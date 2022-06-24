Мажор и его девушки: все связи Игоря Соколовского в одной картинке

Связи и события в тексте и на схеме трактуются по состоянию на финал четвертого сезона.
Четвертый сезон «Мажора» на Кинопоиске закончился 20 августа 2022 года. В нем Игорь Соколовский расследовал серию убийств и сам оказывается подозреваемым, друзья становились врагами, старая любовь возвращалась, новая — обманывала. Все, как и прежде, но отношения стали еще глубже и запутаннее. Чтобы попробовать в них разобраться, мы нарисовали схему, в которой отражено, как главные герои связаны между собой, и в телеграфном стиле рассказали о событиях в предыдущих сериях «Мажора» и в полнометражном фильме.
Игорь Соколовский (Павел Прилучный) — Мажор. Сын Анны и Владимира Соколовских. В первом сезоне поступает на службу в полицию. Во втором сезоне возглавляет бизнес отца. В третьем мстит за убийство родителей, продолжая работать в полиции. В четвертом сезоне выясняет, что он отец Сони, дочери Виктории Родионовой.
Владимир Яковлевич Соколовский (Александр Дьяченко) — отец Мажора, муж Анны Соколовской, бывший деловой партнер Аркадия Игнатьева и Константина Фишера. В первом сезоне его убивает киллер Михаил Лапин.
Анна Петровна Соколовская (Яна Соболевская) — мама Мажора, жена Владимира Соколовского. Ее убил киллер Михаил Лапин, когда Игорь был еще ребенком.
Евгений Аверьянов, Жэка (Александр Обласов) — лейтенант полиции, коллега Мажора. Со второго сезона — муж Нины, подруги Соколовского. В четвертом сезоне расследует дело, в котором Игорь главный подозреваемый, и растит сына Диму.
Данила Королев (Денис Шведов) — лейтенант полиции, коллега Мажора. Парень Виктории Родионовой. В первом сезоне конфликтует с Игорем, во втором — сближается с ним после новости о беременности Вики. Погибает во втором сезоне от рук Стаса Агапова.
Андрей Васильевич Пряников (Дмитрий Шевченко) — начальник Мажора в полиции, полковник ФСБ под прикрытием. В прошлом нашел киллера Лапина для убийства Анны Соколовской. Работал на Константина Фишера. В четвертом сезоне — частный детектив. Погибает в четвертом сезоне.
Виктория Родионова (Карина Разумовская) — начальница и возлюбленная Мажора, бывшая жена Валерия Симоненко, девушка Данилы Королева, мать Сони. Погибает в третьем сезоне, защищая Соколовского.
Стас Агапов (Никита Панфилов) — сын бизнесмена, наркоман, когда-то был другом Мажора. Брат бывшей невесты Игоря, Леры. Убил несколько человек, в том числе Данилу Королева. За это Соколовский, Аверьянов и Родионова расстреливают его во втором сезоне.
Лера Агапова (Анна Андусенко) — бывшая невеста Мажора, сестра Стаса. Убита киллером Михаилом Лапиным в первом сезоне.
Иван Петрович Смоленцев (Остап Ступка) — эксперт-криминалист, коллега Мажора. Герой первого сезона.
Илья Семенов (Дмитрий Лысенков) — эксперт-криминалист, коллега Мажора. Сменяет Смоленцева во втором сезоне.
Валерий Симоненко (Владимир Селезнев) — коллега Мажора в полиции, агент ФСБ, бывший муж Виктории Родионовой.
Аркадий Викторович Игнатьев (Игорь Жижикин) — бывший деловой партнер Владимира Соколовского и Константина Фишера. Приемный отец Кати — биологической дочери Фишера. Заказал убийство Соколовского-старшего. В первом и втором сезоне — враг Игоря, в третьем сезоне — союзник, в четвертом — его бизнес-партнер. Убит в четвертом сезоне.
Вера Игнатьева (Анна Бреннер-Вартаньян) — приемная мама Кати, жена Аркадия Игнатьева. Погибает в третьем сезоне в аварии, подстроенной Константином Фишером.
