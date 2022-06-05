На Кинопоиске выйдет четвертый сезон «Мажора» с Павлом Прилучным. А вот и его трейлер!

«Мажор 4» появится 2 июля эксклюзивно на Кинопоиске в подписке Плюс. После премьеры в онлайн-кинотеатре зрители смогут увидеть четвертый сезон на Первом канале. «Первый канал всегда стремился выйти за рамки телевизионного экрана. Мы рады, что к нашим проектам присоединяется еще и аудитория цифровых платформ и онлайн-кинотеатров», — отметил главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков. Генеральный продюсер Иван Самохвалов добавил, что «это закономерно для „Среды“, что долгожданное продолжение „Мажора“ выйдет на Кинопоиске», особенно после успеха на платформе второго сезона «Триггера» и сериала «Нулевой пациент».

Сюжет продолжения развернется спустя 9 лет после событий третьего сезона. Он закончился беспорядочной перестрелкой, после которой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) выжил, а капитан Вика Родионова (Карина Разумовская) — нет. Четвертый сезон посвящен тому, как за это время изменился Игорь. Он больше не служит в полиции, а работает с бывшим конкурентом и нынешним партнером Игнатьевым. Соколовский прожигает жизнь, транжирит деньги и не заботится об окружающих его людях. Все меняется, когда он случайно узнает, что у него есть 9-летняя дочь Соня (Виталия Корниенко). Герой решает стать другом для девочки, но из-за его прошлого она и другие его близкие оказываются в опасности.

Всего в четвертом сезоне восемь эпизодов, новые серии будут выходить по субботам. В продолжении также появятся Карина Разумовская (Вика Родионова) и Любовь Аксенова (Катя). К актерскому составу присоединилась Любовь Толкалина, которая сыграет психоаналитика Соколовского. Вместе с ними в «Мажоре 4» появятся герои Дмитрия Шевченко, Александра Обласова, Игоря Жижикина, Павла Чинарева, Даны Абызовой и других актеров.

Павел Прилучный и Любовь Толкалина на съемках Карина Разумовская на съемках Любовь Толкалина Павел Прилучный на съемках Дмитрий Шевченко на съемках Любовь Аксёнова на съемках Александр Обласов на съемках

Производством занимались Первый канал и Продюсерская компания «Среда». Генеральные продюсеры — Александр Цекало и Иван Самохвалов, креативные продюсеры — Николай Булыгин и Максим Полинский. Над сценарием четвертого сезона работали Олег Маловичко («Нулевой пациент», «Хрустальный») и Сергей Калужанов (второй и третий сезоны «Мажора», «Мажор. Фильм»). Музыку к новому сезону писали композиторы Павел Есенин и Ryan Otter. Режиссером выступил Нурбек Эген («Алиби», «Шерлок в России»).

Кинопоиск стал для франшизы «Мажор» новым домом. Все сезоны сериала доступны по подписке Яндекс Плюс, а полнометражное продолжение третьего сезона «Мажор. Фильм» вышло эксклюзивно в подписке онлайн-кинотеатра в январе 2021 года, миновав широкий прокат. Экшен с Павлом Прилучным стал самым популярным проектом по итогам новогодних каникул, а его аудитория превысила 1 миллион подписчиков.

Что рассказывают актеры о продолжении?

Павел Прилучный Актер

Есть одно киношное правило: если проект неинтересен тебе лично, то он не будет интересен и зрителю. Мы делаем так, чтобы было увлекательно для нас самих. В новых сериях по-прежнему остается непростой и запутанной личная жизнь Игоря Соколовского, и он понемногу будет ее распутывать. Нельзя говорить, что он остепенится, хотя предпосылки для этого тоже будут.

Любовь Аксенова Актриса

Сниматься в «Мажоре» — особый кайф, поскольку за годы работы на проекте вся команда сдружилась. До старта съемок четвертого сезона у меня было несколько длинных телефонных разговоров с креативными продюсерами сериала на тему характерных изменений у моей героини и мотивов ее поступков. И в новом сезоне Катя будет еще более острым персонажем, окажется на грани, но тем интереснее было воплощать образ. Она снова ведома чувством к Соколовскому, но на этот раз ее влечет к нему желание заслужить прощение.

Любовь Толкалина Актриса

Я очень ждала участия в этом популярном проекте. И, погрузившись в новый сезон, еще больше восхитилась самоотдачей и профессионализмом ребят на съемочной площадке. Моя героиня не просто вошла в знакомую всем историю, а стала в ней самой главной женщиной, на которой держится все в новом сезоне. Естественно, подразумевается и романтическая линия с героем Павла Прилучного. Работать с ним было в удовольствие. Паша для меня — очаровательный ребенок, совершенно замечательный и похожий на индийского принца.