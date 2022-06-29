«Игорек — наглый говнюк, но он настоящий!» Кинопоиск пообщался с фанатами «Мажора»

Нет смысла обращаться к кинокритикам, чтобы разобраться в причинах популярности франшизы «Мажор», которая пользуется народной любовью. Накануне выхода фильма «Мажор в Дубае» Кинопоиск публикует дайджест пользовательских рецензий и комментариев на сайтах Otzovik.com и IRecommend.ru, плюс к этому мнения фанатов, которых мы напрямую спросили, чем крут «Мажор»?

Все цитаты даны после корректорских правок и с незначительными сокращениями.

За что любят Мажора?

За динамичность

Почти все поклонники сериала втянулись с первой серии, поэтому в отзывах часто можно прочитать, что люди справляются с тремя сезонами за несколько дней.

Klueva: «Муж несколько раз предлагал посмотреть данный сериал, но я все упиралась. Видимо, пришло время, и я решила глянуть пару серий, чтобы потом сказать: не мое. Но не тут-то было. Начала смотреть с пятницы и лишь к концу выходных досмотрела все сезоны. Сериал мне не только понравился — я осталась в восторге. События развиваются стремительно, каждая серия — новое загадочное преступление, которое расследует оперативный отдел полиции. Но, помимо этих преступлений, зрители знакомятся с жизнью главного героя Игоря, он „случайно“ узнает, что его мама не покончила с собой, и пытается узнать правду. Смотреть интересно, сложно оторваться!»

За новое в жанре полицейского детектива

Истории о буднях российской милиции часто попадали в российские сериалы с конца 1990-х; жанр сформирован классикой «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». «Мажор», кажется, изменил правила игры, когда ввел в полицейский отдел представителя золотой молодежи.

yulina.n: «Много удивлялась тому, как после стольких пудов серой и бездарной продукции нашего кино я смогла найти что-то интересное и не глупое, а довольно увлекательно рассказывающее о людях в форме — полицейских — и их человеческом обличье. Об очень разном и очень меняющемся в процессе слияния каждого персонажа с коллективом отдела полиции, работающим в экстремальных, на грани жизни и смерти, обстоятельствах. Самое важное в этом сериале то, что в такой отдел полиции попадает человек из другого мира — богатый прожигатель жизни, несущийся по ее волнам беззаботно и весело, и постепенно он обретает себя истинного».

Guroshka: «Я счастлив, что именно этот сериал показывает нам, что если долго мучиться, то что-нибудь получится. Почему применяю именно эту поговорку? Да потому, что наши энтэвэшные киношники более 20 лет считают, что достаточно снять какой-нибудь кинчик про зэков или милицию/полицию с незамысловатым сюжетом, коих просто тьма тьмущая, — и зритель у них в кармане. Так-то они правы, зритель найдется всегда. Но получат ли они от него признание? Вряд ли. Десять из десяти этому кроманьонцу среди неандертальцев».

Денис Шведов, Александр Обласов, Павел Прилучный

За актерскую игру

Не всегда актерский состав может гарантировать создателям популярность проекта среди зрителей. Например, недавний «Амстердам» Дэвида О. Расселла не спасли ни Рами Малек, ни Марго Робби, ни даже Тейлор Свифт. Каст «Мажора» точно один из факторов его успеха.

Lacrimosa7002: «Павел Прилучный в роли Игоря Соколовского — обаятельный мерзавец, который после „Закрытой школы“ стал кумиром подростков. Потрясающая харизма, талант от бога! Он может сыграть, мне кажется, любую роль так, как будто это его жизнь».

Debora_Morgan: «Мои надежды увидеть качественный сериал (именно сериал) российского производства давным-давно превратились в пыль и растворились во вселенной. Но вот случилось! Как гром среди ясного неба. Я влюблена! Влюблена в каждого из этих персонажей. Актерский состав просто удивил.

Честно сказать, я впервые вижу большую половину этих людей, но они возродили во мне веру в российский кинематограф».

ek9345: «Павел Прилучный, исполнивший главную роль, открылся с какой-то совершенно неизвестной мне стороны. Просто красавец! Так играть — это уму непостижимо. Может быть, он под допингом это делал? Как можно на таком подъеме играть роль, не совсем понятно».