Катя Игнатьева (Любовь Аксенова) — приемная дочь Игнатьева, биологическая дочь Константина Фишера. Девушка Игоря Соколовского во втором и третьем сезонах. От ее пули погибла Виктория Родионова. Убита в четвертом сезоне.
Константин Фишер (Игорь Черневич) — бывший деловой партнер Аркадия Игнатьева и Владимира Соколовского, биологический отец Кати. Заказчик убийства Анны Соколовской. Убит в третьем сезоне.
Анна Родионова (Дана Абызова) — младшая сестра Вики, жена Ивана Соловьева. Воспитывала дочь Вики, Соню. Убита в четвертом сезоне.
Иван Соловьев (Павел Чинарев) — профессиональный автоугонщик, парень, а затем муж Анны Родионовой. Воспитывал Соню. В фильме — сообщник Аркадия Игнатьева, помогает Игорю Соколовскому.
Соня (Виталия Кориенко) — биологическая дочь Игоря Соколовского и Виктории Родионовой. До 9 лет ее воспитывали Анна Родионова и Иван Соловьев.
Нина (Анна Цуканова-Котт) — дочь бизнесмена, подруга Игоря Соколовского, со второго сезона — жена Жэки Аверьянова. В четвертом сезоне — мать Димы.
Виталий Семенович (Михаил Самохвалов) — отец Нины, заработал состояние на продаже водки.
Георгий Сергеевич (Андрей Ургант) — дядя Нины.
Олег Георгиевич (Иван Жвакин) — двоюродный брат Нины, сын Георгия Сергеевича.
Михаил Лапин (Вадин Лялько) — киллер. Убил Анну Соколовскую, Владимира Соколовского, Леру. Убит в третьем сезоне.
Любовь Семенова (Любовь Толкалина) — психотерапевт, возлюбленная Игоря Соколовского в четвертом сезоне.
Елена Ковтун (Агния Кузнецова) — следовательница, начальница Евгения Аверьянова в деле Игоря Соколовского в четвертом сезоне.
Дима (Андрей Титченко) — сын Нины и Евгения Аверьянова в четвертом сезоне.
Влад (Евгений Стычкин) — старый знакомый Соколовского, драгдилер. Убит в фильме.
Зоя (Агния Дитковските) — девушка Влада.
Мэй Ли (Дарина Эрвин) — партнер Влада, создатель лаборатории по производству наркотиков. Погибает в фильме.
Погодин (Даниил Воробьев) — генерал МВД, конкурент Мэй Ли и Влада в наркобизнесе. Руководитель операции, в которой задействован Игорь Соколовский. Погибает в фильме.
Ключевые события вселенной «Мажора»
Как Мажор стал полицейским
Игоря Соколовского воспитывал только отец, олигарх Владимир Соколовский. Мать умерла, когда он был еще ребенком. В первом сезоне Мажор прожигает жизнь на вечеринках, дружит с себе подобными и собирается жениться на дочке бизнесмена, Лере. Но из-за безбашенного друга Стаса Агапова, брата Леры, Игорь ввязывается в драку с полицейскими. В наказание папа отправляет его на работу в отдел полиции, с сотрудниками которого Соколовский-младший подрался.
Коллегами Мажора становятся лейтенанты Евгений Аверьянов и Данила Королев, подполковник Андрей Пряников и капитан Виктория Родионова, эксперт-криминалист Иван Смоленцев, а со второго сезона — Илья Семенов.
Загадочная смерть мамы
В первом сезоне Игорь пользуется возможностями работы в полиции, чтобы разгадать тайну смерти матери, Анны Соколовской. Но чем он ближе к истине, тем больше человек убивают, в том числе его бывшую невесту Леру. Расследование выводит Мажора на Аркадия Игнатьева, бывшего партнера отца. Владимир Соколовский узнает об этом и нанимает киллера для убийства Игнатьева. Аркадий его опережает и убивает Соколовского-старшего. Игорь пытается отомстить, из-за чего попадает в тюрьму. На этом заканчивается первый сезон. Во втором сезоне Мажора отпускают на свободу. Он продолжает работать в полиции, параллельно возглавляет компанию отца и готовит план мести Игнатьеву.
