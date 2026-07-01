Что смотреть в кино: «Дед Фомич», испанский «Мементо» и настоящий Нолан

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут семейная комедия «Дед Фомич», триллер «Иллюзия убийства», хоррор «Рейс 298», фантастика «Касса невест», документальный фильм «Легенды леса» и анимация «Папа, купи песика». В повторном прокате — «Мементо» Кристофера Нолана, «Госфорд-парк» Роберта Олтмена и «Клео от 5 до 7» Аньес Варда.
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Главные премьеры
Чтобы наладить отношения с детьми и внуками, авантюрный дед Фомич (звезда «Сватов» Николай Добрынин) прикидывается смертельно больным. Родственники собираются ради примирительных бесед в загородном доме Фомича, где тут же принимаются пилить его наследство. Семейная комедия Гарика Петросяна («Вася не в себе») и Григория Сухова («Трудная»). В актерском составе — Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Екатерина Волкова и Сергей Степин. Фомича в молодости сыграл Никита Кологривый.
Испанский ремейк южнокорейского триллера «Ночь воспоминаний». Парень со странностями Марио переезжает в новый дом вместе с родителями и старшим братом Карлосом. Однажды дождливым днем он становится свидетелем похищения брата. Спустя 19 дней Карлос возвращается домой совсем другим человеком, но родители ведут себя подозрительно спокойно. Пытаясь докопаться до правды о похищении, Марио начинает сомневаться даже в собственном рассудке. В главной роли — Хайме Лорэнте из сериалов «Бумажный дом» и «Элита». Фильм стал дебютом для Джейкоба Сантаны, чья вторая работа — хоррор «Омен. Обличье зла» — также идет в российском прокате. Прокатчики рекламируют кино как смесь «Исчезнувшей» и «Мементо».
Венсан Мюнье, создатель эффектного каннского дока «В поисках снежного барса», отправляется в сердце дикого леса вместе с отцом и сыном в ожидании встреч с величественными оленями, неуклюжими совятами, смелыми лисицами, юркими горностаями и другими животными. Они также надеются увидеть и глухаря — почти неуловимую птицу, которая давно почти исчезла в Вогезах. «Легенды леса» получили премию «Сезар» в номинациях «Лучший документальный фильм» и «Лучший звук».
В недалеком будущем, где избранные люди могут перемещаться во времени, обаятельный мошенник и альфонс Лаврик (Алексей Воробьёв) остается без источника дохода. Ради денег он соглашается выполнить задание миллиардера Больцмана и отправиться в Москву 1913 года за кубком Гименея, который хранится в банке «Касса невест». Планы прохиндея грозится разрушить Варя (Анна Богомолова) — принципиальная девушка со сверхчутьем на обманщиков. Понимая, что ни силой, ни хитростью ее не взять, Лаврик делает героиню невольной сообщницей своей аферы. Фантастические приключения Руслана Бальтцера («Даже не думай!», «Даже не думай 2: Тень независимости»). Роли в фильме исполнили Роман Маякин, Снежана Самохина, Сергей Епишев и Борис Смолкин.
Девочка Милана теряет щенка Диппи во время прогулки в большом городе. Пока она ищет Диппи, тот отправляется в опасные и увлекательные приключения вместе с уличным котом, крысой Бенгсом и очаровательной чихуахуа Табби. Анимационный семейный фильм Митрия Семёнова-Алейникова — соавтора франшизы «Не одна дома». В озвучке приняли участие Милана Хаметова, Давид Манукян, Мари Краймбрери, Амилия и Эльдар Джарахов.
Хоррор Стивена Куэйла, режиссера «Пункта назначения 5» и второго режиссера на фильмах Джеймса Кэмерона («Чужие из бездны», «Титаник», «Аватар»). В центре сюжета — неудачливые пассажиры рейса Новый Орлеан — Сиэтл, которые сталкиваются с сильной турбулентностью, агрессивными инопланетянами и их паразитами. Увы, пользователи Letterboxd настойчиво призывают не пользоваться этими авиалиниями.