За интригу

Несмотря на то, что многие сюжетные повороты предсказуемы, сериалу удается сохранять интригу, а создателям — человеколюбие, которое побуждает включить новый эпизод. Первый сезон запомнился потрясающей финальной развязкой.

Gilevka: «Очень хочется поблагодарить сценаристов. Никого не сломали, не изменили и не испортили. Есть некая загадка: а кто же руководит этим театром с освобождением главного героя и повышением его на службе? Закрадываются сомнения и по поводу новой пассии: а не шпионка ли она? Интересно!»

OksuZelenograd: «Каждый раз от неожиданности я разводила руками. Да, именно так! Сижу и думаю: нет, ну надо же! Как так-то? Кто свой? И мозг каждый раз извращался, додумывая сюжет».

Любовь Аксенова

За эволюцию героя

К Соколовскому даже те, кому понравился сериал, испытывали противоречивые чувства.

tangorn: «Игорек — наглый самоуверенный говнюк, его канареечно-желтая тачка бесит до невозможности (особенно как он ее кидает где придется), его ухмылочки, гримаски, его манера переть буром, сука он! Но он живой, настоящий. Я ему верю. Он есть».

Ms.Yanitta: «Несмотря на свое бурное прошлое и соблазны, Мажор сумел отличить зерна от плевел, выбрать правильные ценности и быть верным своим принципам. Многие говорят, что он эволюционировал. Может, оно и так, а может, он был человеком с самого начала. Просто стал жить другой жизнью и решать проблемы по мере их поступления, а проблемы реально валили пачками!»

За юмор

«Мажор» — криминальный сериал про внутренний надлом человека, про его трансформацию, которая не всегда дается легко, но создатели органично смешивают драму с комедийными моментами, которые разряжают напряжение в комедийные моменты.

Klueva: «Юмор в фильме тонкий, ненавязчивый. Мне нравится, когда сценарист уважает зрителя, верит, что он способен понять его замысел без закадрового смеха и без падения лицом в торт».

ancheys: «Не буду твердить о киноляпах (а где их, простите, не бывает?) и сгущать тучи, потому что в сериале присутствует доля иронии, над некоторыми шуточками и отчебучиванием Мажора мы с мужем хохотали от души. И скажу честно, что это очень уместно, добавляет некую изюминку».

Павел Прилучный

А за что не любят?

За наивные представления о российской полиции

Многие зрители находили процессуальные несостыковки в полицейской службе и оправдывали это тем, что зрителей не хотят грузить юридическими подробностями. Но были и такие просьбы: «Хотелось, чтобы хоть один криминальный сериал содержал не только фантазии авторов на тему работы внутренних органов, но и поучительную часть из области юриспруденции». Другим казалось смехотворным, что герой после пулевого ранения в область сердца через час снова на ногах.

Alessandro Desperado: «Меня тут очень много чего смущает. Например, дизайнерские интерьеры обыкновенных полицейских участков, приталенные рубашечки и недешевые костюмы у обыкновенных оперов и их эксцентричные замашки и пафос, которому позавидует любой голливудский олдскул со Сталлоне. Смущает бороденка у обыкновенного опера».

Katerinka-malinka: «Я встречала и тупых оперов, и таких мажоров, но, когда я смотрела первые серии, меня мучил вопрос: а как они раньше жили и работали без Игорька, без его ума, денег и связей?

Люди понятия не имеют, что такое оперативная разработка, задержание и вообще оперативно-розыскная деятельность! Выезжают на задержание, как в столовку пообедать: два любовничка, их дружок и новенький».

Lapatusik86: «А еще вы заметили, что они никогда не едят? На протяжении всех 12 серий никто из них ни разу не ел! Ни разу! Это как?»

За предсказуемость сюжета

Самые часто упоминающиеся претензии в рецензиях — к сценарию. Некоторых зрителей задели банальные истории жертв, которые прямолинейно взывают к сочувствию. Других оттолкнули предсказуемость и то, что сразу понятно, как будут развиваться отношения героев.

Максим Чепрасов: «Сюжет крайне банален, наполнен кучей клише и глупостей. Один из героев погибает, и в этом обвиняют Игоря. Затем смерти продолжаются, а Игоря продолжают подставлять. Причем подставляют его настолько тупо, что такое можно увидеть только в наших сериалах. Смешно! Так что обязательно посмотрите первые три сезона и сделайте вид, что сериал так и закончился».

