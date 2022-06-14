Силовая опера: как устроен сериал «Мажор» и кто его герои

2 июля на Кинопоиске выходит четвертый сезон сериала «Мажор» про наследника бизнес-империи и по совместительству полицейского Игоря Соколовского (Павел Прилучный). События в продолжении разворачиваются спустя 9 лет после того, что произошло в третьем сезоне. Выясняется, что у Игоря есть дочь, но наладить семейные отношения не позволяет новая вереница убийств, при этом главным подозреваемым становится сам Мажор. Вспоминаем, как устроена вселенная сериала кинокомпании «Среда» и что мы узнали из трех предыдущих сезонов и полнометражного фильма.
Кто такой Игорь Соколовский?
Он сын влиятельного олигарха Владимира Соколовского (Александр Дьяченко). Отец положил жизнь на то, чтобы сын ни в чем себе не отказывал, в итоге Игорь вырос избалованным и безответственным и растрачивал состояние отца в ночных клубах Москвы. Мать Игоря (Яна Соболевская) погибла, когда он был еще маленьким. Обстоятельства ее смерти — движок магистрального сюжета трех сезонов.
Лучший друг Игоря — Стас Агапов (Никита Панфилов). Он тоже сын богатых родителей, но не похож на Соколовского: Стас — слабовольный и безбашенный человек с психическими сложностями. С первых же эпизодов он начинает употреблять наркотики, что приводит к беде: в одной из серий Агапова обвиняют в убийстве по неосторожности в состоянии аффекта. Дальше Стас из лучшего друга Мажора становится его заклятым врагом, винит Игоря в смерти своей сестры Валерии (Анна Андрусенко) — когда-то она была невестой Соколовского, но помешала тем, кто пытался его убить.
Как Мажор превращается в мента?
В первом сезоне Игорь доводит своего отца до предела. Не желая больше отмазывать сына, Владимир Соколовский отправляет его служить в полицию в качестве наказания, причем именно в то отделение ГУВД, с сотрудниками которого Игорь на днях подрался. Его возглавляет подполковник Пряников (Дмитрий Шевченко), строгий и резкий человек.
Служить Мажору приходится в отделе капитана полиции Виктории Родионовой (Карина Разумовская), под началом которой работают также лейтенант Евгений Аверьянов (Александр Обласов) и старший лейтенант Данила Королев (Денис Шведов). Превращение в мента младшему Соколовскому сперва кажется временной трудностью: Игорь не воспринимает обязанности серьезно, ждет, когда отец остынет и отменит наказание. Но потом герой обнаруживает в базе полиции неизвестную ему до этого информацию о гибели матери.
Его служба и опасна, и трудна?
В целом да. Несмотря на то, что у Соколовского юридическое образование, до полиции он ни дня не работал по профессии. Тем более у Игоря не было никаких навыков оперативной работы, поэтому каждый день на службе становится настоящим вызовом. В первом сезоне Игорь по-прежнему пользуется своими финансовыми возможностями, нарушая всевозможные правила. Иногда герою помогают в расследовании люди из прошлой тусовочной жизни.
У «Мажора» классическая детективная структура. Каждый эпизод (или два подряд) — история отдельного расследования, в котором оказываются задействованы Родионова и ее подопечные. Параллельно с этим на протяжении трех сезонов зритель наблюдает за развитием основной линии сюжета — попытками Соколовского выяснить, как погибла его мать.
Что было в прошлых сезонах?
В первом зрителям показали трансформацию героя: прожигатель жизни Игорь Соколовский превращается в ответственного молодого человека. Да, его действия по-прежнему мотивирует семейная тайна, он вступает в перепалки с сослуживцами (особенно часто со вспыльчивым Королевым). Но со временем Мажор учится командной работе. К финалу он начинает действовать в рамках закона и заслуживает уважение и авторитет в отделении, на него перестают смотреть исключительно как на сына «того самого Соколовского».
Первый сезон заканчивается попыткой убийства Аркадия Игнатьева (Игорь Жижикин). По мнению Мажора, этот олигарх, чье богатство и влияние не уступают старшему Соколовскому, виновен в смерти и его матери, и его отца. В итоге Игорь оказывается в СИЗО. В начале второго сезона мы видим продолжение развития героя: теперь это сдержанный и расчетливый человек. Чтобы отомстить Игнатьеву, он нанимает опытного юриста-советника Константина Фишера (Игорь Черневич), который должен помочь ему поглотить компанию олигарха. Соколовский получает отцовское наследство, а также восстанавливается на службе в полиции; еще в финале первого сезона Игорь поклялся отцу стать «честным ментом».
