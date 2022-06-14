Силовая опера: как устроен сериал «Мажор» и кто его герои

Лучший друг Игоря — Стас Агапов (Никита Панфилов). Он тоже сын богатых родителей, но не похож на Соколовского: Стас — слабовольный и безбашенный человек с психическими сложностями. С первых же эпизодов он начинает употреблять наркотики, что приводит к беде: в одной из серий Агапова обвиняют в убийстве по неосторожности в состоянии аффекта. Дальше Стас из лучшего друга Мажора становится его заклятым врагом, винит Игоря в смерти своей сестры Валерии (Анна Андрусенко) — когда-то она была невестой Соколовского, но помешала тем, кто пытался его убить.