За мексиканские страсти

В пользовательских рецензиях на Кинопоиске можно увидеть, что треугольник Катя (Аксенова) — Игорь (Прилучный) — Вика (Разумовская) со второго сезона вызывал много вопросов. Периодически он становился квадратом, а некоторые углы и вовсе менялись на Данилу (Шведов) или Любу (Толкалина), психотерапевта Игоря. Некоторые пользователи романтическую линию считали лишней.

lilia_saran: «Вместо стильного городского детектива во втором сезоне началась какая-то „Санта-Барбара“ местного разлива с любовными многоугольниками, беременностями неизвестно от кого и воскрешением из мертвых. Соколовский в перерывах между безудержным сексом и финансовыми махинациями на раз-два раскрывает преступления, остальные заняты выяснением отношений».

За невыразительные эмоции актеров

Часто встречается замечание, что герои большую часть экранного времени хмурые. Виктория Родионова с «вечным выражением „жизнь — боль“ на лице» к шестой серии заражает этим Игоря. «Удивительный мир неулыбчивых людей», — заключает зрительница. Другие видят причину в «невыразительных актерах, у которых на лицах ни одной эмоции».

ocam: «Карине Разумовской не помешало бы включиться в игру и слегка разнообразить свою мимическую палитру. Как только у нее скулы не сводило? Видимо, она очень гордится собой за то, что ей удалось на протяжении всего фильма держать лицо и не выдать ни одной эмоции, а только гавкать в трубку. Глаза, конечно, в цветных линзах синенькие, но пустые».

Павел Орлов:

Евгений и Данила —

Два опера-дебила!

Как почва криминальная

Их до сих пор носила?

На пару с общим опытом

Напрасны были хлопоты,

Чуть дело посерьезнее,

Садятся в лужу попами.

Не хныкайте, болезные,

Слезами бесполезными.

Пришел по вашу душеньку молоденький стажер.

В глазах с небесной бездною

И с логикой железною

Раскроет дело сложное — и будет всем мажор!

Карина Разумовская

Что еще фанаты «Мажора» говорят про франшизу и ее возможные продолжения

Татьяна Георгиевна

Обладательница видеопоздравления от съемочной группы сериала

Меня к просмотру «Мажора» подтолкнула реклама. Я обожаю кино про преступления и расследования, так что я повелась и потом втянулась. Здесь и сюжет интересный, и актеры, и любовная линия достойная, и, что самое главное, много важных вопросов поднимается. Прилучный играет человека, которому все почему-то всё должны, и здорово, что он вовремя взялся за голову, потому что в реальной жизни только ты несешь ответственность за свою жизнь.

Мне, правда, последующие сезоны уже не нравятся, я против продолжений, а вот первый сезон с удовольствием бы еще один раз посмотрела. Моя внучка даже сделала мне сюрприз и попросила актеров записать мне поздравление на день рождения, и они это сделали. Я еще долго ходила довольная и хвасталась!

Если фантазировать о том, куда бы я его отправила, то в Советский Союз! Ведь почти все бизнесмены в сериале начинали свой бизнес в то время, вот пусть он там попробует разобраться с ними и зарубить нелегальный бизнес на корню.

Евгений Смирнов

Благодаря сериалу серьезно подошел к саморефлексии

У меня с сериалами никогда не складывалось, да и времени из-за работы особо нет, но вот «Мажор» зацепил. Я думаю, его главная сила — в мощной трансформации главного героя.

Мы «Мажора» начали с женой смотреть, и у нас даже появился новый ритуал — обсуждать серию после просмотра. Это оказалось, кстати, очень укрепляющим опытом для отношений: вы делитесь мыслями, обсуждаете героев и через дискуссию лучше узнаете друг друга. Причем мы оба видим свои сходства с персонажем Александра Дьяченко, который играет отца Игоря. Мы, конечно, не такие богатые, но сыну тоже многое позволяли, из-за чего его юношество выдалось нелегким для нашей семьи. Знаю, что многие ругают продолжения, но нам все нравится, потому что ты уже свыкаешься с этой вселенной и жалко расставаться.