Мажор с середины первого сезона оказывает внимание Родионовой, которая пытается строить отношения с Королевым. Во втором стычки с Данилой продолжаются — в первую очередь из-за ревности, хотя непонятно, к кому на самом деле испытывает чувства Вика. При этом у Мажора во втором сезоне появляется Катя (Любовь Аксенова), которая оказывается дочкой олигарха Игнатьева. Узнав, с кем она встречается, отец приходит в ярость и теряет бдительность, благодаря чему Соколовский с помощью юриста Фишера постепенно поглощает бизнес-империю Игнатьева.
В третьем сезоне Соколовский — ответственный офицер полиции, который делает карьеру в органах. Из-за жажды мести Игнатьеву в первом и втором сезонах он многое теряет и обретает могущественного врага — Фишера, который оказался главным негодяем. Именно он организовал убийства родителей Соколовского.
В отделении полиции тяжело переживают гибель Данилы Королева, которого в прошлом сезоне по ошибке убил безумный Стас. Отношения между полицейскими перестраиваются — теперь за внимание Родионовой Игорь конкурирует с капитаном полиции Валерием Симоненко (Владимир Селезнев), ее бывшим гражданским мужем. Параллельно с расследованиями преступлений Мажор относительно успешно управляет империей отца и пытается найти компромат на Фишера, чтобы наконец отомстить ему.
Среди новых лиц последнего сезона выделяется Иван Соловьев (Павел Чинарев) — мастер автоугона, молодой человек сестры Родионовой. Соколовский помогает парню завязать с криминалом, и теперь Иван, в некотором роде обязанный Игорю, помогает ему в реализации многоступенчатого плана убийства Фишера.
А еще был «Мажор. Фильм». Что в нем?
События вышедшего в 2021 году полного метра происходят после окончания третьего сезона. Команду (Соколовского, Соловьева, лейтенанта Аверьянова, олигарха Игнатьева и подполковника Пряникова), организовавшую ограбление банка «Феникс», где мать Игоря спрятала собранный на Фишера компромат, ждет наказание. Их увольняют из органов, но к реальному сроку приговаривают только Мажора. Ему устраивают побег, и теперь бывший полицейский вынужден скрываться от полиции.
Игорь заключает соглашение с генералом Погодиным (Даниил Воробьев): он должен раскрыть местоположение лаборатории производства синтетического наркотика «Хрусталь» и поймать его изготовителя. Взамен генерал спишет с его друзей судимости и поможет в реабилитации на службе. Однако ФСБ не в курсе этой сделки. Группу по розыску и нейтрализации героя возглавляет теперь уже подполковник ФСБ Валерий Симоненко. Соколовский, расследующий нити наркотрафика, выясняет, что наживается на продаже «Хрусталя» сам генерал Погодин, который использовал Игоря в своей мутной игре.
Почему «Мажор» так популярен?
Несмотря на неоднозначный характер героя, Игорь искренне хочет помочь тем, кто в беде. После трансформации в начале сериала он постоянно вкладывает деньги в полицейскую работу: то вертолет вызовет, чтобы довезти опергруппу до усадьбы подозреваемого, то подкупит охранника, чтобы тот дал доступ к камерам наблюдения. Да, иногда его поступки все портят, однако действовать Игорь всегда старается из лучших побуждений.
Система «свой-чужой» в сериале работает причудливо, показывая, что в истории нет абсолютно хороших или плохих героев. В погоне за местью Игорь не замечает, как люди в его окружении становятся ближе или отдаляются. Так, Стас, возникший в первом сезоне как его лучший друг, становится одним из главных вредителей во втором сезоне. А олигарх Игнатьев из заклятого врага, которого Игорь считал виновным в смерти матери, превращается в надежного союзника.
Сериал кинокомпании «Среда» объединил в своей масштабной вселенной то, о чем мечтают многие кинематографисты. Здесь есть накал страстей, связанный с бесконечной романтической линией и выяснением отношений. Мажор увлекается связями без обязательств, пребывая в состоянии бесконечной мелодрамы с очарованиями и крушением надежд. То, что развивается на протяжении сотен серий в популярных латиноамериканских, турецких и индийских сериалах, Александр Цекало сумел уместить в несколько сезонов из 8–16 серий (неспроста проектом заинтересовался Netflix, когда это еще не было мейнстримом).
Игорь Соколовский представляется симбиозом Рэмбо, Ромео и Саши Белого. Он обаятельный и харизматичный антигерой с богатым бэкграундом, которому нипочем ни пуля, ни сомнительная репутация. Все сложности Мажор умудряется использовать себе на пользу, и, несмотря на то что возмездие и ответственность — ключевая тема сериала, за свои (часто незаконные) поступки он остается безнаказанным. Богатый силовик со своим личным пониманием справедливости — кажется, такой неуязвимый персонаж еще долго может быть ролевой моделью в России.
Автор: Тимур Алиев