Перевыпуск
Первый хит Кристофера Нолана, вышедший на экраны 25 лет назад. В основу психологического триллера лег рассказ «Memento Mori» брата режиссера, Джонатана. По сюжету следователь страховой компании Леонард Шелби (Гай Пирс), страдающий от антероградной амнезии и неспособный формировать новые воспоминания, ищет убийцу жены с помощью заметок, татуировок и полароида. История рассказывается одновременно с конца и с начала, а в финале две линии наконец-то пересекаются. Лента сорвала овации в Венеции, получила номинации на «Оскар» за сценарий и монтаж, стала триумфатором премии «Независимый дух» и заработала 40 млн долларов при бюджете в девять. Кстати, это до сих пор единственный фильм кинематографиста, который показали на европейском фестивале класса А.
Подробнее о фильме:
1932 год. В поместье сэра Уильяма Маккордла (Майкл Гэмбон) намечается масштабная вечеринка для людей высшего света. Однако празднество срывается из-за убийства хозяина Госфорд-парка, расследовать которое предстоит инспектору Томпсону (Стивен Фрай). На заре XXI века мастер многофигурных историй Роберт Олтмен («Игрок», «Короткий монтаж») решил поиграть с классическим сюжетом Агаты Кристи в духе «А кто это сделал?». «Госфорд-парк» — солидный предок «Достать ножи» с совершенным сценарием Джулиана Феллоуза (премия «Оскар») и невероятным ансамблем (Кристин Скотт Томас, Эмили Уотсон, Клайв Оуэн, Хелен Миррен, Чарльз Дэнс, Мэгги Смит и многие другие).
Знаковый фильм французской новой волны, который поставила Аньес Варда. Певица Клео Виктуар (Коринн Маршан) в реальном времени проживает самые напряженные два часа своей жизни, ожидая результатов анализов у онколога. Музыку к картине написал Мишель Легран. Согласно опросу журнала Sight & Sound, «Клео» входит в тройку лучших фильмов, снятых женщинами (первые два места заняли «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080» Шанталь Акерман и «Хорошая работа» Клер Дени).
Подробнее об Аньес Варда:
Спецпоказы, ретроспективы и фестивали
Летний кинотеатр «Кинопорт»
На Северном речном вокзале продолжает работу летний кинотеатр Кинопоиска. Главный лейтмотив программы — путешествие, выходящее за рамки привычной географии. Редакция Кинопоиска собрала расписание из нескольких тематических линеек, где каждый сеанс становится порталом в новую реальность. На этой неделе зрителей ждут советская классика «Сказка о потерянном времени» и «Москва — Кассиопея», спортивное кино «Чемпион мира» и «Я — Златан», военный боевик Гая Ричи «Переводчик», экранизации классики «Дракула» и «Анна Каренина», семейное кино «Барашек Шон» и «Белль и Себастьян», а также «Здесь был Юра», один из лучших российских фильмов 2026 года. Вход бесплатный, по регистрации.
«Сценарии», «Анонс фильма „Сценарии“», «Мастерская в Ролле»
5 июля в 18:30 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)
Третьяковка покажет «Сценарии» — последнюю работу классика и киноавангардиста Жан-Люка Годара, которую он завершил буквально за день до своей смерти. «Это уникальное, но в то же время коллективное повествование, повествование о жизни, одержимой смертью, вечное прощание, похоронная элегия», — описывают зрелище кураторы. Кроме того, зрители смогут увидеть 34-минутную короткометражку «Анонс фильма „Сценарии“», которая рассказывает о том, как Годар задумал свой финальный проект в 2021 году, и «Мастерскую в Ролле» — ленту многолетнего соратника Годара Фабриса Араньо, снятый им в опустевшем доме и рабочей лаборатории режиссера. Картины демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами. Показ представит киновед Иван Лабутин.