Женщины Мажора
В Лере Игорь разочаровался еще в первом сезоне, потому что она защищала своего полоумного брата Стаса. В полиции Мажор влюбляется в свою начальницу Викторию и даже проводит с ней ночь. Однако до его появления в отделе Родионова встречалась с лейтенантом Королевым, и у нее еще остались к нему чувства. Из-за этой преграды во втором сезоне Игорь решает построить отношения с владелицей сети квестов Катей. Дело доходит до знакомства с родителями, на котором выясняется, что отец девушки — коварный Аркадий Игнатьев.
Дружба с Данилой Королевым не клеится из-за Родионовой, но с другим коллегой, Евгением Аверьяновым, Соколовский сближается. Он знакомит его со своей подругой Ниной, которая позже станет женой Аверьянова.
Вика беременна и говорит, что отец ребенка — Данила. Игорь понимает, что с Родионовой ничего не светит, и они с Королевым становятся друзьями. Правда, ненадолго: Данилу в тот же вечер по ошибке убивает Стас — приятель из прошлой жизни Мажора, сошедший с ума из-за наркотиков и смерти сестры Леры.
Месть
Игорь строит план мести на том, чтобы забрать все активы Аркадия Игнатьева. Для этого нанимает юриста, не подозревая, что тот, на самом деле, еще один экс-партнер Соколовского-старшего и Игнатьева, их враг и заказчик убийства Анны Соколовской — Константин Фишер. Обманом он становится владельцем всего бизнеса Мажора.
В третьем сезоне Соколовский-младший объединяется с Игнатьевым, чтобы отомстить Фишеру. В это время в отдел полиции устраивается Валерий Симоненко — бывший муж Вики и агент ФСБ под прикрытием, который следит за Игорем и Аркадием.
Вика продолжает работать даже на последних неделях беременности. Весь третий сезон Симоненко и Соколовский пытаются заботиться о ней, покупают вещи для будущего ребенка. Родионова рожает девочку.
Очная ставка
Кульминация разборок с Фишером происходит в банке. Константин объясняет, почему заказал мать Игоря, и признается, что организовал убийство Пряников (в чьем отделе полиции служил Мажор). Также Фишер рассказывает, что Соколовский-старший и Игнатьев заказали его жену и дочь. Игнатьев в ответ признается, что дочь Константина жива — это Катя. Происходит перестрелка, Фишер погибает. Катя пытается убить Мажора, считая его причиной своих несчастий. Но приехавшая на место разборок Вика спасает его от пули ценой своей жизни. На этом заканчивается третий сезон.
Жизнь Мажора после смерти Вики
Между третьим и четвертым сезонами сериала выходит фильм «Мажор». В нем после перестрелки, во время которой умирает Вика, Игорь оказывается в тюрьме. Однако ему удается сбежать; Соколовский встречает старого знакомого Влада, который распространяет синтетический наркотик. Мажор знакомится и с девушкой Влада Зоей, которая знает о бизнесе своего парня, но не одобряет.
Игорь соглашается действовать как агент генерала Погодина, чтобы его коллег Соловьева, Аверьянова, Игнатьева и Пряникова отпустили из-под стражи. Он пытается через Влада найти лабораторию по производству наркотиков и поймать ее создателя Мэй Ли. Но, оказывается, у Погодина есть свой корыстный интерес.
Дочь Игоря и Вики
В четвертом сезоне Мажор узнает, что Соня, дочь Родионовой, на самом деле, его дочь. Все это время девочку воспитывали сестра Вики, Аня, и ее муж Ваня, помогал Валерий Симоненко.
Игорь пытается добиться расположения дочери. Внезапно погибает Аня, с нее начинается серия загадочных убийств. В списке жертв также Игнатьев и Пряников. Игорь становится главным подозреваемым, доверять он теперь может только девятилетней Соне, новой возлюбленной Любе и экс-возлюбленной Кате.
Автор: Надя Низамова
Инфографика: Женя Серова
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