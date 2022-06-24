Мажор и его девушки: все связи Игоря Соколовского в одной картинке

Игорь Соколовский (Павел Прилучный) — Мажор. Сын Анны и Владимира Соколовских. В первом сезоне поступает на службу в полицию. Во втором сезоне возглавляет бизнес отца. В третьем мстит за убийство родителей, продолжая работать в полиции. В четвертом сезоне выясняет, что он отец Сони, дочери Виктории Родионовой.

Владимир Яковлевич Соколовский (Александр Дьяченко) — отец Мажора, муж Анны Соколовской, бывший деловой партнер Аркадия Игнатьева и Константина Фишера. В первом сезоне его убивает киллер Михаил Лапин.

Анна Петровна Соколовская (Яна Соболевская) — мама Мажора, жена Владимира Соколовского. Ее убил киллер Михаил Лапин, когда Игорь был еще ребенком.

Евгений Аверьянов, Жэка (Александр Обласов) — лейтенант полиции, коллега Мажора. Со второго сезона — муж Нины, подруги Соколовского. В четвертом сезоне расследует дело, в котором Игорь главный подозреваемый, и растит сына Диму.

Данила Королев (Денис Шведов) — лейтенант полиции, коллега Мажора. Парень Виктории Родионовой. В первом сезоне конфликтует с Игорем, во втором — сближается с ним после новости о беременности Вики. Погибает во втором сезоне от рук Стаса Агапова.

Андрей Васильевич Пряников (Дмитрий Шевченко) — начальник Мажора в полиции, полковник ФСБ под прикрытием. В прошлом нашел киллера Лапина для убийства Анны Соколовской. Работал на Константина Фишера. В четвертом сезоне — частный детектив. Погибает в четвертом сезоне.

Виктория Родионова (Карина Разумовская) — начальница и возлюбленная Мажора, бывшая жена Валерия Симоненко, девушка Данилы Королева, мать Сони. Погибает в третьем сезоне, защищая Соколовского.

Стас Агапов (Никита Панфилов) — сын бизнесмена, наркоман, когда-то был другом Мажора. Брат бывшей невесты Игоря, Леры. Убил несколько человек, в том числе Данилу Королева. За это Соколовский, Аверьянов и Родионова расстреливают его во втором сезоне.

Лера Агапова (Анна Андусенко) — бывшая невеста Мажора, сестра Стаса. Убита киллером Михаилом Лапиным в первом сезоне.

Иван Петрович Смоленцев (Остап Ступка) — эксперт-криминалист, коллега Мажора. Герой первого сезона.

Илья Семенов (Дмитрий Лысенков) — эксперт-криминалист, коллега Мажора. Сменяет Смоленцева во втором сезоне.

Валерий Симоненко (Владимир Селезнев) — коллега Мажора в полиции, агент ФСБ, бывший муж Виктории Родионовой.

Аркадий Викторович Игнатьев (Игорь Жижикин) — бывший деловой партнер Владимира Соколовского и Константина Фишера. Приемный отец Кати — биологической дочери Фишера. Заказал убийство Соколовского-старшего. В первом и втором сезоне — враг Игоря, в третьем сезоне — союзник, в четвертом — его бизнес-партнер. Убит в четвертом сезоне.