проекты. Выбирай!», — Твердохлебов указал на «Триггер». Но спустя время Цекало сделал ему повторное предложение. Так Иван стал снимать третий сезон.

Для многих «Мажор» вообще оказался спасительным проектом. Исполнитель роли Жени Аверьянова Александр Обласов не мог найти работу в течение восьми месяцев: «Я даже выучился на оператора электропогрузчика, в апреле получил права. Но в мае был утвержден в сериал и уехал сниматься!» Владимир Селезнёв был в депрессии после развода. «Вдруг звонок от продюсера — и мир на секунду становится красивым!»

Пасхалки, удаленные сцены и будущее Мажора

Мир «Мажора» шире, чем то, что мы видим на экране. Например, в первом сезоне были сцены, лучше раскрывающие образ полковника Пряникова. «По легенде, он алкоголик в завязке, у которого в шкафу всегда есть бутылка. Терпеть Мажора и его выходки было большим испытанием, он мог сорваться. Хотели показать его квартиру и процесс бритья, в результате которого остаются порезы из-за тремора рук», — вспоминает Константин Статский.

Дмитрий Шевченко

Съемочная команда оставила весьма нетривиальный след во вселенной «Мажора». На постерах, которые висели в квартире Соколовского, были изображены обнаженные девушки — это реальные работницы продакшена, которые были заняты на площадке. Они снялись для постеров без всяких сложных процессов согласований. «Когда мы зашли в декорации, актеры обомлели. Они были в шоке, узнав на постерах тех, кто работал на площадке», — рассказал Статский.

В одной из глав «Мажора» на мгновение объединились разные телевселенные компании «Среда». В «Мажор. Фильм» есть эпизод, в котором полицейские ведут Прилучного по коридору мимо камер СИЗО. В одной из них сидит Меглин и кричит проходящему мимо сотруднику органов: «Дай молока!» Роль протагониста «Метода» здесь сыграл Максим Полинский, режиссер второго сезона и креативный продюсер «Мажора». С продюсерами, по его словам, эту идею не согласовывали.

Чем может завершиться «Мажор»? Анна Цуканова-Котт считает, что ее героиня Нинель должна выйти замуж за Соколовского. Игорь Жижикин фантазирует, будто у Аркаши есть брат-близнец. Ну а Павел Чинарёв нескромно отмечает, что у его героя должен быть спин-офф. «Думаю, Мажор должен стать наставником, хранителем знания, мудрости и опыта, которые развивал все эти годы. Если Паша не будет стареть, „Мажор“ вполне может разрастаться регионально», — считает Ольга Филипук, директор по контенту бизнес-группы Яндекса «Плюс и Фантех». То есть, вероятно, в скором времени наш герой посетит не только Дубай.