По следам прошедшего чемпионата я бы Мажора отправил в Катар — было бы интересно понаблюдать за ним, если бы он был сыном шейха. Думаю, что там у вседозволенности другие масштабы.

Павел Прилучный и Александр Дьяченко

Алексей Кольцов

Мечтает о Мажоре во вселенной «Форсажа»

Я втянулся в сериал практически с первой серии, он мне напомнил «Кадетство», где сын мэра был за свое поведение отправлен в училище. Так и здесь зазнавшийся герой и непривычные для него суровые условия. Думаю, сериал стал таким популярным благодаря сюжетной простоте и одновременно тому, что создатели много времени уделяют проработке деталей, всем персонажам, их предыстории и мотивам.

Я бы посмотрел «Мажор в Японии: Токийский дрифт 2». Там бы Игорь Соколовский оказался в самой гуще событий, среди разборок триад. У него бы могли похитить дочь, и единственной возможностью спасти ее была бы победа над нынешним чемпионом гонок с дрифтом — героем, которого вновь сыграет Лукас Блэк из фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Только теперь гайджином будет Мажор.

Или можно перенести Мажора в первую часть «Форсажа», где он, будучи полицейским, должен проникнуть в банду гонщиков, которая грабит фуры, чтобы узнать, кто из них когда-то напал на фуру, в которой за рулем ехал его отец.

Ольга Александровна

Главный эксперт паблика, посвященного «Мажору»

Для меня «Мажор» — уникальная жанровая смесь. Здесь и криминальный сюжет (бизнес-разборки из 1990-х, смерть матери Игоря), и семейная драма (отношения отцов и детей в двух главных семьях), и любовные страсти по-шекспировски (яркие отношения между детьми врагов, непрекращающиеся любовные треугольники, которые тонко отражают травму Мажора от ранней потери матери, выраженной в выборе похожей на нее женщины), и, конечно же, искрометный юмор и харизматичные актеры. Павел Прилучный и Любовь Аксенова — это стержень сериала, на них держится не только история семейной вражды, но и самые яркие любовные моменты.

Если бы у меня была возможность, то я бы отправила Мажора обратно в Москву в новый пятый сезон с хорошим сценарием и возродила его маскулинность, похороненную вместе с той, кого он так просил не умирать. Все-таки зрители полюбили Мажора-мужчину, а не Мажора-отца/маму.

Павел Прилучный

Наташа Хомякова

Взрослела вместе с Мажором

Сериал вышел в 2014 году, мне было 20 лет. И смотреть на страсти смазливого Павла Прилучного, страдания брутального Дениса Шведова и метания яркой Любови Аксеновой было очень любопытно. Здесь были классная музыка и монтаж, который в других сериалах того времени не встречался. Казалось, что ты смотришь не наш фильм, а какой-то западный, стильный, дерзкий. И, наверное, в этом причина его популярности. При этом «Мажор» уместен именно в нашей стране, где к богатеньким сынкам уже сформировалось отношение.

В 2017 году в одной из гримерок фестиваля «Нашествие» я случайно встретилась с Александром Обласовым, который в «Мажоре» играет полицейского, второстепенного персонажа. Я, честно сказать, не знала тогда, как его зовут. Но пропустить с ним по стаканчику было прикольно. Спустя 8 лет по «Мажору» можно понять, как постарел Прилучный, а с ним и мы (некогда молодые и дерзкие зрительницы). Как из юного щегла герой превращается в размеренного дядьку с грустными глазами. А вот Аксенову, кстати, годы будто не берут.

Если куда-то и отправлять «Мажора», то во вселенную «Улиц разбитых фонарей». Как бы его там приняли эти голодные менты? Как бы он там встроился во всю эту чернуху и грязь? А то ведь он слишком умытый полицейский получается. И пускай Прилучный остановит Козловского, чтобы Дукалис с Лариным остались живы!

Смотрите сериал «Мажор» и фильм «Мажор в Сочи» на Кинопоиске в Плюсе.

Купите билеты на этот фильм на Кинопоиске Вернем до 30% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй. Акция до 31.12.25, условия.

Этот материал был впервые опубликован в декабре 2022 года. Мы обновили его в связи с продолжением франшизы

Текст: Кира Голубева, Лиза Кузнецова