Подробнее о режиссере:
Уик-энд Bosfor
С 3 по 5 июля в Центре «Зотов» (Москва)
Центр «Зотов» устраивает уик-энд независимой киностудии Bosfor, чтобы познакомить зрителей с «самой стильной молодой командой отечественной киноиндустрии». В программу вошло четыре проекта: панк-хит с Константином Хабенским «Здесь был Юра» (после показа пройдет обсуждение со сценаристом Юлианой Кошкиной), история взросления с Марком Эйдельштейном «Космос засыпает» (обсуждение с режиссером Антоном Мамыкиным), семейная комедия «Бери да помни» (обсуждение с режиссером Байбулатом Батуллиным) и документальное кино про астрофизиков-музыкантов «Нам здесь тесно» (обсуждение с режиссерами Артёмом Игнатьевым и Антоном Петровым). После показа «Космос засыпает» также пройдет презентация книги-сценария фильма, внутри которой можно найти эксклюзивный материал со съемочной площадки, интервью и многое другое.
«Ведьмина служба доставки»
5 июля в 17:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
5 июля в 17:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)
Классическое аниме Хаяо Миядзаки о молодой колдунье, которая пытается встроиться в суетную жизнь европейского городка Корико и устраивается на курьерскую работу. Экранизация детской книги японской писательницы Эйко Кадоно рассказывает о подростковых поисках себя и переезде в большой город. В Москве фильм представит и обсудит со зрителями востоковед, автор Telegram-канала Pax Japonica Николь Сукиасянц, а в Краснодаре — востоковед Александра Дружинина.
Подробнее о Миядзаки:
Всё еще в прокате
Новый фильм венгерского выдумщика Дьёрдья Пальфи, автора «Таксидермии», «Икоты» и «Окончательный монтаж, дамы и господа!». В центре сюжета — черная курица, которая сбегает с птицефермы и находит убежище возле деревенской таверны, где узнаёт, что такое любовь, сталкивается с жестокостью двора и борется за свои яйца. Главную роль сыграли сразу восемь куриц: Эсти, Санди, Фери, Эти, Энци, Эникё, Анетт и Нора. Критики описывают кино как «Побег из курятника» для интеллектуалов и хвалят его за человеческую драму и сухой юмор.
Новый зомби-хоррор корейского режиссера Ён Сан-хо, автора фильмов «Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и «Станция „Сеул“». По сюжету группа людей застревает в торговом центре, пока вокруг орудуют полчища живых мертвецов. Зараженные эволюционируют, становясь единым организмом, способным обмениваться информацией. В кадре — популярные корейские артисты Ку Гё-хван и Чон Джи-хён. По словам постановщика, через зомби он хотел показать реалии 2020-х — от ИИ до социальных сетей. Премьера ужасов прошла в каннской программе Midnight Screenings.
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Шестая часть культовой зомби-франшизы, которую продюсеры Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл доверили французскому хоррормейкеру Себастьяну Ваничеку («Паутина страха»). По сюжету скорбящая по мужу женщина (Сухейла Якуб) находит в доме родителей древнюю книгу и впускает в мир зло из преисподней. Постановщик обещает менее кровавый ужастик в сравнении с оригинальной трилогией, но, как ни парадоксально, самый жестокий в серии. Полноценное появление Эша Уильямса, как и в прошлый раз, не предполагается. Режиссер «Восстания зловещих мертвецов» Ли Кронин числится в сиквеле исполнительным продюсером.
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Художник и режиссер Джулиан Шнабель («Скафандр и бабочка», «Баския») возвращается в большое кино с амбициозной экранизацией одноименного романа Ника Тошеса. По сюжету уникальный рукописный манускрипт «Божественной комедии», найденный в библиотеке Ватикана, попадает в руки нью-йоркского мафиозного босса, которому помогает Ник Тошес (Оскар Айзек), писатель и знаток Данте. Также события происходят в другой временной плоскости, когда великий Данте Алигьери (тоже Айзек) работал над главным произведением своей жизни. У картины впечатляющий актерский ансамбль, включающий Джейсона Момоа, Джерарда Батлера, Галь Гадот, Джона Малковича, Мартина Скорсезе, Аль Пачино и Франко Неро. Критики отправили громоздкий фильм на седьмой круг ада, но посоветовали ценителям «Мегалополиса».
Автор: Михаил Моркин